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Король говорит! «Барселона» раскатала «Челси»

15 марта 2018, 01:00

Поклонники «блаугранас» правильно выбрали героя для баннера, а футболисты «Барселоны» деловито убрали с пути «Челси». Об «автобусе» Вальверде – на «Соккер.ру».

Месси невозможно остановить

«Боже, храни Короля», - такую надпись представили фанаты «Барселоны» на трибунах, использовав знаменитую строчку из гимна Великобритании. Правильная просьба, ведь Лионель Месси забил свой самый быстрый гол в Лиге чемпионов – 2 минуты и 8 секунд прошло со стартового свистка, когда мяч пересек линию ворот «Челси», проскользнув между ног у Куртуа.

Тибо ошибся, «Барселоне» немножко подфартило с отскоком мяча к Суаресу – Луис мгновенно сориентировался. А Месси правильно пробил по воротам, хотя мог и прострелить. «Челси» пропустил очень рано, а позже аргентинец окончательно похоронил шансы команды Конте. Увидел, что Дембеле вбегает в пустую зону и выкатил мяч на француза. Два гола форы предопределили поведение команд.

После такого старта «Барселона», конечно же, отошла к своим воротам. У «Челси» были подходы, но все в сухом остатке свелось к двум действиям Месси и третьему контрольному – снова удару между ног бедняги Куртуа. Один раз удачно разыграл мяч и классно пробил под вратарем, во втором не стал спешить, в третьем – снова катнул мяч, как в лузу. Дважды в этих моментах ошибался в обороне сын и внук игроков «Реала» и «Барселоны» Алонсо.

Но винить Маркоса не стоит, впрочем, как и одного Куртуа – не он допустил ударные позиции Лионеля, ответственность коллективная. Скорее надо подчеркнуть, насколько хорош Месси. Снова, как обычно, как приучил. Рыжебородый аргентинец скромно – без празднования имени Бебето, но со вкусом отметил рождение третьего сына Чиро. Но вот вальяжная показная легкость, с которой «Барселона» работает под руководством Вальверде, подразумевает два варианта развития событий.

Первый – запас есть и он пригодится по пути в очередной финал Лиги чемпионов, независимо от жребия. Второй – «Барселона» в экономичном и осторожном режиме показывает максимум, а порой им даже везет, как с расположением ног долговязого Куртуа. Сыграй бельгиец иначе – результат мог быть другим. У «Барселоны» ведь не было океана четких моментов. В таком случае, если «блаугранас» нарвутся на играющего в энергозатратном стиле резкого соперника с разящими голевыми выпадами – вылетят.

Впрочем, это вопрос на будущее. А сегодня еще один день, когда Месси – король футбола. Не словом, а делом доказывает статус. 

Статистика правильно описывает матч?

62 % владения до перерыва и 56 % после – Вальверде не заставляет подопечных постоянно катать мяч, но точные промежуточные пасы в крови у футболистов «Барселоны». Даже в первом тайме, хотя уверенно вели в счете, чаще владели мячом. После перерыва отдали преимущество, но не критически, как видите.

4:6 – счет первого тайма по ударам, и 8:14 – итоговая разница в пользу «Челси». Вот только у «Барселоны» из 8 выстрелов 7 точные и 3 – голевые, а у «аристократов» из 14 только 3 в створ. Хотя по-настоящему острые моменты у ворот тер Штегена вспомнить сложно. Скорее формальный удар мимо ворот – штрафной от Алонсо, можно назвать ярким моментом, чем другие подходы «Челси».

98 % точности передач было до перерыва у Бускетса и Ракитича. Согласитесь, такой процент не мешает заявить, что Канте – великий мастер отборов мяч, но Фабрегас не способен так навязывать борьбу. И хотя Конте вроде бы выбрал плотность в защите по центру – вместе со схемой с тремя центральными, на деле в центре поля футболисты «Барселоны» легко завоевали плацдарм.

Если Дембеле и Суарес играли, как традиционные форварды, то у Месси процент точности передач был как у хавбека. Ниже, чем у Иньесты, но достойный. Лионелю не мешали играть, и это тоже одна из ошибок «Челси». Ведь его остановить невозможно, если в ударе, но попытаться стоит всегда. Если оставляешь свободу – получаешь изменения на табло. Пожалуй, также против англичан сработало неумение «Челси» играть строгим первым номером. Даже когда «Барселона» отдала мяч, гости ничего не придумали, кроме парочки подходов без ярких сэйвов тер Штегена.

