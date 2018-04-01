Рекордсмены по трофеям. Кубки Месси, Пеле и Роналду

Дани Алвес вышел на первое место по весомым трофеям в истории футбола, а «Соккер.ру» расставляет по местам легенд – от Пеле и Кройфа до Месси и Роналду.

Максвелл не был рекордсменом?

В мае прошлого года после финала Кубка Франции бразилец Максвелл, близкий друг Златана, которого швед таскал с собой из клуба в клуб, начиная с «Аякса», завоевал 37-й и последний трофей в профессиональной карьере. Вроде бы стал самым титулованным футболистом в истории. Но не все его кубки можно записывать на лицевой счет левого защитника.

Во-первых, Кубок Бразилии «Крузейро» взял, когда Максвелл еще был в молодежном составе – не успел дебютировать, был слишком молодым для основы. Во-вторых, первый Суперкубок Италии с «Интером» защитник не успел выиграть, начал сезон позже. Наконец, Кабелино Андраде часто был резервистом в финалах, пусть и стал талисманом победителей: 11 чемпионств в 4 разных лигах – невероятно успешная карьера.

Кого обошел сейчас Дани Алвес?

У Златана Ибрагимовича 33 разных трофея, он выиграл все, кроме Лиги чемпионов. Зато удачно дебютировал в США. Его «Гэлакси» летел 0:3 в дерби города Лос-Анджелеса, но затем забили один мяч, дождались выхода Златана на замену и увидели гол ударом издали за шиворот вратарю и победный мяч на последних секундах головой. Снова после ошибки голкипера, но превращение 0:3 в 4:3 всегда смотрится круто.

Шведский «лев» может в будущем взять какой-то трофей в США и доберется до 34 титулов. А вот Витор Байя (33 или 35 титулов – смотря, что учитывать), Кенни Далглиш (34 победы) и Райан Гиггз (34 трофея с МЮ) своё уже отыграли, их показатели отлили в золоте истории (при этом важно отметить, что в разных источниках число трофеев у игроков расходится на 1-2 - опять-таки, кто что считает). Дани Алвес из года в год соревновался с легендами, обходил Гари Невилла, опережал Хави, в результате оказался рядом с Иньестой – у Андреса 33 трофея на данный момент, и Пике – 31 победа на высоком уровне, у Месси – на одну больше.

У игроков «Барселоны» в этом сезоне будут трофейные пополнения, но и сам Дани Алвес пока еще не чемпион Франции 2018, но обязательно им станет. В любом случае, когда обходишь Гиггза – обладателя ряда впечатляющих рекордов, а также опережаешь очень успешных игроков современности, вроде Златана – не стоит отнимать у него чемпионства «Ювентуса», может и пяткой в лоб зарядить, то есть чем гордиться. Раз Иньесте немало лет, то фактически Дани надо поглядывать на результаты Пике и Месси – два самых серьезных конкурента.

У Пеле много странных титулов?

Раньше было принято считать, что футбол изобрел бразильский нападающий. Поэтому Королю приписывали звания, которые он не имел. Например, считалось, что Пеле можно засчитать 37 трофеев. Но мало того что там два Кубка Рока – некий трофей, который разыгрывают между собой Аргентина и Бразилия, так еще и в списке побед легенды много медалей турниров сомнительного качества с «Сантосом».

Одно дело выигрывать чемпионат Бразилии, а другое – брать странные кубки со сборной или в дворовых клубных турнирах. Три победы Пеле на чемпионатах мира, разумеется, являются достижением, которое невозможно превзойти в современном футболе, но уникальные показатели великого форварда не позволяют нарисовать ему 37 трофеев. У Пеле 29 больших побед, он не рекордсмен по успехам в официальных серьезных турнирах. Хотя для легендарности не обязательно собирать трофеи, у Марадоны 10 побед, но основная часть – значимые, в этом его заслуга.

У Месси больше кубков, чем у Роналду?

Ответ вы знаете, даже если не считали – конечно же, Лионель выиграл больше кубков и медалей, чем Криштиану. Все просто, «Барселона» чаще выигрывала Суперкубок Испании и покоряла чемпионат страны, что позволяет сформировать солидную разницу по общему количеству командных кубков. На данный момент разница 32:24, причем Месси помогают даже успехи в молодом возрасте с Аргентиной, вроде «золота» на Олимпиаде.

Впрочем, 56 командных трофеев на двоих, 8 побед в Лиге чемпионов и прочие шалости – список успехов подлинных легенд футбола. У Месси и Роналду невероятно много командных побед, ведь даже у легенд из легенд, вроде Хенто из «Реала» (12 чемпионских титулов в Испании и 6 побед в Кубке чемпионов), «всего» 24 трофея. Пока Роналду его не обогнал, но если поднажмет – может опередить даже одного из самых стабильных игроков в истории испанского футбола.

Региональные победы не в счет?

Много трофеев у фараонов футбольного Египта до Салаха – братьев Хасанов. Хусам Хасан – бывший нападающий, наклепавший 68 мячей за Египет, и Осман – защитник, сыгравший 125 матчей за сборную, выступали долго и успешно. Первый в общей сложности собрал 41 трофей. Но если отбросить дворовые турниры, останется 36 кубков, победы в которых можно назвать значимыми. Конечно, между успехами «Аль-Ахли» и «Барселоны» есть разница, но у Хусама 36 кубков, у его близнеца – 33.

