Тренеры для Ливерпуля на замену Клоппу

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вчера, 13:49

Уходит Юрген Клопп прямо трагедия, кто то скажет, уходит целая эпоха из АПЛ , смех да и только, вот когда уходил Фергюсон или Венгер, да можно было так сказать. Тренеры на которых мы все выросли, увидели настоящую битву двух титанов, непобедимый «Арсенал» в 2004, два кубка ЛЧ у «Манчестер Юнайтед», памятный особенно для многих финал против «Баварии» в 1999 году, и требл первый в истории для английских клубов. А что после себя оставляет Клопп, да по сути не слишком много, битву между ним и Гвардиолой, я считаю Пеп все равно ее уже выиграл, первый титул за 30 лет для «Ливерпуля», и то мы все помним тот год, как все для них складывалось. Могу лишь сказать уходит сильный специалист, это может сказаться на качестве лиги, на ее зрелищности, но большой нытик покидает нас, которому то календарь мешал, то переигровки в кубке были, то еще искал оправдания особенно много было недовольства в первые годы. Ладно настольгировать долго не будем, хотя скажу честно мне будет скучно без Клоппа в лиге, а теперь давайте посмотрим на мой список кандидатов на замену Клоппу.

Кандидаты.

Томас Тухель («Бавария») — вряд ли он покинет «Баварию», даже если проиграет титул Алонсо, но если они вдруг подпишут на его место Клоппа, или решат с ним все же расстаться, то возможен и такой вариант. Тем более Тухель опытный тренер, работал тут в «Челси», выиграв ЛЧ , тоже доставлял проблем Гвардиоле переигрывая его в важных матчах, как в финале ЛЧ в 21 году. Хотя кто-то скажет придет и заменит Клоппа, как у него было в «Боруссии». Мне кажется Томас Тухель прекрасный кандидат для «Ливерпуля».

Стивен Джеррард («Аль-ИттиФак») — легенда клуба, капитан, он всегда думаю хотел стать главным в «Ливерпуле». Тем более некоторые видели Стивена, как явную кандидатуру на замену Клоппу в будущем, правда это было незадолго до его работы в «Астон Вилле». Правда до этого он хорошо отработал в шотландской лиге, вернув «Рейнджерс» на вершину таблицы, но по непонятной причине решил сразу попробовать в АПЛ и провалился. Может тогда он себя возомнил скажем Фергюсоном, тот тоже начинал в шотландской лиге правда с «Абердином». Кандидатура в принципе хорошая, все же человек из системы «Ливерпуля», свой парень, а сейчас модно ставить своих бывших, хоть Стивен и неудачник, банановая кожура 14 года стоит у многих перед глазами. Но есть и положительные эмоции, как в 2005 году в ЛЧ , когда капитан тащил. Так, что вариант такой в принципе может быть, если не получится заполучить кого по солиднее.

Хаби Алонсо ( «Байер») — пока восхищаемся его работой с «Байером», поставил им интересный и привлекательный футбол, который работает. «Леверкузен» возглавляет таблицу, но пока не победил, и рано петь ему дифирамбы. С одной одной стороны Алонсо начинает в принципе как Клопп, с команды, которая не фаворит чемпионата, и может впервые в истории выиграть титул, сняв проклятие и обидное прозвище «неверкузен». С другой, а что если он не сможет это сделать, ведь ментальность клуба известна, все же «Байер» не «Боруссия», те еще в 2002 становились чемпионами лиги, а «фармацевты» в том году проиграли на трех франтах в финалах. Если не получится выиграть титул или какой-то трофей, то на испанце поставят сразу крест, как на неудачнике, или все же перспективы больше, тем более им интересуется «Реал».

Да и сам Хаби Алонсо говорил, что в его жизни существуют только три клуба, и если он покинет «Байер» хотел бы их возглавить — это «Реал», «Бавария», а также «Ливерпуль». Но опять же у Алонсо пока мало опыта, в бундеслиге конкуренция сейчас слабая, «Бавария» не в форме, «Боруссия» или «Лейпциг» тоже не блещут, тут больше похоже на сказку, как у «Лестера» в 16 году, когда фавориты друг за другом развалились и тем фартануло до конца сезона победить. В АПЛ конкуренция серьезная это тебе не лига как в Испании или Германии, где есть два три более сильных клуба остальные позади. Тут даже Гвардиола первый сезон закончил без трофеев, и на 3 месте в первые в карьере, а у Пепа куда больше опыта чем сегодня у Алонсо. Да даже Клопп уже пообтерся и заматеривел как тренер, прежде чем сунутся сюда.

У Алонсо сильный взлет, как бы не упасть потом, как тот же Джеррард после шотландской лиги. Да, его команда работает, но пока рано говорить, как о новом тренере с новыми идеями, да очередной перспективный тренер на подобие Артеты в «Арсенале», Хау в «Ньюкасле». В принципе Хаби Алонсо бывший игрок красных, даже где то легенда клуба, да и просто интересный кандидат на замену Клоппу.

Роберто Де Зерби («Брайтон») — мне кажется тоже интересны вариант, итальянец пришел по середине сезона в команду которую до этого построил Поттер, и не упал с ней в низ, а наоборот вывел их в Европу, и показывают весьма достойные результаты. О Де Зерби тоже многие говорят положительно, и не без основания, специалист умеет работать. Тем более перейдя в «Ливерпуль» тут будет играть Макалистер, известный ему по совместной работе с «чайками», да и клуб который не продает своих лидеров, может еще собой кого заберет для усиления. Мне кажется это даже интересный и более жизненный вариант для замены Клоппа.

