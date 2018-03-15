Король говорит! «Барселона» раскатала «Челси»

15 марта 2018, 01:00

Поклонники «блаугранас» правильно выбрали героя для баннера, а футболисты «Барселоны» деловито убрали с пути «Челси». Об «автобусе» Вальверде – на «Соккер.ру».

Месси невозможно остановить

«Боже, храни Короля», - такую надпись представили фанаты «Барселоны» на трибунах, использовав знаменитую строчку из гимна Великобритании. Правильная просьба, ведь Лионель Месси забил свой самый быстрый гол в Лиге чемпионов – 2 минуты и 8 секунд прошло со стартового свистка, когда мяч пересек линию ворот «Челси», проскользнув между ног у Куртуа.

Тибо ошибся, «Барселоне» немножко подфартило с отскоком мяча к Суаресу – Луис мгновенно сориентировался. А Месси правильно пробил по воротам, хотя мог и прострелить. «Челси» пропустил очень рано, а позже аргентинец окончательно похоронил шансы команды Конте. Увидел, что Дембеле вбегает в пустую зону и выкатил мяч на француза. Два гола форы предопределили поведение команд.

После такого старта «Барселона», конечно же, отошла к своим воротам. У «Челси» были подходы, но все в сухом остатке свелось к двум действиям Месси и третьему контрольному – снова удару между ног бедняги Куртуа. Один раз удачно разыграл мяч и классно пробил под вратарем, во втором не стал спешить, в третьем – снова катнул мяч, как в лузу. Дважды в этих моментах ошибался в обороне сын и внук игроков «Реала» и «Барселоны» Алонсо.

Но винить Маркоса не стоит, впрочем, как и одного Куртуа – не он допустил ударные позиции Лионеля, ответственность коллективная. Скорее надо подчеркнуть, насколько хорош Месси. Снова, как обычно, как приучил. Рыжебородый аргентинец скромно – без празднования имени Бебето, но со вкусом отметил рождение третьего сына Чиро. Но вот вальяжная показная легкость, с которой «Барселона» работает под руководством Вальверде, подразумевает два варианта развития событий.

Первый – запас есть и он пригодится по пути в очередной финал Лиги чемпионов, независимо от жребия. Второй – «Барселона» в экономичном и осторожном режиме показывает максимум, а порой им даже везет, как с расположением ног долговязого Куртуа. Сыграй бельгиец иначе – результат мог быть другим. У «Барселоны» ведь не было океана четких моментов. В таком случае, если «блаугранас» нарвутся на играющего в энергозатратном стиле резкого соперника с разящими голевыми выпадами – вылетят.

Впрочем, это вопрос на будущее. А сегодня еще один день, когда Месси – король футбола. Не словом, а делом доказывает статус.

Статистика правильно описывает матч?

62 % владения до перерыва и 56 % после – Вальверде не заставляет подопечных постоянно катать мяч, но точные промежуточные пасы в крови у футболистов «Барселоны». Даже в первом тайме, хотя уверенно вели в счете, чаще владели мячом. После перерыва отдали преимущество, но не критически, как видите.

4:6 – счет первого тайма по ударам, и 8:14 – итоговая разница в пользу «Челси». Вот только у «Барселоны» из 8 выстрелов 7 точные и 3 – голевые, а у «аристократов» из 14 только 3 в створ. Хотя по-настоящему острые моменты у ворот тер Штегена вспомнить сложно. Скорее формальный удар мимо ворот – штрафной от Алонсо, можно назвать ярким моментом, чем другие подходы «Челси».

98 % точности передач было до перерыва у Бускетса и Ракитича. Согласитесь, такой процент не мешает заявить, что Канте – великий мастер отборов мяч, но Фабрегас не способен так навязывать борьбу. И хотя Конте вроде бы выбрал плотность в защите по центру – вместе со схемой с тремя центральными, на деле в центре поля футболисты «Барселоны» легко завоевали плацдарм.