Недурственно, но трофеи не того уровня, что у легенд из Европы. Например, у египтянина Ваэля Гомаа 29 различных трофеев, у Мохамеда Абутрика – 27. В принципе, часть их трофеев тоже можно смело игнорировать – ценность очень низкая, но очевидно, что египтяне без ума от футбола и умеют создавать себе кумиров. Например, Абутрика признавали самым популярным игроком планеты по численности поклонников – так активно за него болели в арабских и африканских странах.

Кто в России самый титулованный?

У Дмитрия Аленичева 15 трофеев со «Спартаком» и «Порту» в качестве игрока, но победы в Кубке Содружества ему в список добавлять нельзя. Так что вряд ли стоит именовать нынешнего тренера «Енисея» самым титулованным российским футболистом в истории на основании веса побед с «Порту» в Кубке УЕФА и Лиге чемпионов. Например, у Сергея Николаевича Игнашевича только с ЦСКА 18 трофеев.

Защитник «армейцев» побеждал с «Локомотивом», всего 21 успех, что больше, чем у Аленичева. У Акинфеева 20 трофеев, если учитывать бронзу Евро-2008, у братьев Березуцких по 21 трофею и набору солидных медалей, ведь на одну победу в Кубке России больше, чем у Игоря Владимировича. Так что ни легенды «Спартака» Романцева, ни представители «Зенита» или других клубов, не догнали и не перегнали оборону ЦСКА по успешности на командном уровне в России.

А 21 трофей – гора кубков для российского и даже советского футбола. Например, у легендарного форварда Блохина 20 побед и медалей с киевским «Динамо» и сборной в качестве игрока, у Льва Яшина с московским «Динамо» и той же сборной – 12 успехов высшей пробы. Понятно, у них есть более значимые международные успехи, чем у современных игроков, но Аленичев и Игнашевич выигрывали еврокубки, их вместе с напарниками Сергея по ЦСКА можно смело выделять.

Почему среди рекордсменов нет голкиперов?

Казалось бы, чем дольше играешь – тем выше шансы насобирать победы. Но оказывается, что история Акинфеева, который должен в будущем выйти на уверенное первое место по трофеям среди россиян, довольно редкая. Во многих странах лидируют полевые игроки. Конечно, можно привести пример Жулио Сезара – у бразильского голкипера 35 трофеев, но часть из них в странных турнирах, да и Жулио не первый среди бразильцев. У вратарей много кубков, но не рекордное количество.

Например, у Шовковского 31 трофей с киевским «Динамо», у Буффона 25 больших побед разной пробы. Но это не мировые рекорды, у того же Мехмета Шолля – стабильного, но не самого приметного в истории немецкого футбола хавбека, 21 значимый трофей в карьере, как и у голландца Зеедорфа. У Йохана Кройфа 22 трофея очень высокого уровня, у Мальдини 21 победа, а это больше, чем у ван дер Сара, невзирая на 19 успехов Эдвина. Даже у Касильяса, хотя карьера располагала к рекордам, 24 титула на командном уровне с «Реалом» и сборной.

Алвес успеет выиграть 40 трофей?

Официально у Дани 36 кубков и «золотых» медалей. Причем во всех турнирах, в которых Алвес побеждал, выходец из трущоб выступал лично. Соберутся десятки матчей, в которых бразилец блистал, есть турниры, которые «Барселона» выигрывала при прямой помощи правого латераля. Так что все его кубки «чистые» в том плане, что ни одну из 36 побед Алвесу не зачли как игроку резерва.

По значимости можно придраться только к самому первому из трофеев – «Баия» в 2002 году выиграла Кубок Нордесте, это региональный турнир в Бразилии, вряд ли его стоит приравнивать к бразильской Серии А, тем более что отмечать победителей путевками в международные соревнования стали в 2014-м, а Дани взял его в 2002-м. Так что по-хорошему у бразильца 35 очень ценных трофеев с «Барселоной», «Севильей», «Ювентусом» и ПСЖ.

В любом случае, именно Дани Алвес, который пока не выигрывал со сборной чемпионат мира, в отличие от Пеле или Иньесты, собрал за длительную карьеру самую впечатляющую гору кубков. Одних побед в еврокубках у него семь штук, в том числе три встречи с «ушастым» в Лиге чемпионов. Невероятный успех языкатого – обожает словесные провокации, не желающего играть в защите, но мощного и уверенного в себе мастера.

Дани Алвес – главный король кубков в мировой футбольной истории. Живем в век футбольных рекордсменов, но даже Месси понадобится семь командных трофеев – с учетом, что ПСЖ может взять Кубок и выиграть Лигу 1, чтобы обойти бывшего напарника по «Барселоне». Роналдиньо вспоминал, что после победы на чемпионате мира его бездыханное тело из самолета выносил отец Роналдо, а Алвес пережил 36 вечеринок с подобным исходом. Судя по тому, как радостно Даниэль пил из Кубка Лиги, останавливаться он не собирается. До конца сезона трофеев может стать 38, а там и до сорокового рукой подать.