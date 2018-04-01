Призрачная мечта. «Зенит» и Лига чемпионов

Манчини вклинится в первую тройку и получит место в Лиге чемпионов? Сложный матч в Уфе заставляет «Соккер.ру» рассмотреть аргументы за и против.

Против выхода в ЛЧ. Слабость идей Манчини

Для Роберто работа в России – экстравагантная авантюра, за которую хорошо платят. Нашел себе новую жену по ходу дела, гуляет в шортах по льду, снимает снегопад в Уфе 1 апреля. Манчини не понимает, как в РФПЛ можно работать? Вот и не пробует. Зато «Зенит» на ужасном поле в Уфе отдал инициативу и отказался от игры в короткий пас. Не было предсказуемых навесов – хотя безрезультатные забросы на Заболотного, конечно, остались в меню. А самое главное, Манчини позволил не отдавать пасы поперек поля. Но это не значит, что без ряда игроков основы – Кокорина, Мамманы и Кузяева, «Зенит» стал сложнее для соперников. У Манчини по-прежнему очень примитивные идеи, сегодня без автогола «Уфы» могли завершить 1:1, ведь гости вымучили всего четыре точных удара по воротам Беленова.

За возвращение в ЛЧ. Календарь РФПЛ

Расписание Премьер-Лиги составляют честно и беспристрастно, с компьютерной точностью и мудростью. Поэтому у «Спартака» в конце сезона только матчи с середняками. А у «Зенита» из семи оставшихся матчей пять – домашние. Что вам не нравится? Конечно, команда, которая ведет отчаянную борьбу за Лигу чемпионов, мечтает вернуться в престижный турнир, поэтому и должна играть дома. Фанаты «Зенита» не всегда видят отдачу от футболистов на родном поле, но после матчей с «Краснодаром», «Анжи», «Динамо» и «СКА-Хабаровском» хозяева могут набрать больше очков, чем в гостях. Кроме того, Манчини также сыграет с ЦСКА и «Локомотивом». Судьба «Зенита» в их руках, и это плюс, а не минус.

Против выхода в ЛЧ. Приличная форма конкурентов

«Краснодар» - непредсказуемая команда, но точно не безнадежная, и похожа на «Зенит» по подходу. «Локомотив» может разозлиться и сыграть в ближайших матчах мощнее и успешнее. У «Спартака» и ЦСКА частенько полный порядок с качеством тренерских приказов. Значит, неслучайно Каррера и Ганчаренко рассчитывают зацепиться за чемпионскую борьбу с «Локомотивом», а выход в Лигу чемпионов про себя могут именовать минимальной задачей. В таких условиях «Зенит» смотрится аутсайдером лидирующей группы, ведь есть пять претендентов на три путевки в ЛЧ, а игры нет только у команды Манчини. «Спартак» даже после 29 травм за сезон чаще играет качественнее.

За возвращение в ЛЧ. Индивидуальный класс игроков

Дриусси в руках сильного тренера мог бы сыграть в первом сезоне в России даже лучше. Но и так выдал три гола и сделал четыре голевые передачи. Паредес вряд ли надолго в РФПЛ – есть проблемы с отношением к игре и мотивацией, не только с лидерскими качествами. Но это тоже неплохой игрок. Кришито, Лунев и Иванович – тройка, которая заслуживает попытку в Лиге чемпионов, пусть Доменико и не хочет играть за «Зенит» в новом сезоне. Но в основе остаются мастера даже после травмы Кокорина и после вылета на определенное время Кузяева – человека, который вернулся в Санкт-Петербург, чтобы прибавить вопреки всему.

Против выхода в ЛЧ. Общее состояние команды

Забили в РФПЛ впервые с декабря, и сделал это защитник Иванович. Победили в гостях впервые с конца сентября, но без автогола соперника получили бы четвертую подряд ничью, пусть и не нулевую. «Зенит» благодаря этой победе проложил мостик к борьбе за Лигу чемпионов, но суммируйте все составляющие кризиса – получите причину, почему в третий раз подряд Санкт-Петербург останется без Лиги чемпионов. Кубкового характера у этой команды нет, как знаете по результатам Кубка России, поэтому вялость, предсказуемость, сухость и в отдельных матчах тухлость действий фаворита работают против «Зенита».

За возвращение в ЛЧ. Возможные ошибки арбитров

«Зенит» апелляцией после «Амкара» «передал весточку» судьям. Конечно, сейчас клубу в рот не заглядывают, как раньше, но и топить их никто не станет. Луческу год жаловался на «московских рефери», но его третье место стало результатом ошибок «Зенита», а не действий рефери. Сейчас же замкнуть тройку достаточно, чтобы попасть в Лигу чемпионов. И мелкие эпизоды в пользу фаворитов вы обязательно увидите. В Уфе арбитр закрыл глаза на контакт Лунева и нападающего хозяев поля. А впереди матчи, в которых одно решение судьи может подтолкнуть «Зенит» к победе – не ставьте на них крест.

Мнение читателей. «Зенит» заслужит путевку в ЛЧ?

На данный момент ответ скорее отрицательный. Как мучились в большинстве матчей за последние шесть месяцев – так и продолжают. Ситуацию могут усугубить травмы, погодные условия, качество полей, но суть не меняется. У «Зенита» нет игры, ведь если команда в форме, то даже в сложную для футбола погоду смотрится живее, чем подопечные Манчини против игроков Семака.

В Уфе футбола не было, но были попытки в него сыграть со стороны хозяев. Ни поле, ни погода, ни выбранные командами линии поведения не способствовали ничему, кроме борьбы ради редких моментов и желаемых голов. Но Иванович – боец, серб четко пробил по воротам Беленова в стиле Месси из матча с «Челси». А затем защитники «Уфы» вдруг вспомнили, что давно не пропускали на ровном месте и забили сами себе. Но не спешите строить теории, как накануне игры «Локомотив» - «Амкар».

По такой игре Лунев мог пропустить первым – был хороший момент в стартовом тайме, а «Зенит» мог не забить второй, поскольку ничего нового от команды не дождались. Но не мытьем, так катаньем подопечные Манчини могут вымучить еще парочку побед. И тогда до третьего места останется совсем ничего. «Зенит» не похож на команду, которая мгновенно наберет ход и впечатлит серией уверенных побед, но если зайдет рациональный подход со щепоткой везения, то все решится в матчах с «Краснодаром», ЦСКА и «Локомотивом».

Переиграют «быков» и москвичей – будут в Лиге чемпионов. В России начался пятый месяц зимы, а у «Зенита» продолжается третий сезон деградации? Да, раньше следующей осени ждать прозрений не стоит, но ради интереса нужно побороться за Лигу чемпионов. Хотя бы для того, чтобы следующему тренеру интереснее работалось.