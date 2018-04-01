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Призрачная мечта. «Зенит» и Лига чемпионов

01 апреля 2018, 19:41
Призрачная мечта. «Зенит» и Лига чемпионов

Манчини вклинится в первую тройку и получит место в Лиге чемпионов? Сложный матч в Уфе заставляет «Соккер.ру» рассмотреть аргументы за и против.

Против выхода в ЛЧ. Слабость идей Манчини

Для Роберто работа в России – экстравагантная авантюра, за которую хорошо платят. Нашел себе новую жену по ходу дела, гуляет в шортах по льду, снимает снегопад в Уфе 1 апреля. Манчини не понимает, как в РФПЛ можно работать? Вот и не пробует. Зато «Зенит» на ужасном поле в Уфе отдал инициативу и отказался от игры в короткий пас. Не было предсказуемых навесов – хотя безрезультатные забросы на Заболотного, конечно, остались в меню. А самое главное, Манчини позволил не отдавать пасы поперек поля. Но это не значит, что без ряда игроков основы – Кокорина, Мамманы и Кузяева, «Зенит» стал сложнее для соперников. У Манчини по-прежнему очень примитивные идеи, сегодня без автогола «Уфы» могли завершить 1:1, ведь гости вымучили всего четыре точных удара по воротам Беленова.

За возвращение в ЛЧ. Календарь РФПЛ

Расписание Премьер-Лиги составляют честно и беспристрастно, с компьютерной точностью и мудростью. Поэтому у «Спартака» в конце сезона только матчи с середняками. А у «Зенита» из семи оставшихся матчей пять – домашние. Что вам не нравится? Конечно, команда, которая ведет отчаянную борьбу за Лигу чемпионов, мечтает вернуться в престижный турнир, поэтому и должна играть дома. Фанаты «Зенита» не всегда видят отдачу от футболистов на родном поле, но после матчей с «Краснодаром», «Анжи», «Динамо» и «СКА-Хабаровском» хозяева могут набрать больше очков, чем в гостях. Кроме того, Манчини также сыграет с ЦСКА и «Локомотивом». Судьба «Зенита» в их руках, и это плюс, а не минус.

Против выхода в ЛЧ. Приличная форма конкурентов

«Краснодар» - непредсказуемая команда, но точно не безнадежная, и похожа на «Зенит» по подходу. «Локомотив» может разозлиться и сыграть в ближайших матчах мощнее и успешнее. У «Спартака» и ЦСКА частенько полный порядок с качеством тренерских приказов. Значит, неслучайно Каррера и Ганчаренко рассчитывают зацепиться за чемпионскую борьбу с «Локомотивом», а выход в Лигу чемпионов про себя могут именовать минимальной задачей. В таких условиях «Зенит» смотрится аутсайдером лидирующей группы, ведь есть пять претендентов на три путевки в ЛЧ, а игры нет только у команды Манчини. «Спартак» даже после 29 травм за сезон чаще играет качественнее.

За возвращение в ЛЧ. Индивидуальный класс игроков

Дриусси в руках сильного тренера мог бы сыграть в первом сезоне в России даже лучше. Но и так выдал три гола и сделал четыре голевые передачи. Паредес вряд ли надолго в РФПЛ – есть проблемы с отношением к игре и мотивацией, не только с лидерскими качествами. Но это тоже неплохой игрок. Кришито, Лунев и Иванович – тройка, которая заслуживает попытку в Лиге чемпионов, пусть Доменико и не хочет играть за «Зенит» в новом сезоне. Но в основе остаются мастера даже после травмы Кокорина и после вылета на определенное время Кузяева – человека, который вернулся в Санкт-Петербург, чтобы прибавить вопреки всему.

