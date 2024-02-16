Топ 5 выдающихся финалов ЛЧ на моей памяти

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вчера, 20:03

Пока возобновилась снова Лига Чемпионов, кто ее выиграет мы не знаем но можем выделить фаворитов, и на меня сейчас нахлынула ностальгия, и я решил вспомнить пять незабываемых финалов в истории данного турнира. Надеюсь вам будет интересно так что начали:

ТОП 5 финалов в ЛЧ

2002 год. финал ЛЧ «Реал Мадрид» 2:1 «Байер 04»

Да, помню тот непростой год для немецкого клуба, вернее сезон складывался даже очень удачно, но на финише произошло что-то не понятное, сначала уступили титул, его заберет «Боруссия», кубок достанется «Шальке», еще и третий трофей уплывет из рук. Тогда я даже симпатизировал и болел за этот клуб.

В Лиге Чемпионов «Байер» начнет с квалификационного раунда, переиграют «Црвену Звезду», группа у них будет достаточно ровная с одним выраженным фаворитом «Барселоной», хотя словом фаворит «каталонцы» в тот период будут только на бумаге, хотя и выйдут даже в полуфинал кубка. «Фармацевты» займут второе место, но в тот момент еще не будет сразу плейофф, и они попадут во вторую группу, это уже будет группа смерти. На этот раз «Байер» окажется в одной группе с «Депортиво», «Арсеналом» и «Ювентусом», и займут неожиданно первое место. В четверть финале им попадется английский «Ливерпуль» в первой игре англичане выиграют минимально — 1:0, но во второй «аспериновые» переиграют тех — 2:4, а в полуфинале по разнице дома в гостях пройдут «Манчестер Юнайтед» — 2:2, 1:1. «Реал» в первой группе окажется вместе с нашим «Локомотивом», и займет первое место, во второй также с первого места без проблем выйдут в плейофф. В 1/4 они сломят сопротивление «Баварии» — 3:2, в полуфинале встретятся с «Барселоной» по сумме двух игр выиграют — 3:1.

«Байер» рассчитывал хоть тут взять реванш за досадные потери в конце сезона, но как мы все помним их ждала очередная неудача. Рауль лидер, и душа команды выведет «сливочных» вперед — 1:0, на исходе 15 минуты Лусио сравняет, и кажется вот он шанс -1:1. Но судьба и удача снова отвернется от них, гол если мне память сегодня не подводит слета от Зидана еще в первом тайме на 45 минуте ставит точку в игре, — 2:1 победа халвы.

Этот матч я вспомнил по случаю того, что «Байер» Хаби Алонсо тоже может выиграть титул в этом сезоне в бундеслиге, и снять проклятие и обидно прозвище «неверкузен», которое и получили в тот год.

2012 год. финал ЛЧ «Бавария» 1:1 «Челси» по пенальти (3:4)

Возможно этот финал кто-то назовет скучным, но для кого-то он важный. «Бавария» была под руководством Юппа Хайнкеса, они заняли первое место в группе. В 1/8 им попался «Базель» в первой игре швейцарцы даже выиграли — 0:1, но в ответной игре их укатали — 7:0. В 1/4 по сумме двух игр прошли «Марсель» с общим счетом — 4:0, а затем в полуфинале — 2:1, 1:2, сломили только в серии пенальти сопротивление «Реал Мадрида» — (3:1). «Челси» также занял 1 место в группе, но вскоре команду покинул Вилаш Боаш, а его сменить Ди Маттео в 1/8 переиграют с трудом по сумме двух матчей — 4:5 «Наполи», в 1/4 прошли "Бенфику — 1:3, а в 1/2 сломили сопротивление «Барселоны» Хосепа Гвардиолы, тем самым сумели взять реванш за полуфинал ЛЧ 2009 года, и это был конец эпохи Пепа у руля «каталонцев».

Финал этот проходил на родном стадионе «Альянс Арене» для «Баварии». Почти вся игра прошла в тишине, и в равенстве, были конечно моменты, но они так и остались на повторе. Лишь в концовки второго тайма стали происходит главные события в этой игре, сначала забил Мюллер на 83 минуте, однако равенство на табло — 1:1 записал Дрогба, это был исторический гол для всего «Челси», в итоге матч дошел до лотереи.

Сначала за «Баварию» Лам реализует мощно, и почти Чех достал мяч, но не взял — 1:0, Мата подходит к точке и косячит Нойер забирает удар. Гомес удвоил преимущество хозяев — 2:0, Давид Луис, как он тогда разбежался почти к центральному кругу добежал и обратно, но переиграл Нойера — 2:1. Затем сам вратарь «Баварии» решает, что голкипер тоже умеет реализовать, Нойер — 3:1, Чех угадал в третий раз, и в третий раз не взял. Лэмпард бьет вратарь ничего не смог поделать — 3:2. Олич решился на удар, он получился отменным, но Чех вытащил его угадав направление. Эшли Коул насилу пробил и забил — 3:3. Швайнштаггер бил пятый приговор, то ли сам себя обманул, то ли пытался впечатлить Чеха, а по моему сам удивился, после того как мяч от штанги в обратную сторону отскочил нету гола. И Дидье Дрогба забивает как всегда решающий гол — 3:4. Эту серию выиграл лондонский «Челси»., первый кубок у них в кармане. В 21 году они снова по середине сезона сменят тренера и повторят успех выиграв уже вторую ЛЧ .

