ТОП 10 незабываемых матчей в истории МC VS МЮ

Многих сейчас волнует только один вопрос, сможет ли «Манчестер Сити» и Гвардиола оформить титул в «манкунианском дерби» против «Манчестер Юнайтед» и Моуриньо. Я же решил вспомнить несколько исторических моментов в истории их битв выделив свою 10-ку.

№ 1 27.03.1968 «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» 1:3.

В этом историческом матче одна из звезд «Юнайтед», а именно Джордж Бест забивает гол. Однако в тот день «Сити» отвечает тремя точными выстрелами Колина Белла, Джорджа Хеслопа и Фрэнсиса Ли. Эта игра многое решила в тот год, который стал знаковым для «горожан» они оформляют чемпионский титул, «дьяволы» же финишируют вторыми. Это был их второй, и последний на тот момент титул. Кстати, когда «горожане» оформлял свой первый титул в сезоне 1936/1937 «дьяволы» вылетали из чемпионата.

№ 2 06.11.1971 «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» 3:3.

В тот день «Мэйн Роуд» был заполнен под завязку, за матчем наблюдало более 63 тысяч болельщиков. И та игра не разочаровала наблюдающих. Дерби получилось красивым по накалу и интриги. Первый тайм закончился при счете 0:1 в пользу «красных дьяволов», гол забил Алан Гоулинг. Во втором тайме на поле увидели еще 5 мячей за "Юнайтед отличились Брайан Кидд и Сэм Макилрой, в свою очередь за Сити забивали Колин Белл, Фрэнсис Ли с пенальти и Майк Саммерби, который спас команду на самом флажке уже в компенсированное арбитром времени. Конечно «Юнайтед» мог в концовки вырвать победу, но голкипер «Сити» Джо Корриган спас команду. Итоговый счет 3:3.

№ 3 27.04. 1974 «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» 0:1.

Эта игра стала знаковой в тот год, был последний тур чемпионата, «Ман Сити» этой победой с минимальным счетом похоронили надежду «Ман Юнайтед». «Красные дьяволы» покидают первый дивизион. Победный гол в той игре забил Деннис Лоу, красиво пяткой отправил своих бывших в низшую лигу, а ведь футболист провел 11 лет в составе «Юнайтед». После чего его заменили, это была последняя игра шотландца в карьере. За несколько минут разъяренная толпа фанатов «красных дьяволов» выбежала на поле стадиона, была остановлена игра. Итог был окончательно зафиксирован, минимальная победа «горожан», а «Юнайтед официально покидает первый дивизион. Многие были недовольны этим голом, однако руководству клуба и лиги убедили всех, что даже если бы этого гола не было бы, ничья также бы не принесла положительного итога, и МЮ все-равно бы покинул высшую лигу.

№ 4 23.09.1989 „Манчестер Сити“ - „Манчестер Юнайтед“ 5:1.

Сейчас наверно уже мало, кто помнит тот матч. Но вот болельщики МЮ со стажем и их игроки запомнили ее надолго. В самом начале началась стычка фанатов, которые пытались прорваться на поле. Пришлось успокаивать толпу. Как понимаем этот матч носил характер борьбы не только на поле, но и за его пределами. Все понимали, что эта игра не завершиться мирным исходом. Той осенью „горожане“ у себя дома на „Мэйн Роуд“ просто смяли своего вечного противника: голы забивали дубль на счету Дэвида Олдфилда и Тревор Морли, на перерыв тогда „сити“ ушел со счетом 3:0, после забивал Иан Бишоп и Эндрю Хинтчклифф, за „Юнайтед“ голом престижа отличился Марк Хьюз. Главный тренер МЮ сэр Алекс Фергюсон вспоминал это поражение так - „Вечером после того матча я вернулся домой, и несколько часов лежал на кровати спрятав голову под подушкой“. Да тогда были тяжелые времена у „Юнайтед“, они в сезоне 1989/1990 в таблице финишировали на 13 строчке чемпионата. Правда в том году отставку Фергюсона, который весь сезон провел под давлением спас Кубок Англии выигранный у „Кристал Пэласа“.

№ 5 07.11.1993 „Манчестер Сити“ - „Манчестер Юнайтед“ 2:3

МЮ только недавно оформил свой первый титул спустя 26 долгих лет. Но в те месяцы команда сэра Алекса была не в своей тарелке, во-первых они вылетели из Лиги Чемпионов от „Галатасарая“ по сумме двух матчей, во-вторых начали эту игру с двух пропущенных голов, за „горожан“ в первом тайме отличилась звезда тех лет Нилл Куинн. Казалось все в руках хозяев, но видимо Сэр Алекс как то смог повлиять на своих игроков разбудив их ото сна. После перерыва дублем отличился главный творец тех лет Эрик Кантона, а точку в матче за пару минут до конца встречи поставил Рой Кин. „Юнайтед“ смог перевернуть ту игру с ног на голову, совершив камбек, так же это было принципиальным дерби. Победа им предала уверенности, и дружина Алекса Фергюсона в конце сезона оформила свой второй титул в Премьер-Лиги». По ходу того сезона в апреле без особых проблем уже дома на «Олд Трафорде» смяли «горожан» еще раз.