Против выхода в ЛЧ. Общее состояние команды

Забили в РФПЛ впервые с декабря, и сделал это защитник Иванович. Победили в гостях впервые с конца сентября, но без автогола соперника получили бы четвертую подряд ничью, пусть и не нулевую. «Зенит» благодаря этой победе проложил мостик к борьбе за Лигу чемпионов, но суммируйте все составляющие кризиса – получите причину, почему в третий раз подряд Санкт-Петербург останется без Лиги чемпионов. Кубкового характера у этой команды нет, как знаете по результатам Кубка России, поэтому вялость, предсказуемость, сухость и в отдельных матчах тухлость действий фаворита работают против «Зенита».

За возвращение в ЛЧ. Возможные ошибки арбитров

«Зенит» апелляцией после «Амкара» «передал весточку» судьям. Конечно, сейчас клубу в рот не заглядывают, как раньше, но и топить их никто не станет. Луческу год жаловался на «московских рефери», но его третье место стало результатом ошибок «Зенита», а не действий рефери. Сейчас же замкнуть тройку достаточно, чтобы попасть в Лигу чемпионов. И мелкие эпизоды в пользу фаворитов вы обязательно увидите. В Уфе арбитр закрыл глаза на контакт Лунева и нападающего хозяев поля. А впереди матчи, в которых одно решение судьи может подтолкнуть «Зенит» к победе – не ставьте на них крест.

Мнение читателей. «Зенит» заслужит путевку в ЛЧ?

На данный момент ответ скорее отрицательный. Как мучились в большинстве матчей за последние шесть месяцев – так и продолжают. Ситуацию могут усугубить травмы, погодные условия, качество полей, но суть не меняется. У «Зенита» нет игры, ведь если команда в форме, то даже в сложную для футбола погоду смотрится живее, чем подопечные Манчини против игроков Семака.

В Уфе футбола не было, но были попытки в него сыграть со стороны хозяев. Ни поле, ни погода, ни выбранные командами линии поведения не способствовали ничему, кроме борьбы ради редких моментов и желаемых голов. Но Иванович – боец, серб четко пробил по воротам Беленова в стиле Месси из матча с «Челси». А затем защитники «Уфы» вдруг вспомнили, что давно не пропускали на ровном месте и забили сами себе. Но не спешите строить теории, как накануне игры «Локомотив» - «Амкар».

По такой игре Лунев мог пропустить первым – был хороший момент в стартовом тайме, а «Зенит» мог не забить второй, поскольку ничего нового от команды не дождались. Но не мытьем, так катаньем подопечные Манчини могут вымучить еще парочку побед. И тогда до третьего места останется совсем ничего. «Зенит» не похож на команду, которая мгновенно наберет ход и впечатлит серией уверенных побед, но если зайдет рациональный подход со щепоткой везения, то все решится в матчах с «Краснодаром», ЦСКА и «Локомотивом».

Переиграют «быков» и москвичей – будут в Лиге чемпионов. В России начался пятый месяц зимы, а у «Зенита» продолжается третий сезон деградации? Да, раньше следующей осени ждать прозрений не стоит, но ради интереса нужно побороться за Лигу чемпионов. Хотя бы для того, чтобы следующему тренеру интереснее работалось.

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Правдин Семён
Правдин Семён ответил Рожден в СССР
18 апреля в 13:04
До этого комментария,я предполагал,что Вы умнее.
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Правдин Семён
18 апреля в 11:25
Правдин Семён:
Не надо Зениту пока идти в ЛЧ.Надо привести в порядок клуб сначала.
согласен, по 0-7 позорится не стоит
Gugenott
Gugenott
02 апреля в 19:06
Больной скорее мёртв, чем жив. С тренером опять не угадали.
Морозовский
Морозовский ответил saha100
02 апреля в 18:43
saha100:
Помнится осенью на матч ТВ предлагали зенит короновать уже. Все говорили что у зенита Манчини нет конкурентов в этом сезоне)))))))
Я тоже так говорил!
Морозовский
Морозовский ответил AntiherQ1488
02 апреля в 18:40
AntiherQ1488:
Это ж беспредел. Накупить на 100 млн в одно ТО, выгнать 14 игроков в аренду, позвать нытика за 5 млн в год, и плестись на 5м месте с 3 составами. А еще ограбить половину клубов РФПЛ. Это убожество должно быть расформировано.
ОДНОЗНАЧНО!
Пастух
Пастух
02 апреля в 13:13
За возвращение в ЛЧ. Возможные ошибки арбитров
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1

