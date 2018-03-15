О, счастливчики! Четвертьфиналисты ЛЧ собственной персоной

Восьмерка сильнейших команд Европы определена. «Соккер.ру» рассказывает о тернистом пути в четвертьфинал клубов, которые претендуют на победу в Лиге чемпионов.

«Реал» (Мадрид, Испания)

В нынешнем розыгрыше: 8 матчей = 6 побед, 1 ничья, 1 поражение. Голы: 22-9.

Лучший бомбардир: Криштиану Роналду – 12 голов.

Лучший ассистент: Гарет Бэйл – 2 результативные передачи.

Стартовый состав*: Навас – Начо, Рамос, Варан, Марсело – Каземиро, Модрич, Кроос – Иско, Роналду, Бензема.

Матчи в 1/8 финала: «Реал» - ПСЖ = 3:1; 2:1 (общий – 5:2).

Статистика в четвертьфинале Кубка/Лиги чемпионов: 34 попытки = 26 побед, 8 поражений (76% - успешны).

Последний четвертьфинал: 2016/2017 «Реал» - «Бавария» = 2:1; 4:2 (общий – 6:3).

* здесь и далее по числу матчей в нынешнем розыгрыше.

Победитель двух предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов продолжает операцию по защите титула. «Реал» занял второе место на групповом этапе, уступив первенство «Тоттенхэму», которому проиграл в выездной встрече, а в 1/8 финала «сливочных» не считали фаворитами в паре с ПСЖ. Однако Роналду и Ко внешне довольно легко выбросили за борт амбициозный французский клуб. «Мадрид» уже провалил все задачи на внутренней арене, а в концовке сезона будет полностью сконцентрирован на Лиге чемпионов, которую рассчитывает выиграть в третий раз подряд.

«Ливерпуль» (Англия)

В нынешнем розыгрыше: 10 матчей = 6 побед, 4 ничьих, 0 поражений. Голы: 34-9.

Лучший бомбардир: Роберто Фирмино – 7 голов.

Лучший ассистент: Джеймс Милнер – 7 результативных передач.

Стартовый состав: Кариус – Арнольд/Гомес, Ловрен, Матип, Морено – Джан, Вейналдум, Хендерсен/Милнер – Мане, Салах, Фирмино.

Матчи в 1/8 финала: «Порту» - «Ливерпуль» = 0:5; 0:0 (общий – 0:5).

Статистика в четвертьфинале Кубка/Лиги чемпионов: 13 попыток = 9 побед, 4 поражения (69% - успешны).

Последний четвертьфинал: 2008/2009 «Ливерпуль» - «Челси» = 1:3; 4:4 (общий – 5:7).

«Ливерпуль» начал путь в нынешней Лиге чемпионов с квалификационного раунда, путевку в групповой этап пришлось выбивать из «Хоффенхайма», с этой миссией команда Юргена Клоппа успешно справилась. Время летит незаметно: оказывается, «Ливерпуль» не играл в четвертьфиналах ЛЧ уже девять лет, а в последний раз преодолевал эту стадию десять лет назад. Зато их тренер за это время успел побывать в финале. «Красные» никого не боятся, и хотя не числятся в списке главных претендентов на победу в турнире, имеют все шансы проявить себя с лучшей стороны в кубковом формате.

«Ювентус» (Турин, Италия)

В нынешнем розыгрыше: 8 матчей = 4 победы, 3 ничьих, 1 поражение. Голы: 12-5.

Лучший бомбардир: Гонсало Игуаин – 5 голов.

Лучший ассистент: по одной результативной передаче у семи игроков.

Стартовый состав: Буффон – Барцальи, Бенатиа, Кьеллини, Алекс Сандро – Пьянич, Хедира/Матюиди – Куадрадо, Дуглас Коста, Дибала - Игуаин.

Матчи в 1/8 финала: «Ювентус» - «Тоттенхэм» = 2:2; 2:1 (общий – 4:3).

Статистика в четвертьфинале Кубка/Лиги чемпионов: 17 попыток = 12 побед, 5 поражений (71% - успешны).

Последний четвертьфинал: 2016/2017 «Ювентус» - «Барселона» = 3:0; 0:0 (общий – 3:0).