- 42:29 - суммарно по отборам и перехватам преимущество у «Барселоны». Определенно, команда Вальверде не брезгует оборонительной игрой. И хотя за счет класса и контратак кажется, что каталонцы едва ли не постоянно атакуют, если вникнуть в суть, то цифры четко говорят – «Челси» не сыграл здорово в атаке, но даже по атакам с ударами в результате комбинаций счет 6:10. То есть «Барселона» реализовала три из шести таких атак, «Челси» - 0 из 10. Плюс проиграли в прессинге, о чем говорят факты.

Арбитр отобрал у «Челси» пенальти?

Скомина мог назначить при счете 2:0 в пользу «Барселоны» одиннадцатиметровый в их ворота. Формальный повод у судьи был. Алонсо, у которого были почти что опасные моменты в этой игре, прорывался к воротам, Пике захватил его за руку, Маркос понял, что пробить не сумеет и решил, что если есть касание – надо действовать.  

Футболист посчитал, что падение на землю будет правильным выбором, арбитр с ним не согласился. Пограничный эпизод, поскольку Жерар однозначно зацепил соотечественника, но было ли это лишением явной голевой возможности? Пожалуй, два из трех арбитров выбрали бы пенальти. Скомина же посчитал, что интрига зрителям не нужна.

Юбиляр вечера. Лионель Месси

Самый быстрый гол в карьере за «Барселону» и сборную Аргентины стал для Месси 99-м в Лиге чемпионов, а дубль позволил вторым в истории турнира разогнаться до сотни. Роналду довольно сильно оторвался, однако вряд ли Лионель сдался в этой погоне. Очевидно, что аргентинец за счет разницы в возрасте и желания показать себя в ближайшие годы сможет поднажать. Впрочем, оба хороши – любят забивать в ЛЧ. Даже в важных матчах, в этом раунде забили ПСЖ и «Челси».

«Челси» не заслуживал вылететь так рано?

Глобально, если оценивать все пары, то из восьми клубов, вылетевших на этой стадии, комплименты заслужили «Тоттенхэм», «Шахтер» и «Челси». Пусть последние заиграли, когда позволил фаворит пары, но у них ситуация была хуже всех. «Барселона» Вальверде – главный «автобус» европейского футбола. Кто помнит «тики-таку» Гвардиолы, тот прекрасно знает, что это была не система атаки, а модель прессинга.

Психологического давления на соперника – когда Хави, Иньеста и Месси катали мяч две трети игрового времени, и фактического высокого отбора мяча, позволяющего быстрее добираться до чужих ворот, разрезав дверь в защитной стене соперника. У «Барселоны» Вальверде немного другой подход, поскольку сейчас каталонцы не тратят силы на высокий прессинг. Пике, Бускетс, Месси и Иньеста стали старше.

Следовательно, могут выигрывать за счет выбора позиции и контратак. Не нужно постоянно взвинчивать темп и нарываться на сложный размен ударами. Пока есть Бускетс, а Умтити играет в лучших матчах на уровне молодого Пике, можно спокойно переждать у своих ворот. Тем более, Месси в схемах Вальверде работает глубоко, значит, «автобус» может в любой момент превратиться в болид «Формулы 1». Этот трансформер у многих кровь попьет, ведь речь о гармоничной команде.

«Челси» при другом жребии претендовал бы на железное место в восьмерке сильнейших, поскольку и движение есть, и Канте с Азаром молодцы, и фланги в атаке работают, разве что впереди не тот форвард-стервятник, о котором стоит мечтать топ-клубу. Но поскольку «Барселона» даже на поле рациональности сумела обойти команду Конте – быстренько забили на ровном месте и остальную часть матча потратили, чтобы не пропустить дважды, все закономерно. В четвертьфинале будет сильнейшая команда этой пары, и это «Барселона» с Месси в качестве важного аргумента.