Всё!! я пацталом))
ndedov
ndedov
02 апреля в 10:02
Мечтать не вредно, но думаю, что не заползут в лигу чемпионов.
mikhuil
mikhuil ответил AntiherQ1488
02 апреля в 09:42
Там в хоккее дела не лучше)))
Правдин Семён
Правдин Семён
02 апреля в 09:12
Не надо Зениту пока идти в ЛЧ.Надо привести в порядок клуб сначала.
mikysss
mikysss
02 апреля в 07:30
Стоило подкупить семака как о лч размечтались. что они там делать будут?
dbr123
dbr123
02 апреля в 06:47
Л Ч это не про нас...увы..так же как ЧМ и ЧЕ...надо начинать с детского футбола...только кому это нужно ? бабло нужно делать здесь и сейчас...завтра может быть уже поздно..
andre_can
andre_can
02 апреля в 06:14
статья- лабуда...
AntiherQ1488
AntiherQ1488
02 апреля в 02:16
Это ж беспредел. Накупить на 100 млн в одно ТО, выгнать 14 игроков в аренду, позвать нытика за 5 млн в год, и плестись на 5м месте с 3 составами. А еще ограбить половину клубов РФПЛ.
Это убожество должно быть расформировано.
saha100
saha100
01 апреля в 23:10
Помнится осенью на матч ТВ предлагали зенит короновать уже. Все говорили что у зенита Манчини нет конкурентов в этом сезоне)))))))
scikuni
scikuni
01 апреля в 22:57
да краснодар очень предсказуем уже который год, команда не из столицы легко управляема гинерами федунами и прочими мешками, пусть и сама богата
alpo mish
alpo mish
01 апреля в 22:40
Правда глаза колит уважаемые редакторы ) и вам позор за это вам еще зарплату выдают
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
01 апреля в 22:01
Команда паредасов будет грушей в ЛЧ
МКС
МКС ответил Scuderia Ferrari
01 апреля в 21:51
Scuderia Ferrari:
Вот мне интересно: сейчас некоторые творцы распускают слухи о том, что-де Семак слил Зениту, об антураже матча Амкар - Локомотив я вообще молчу; а если спартак обыграет Карпина - там всё честно будет?=))
Карпина из Спартака ВЫГНАЛИ, Семак ушел САМ. Улавливаешь РАЗНИЦУ?
alpo mish
alpo mish
01 апреля в 21:18
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL
    01 апреля в 21:18
    "В России начался пятый месяц зимы, а у «Зенита» продолжается третий сезон деградации?" - у Зенита ШЕСТОЙ сезон деградации. Начиная с 2012 года. И выхода из этого тупика пока не видно.
    А что касается ЛЧ, то с такой игрой даже в плей-офф ЛЕ делать нечего, что недавно наглядно продемонстрировал Лейпциг.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    01 апреля в 21:15
    Как бы в ФНЛ не улететь (((
    112910415
    112910415
    01 апреля в 20:59
    план такой
    занять 5 или 6 место, мечтая через победу в ЛЕ выйти в ЛЧ
    выиграть слабую группу, затем вылететь и мечтать о новых победах
    alfranza
    alfranza
    01 апреля в 20:00
    Да нечего ему там делать с такой игрой паршивой. Достойного напа даже нет.
    mikysss
    mikysss
    01 апреля в 19:57
    Семак продажная.... он пропал как игрок и тренер который заслуживал уважения, но газпромовский рубль делает дело
    Добряк
    Добряк
    01 апреля в 19:48
    Ну, блин, в целом так..
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
    01 апреля в 19:47
    Вот мне интересно: сейчас некоторые творцы распускают слухи о том, что-де Семак слил Зениту, об антураже матча Амкар - Локомотив я вообще молчу; а если спартак обыграет Карпина - там всё честно будет?=))
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