«Ювентус» не без скрипа выступает в этом розыгрыше, который является последней попыткой для Джанлуиджи Буффона, чтобы выиграть Лигу чемпионов. На групповой стадии «Юве» крупно проиграл «Барселоне», которая отомстила за вылет в плей-офф прошлого розыгрыша, впрочем, соперники из Португалии и Греции не смогли навязать «Старой Синьоре» борьбу за второе место. В 1/8 финала туринцы в чем-то даже нелогично прошли «Тоттенхэм», показав убийственную эффективность при не самой выдающейся игре, не считая двух «пятиминуток страсти», вместивших по два гола. Но такой, наверное, и должна быть команда с самым большим опытом поражений на поздних стадиях Лиги чемпионов из числа действующих участников плей-офф. Прежние поражения «Юве» в финалах – его богатство, «бьянконери» продолжают шествие к своей цели и мечте своего капитана.

«Манчестер Сити» (Англия)

В нынешнем розыгрыше: 8 матчей = 6 побед, 0 ничьих, 2 поражения. Голы: 19-7.

Лучшие бомбардиры: Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро – 4 гола.

Лучший ассистент: Кевин Де Брюйне – 4 результативные передачи.

Стартовый состав: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Стоунз, Данило/Делф – Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне – Стерлинг, Жезус/Сане, Агуэро.

Матчи в 1/8 финала: «Базель» - «Манчестер Сити» = 0:4; 2:1 (общий – 2:5).

Статистика в четвертьфинале Кубка/Лиги чемпионов: 1 попытка = 1 победа, 0 поражений (100% - успешны).

Последний (и единственный) четвертьфинал: 2015/2016 «Манчестер Сити» - ПСЖ = 2:2; 1:0 (общий – 3:2).

«Манчестер Сити» дважды проиграл в нынешнем розыгрыше, как и «Рома», но это не должно вводить в заблуждение: «горожане» уступали в матчах без турнирной мотивации. С другой стороны, соперников топ-уровня команда Хосепа Гвардиолы на своем пути пока не встречала. «Шахтер» и «Наполи», уже завершившие для себя этот евросезон на групповой стадии, скромный «Базель» в 1/8 финала. Настоящие испытания впереди, назначать «Сити» главным соискателем награды нелогично хотя бы из-за неопытности клуба на поздних стадиях Лиги чемпионов: это всего лишь второй четвертьфинал в истории! Правда, первая попытка завершилась победой над ПСЖ, но французы – такие же нувориши. Интересно будет, как проявят себя манкунианцы в очных схватках с «Реалом», «Барселоной», «Баварией» или «Ювентусом».

«Севилья» (Испания)

В нынешнем розыгрыше: 10 матчей = 4 победы, 5 ничьих, 1 поражение. Голы: 18-16.

Лучший бомбардир: Виссам Бен Йеддер – 7 голов.

Лучший ассистент: Хоакин Корреа – 3 результативные передачи.

Стартовый состав: Серхио Рико – Меркадо, Ленгле, Кьяер, Эскудеро – Н’Зонзи, Писарро – Банега, Сарабия, Корреа - Бен Йеддер.

Матчи в 1/8 финала: «Севилья» - «Манчестер Юнайтед» = 0:0; 2:1 (общий – 2:1).

Статистика в четвертьфинале Кубка/Лиги чемпионов: 1 попытка = 0 побед, 1 поражение (0% - успешны).

Последний (и единственный) четвертьфинал: 1957/1958 «Севилья» - «Реал» = 0:8; 2:2 (общий – 2:10).

«Севилья» преподнесла главную неожиданность 1/8 финала, выбив из розыгрыша «Манчестер Юнайтед». Как и «Ливерпуль», андалусийцы начали свое шествие в турнире в квалификационном раунде, где одолели турецкий клуб, а потом столкнулись в одной группе с «красными» и «красно-белыми» из Москвы. Последние-то и нанесли «Севилье» единственное поражение в нынешнем розыгрыше. Да еще и со счетом 5:1! После синхронного попадания своих соперников по группе в восьмерку сильнейших команд Европы, «Спартак» может считать себя «моральным четвертьфиналистом». Кстати, «Севилья» всего лишь во второй раз в истории добралась до 1/4 главного еврокубка, причем первой попытке в этом году исполняется 60 лет, она закончилась катастрофой – 0:8 от «Реала»! Команду Винченцо Монтеллы, несмотря на проход МЮ, все хотят получить в соперники, а так как все ограничения сняты, то можем увидеть новые дуэли с «Ливерпулем» (на групповой стадии завершились с общим счетом 5:5). Или встречу с «Реалом», как 60 лет назад. А может быть, андалусийцам понравилось в Манчестере?

«Рома» (Рим, Италия)

В нынешнем розыгрыше: 8 матчей = 4 победы, 2 ничьих, 2 поражения. Голы: 11-8.

Лучший бомбардир: Эдин Джеко – 4 гола.

Лучший ассистент: Эдин Джеко – 3 результативные передачи.