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь
09 августа в 12:15
Valerii:
Браво Месси. Гений, король, бог футбола.
Этот "бог" лепит персофанов из своей глины. Аха-ха)
П.Пар
П.Пар
18 марта в 19:07
Месси это большой мастер! Роналду тоже прекрасный футболист, и я бы не брался судить, кто лучше на поле. У каждого из них есть свои преимущества. Но лично мне игра Месси нравится больше
ILNYR
ILNYR
16 марта в 07:27
Каталонская машина не удержима!
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
16 марта в 07:17
ckori:
Это не испанская команда-это Барселона!
Барселона - это Каталония, а Каталония - это Испания, значит это испанская команда.
ckori
ckori
15 марта в 19:08
ndedov:
Игра была высшего сорта, премиум. Барса просто показала. как надо играть расчетливо и стопроцентно на моментах.
Согласен игра была очень хорошей-но Челси не использовали свои моменты и дома и в Барселоне!Конечно игра показала,что Месси -это 80% команды!
ckori
ckori
15 марта в 19:05
Espana-Deutschland:
Барселону с победой! Еще одна испанская команда проходит вперед. Мои поздравления!
Это не испанская команда-это Барселона!
azkan
azkan
15 марта в 17:32
Чуть Сеск (засланник Барсы) поаккуратней, чуть Аспи точнее в передаче, чуть чуть Куртуа закрыл бы свой домик, чуть левее Алонсо бы пробил, чуть чуть мозгов бы и зрения судье...
Эхххх вот этого чуть чуть не хватило Челси. Барса с Месси справедливо вышла в четвертьфинал. Они реализовали все свои моменты на 120%.
Особенно повезло Месси с первым голом ниоткуда.
Кстати он как раз и простреливал, а не бил по воротам. Исправьте статью.
Artuom
Artuom
15 марта в 16:53
Funny_Smailik:
Статью писал глор АПЛ. Назвать Барсу автобусом это додуматься надо, редким "талантом" надо обладать. Три гола в сухую автобусы не выигрывают если что. А насчет высоких скоростях, в АПЛ команды носятся как угарелые от ворот к воротам, без минимального намека на позиционную атаку - тупо навес от защитника/вратаря на напа, авось закатит. Поэтому и бей беги называют. От того что часто бегаешь толку мало как от также переката мяча поперек поля. Плюс если силы не бережешь, то сегодня побеждаешь на кураже гранда, а завтра сливаешь аутсайдеру - нет стабильности. Вот и этот Челси может умирать на поле с Барсой в единственной игре, а в своем чемпе идти в самой ж как последняя команда. Мне противен такой их футбол. Кстати Челси и есть автобус - отдает мяч и ждет контратаки. Попробуй как Барса пытаться забить когда десять игроков соперника в своей штрафной :)
Интер в 2010 3 мяча забивал Барсе( да-да, команда, которую вы называли автобусом). Тогда Барса забила 1 гол, но и тут могли Челси забить, если бы например мяч попал не в перекладину, а чуть ниже. Моменты были у Челси, но не получилось.

Так что ты не прав, говоря что "автобусы не могут по 3 мяча забивать". Ну или же не нужно тогда Интер при Моуре называть автобусом.
Руслан Амиров 1
Руслан Амиров 1
15 марта в 14:12
MAUS:
Две команды, которые мне симпатизируют, далее болею в ЛЧ только за Барсу! За Месси!
пацанчику аж 2 клуба симпатизируют
Mamaev
Mamaev
15 марта в 11:23
Funny_Smailik:
Ну знаешь, везет это когда Рон забивает один гол из двадцати по воробьям, а Месси этими голами и вовсе не удивляет, ему они как семечки, хотя со стороны вай-вай. Я бы наоборот удивился бы еслиб не забил, типо дануна... :)
Разве ты не знал? Любой гол Месси это ошибка вратаря, защитников, это случайный рикошет, или гениальный пас Иньесты который все решил. Всё голы ранальды - с пенальти, коленом с метра - это показатель высочайшего мастерства и индивидуализма
Valerii
Valerii
15 марта в 11:06
Браво Месси. Гений, король, бог футбола.
barcelonistas
barcelonistas
15 марта в 10:28
Хохо! И кто же пять центрнапов, что сильнее его?
Alex12357
Alex12357
15 марта в 10:18
А кто король?Аргентинский корнеплод что ли?Посмотрим что будет дальше и на ЧМ!!!
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
15 марта в 09:51
Месси как хорошее вино,с годами все лучше и лучше
MAUS
MAUS
15 марта в 09:37
Две команды, которые мне симпатизируют, далее болею в ЛЧ только за Барсу! За Месси!
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
15 марта в 09:32
Барселону с победой! Еще одна испанская команда проходит вперед. Мои поздравления!
ndedov
ndedov
15 марта в 08:15
Игра была высшего сорта, премиум. Барса просто показала. как надо играть расчетливо и стопроцентно на моментах.
112910415
112910415
15 марта в 06:46
и это круто
NGY
NGY
15 марта в 06:31
Funny_Smailik:
Ну знаешь, везет это когда Рон забивает один гол из двадцати по воробьям, а Месси этими голами и вовсе не удивляет, ему они как семечки, хотя со стороны вай-вай. Я бы наоборот удивился бы еслиб не забил, типо дануна... :)
Ты хочешь сказать, что вчерашний рикошет, и тем более гол с такого угла это не везение?

