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О, счастливчики! Четвертьфиналисты ЛЧ собственной персоной

15 марта 2018, 13:00
О, счастливчики! Четвертьфиналисты ЛЧ собственной персоной

Восьмерка сильнейших команд Европы определена. «Соккер.ру» рассказывает о тернистом пути в четвертьфинал клубов, которые претендуют на победу в Лиге чемпионов.

«Реал» (Мадрид, Испания)
В нынешнем розыгрыше: 8 матчей = 6 побед, 1 ничья, 1 поражение. Голы: 22-9.
Лучший бомбардир: Криштиану Роналду – 12 голов.
Лучший ассистент: Гарет Бэйл – 2 результативные передачи.
Стартовый состав*: Навас – Начо, Рамос, Варан, Марсело – Каземиро, Модрич, Кроос – Иско, Роналду, Бензема. 
Матчи в 1/8 финала: «Реал» - ПСЖ = 3:1; 2:1 (общий – 5:2). 
Статистика в четвертьфинале Кубка/Лиги чемпионов: 34 попытки = 26 побед, 8 поражений (76% - успешны).
Последний четвертьфинал: 2016/2017 «Реал» - «Бавария» = 2:1; 4:2 (общий – 6:3).

* здесь и далее по числу матчей в нынешнем розыгрыше.

Победитель двух предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов продолжает операцию по защите титула. «Реал» занял второе место на групповом этапе, уступив первенство «Тоттенхэму», которому проиграл в выездной встрече, а в 1/8 финала «сливочных» не считали фаворитами в паре с ПСЖ. Однако Роналду и Ко внешне довольно легко выбросили за борт амбициозный французский клуб. «Мадрид» уже провалил все задачи на внутренней арене, а в концовке сезона будет полностью сконцентрирован на Лиге чемпионов, которую рассчитывает выиграть в третий раз подряд. 

«Ливерпуль» (Англия)
В нынешнем розыгрыше: 10 матчей = 6 побед, 4 ничьих, 0 поражений. Голы: 34-9.
Лучший бомбардир: Роберто Фирмино – 7 голов.
Лучший ассистент: Джеймс Милнер – 7 результативных передач.
Стартовый состав: Кариус – Арнольд/Гомес, Ловрен, Матип, Морено – Джан, Вейналдум, Хендерсен/Милнер – Мане, Салах, Фирмино. 
Матчи в 1/8 финала: «Порту» - «Ливерпуль» = 0:5; 0:0 (общий – 0:5). 
Статистика в четвертьфинале Кубка/Лиги чемпионов: 13 попыток = 9 побед, 4 поражения (69% - успешны).
Последний четвертьфинал: 2008/2009 «Ливерпуль» - «Челси» = 1:3; 4:4 (общий – 5:7).

«Ливерпуль» начал путь в нынешней Лиге чемпионов с квалификационного раунда, путевку в групповой этап пришлось выбивать из «Хоффенхайма», с этой миссией команда Юргена Клоппа успешно справилась. Время летит незаметно: оказывается, «Ливерпуль» не играл в четвертьфиналах ЛЧ уже девять лет, а в последний раз преодолевал эту стадию десять лет назад. Зато их тренер за это время успел побывать в финале. «Красные» никого не боятся, и хотя не числятся в списке главных претендентов на победу в турнире, имеют все шансы проявить себя с лучшей стороны в кубковом формате. 

«Ювентус» (Турин, Италия)
В нынешнем розыгрыше: 8 матчей = 4 победы, 3 ничьих, 1 поражение. Голы: 12-5.
Лучший бомбардир: Гонсало Игуаин – 5 голов.
Лучший ассистент: по одной результативной передаче у семи игроков.
Стартовый состав: Буффон – Барцальи, Бенатиа, Кьеллини, Алекс Сандро – Пьянич, Хедира/Матюиди – Куадрадо, Дуглас Коста, Дибала - Игуаин. 
Матчи в 1/8 финала: «Ювентус» - «Тоттенхэм» = 2:2; 2:1 (общий – 4:3). 
Статистика в четвертьфинале Кубка/Лиги чемпионов: 17 попыток = 12 побед, 5 поражений (71% - успешны).
Последний четвертьфинал: 2016/2017 «Ювентус» - «Барселона» = 3:0; 0:0 (общий – 3:0).