Юлиан Нагельсманн ( сборная Германия) — возможно если не сложится в сборной немца могут пригласить и в АПЛ , тем более ходили слухи, что его хотели видеть в «Тоттенхэме» и в «Челси», но видимо не получилось его пригласить все же «шпоры» клуб не для трофеев, а у «пенсионеров» бардак в руководстве и структуре, одни мало тратят, но с умом, а другие много и все бестолку. А «Ливерпуль» на ходу, могут позволить построить свой проект, дадут время на раскачку, Клоппу же дали, и тот выдал результаты, тем более красные фавориты и часто играют в Европе. А Нагельсманн все еще перспективный тренер, которому как я считаю не дали время в «Баварии», а в сборною просто всунули, чтобы не портить резюме Флику до конца, может заткнуть дырку или списать все при случаи провала на Евро на него. Вполне неплохой вариант на замену Клоппу. Хотя сейчас набегут критики с желтой прессой из самой Германии, и будут нам рассказывать как он устроил два лагеря в команде, а то может и все три, мол «Ливерпуль» может ждать тоже самое, но смотря на «Баварию», Тухель тоже пока не справляется.

Рафаэль Бенитес («Сельта») — опытный тренер, да он уже когда-то тренировал «красных» выиграв тот самый финал ЛЧ 2005 против «Милана», так что ему будет не сложно снов прейти сюда. Рафа кубковый тренер, смело должен продолжить работу Клоппа. Правда возможно часть болелов красных могут и припомнить, что он уже тренировал и «Эвертон», но там было неудачно, а здесь знакомая команда, знакомый стадион, да и настольгия по тем временам. Далглиш же возвращался на «энфилд», и Бенитес сможет тем более, где еще можно красиво завершить карьеру, как не в «Ливерпуле».

Мичел («Жирона») — тоже как и Алонсо, еще один испанец, который в этом сезоне прогрессирует, все же с таким клубом точно не каждый сможет, можно опять сравнить и с «Лестром», но в чемпионате есть «Реал», и опытный Анчелотти, который куда опаснее чем «Бавария» с Тухелем для «Байера», и возможно не получится то что сделал скажем «Депортиво» в нулевых, взять титул, но видно что Мичел умеет тренировать, тем более он никогда не был суперзвездой в топовых клубах, как тот же Алонсо.

Грэм Поттер (без клуба) — англичанина после фиаска в «Челси» точно из топов больше никто не пригласит. Но позвольте сказать, Поттеру по сути ничего не дали сделать. Его бросили в кучу малу, где было много игроков, и нужно было все разгрести за месяцы. Плюс ему наобещали дать время, и не сдержали выгнав, хотя «синие» под его руководством иногда показывали даже неплохой футбольчик. Обстановка в «Ливерпуле» точно не такая шаткая, как у «Челси» или в МЮ куда его могут позвать. Но его репутация все же уже подмочена, ему тоже предлагали уже возглавить и в Шотландии, и сборную Швеции, но он отказался выдерживая паузу. Поттер ставил привлекательный современный футбол, его многие разрекламировали и возможно раньше времени. Единственное что в АПЛ уже прошла мода на своих тренеров, хотят все иностранца. Хотя Поттер это свой Ходжсон, начинал в Швеции, и наверно кандидат возможно скажут на замену деду в «Кристал Пэласе», но точно не в «Ливерпуле», но вариант можно рассмотреть.

Зинедин Зидан (без клуба) — многие в том числе и я поставлю француза в этот список возможных кандидатов. Но все прекрасно знаем он никого не хочет тренировать, кроме сборной Франции или вернуться опять в «Реал». Но «Ливерпуль» клуб с именем, на подобие «сливочных» в Ла Лиге. это хороший шанс заполучить француза, а за одно посмотрим на сколько он хорош, ведь выиграл три ЛЧ подряд, но Переса тут нету.

Ханс Дитер Флик (без клуба) — еще один немец в моем списке, возможно сделать немецкую династию на «энфилде», тренер опытный брал с «Баварией» 6 трофеев. Правда в сборной ничего не получилось, но мне кажется там игроки уже не те, что раньше, ведь до Флика на ЧМ в 18 году и Лев не вышел из группы, а Ханси лишь повторил его успех на ЧМ 22, но и товарники кто-то считает их кто то нет, мол зря уволили и поставили выскочку Нагельсманна. По этому в «Ливерпуле» можно попробовать.

Венсан Компани («Бернли») — а почему нет, многие видят бельгийца как замену Гвардиолы в МС , но можно прейти на «энфилд» и сразится с Пепом в более равных составах, как скажем делает его другой ученик Артета в «Арсенале». «Бернли» по своим возможностям не может тягаться со многими командами, хотя футборл достаточно интересный в их исполнении, возможно им не везет, может тот футбол который ставит Компани не подходит аутсайдерам. Тем не менее интересный кандидат с опытом в АПЛ .

Симоне Индзаги («Интер») — итальянец начинал с «Лацио» выигрывая трофеи кубок и суперкубок, в «Интере» повторял успех, доходил до финала ЛЧ в прошлом году, а сейчас идет на скудетто и возможно в борьбе с «Ювентусом» одержит победу, хотя вряд ли его черно-синеи просто так отпустят, Конте добившись успеха сразу ушел, а Симоне подхватив клуб тоже идет на трофей. Мне кажется тоже как вариант пригласить его на смену Клоппа.

Можно еще добавить кандидатов например Марсело Бьелса, его Лидс был интересным, также Давид Вагнер который тренирваол тут Хаддерсфилд и чем то напоминает молодого Клоппа, также из «Брентфорда». Можно попробовать из «Аталанты» тоже его успехи на слуху, хотя без трофеев. Возможно руководство клуба пригласит еще кого-нибудь, например может Клопп подскажет сменщика.