Ну да двадцать по воробьям. Только Месси до этих двух встреч 29 раз бил по воротам Челси, и все как ты выразился по воробьям. Это тебя не смущает?!
Roman73
Roman73
15 марта в 06:23
barcelonistas:
Что не так с Суаресом? 2 голевые..
Перехват в центе поля это не голевая передача.
Суарес плохо цеплялся за мяч, сам не создал ни одной опасности,
плохо прессинговал . Вклад в общекомандную борьбу от него был небольшой.
Он сыграл на уровне от силы в трети всех проведённых матчей в сезоне.
В мировую пятёрку он уже не входит.
борька
борька
15 марта в 06:15
Срочно менять тренера! Давай ,Леху, абрам чукотыч!
Gahi
Gahi
15 марта в 05:34
Игра достойная Финала.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
15 марта в 04:30
Ну знаешь, везет это когда Рон забивает один гол из двадцати по воробьям, а Месси этими голами и вовсе не удивляет, ему они как семечки, хотя со стороны вай-вай. Я бы наоборот удивился бы еслиб не забил, типо дануна... :)
barcelonistas
barcelonistas
15 марта в 03:41
Что не так с Суаресом? 2 голевые..
lobsterdam
lobsterdam
15 марта в 03:03
барсе чудовищно повезло, что у куртуа ноги разъехались...
lobsterdam
lobsterdam
15 марта в 02:58
каталунская бригада ныряльщиков торжествует
NGY
NGY
15 марта в 02:04
Funny_Smailik:
Статью писал глор АПЛ. Назвать Барсу автобусом это додуматься надо, редким "талантом" надо обладать. Три гола в сухую автобусы не выигрывают если что. А насчет высоких скоростях, в АПЛ команды носятся как угарелые от ворот к воротам, без минимального намека на позиционную атаку - тупо навес от защитника/вратаря на напа, авось закатит. Поэтому и бей беги называют. От того что часто бегаешь толку мало как от также переката мяча поперек поля. Плюс если силы не бережешь, то сегодня побеждаешь на кураже гранда, а завтра сливаешь аутсайдеру - нет стабильности. Вот и этот Челси может умирать на поле с Барсой в единственной игре, а в своем чемпе идти в самой ж как последняя команда. Мне противен такой их футбол. Кстати Челси и есть автобус - отдает мяч и ждет контратаки. Попробуй как Барса пытаться забить когда десять игроков соперника в своей штрафной :)
Если честно. То второй тайм Барса реально поставила автобус и действовала на контратаках.

Другое дело, что Барсе в этом двухматчевом противостоянии просто МИСТИЧЕСКИ везет:
3 штанги, 1 переклатина.
удары с острого угла и обы между ног,
пятки Умтити, рикошеты.
непоставленный пенальти на Алонсо.

У Барсы реально штрафная заколдована.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
15 марта в 02:00
Английские команды играют хорошо только когда отскок мяча в их пользу, надеются на везение тупо, поэтому и реализация один в створ из десяти, бьют чаще но бестолку, чтобы забить один гол нужно пнуть дофига раз, в Испании не лупят по воротам если не уверены. Надо пасами довести мяч до ворот и бить прямо из штрафной, так то уж точно шансов больше чем бить издали. Но для этого уметь надо, подобраться так близко :)
Funny_Smailik
Funny_Smailik
15 марта в 01:52
Статью писал глор АПЛ. Назвать Барсу автобусом это додуматься надо, редким "талантом" надо обладать. Три гола в сухую автобусы не выигрывают если что. А насчет высоких скоростях, в АПЛ команды носятся как угарелые от ворот к воротам, без минимального намека на позиционную атаку - тупо навес от защитника/вратаря на напа, авось закатит. Поэтому и бей беги называют. От того что часто бегаешь толку мало как от также переката мяча поперек поля. Плюс если силы не бережешь, то сегодня побеждаешь на кураже гранда, а завтра сливаешь аутсайдеру - нет стабильности. Вот и этот Челси может умирать на поле с Барсой в единственной игре, а в своем чемпе идти в самой ж как последняя команда. Мне противен такой их футбол. Кстати Челси и есть автобус - отдает мяч и ждет контратаки. Попробуй как Барса пытаться забить когда десять игроков соперника в своей штрафной :)
Roman73
Roman73
15 марта в 01:43
Барселона не контролировала игру, как привыкла.
Челси был опасен, штанга и перекладина.
Игра не на разгром, но на победу Барсы.
Алонсо был лучшим у британцев. Ещё Виллиан и Канте. Неплох Аспиликуэрта.
Барсе надо подыскивать замену Суаресу.
Отличный ход с Дембеле от Вальверде.
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