«Ювентус» не без скрипа выступает в этом розыгрыше, который является последней попыткой для Джанлуиджи Буффона, чтобы выиграть Лигу чемпионов. На групповой стадии «Юве» крупно проиграл «Барселоне», которая отомстила за вылет в плей-офф прошлого розыгрыша, впрочем, соперники из Португалии и Греции не смогли навязать «Старой Синьоре» борьбу за второе место. В 1/8 финала туринцы в чем-то даже нелогично прошли «Тоттенхэм», показав убийственную эффективность при не самой выдающейся игре, не считая двух «пятиминуток страсти», вместивших по два гола. Но такой, наверное, и должна быть команда с самым большим опытом поражений на поздних стадиях Лиги чемпионов из числа действующих участников плей-офф. Прежние поражения «Юве» в финалах – его богатство, «бьянконери» продолжают шествие к своей цели и мечте своего капитана.

«Манчестер Сити» (Англия)
В нынешнем розыгрыше: 8 матчей = 6 побед, 0 ничьих, 2 поражения. Голы: 19-7.
Лучшие бомбардиры: Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро – 4 гола.
Лучший ассистент: Кевин Де Брюйне – 4 результативные передачи.
Стартовый состав: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Стоунз, Данило/Делф – Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне – Стерлинг, Жезус/Сане, Агуэро. 
Матчи в 1/8 финала: «Базель» - «Манчестер Сити» = 0:4; 2:1 (общий – 2:5). 
Статистика в четвертьфинале Кубка/Лиги чемпионов: 1 попытка = 1 победа, 0 поражений (100% - успешны).
Последний (и единственный) четвертьфинал: 2015/2016 «Манчестер Сити» - ПСЖ = 2:2; 1:0 (общий – 3:2).

«Манчестер Сити» дважды проиграл в нынешнем розыгрыше, как и «Рома», но это не должно вводить в заблуждение: «горожане» уступали в матчах без турнирной мотивации. С другой стороны, соперников топ-уровня команда Хосепа Гвардиолы на своем пути пока не встречала. «Шахтер» и «Наполи», уже завершившие для себя этот евросезон на групповой стадии, скромный «Базель» в 1/8 финала. Настоящие испытания впереди, назначать «Сити» главным соискателем награды нелогично хотя бы из-за неопытности клуба на поздних стадиях Лиги чемпионов: это всего лишь второй четвертьфинал в истории! Правда, первая попытка завершилась победой над ПСЖ, но французы – такие же нувориши. Интересно будет, как проявят себя манкунианцы в очных схватках с «Реалом», «Барселоной», «Баварией» или «Ювентусом». 

«Севилья» (Испания)
В нынешнем розыгрыше: 10 матчей = 4 победы, 5 ничьих, 1 поражение. Голы: 18-16.
Лучший бомбардир: Виссам Бен Йеддер – 7 голов.
Лучший ассистент: Хоакин Корреа – 3 результативные передачи.
Стартовый состав: Серхио Рико – Меркадо, Ленгле, Кьяер, Эскудеро – Н’Зонзи, Писарро – Банега, Сарабия, Корреа - Бен Йеддер. 
Матчи в 1/8 финала: «Севилья» - «Манчестер Юнайтед» = 0:0; 2:1 (общий – 2:1). 
Статистика в четвертьфинале Кубка/Лиги чемпионов: 1 попытка = 0 побед, 1 поражение (0% - успешны).
Последний (и единственный) четвертьфинал: 1957/1958 «Севилья» - «Реал» = 0:8; 2:2 (общий – 2:10).

«Севилья» преподнесла главную неожиданность 1/8 финала, выбив из розыгрыша «Манчестер Юнайтед». Как и «Ливерпуль», андалусийцы начали свое шествие в турнире в квалификационном раунде, где одолели турецкий клуб, а потом столкнулись в одной группе с «красными» и «красно-белыми» из Москвы. Последние-то и нанесли «Севилье» единственное поражение в нынешнем розыгрыше. Да еще и со счетом 5:1! После синхронного попадания своих соперников по группе в восьмерку сильнейших команд Европы, «Спартак» может считать себя «моральным четвертьфиналистом». Кстати, «Севилья» всего лишь во второй раз в истории добралась до 1/4 главного еврокубка, причем первой попытке в этом году исполняется 60 лет, она закончилась катастрофой – 0:8 от «Реала»! Команду Винченцо Монтеллы, несмотря на проход МЮ, все хотят получить в соперники, а так как все ограничения сняты, то можем увидеть новые дуэли с «Ливерпулем» (на групповой стадии завершились с общим счетом 5:5). Или встречу с «Реалом», как 60 лет назад. А может быть, андалусийцам понравилось в Манчестере?