Если Дембеле и Суарес играли, как традиционные форварды, то у Месси процент точности передач был как у хавбека. Ниже, чем у Иньесты, но достойный. Лионелю не мешали играть, и это тоже одна из ошибок «Челси». Ведь его остановить невозможно, если в ударе, но попытаться стоит всегда. Если оставляешь свободу – получаешь изменения на табло. Пожалуй, также против англичан сработало неумение «Челси» играть строгим первым номером. Даже когда «Барселона» отдала мяч, гости ничего не придумали, кроме парочки подходов без ярких сэйвов тер Штегена.

- 42:29 - суммарно по отборам и перехватам преимущество у «Барселоны». Определенно, команда Вальверде не брезгует оборонительной игрой. И хотя за счет класса и контратак кажется, что каталонцы едва ли не постоянно атакуют, если вникнуть в суть, то цифры четко говорят – «Челси» не сыграл здорово в атаке, но даже по атакам с ударами в результате комбинаций счет 6:10. То есть «Барселона» реализовала три из шести таких атак, «Челси» - 0 из 10. Плюс проиграли в прессинге, о чем говорят факты.

Арбитр отобрал у «Челси» пенальти?

Скомина мог назначить при счете 2:0 в пользу «Барселоны» одиннадцатиметровый в их ворота. Формальный повод у судьи был. Алонсо, у которого были почти что опасные моменты в этой игре, прорывался к воротам, Пике захватил его за руку, Маркос понял, что пробить не сумеет и решил, что если есть касание – надо действовать.

Футболист посчитал, что падение на землю будет правильным выбором, арбитр с ним не согласился. Пограничный эпизод, поскольку Жерар однозначно зацепил соотечественника, но было ли это лишением явной голевой возможности? Пожалуй, два из трех арбитров выбрали бы пенальти. Скомина же посчитал, что интрига зрителям не нужна.

Юбиляр вечера. Лионель Месси

Самый быстрый гол в карьере за «Барселону» и сборную Аргентины стал для Месси 99-м в Лиге чемпионов, а дубль позволил вторым в истории турнира разогнаться до сотни. Роналду довольно сильно оторвался, однако вряд ли Лионель сдался в этой погоне. Очевидно, что аргентинец за счет разницы в возрасте и желания показать себя в ближайшие годы сможет поднажать. Впрочем, оба хороши – любят забивать в ЛЧ. Даже в важных матчах, в этом раунде забили ПСЖ и «Челси».

«Челси» не заслуживал вылететь так рано?

Глобально, если оценивать все пары, то из восьми клубов, вылетевших на этой стадии, комплименты заслужили «Тоттенхэм», «Шахтер» и «Челси». Пусть последние заиграли, когда позволил фаворит пары, но у них ситуация была хуже всех. «Барселона» Вальверде – главный «автобус» европейского футбола. Кто помнит «тики-таку» Гвардиолы, тот прекрасно знает, что это была не система атаки, а модель прессинга.

Психологического давления на соперника – когда Хави, Иньеста и Месси катали мяч две трети игрового времени, и фактического высокого отбора мяча, позволяющего быстрее добираться до чужих ворот, разрезав дверь в защитной стене соперника. У «Барселоны» Вальверде немного другой подход, поскольку сейчас каталонцы не тратят силы на высокий прессинг. Пике, Бускетс, Месси и Иньеста стали старше.

Следовательно, могут выигрывать за счет выбора позиции и контратак. Не нужно постоянно взвинчивать темп и нарываться на сложный размен ударами. Пока есть Бускетс, а Умтити играет в лучших матчах на уровне молодого Пике, можно спокойно переждать у своих ворот. Тем более, Месси в схемах Вальверде работает глубоко, значит, «автобус» может в любой момент превратиться в болид «Формулы 1». Этот трансформер у многих кровь попьет, ведь речь о гармоничной команде.

«Челси» при другом жребии претендовал бы на железное место в восьмерке сильнейших, поскольку и движение есть, и Канте с Азаром молодцы, и фланги в атаке работают, разве что впереди не тот форвард-стервятник, о котором стоит мечтать топ-клубу. Но поскольку «Барселона» даже на поле рациональности сумела обойти команду Конте – быстренько забили на ровном месте и остальную часть матча потратили, чтобы не пропустить дважды, все закономерно. В четвертьфинале будет сильнейшая команда этой пары, и это «Барселона» с Месси в качестве важного аргумента.