2006 год. финал ЛЧ «Барселона» 2:1 «Арсенал».

14 лет спустя «Барселона» вышла в финал Лиги Чемпионов, под руководством Франка Райкарда. Команду Кройфа естественно я не застал, но знал, что в 1992 году клуб выиграл первый ушастый трофей. По этому очень хотелось, чтобы они выиграли данный турнир, тем более в финале им тогда противостоял ненавистный мной по АПЛ лондонский «Арсенал» Арсена Венгера. И итог матча меня полностью устроил. Вообще Райкард перестроил тогда «Барселону», хотя команду покинул мой любимый футболист Клюйверт. Но спустя долгих 6 лет сначала прервали засуху на трофеи выиграв титул Ла Лиги в 2005, это был успех лично для меня увидев первое их чемпионство с 1999 года, а затем произошло чудо в финале Лиги Чемпионов.

Тот турнир «сине-гранатовые» начали с групповой стадии заняв уверено первое место набрав 16 очков при пяти победах и одной ничьей. В 1/8 они сломили сопротивление лондонского «Челси» по сумме двух матчей — 3:2, в 1/4 подопечные Райкарда попали на португальскую «Бенфику» — 2:0, в полуфинале их ждала встреча с «Миланом» по сумме двух матчей с минимальным счетом — 1:0, «каталонцы» прошли в финал. «Арсенал» начал турнир тоже в группе набрав также 16 очков при тех же пяти победах и одной ничьей. В первом раунде плейофф они сумели переиграть «Реал Мадрид» с общим счетом — 1:0, в 1/4 им попался «Ювентус», тоже достаточно уверенно прошли их по сумме двух матчей — 2:0. В полуфинале их ждала главная сенсация того турнира «Вилльяреал» переиграли их также минимально по сумме двух матчей — 1:0.

Что можно вспомнить по матчу по прошествию практически двадцати лет? Вспоминая тот матч можно сказать, что очень быстро еще в первом тайме «Арсенал» остался вменьшенстве, красную получил вратарь Йенс Леманн уже на 18 минуте. Однако это удаление не слишком повлияло на настрой соперника. Они стали действовать организованнее, и еще в первом тайме сумели открыть счет встречи на 37 минуте головой забил иуда Сол Кэмпбелл.

В составе «Барселоны» на матч в старте не вышли Месси, Хави и Иньеста, так что лидерами тогда были совсем другие футболисты Это'О, Роналдиньо, Деку, Жули, Пуйоль — это эти футболисты тогда возвели команду в ранг лучших, во втором тайме появится уже возрастной Хенрик Ларссон. В составе «Арсенала» в запасе останутся, так и не выйдут Денис Бергкамп и Робин Ван Перси, возможно зря, одного Анри и Юнберга не хватит, тем более если гол забил защитник. Но это были проблемы Венгера.

Во втором тайме сначала появится Иньеста, однако это не принесет столь нужного эффекта, по этому вскоре на поле выйдет Ларссон вместо Марка ван Боммеля, а затем выйдет Беллети вместо Олегера. Вскоре швед принесет важный результат, сначала с его паса забьет Это'О, а затем точку в матче поставит Беллети — 2:1. Так что, вот так на характере «Барселона» вырвет победу. Конечно кто-то скажет, что удаление сыграло роль, но проигравший пускай сколько хочет винит судей или своего вратаря, проигравший всегда ищет любые оправдания своему проигрышу. А «Барселона» спустя 14 лет снова выиграла Лигу Чемпионов, привел ее к успеху еще один голландский тренер. Жаль, что эта прекрасная команда быстро потеряет свою магию, но именно ее можно назвать дрим-тим в 21 веке.

Сейчас команда Хави вряд ли меня так порадует, как тогда сделала это «Барселона», но будем надеяться на лучшее, а пока вспомнили все.

1999 год финал ЛЧ «Манчестер Юнайтед» 2:1 «Бавария».