«Рома» (Рим, Италия)
В нынешнем розыгрыше: 8 матчей = 4 победы, 2 ничьих, 2 поражения. Голы: 11-8.
Лучший бомбардир: Эдин Джеко – 4 гола.
Лучший ассистент: Эдин Джеко – 3 результативные передачи.
Стартовый состав: Алиссон – Бруно Перес/Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов – Де Росси, Стротман, Наингголан – Перотти, Эль Шаарави/Ундер, Джеко. 
Матчи в 1/8 финала: «Шахтер» - «Рома» = 2:1; 0:1 (общий – 2:2, «Рома» прошла дальше по правилу выездного гола). 
Статистика в четвертьфинале Кубка/Лиги чемпионов: 3 попытки = 1 победа, 2 поражения (33% - успешны).
Последний четвертьфинал: 2007/2008 «Рома» - «Манчестер Юнайтед» = 0:2; 0:1 (общий – 0:3).

Как и «Ливерпуль», «Рома» возвращается в четвертьфинал Лиги чемпионов десятилетие спустя. Оба попадания в эту стадию в XXI веке завершались для «волков» встречами с «Манчестер Юнайтед» и поражениями. «Рома» даже проигрывала в четвертьфинале 1:7. Хорошая новость для римлян – в этот раз они не встретят МЮ на своем пути, плохая – почти в любой паре фаворитом будет соперник. Из восьми четвертьфиналистов шесть команд реально могут выиграть Лигу чемпионов, а вот «Севилья» с «Ромой» в этой компании все-таки выглядят гостями. Но поживем – увидим. 

«Бавария» (Мюнхен, Германия)
В нынешнем розыгрыше: 8 матчей = 7 побед, 0 ничьих, 1 поражение. Голы: 21-7.
Лучший бомбардир: Роберт Левандовски – 5 голов.
Лучшие ассистенты: Кингсли Коман, Давид Алаба, Йозуа Киммих – 3 результативные передачи.
Стартовый состав: Ульрайх – Киммих, Зюле/Боатенг, Хуммельс, Алаба – Хави Мартинес, Видаль, Алькантара/Хамес Родригес – Роббен, Коман/Мюллер, Левандовски. 
Матчи в 1/8 финала: «Бавария» - «Бешикташ» = 5:0; 3:1 (общий – 8:1). 
Статистика в четвертьфинале Кубка/Лиги чемпионов: 28 попыток = 18 побед, 10 поражений (64% - успешны).
Последний четвертьфинал: 2016/2017 «Бавария» - «Реал» = 1:2; 2:4 (общий – 3:6).

На счету «Баварии» самая легкая победа в 1/8 финала: «Бешикташ», выигравший свой квартет осенью, уступил с неприличным счетом 1:8 по сумме двух встреч. Мюнхенцы выиграли 7 из 8 встреч в этой Лиге чемпионов, уступили единственный раз в Париже, но после этого Хайнкес сменил Анчелотти на тренерском мостике, дальше пошло как по маслу. «Бавария» с Юппом выиграла Лигу чемпионов в 2013 году, после этого добиться успеха континентального масштаба безуспешно пытались Гвардиола и Анчелотти. Неужели Хайнкес покажет знаменитым коллегам, как это делается по-мюнхенски?
Кот в сапогах. Самый незаметный фаворит ЛЧ 

«Барселона» (Испания)
В нынешнем розыгрыше: 8 матчей = 5 побед, 3 ничьих, 0 поражений. Голы: 13-2.
Лучший бомбардир: Лионель Месси – 5 голов.
Лучший ассистент: Луис Суарес – 3 результативные передачи.
Стартовый состав: Тер Штеген – Семеду/Серхи Роберто, Пике, Умтити, Альба – Бускетс, Паулиньо, Ракитич, Иньеста – Месси, Суарес. 
Матчи в 1/8 финала: «Челси» - «Барселона» = 1:1; 0:3 (общий – 1:4). 
Статистика в четвертьфинале Кубка/Лиги чемпионов: 19 попыток = 14 побед, 5 поражений (74% - успешны).
Последний четвертьфинал: 2016/2017 «Барселона» - «Ювентус» = 0:3; 0:0 (общий – 0:3).

Только «Ливерпуль» и «Барселона» идут без поражений в текущем розыгрыше, но на этом сходства заканчиваются. Если веселые «красные» наколотили уже 34 мяча и пропустили почти десяток, то каталонцы при Эрнесто Вальверде стали на удивление рациональной командой: 13 забитых мячей в восьми встречах и всего лишь два пропущенных (самая надежная оборона среди четвертьфиналистов). Возможно, именно такой подход поспособствует новому триумфу «Барсы», чья гордость задета двумя кряду европейскими успехами «Реала». Вальверде поставил «блаугранас» внятную игру, а еще у «Барселоны» есть неподражаемый Месси, что автоматически делает каталонцев одними из главных претендентов на «ушастого».  

