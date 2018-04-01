Призрачная мечта. «Зенит» и Лига чемпионов

Манчини вклинится в первую тройку и получит место в Лиге чемпионов? Сложный матч в Уфе заставляет «Соккер.ру» рассмотреть аргументы за и против.
Против выхода в ЛЧ. Слабость идей Манчини
Для Роберто работа в России – экстравагантная авантюра, за которую хорошо платят. Нашел себе новую жену по ходу дела, гуляет в шортах по льду, снимает снегопад в Уфе 1 апреля. Манчини не понимает, как в РФПЛ можно работать? Вот и не пробует. Зато «Зенит» на ужасном поле в Уфе отдал инициативу и отказался от игры в короткий пас. Не было предсказуемых навесов – хотя безрезультатные забросы на Заболотного, конечно, остались в меню. А самое главное, Манчини позволил не отдавать пасы поперек поля. Но это не значит, что без ряда игроков основы – Кокорина, Мамманы и Кузяева, «Зенит» стал сложнее для соперников. У Манчини по-прежнему очень примитивные идеи, сегодня без автогола «Уфы» могли завершить 1:1, ведь гости вымучили всего четыре точных удара по воротам Беленова.
За возвращение в ЛЧ. Календарь РФПЛ
Расписание Премьер-Лиги составляют честно и беспристрастно, с компьютерной точностью и мудростью. Поэтому у «Спартака» в конце сезона только матчи с середняками. А у «Зенита» из семи оставшихся матчей пять – домашние. Что вам не нравится? Конечно, команда, которая ведет отчаянную борьбу за Лигу чемпионов, мечтает вернуться в престижный турнир, поэтому и должна играть дома. Фанаты «Зенита» не всегда видят отдачу от футболистов на родном поле, но после матчей с «Краснодаром», «Анжи», «Динамо» и «СКА-Хабаровском» хозяева могут набрать больше очков, чем в гостях. Кроме того, Манчини также сыграет с ЦСКА и «Локомотивом». Судьба «Зенита» в их руках, и это плюс, а не минус.
Против выхода в ЛЧ. Приличная форма конкурентов
«Краснодар» - непредсказуемая команда, но точно не безнадежная, и похожа на «Зенит» по подходу. «Локомотив» может разозлиться и сыграть в ближайших матчах мощнее и успешнее. У «Спартака» и ЦСКА частенько полный порядок с качеством тренерских приказов. Значит, неслучайно Каррера и Ганчаренко рассчитывают зацепиться за чемпионскую борьбу с «Локомотивом», а выход в Лигу чемпионов про себя могут именовать минимальной задачей. В таких условиях «Зенит» смотрится аутсайдером лидирующей группы, ведь есть пять претендентов на три путевки в ЛЧ, а игры нет только у команды Манчини. «Спартак» даже после 29 травм за сезон чаще играет качественнее.
За возвращение в ЛЧ. Индивидуальный класс игроков
Дриусси в руках сильного тренера мог бы сыграть в первом сезоне в России даже лучше. Но и так выдал три гола и сделал четыре голевые передачи. Паредес вряд ли надолго в РФПЛ – есть проблемы с отношением к игре и мотивацией, не только с лидерскими качествами. Но это тоже неплохой игрок. Кришито, Лунев и Иванович – тройка, которая заслуживает попытку в Лиге чемпионов, пусть Доменико и не хочет играть за «Зенит» в новом сезоне. Но в основе остаются мастера даже после травмы Кокорина и после вылета на определенное время Кузяева – человека, который вернулся в Санкт-Петербург, чтобы прибавить вопреки всему.
Против выхода в ЛЧ. Общее состояние команды
Забили в РФПЛ впервые с декабря, и сделал это защитник Иванович. Победили в гостях впервые с конца сентября, но без автогола соперника получили бы четвертую подряд ничью, пусть и не нулевую. «Зенит» благодаря этой победе проложил мостик к борьбе за Лигу чемпионов, но суммируйте все составляющие кризиса – получите причину, почему в третий раз подряд Санкт-Петербург останется без Лиги чемпионов. Кубкового характера у этой команды нет, как знаете по результатам Кубка России, поэтому вялость, предсказуемость, сухость и в отдельных матчах тухлость действий фаворита работают против «Зенита».
За возвращение в ЛЧ. Возможные ошибки арбитров
«Зенит» апелляцией после «Амкара» «передал весточку» судьям. Конечно, сейчас клубу в рот не заглядывают, как раньше, но и топить их никто не станет. Луческу год жаловался на «московских рефери», но его третье место стало результатом ошибок «Зенита», а не действий рефери. Сейчас же замкнуть тройку достаточно, чтобы попасть в Лигу чемпионов. И мелкие эпизоды в пользу фаворитов вы обязательно увидите. В Уфе арбитр закрыл глаза на контакт Лунева и нападающего хозяев поля. А впереди матчи, в которых одно решение судьи может подтолкнуть «Зенит» к победе – не ставьте на них крест.
Мнение читателей. «Зенит» заслужит путевку в ЛЧ?
На данный момент ответ скорее отрицательный. Как мучились в большинстве матчей за последние шесть месяцев – так и продолжают. Ситуацию могут усугубить травмы, погодные условия, качество полей, но суть не меняется. У «Зенита» нет игры, ведь если команда в форме, то даже в сложную для футбола погоду смотрится живее, чем подопечные Манчини против игроков Семака.
В Уфе футбола не было, но были попытки в него сыграть со стороны хозяев. Ни поле, ни погода, ни выбранные командами линии поведения не способствовали ничему, кроме борьбы ради редких моментов и желаемых голов. Но Иванович – боец, серб четко пробил по воротам Беленова в стиле Месси из матча с «Челси». А затем защитники «Уфы» вдруг вспомнили, что давно не пропускали на ровном месте и забили сами себе. Но не спешите строить теории, как накануне игры «Локомотив» - «Амкар».
По такой игре Лунев мог пропустить первым – был хороший момент в стартовом тайме, а «Зенит» мог не забить второй, поскольку ничего нового от команды не дождались. Но не мытьем, так катаньем подопечные Манчини могут вымучить еще парочку побед. И тогда до третьего места останется совсем ничего. «Зенит» не похож на команду, которая мгновенно наберет ход и впечатлит серией уверенных побед, но если зайдет рациональный подход со щепоткой везения, то все решится в матчах с «Краснодаром», ЦСКА и «Локомотивом».
Переиграют «быков» и москвичей – будут в Лиге чемпионов. В России начался пятый месяц зимы, а у «Зенита» продолжается третий сезон деградации? Да, раньше следующей осени ждать прозрений не стоит, но ради интереса нужно побороться за Лигу чемпионов. Хотя бы для того, чтобы следующему тренеру интереснее работалось.
Это убожество должно быть расформировано.
Это убожество должно быть расформировано.