Стартовый состав: Алиссон – Бруно Перес/Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов – Де Росси, Стротман, Наингголан – Перотти, Эль Шаарави/Ундер, Джеко.

Матчи в 1/8 финала: «Шахтер» - «Рома» = 2:1; 0:1 (общий – 2:2, «Рома» прошла дальше по правилу выездного гола).

Статистика в четвертьфинале Кубка/Лиги чемпионов: 3 попытки = 1 победа, 2 поражения (33% - успешны).

Последний четвертьфинал: 2007/2008 «Рома» - «Манчестер Юнайтед» = 0:2; 0:1 (общий – 0:3).

Как и «Ливерпуль», «Рома» возвращается в четвертьфинал Лиги чемпионов десятилетие спустя. Оба попадания в эту стадию в XXI веке завершались для «волков» встречами с «Манчестер Юнайтед» и поражениями. «Рома» даже проигрывала в четвертьфинале 1:7. Хорошая новость для римлян – в этот раз они не встретят МЮ на своем пути, плохая – почти в любой паре фаворитом будет соперник. Из восьми четвертьфиналистов шесть команд реально могут выиграть Лигу чемпионов, а вот «Севилья» с «Ромой» в этой компании все-таки выглядят гостями. Но поживем – увидим.

«Бавария» (Мюнхен, Германия)

В нынешнем розыгрыше: 8 матчей = 7 побед, 0 ничьих, 1 поражение. Голы: 21-7.

Лучший бомбардир: Роберт Левандовски – 5 голов.

Лучшие ассистенты: Кингсли Коман, Давид Алаба, Йозуа Киммих – 3 результативные передачи.

Стартовый состав: Ульрайх – Киммих, Зюле/Боатенг, Хуммельс, Алаба – Хави Мартинес, Видаль, Алькантара/Хамес Родригес – Роббен, Коман/Мюллер, Левандовски.

Матчи в 1/8 финала: «Бавария» - «Бешикташ» = 5:0; 3:1 (общий – 8:1).

Статистика в четвертьфинале Кубка/Лиги чемпионов: 28 попыток = 18 побед, 10 поражений (64% - успешны).

Последний четвертьфинал: 2016/2017 «Бавария» - «Реал» = 1:2; 2:4 (общий – 3:6).

На счету «Баварии» самая легкая победа в 1/8 финала: «Бешикташ», выигравший свой квартет осенью, уступил с неприличным счетом 1:8 по сумме двух встреч. Мюнхенцы выиграли 7 из 8 встреч в этой Лиге чемпионов, уступили единственный раз в Париже, но после этого Хайнкес сменил Анчелотти на тренерском мостике, дальше пошло как по маслу. «Бавария» с Юппом выиграла Лигу чемпионов в 2013 году, после этого добиться успеха континентального масштаба безуспешно пытались Гвардиола и Анчелотти. Неужели Хайнкес покажет знаменитым коллегам, как это делается по-мюнхенски?

Кот в сапогах. Самый незаметный фаворит ЛЧ

«Барселона» (Испания)

В нынешнем розыгрыше: 8 матчей = 5 побед, 3 ничьих, 0 поражений. Голы: 13-2.

Лучший бомбардир: Лионель Месси – 5 голов.

Лучший ассистент: Луис Суарес – 3 результативные передачи.

Стартовый состав: Тер Штеген – Семеду/Серхи Роберто, Пике, Умтити, Альба – Бускетс, Паулиньо, Ракитич, Иньеста – Месси, Суарес.

Матчи в 1/8 финала: «Челси» - «Барселона» = 1:1; 0:3 (общий – 1:4).

Статистика в четвертьфинале Кубка/Лиги чемпионов: 19 попыток = 14 побед, 5 поражений (74% - успешны).

Последний четвертьфинал: 2016/2017 «Барселона» - «Ювентус» = 0:3; 0:0 (общий – 0:3).

Только «Ливерпуль» и «Барселона» идут без поражений в текущем розыгрыше, но на этом сходства заканчиваются. Если веселые «красные» наколотили уже 34 мяча и пропустили почти десяток, то каталонцы при Эрнесто Вальверде стали на удивление рациональной командой: 13 забитых мячей в восьми встречах и всего лишь два пропущенных (самая надежная оборона среди четвертьфиналистов). Возможно, именно такой подход поспособствует новому триумфу «Барсы», чья гордость задета двумя кряду европейскими успехами «Реала». Вальверде поставил «блаугранас» внятную игру, а еще у «Барселоны» есть неподражаемый Месси, что автоматически делает каталонцев одними из главных претендентов на «ушастого».