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответил kiendjin
17 марта в 22:36
Ювентус тоже хорошо,будет повтор финала!
kiendjin
kiendjin ответил eleven LC
17 марта в 10:24
eleven LC:
Реал-Севилья Барселона-МанСити Бавария-Рома Ювентус-Ливерпуль Это было бы ништяк
Реал-Севилья ухахаххаха
kiendjin
kiendjin
17 марта в 10:23
    ATG
    ATG
    16 марта в 12:29
    Только бы не Юве попался. Много с ними играем. Опасны клубы с Англии. Рома Севилья - это точно не проблема. Про Баварию ничего сказать не могу. Реал - есть Реал.
    Давуд
    Давуд ответил eleven LC
    15 марта в 22:11
    eleven LC:
    Реал-Севилья Барселона-МанСити Бавария-Рома Ювентус-Ливерпуль Это было бы ништяк
    Ну стандартно Реал как обычно ищет самого слабого
    Алла Пятышкина
    Алла Пятышкина ответил barcelonistas
    15 марта в 21:20
    barcelonistas:
    Присоединюсь ко многим - тоже очень хочу Ливерпуль и атакующие матчи. МС тоже куражный вариант, но с Пепом встречаться не особо хочется. С Юве уже играли в группе и 0:3 вернули. Баварию хочу в 1/2, так сказать рандевю с Хайнкесом в том же месте в то же время. Ну и о Класико в Реале я давно мечтаю. Очень многое на кону было бы в таком случае, великий матч. Поэтому Баварию и Реал на потом, а щас МС илм Ливерпуль было бы здорово.
    Согласна с вами, почему то также хочется именно Ливерпуль в соперники, уж больно за многое они должны ответить, старые счеты с 2007 года.
    Barcelona5555
    Barcelona5555 ответил vistory
    15 марта в 18:04
    Спартак традиционно сразу в финале!
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff
    15 марта в 17:39
    Барса Ливерпуль будет бомба
    Roman73
    Roman73
    15 марта в 16:38
    34 гола Ливерпуля против убогих 12 ти Ювентуса !!!
    barcelonistas
    barcelonistas
    15 марта в 16:37
    Присоединюсь ко многим - тоже очень хочу Ливерпуль и атакующие матчи. МС тоже куражный вариант, но с Пепом встречаться не особо хочется. С Юве уже играли в группе и 0:3 вернули. Баварию хочу в 1/2, так сказать рандевю с Хайнкесом в том же месте в то же время. Ну и о Класико в Реале я давно мечтаю. Очень многое на кону было бы в таком случае, великий матч.

    Поэтому Баварию и Реал на потом, а щас МС илм Ливерпуль было бы здорово.
    vistory
    vistory
    15 марта в 16:26
    Простите, а где спартак, он же собирался выиграть кубок?
    eleven LC
    eleven LC
    15 марта в 16:04
    Реал-Севилья
    Барселона-МанСити
    Бавария-Рома
    Ювентус-Ливерпуль
    Это было бы ништяк
    Vector-B B
    Vector-B B ответил Так Себе Аналитик
    15 марта в 15:57
    Так Себе Аналитик:
    Мне кажется, что наиболее реальные претенденты - МС, "Реал" и "Бавария". "Рому", "Севилью" я в расчет не беру - это будет "пушечное мясо" в следующем туре, и там их путь и закончится (не удивлюсь, что они попадут на МС, горячие шарики и богатых шейхов никто не отменял). "Ливерпулю", как бы ни хотелось видеть их в финале, боюсь, не дадут Кариусы, Клованы и Ловрены туда зайти. Но хотелось бы. Ну, и "Барселона" не производит пока что впечатления. Вчерашняя игра была ниочем, отдельные игроки и сам "Челси" сдали игру, при этом "Челси" все равно часто врывался в штрафную "Барселоны" очень легко. Уверен, что та же "Бавария" или МС из Серхи Роберто, Алабы и Штегена сделают статистов.
    Алабы?)ну ну ,посмотрим)
    DXTK
    DXTK
    15 марта в 15:50
    Ювентус-Севилья красно- белые один автобус прошли надо бы за второй приняться.

    Реал- Рома по традиции 1/4 финала сливкам достается самый легкий соперник.