№ 6 10.11.1994 «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» 5:0.

Эта игра была очень памятна для многих фанатов МЮ, а также стала символической для российского полузащитника Андрея Канчельскиса. Он сотворил в той игре свой первый хет-трик в чемпионате Англии, это также был первым хет-триком и для команды в турнире. В той игре по голу забили и другие лидеры, такие как Эрик Кантона и Марк Хьюз. Команда Фергюсона в той игре была неудержима, и казалось они способны забить столько сколько они захотят, даже не спрашивая мнения поверженного соперника. К сожалению тот сезон для «Юнайтед» закончился вторым местом в чемпионате, а сам Канчельскис получивший не большую травму и не всегда попадавший в старт покинул команду в конце сезона.

№ 7 05.05.2007 «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» 0:1.

Эта игра на поле «горожан» была знаковой, «Юнайтед» в том сезоне вел борьбу с «Челси» за чемпионство, и во многом эта игра стала определяющей. Победный гол в той встречи, с 11 метровой отметки забил Криштиану Роналду. Его гол не только помог выиграть тот матч и тот чемпионат, но и позволил команде Фергюсона вернуть титул обратно. Ведь до этого два сезона подряд «Челси» и Жозе Моуриньо одерживали победу. Сами же «синие» в том туре сыграли вничью с «Арсеналом», и лишились возможности стать чемпионами третий год подряд. По Итогам сезона «красные дьяволы» не только опередили конкурента в таблице, но что важно сделали это на поле заклятого врага.

№ 8 20.09.2009 «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» 4:3

Этот матч - блюдо для гурманов. «Юнайтед» выходил три раза вперед, стараниями Уэйна Руни, и с дубля Даррена Флетчера, и все три раза «Сити» сравнивал, сначала это сделал Гарэт Бэрри, а после с дубля отлечился Крейга Белами, который казалось бы вторым голом на 91 минуте в компенсированное арбитром времени вырвал ничью. Однако в этой игре три результативные передачи отдал легенда «красных дьяволов» Райан Гиггз, именно с его паса, победный гол забьет Майк Оуэн на 96 минуте. На этот раз «горожанам» не чем было ответить, да и времени у них не осталось, Оуэн всегда умел находиться в нужное время и в нужный момент. Да, Алекс Фергюсон в этой игре победил Марка Хьюза в очном противостоянии тренеров, а ведь до этого они были знакомы: САФ был тренером, а Хьюз - игроком «Юнайтед».

№ 9 23.10.2011 «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» 1:6

Фанаты «Сити» эту игру хорошо помнят, ведь их любимцы просто раздавали «Юнайтед» с неприличным счетом, да еще и на поле соперника. Тогда голы забивали: сначала отличился дублем Марио Баллотели, затем Серхио Агуэро вкатил третий, но Флэтчеру удалось гол престижа забить для МЮ. Но на этом порка игроков «Юнайтед» при 75 тысячах болельщиков не закончилась, за 5 минут «горожане» закатили еще три гола, на этот раз дублем отличился Эйдин Джеко, а еще одним Давид Силва. Фергюсон после игры сказал - « Этой был один из самых худших дней его и команды.»

Через пару месяцев во встречи этих же команд подопечные Роберто Манчини одержит также победу, но уже в один мяч автор Венсан Компани . Победа станет знаковой, они выйдут на первое место турнирной таблицы, благодаря лучшей разнице голов, и эта победа станет во многом определяющим фактором в их успехе в конце чемпионата. Конечно победа над КПР 3:2 принесет им титул впервые с 1968 года, однако именно вторая игра с МЮ решит чемпионское звание в сезоне 2011/2012.

№ 10 25.03.2014 «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» 0:3

Может быть это не самая яркая игра. Однако тогда подопечные Мануэль Пеллегрини в том году в обеих матчах разбили «Юнайтед» в пух и прах. Дома они выиграли 1:4, а в гостях разбили их снова 0:3. Уже на первой минуте игры Джеко забивает гол, а к 56 он оформляет дубль, точку в матче ставит Яя Туре. В том году «Сити» в упорной борьбе за титул опередит «Ливерпуль». «Красные дьяволы» провалят тот сезон полностью, финишировав на 7 строчке. Главной причиной такого спада, тогда станет приход на мостик Дэвида Мойеса, который пришел на смену Фергюсону, а заканчивать сезон будет в роли и.о Райан Гиггз. С тех пор «Юнайтед» так и не смог больше опередить «Ман Сити» в турнирной таблице.

Сейчас в матче предстоящего 33 тура « Манчестер Сити» дома может оформить чемпионский титул, однако «Манчестер Юнайтед» это не позволит им сделать именно в «манчестерском дерби». Дружине Хосепа Гвардиолы нужно реабилитироваться за провал в Лиге Чемпионов от «Ливерпуля», и в битве с дружиной Жозе Моуриньо это лучший способ поднять себе настроение, и поднять чемпионский титул сезона 2017/2018 так сказать за несколько туров до конца чемпионата. Надеюсь этот матч получиться таким же зрелищным и интересным, как и те матчи о которых было сказано выше.

Как вы думаете сможет ли «Манчестер Сити» оформить титул в этом матче? YES/NO.