    Ливерпуль-Барселона надо в обратку вернуть красным 4-0.

    МС-Бавария битва гениальной молодости против опытной старости.

    PS Барса-Реал тоже подходит!!!
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
    15 марта в 15:48
    Мой прогноз на жеребьевку:
    Бавария - Манчестер Сити
    Ливерпуль - Ювентус
    Рома - Реал
    Барселона - Севилья
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Так Себе Аналитик
    15 марта в 15:44
    Не Алабы, а Альбы
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    15 марта в 15:31
    Интересно будет, если "Севилье" выпадет "Рома".
    myst5
    myst5
    15 марта в 15:14
    Ливер способен обыграть барсу реал баварию ювентус. Главное чтоб им не попалась рома или Севилья вот с ними точно будет сложно. Мю вылетел болею за клопа
    Mister_Leo
    Mister_Leo
    15 марта в 15:04
    Каждый год стабильно фавориты одни и теже Барса Реал Бавария . А в этом году появился Сити который очень силён и может дать бой любому гранду .. тем интереснее .. Ливерпуль - Барса было бы шикарно
    tabakur
    tabakur
    15 марта в 14:49
    МС в фаворитах явно лишний, это второй ПСЖ. Может они и показывают ангийским деревяхам как нужно обращаться с мячом, но против действительно мощных клубов они будут как слепые котята. Уже не раз это происходило, не понятно почему сейчас что-то изменится.Фавориты стандартные: Бавария, Барса и Реал, Ювентус судя во матчам с ТТХ в этом году опять не сможет. Как по мне Бавария главный фаворит...
    DVL
    DVL
    15 марта в 14:39
    Ливерпуль кубковый боец, кто знает может и получится. Не расстроюсь, даже обрадуюсь если Юве возьмет ЛЧ наконец по совокупности заслуг. Пусть Джи Джи наконец поднимет ушастого над головой
    MALOVAR
    MALOVAR
    15 марта в 14:26
    Что-то Севилья много пропустила ,хотя и группа у нее не из легких была
    БиллиБоб
    БиллиБоб ответил амурец
    15 марта в 14:14
    амурец:
    просто заслуживает и всё, просто в память о сэре Алексе
    Уж кто кто, но МЮ точно не заслуживает даже в 1/4 играть, очень слабая команда, набитая в большинстве середняками.
    zamsb
    zamsb
    15 марта в 14:07
    Судя по статистике в графе "поражения" 0 имеют два клуба "Барселона" и "Ливерпуль". Наверное это и будет финальная пара.
    Nety-net
    Nety-net ответил амурец
    15 марта в 13:55
    Есть ведь кубок Англии (он по престижнее лиги чемпионов будет) пусть там и играют, а Челси (моя любимая команда в Англии) показали их место, к сожалению Челси на данный момент команда которая может рассчитывать только на жребий. А М.Ю. как Россия после развала СССР у них сейчас 90е)))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    15 марта в 13:35
    Мне кажется, что наиболее реальные претенденты - МС, "Реал" и "Бавария".

    "Рому", "Севилью" я в расчет не беру - это будет "пушечное мясо" в следующем туре, и там их путь и закончится (не удивлюсь, что они попадут на МС, горячие шарики и богатых шейхов никто не отменял).

    "Ливерпулю", как бы ни хотелось видеть их в финале, боюсь, не дадут Кариусы, Клованы и Ловрены туда зайти. Но хотелось бы.

    Ну, и "Барселона" не производит пока что впечатления. Вчерашняя игра была ниочем, отдельные игроки и сам "Челси" сдали игру, при этом "Челси" все равно часто врывался в штрафную "Барселоны" очень легко. Уверен, что та же "Бавария" или МС из Серхи Роберто, Алабы и Штегена сделают статистов.
    Владимиpъ Григорянъ
    Владимиpъ Григорянъ ответил Горожане
    15 марта в 13:35
    Горожане:
    3 к 1 ты?
    ??
    BagioR
    BagioR
    15 марта в 13:29
    Не считаю неожиданностью попадание Севильи.
    В обоих матчах играли лучше МЮ.
    В МЮ кажется один День Хев играл.
    Горожане
    Горожане ответил Владимиpъ Григорянъ
    15 марта в 13:27
    Владимиpъ Григорянъ:
    Нее) Лучше Юве-Барса, чтобы Аллегри по традиции закинул на клык каталонцу)
    3 к 1 ты?
    yudin_duda
    yudin_duda
    15 марта в 13:26
    Эх, так хотел посмотретт на игру против Юве...
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