Путь к финалу «красные дьяволы» начали со второго отборочного раунда переиграв по сумме двух матчей польский «Лодзь» — 2:0. На групповой стадии попали в одну группу с той же «Баварией», «Барселоной» и «Копенгагенем», так сказать была своего рода группа смерти. «Юнайтед» занял второе место, но вышел в плейофф при отборе лучших занявших 2-е места. Путь к финалу им преграду создадут итальянские клубы, на стадии 1/4 финала прошли «Интер» по сумме двух матчей — 3:1, затем выбили «Ювентус» также по сумме двух матчей — 4:3, но уже тогда во второй игре МЮ камбекнул вырвав победу — 3:2. «Мюнхеновцы» тоже начали участие в турнире со второго раунда победив югославский «Обилич» по сумме двух матчей — 5:1. «Бавария» заняла первое место в одной группе с «Юнайтед», так что на том турнире они пересекутся трижды. На стадии 1/4 они выбили «Кайзерслаутерн» — 6:0 по сумме двух матчей, а в полуфинале их ждала довольно серьезная проверка «Динамо Киевом», команда Лобановского выкинула в 1/8 действующего чемпиона турнира мадридский «Реал», первая игра завершилась результативно — 3:3, но во второй игре удача оказалась на стороне немецкого клуба — 0:1.

Я считаю это был самый захватывающий финал в истории Лиги Чемпионов в 20 веке. Для меня это был наверно один из самых первых финалов данного турнира, который удалось полностью посмотреть. В этой игре «Бавария» уже на 6 минуте встречи вышла вперед стараниями одного из моих любимых игроков Марио Баслера. «Манкунианцы» нарушили правило вблизи своей штрафной, немцы получили шанс использовать свободный удар, и с него в дальней от Шмехеля угол Баслер отправил мяч в сетку — 0:1. Возможно МЮ больше стал владеть инициативой на поле, но что-то изменить они в первом тайме так и не смогли. Очень надежно играла оборона «Баварии» во главе вместе с Лоттер Маттеусом.

Во втором тайме то одни, то другие имели шансы, чтобы забить, хотя «Бавария» и контролировала игру встречи, и наносила более опасные выпады на ворота «Манчестер Юнайтеда». Вскоре на поле произошли решающие события вышли по середине второго тайма Тедди Шерингем, а перед самым финишем на 81 минуте появился главный козырь в рукаве Фергюсона Оле-Гуннар Сульшер. Тренер «мюнхенцев» Оттмар Хитцфельд тоже произвел пару замен, среди них как мне кажется решающими, и может даже роковыми стали уход сначала Маттеуса на 80 минуте, а затем в самом конце на 87 минуте, и автора пока единственного гола Баслера. Я не знаю в тот момент уже все решили, что матч закончен, раз два ключевых игрока «Баварии» покинули поле, и дело сделано, или рано расслабились.

Буквально на флажке сначала гол забил Тедди Шерингем сумев расторопнее всех протолкнуть мяч ворота Оливера Кана, у нас на табло эквалайзер, а кто-то просто скажет счет стал равным — 1:1, на 91 минуте добавочного времени. Все решили тогда, что дополнительного времени не избежать, а возможно и серии пенальти. Однако точку в матче уже в компенсированное время арбитром на 93 минуте в суматохе возле ворота «Баварии» удачно ногу подставил Сульшер, и вырвал для «Манчестер Юнайтеда» важную и долгожданную победу — 2:1. Две минуты решили судьбу матча, две замены привели к триумфу.

В тот год МЮ выиграл требл, первый в истории для английских клубов — чемпионат также в 38 туре выиграв непростую игру против «Тоттенхэма» — 2:1, а на кубке Англии был повержен «Ньюкасл», а финале ЛЧ «Бавария».

2005 год финал ЛЧ «Милан» 3:3 «Ливерпуль» по пенальти (2:3)

Возможно это один из самых зрелищных и лучших финалов в истории Лиги Чемпионов. Год назад Рафаэль Бенитес выиграл кубок УЕФА вместе с «Валенсией», а уже на следующих сезон возглавив «Ливерпуль» вышел в финал главного еврокубка. «Красные» с трудом вышли из группы опередив по разнице забитых и пропущенных голов греческий «Олимпиакос». На стадии плейофф были обыграны немецкий «Байер» с общим счетом — 6:2, дальше «Ювентус» — 2:1, а в полуфинале благодаря единственному голу по сумме двух матчей «Челси» — 1:0. Их соперник итальянский «Милан» под руководством Карло Анчелотти в 21 веке вышел во второй свой финал, до этого они в 2003 выиграли ЛЧ . В этот раз они вышли в финал с первого места в группе опередив занявшую вторую строчку «Барселону», в плейофф они сначала выбили «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей — 2:0, затем обыграли своих соседей «Интер» с общим счетом — 5:0, а после кое-как сломили сопротивление ПСВ выйдя в финал по правилам выездного гола — 2:0, 1:3, уже тогда подопечные Карло Анчелотти сумели растерять солидное преимущество.

Сам матч начался очень ярко уже на первой минуте игры Паоло Мальдини открывает счет встречи -1:0. К середине первого тайма получает травму Харри Кьюэлл и ему Бенитес выставляет вынужденную замену в лице Владимира Шмицера, а на 29 минуте игры Шевченко мог забить второй гол, но его отменили из-за офсайда. Вскоре «миланцы» забивают второй гол, на 39 минуте его реализует Креспо после паса от Шевченко — 2:0, а через пять минут аргентинец оформляет дубль, доведя еще в первом тайме превосходство своей команды до — 3:0. В первом тайме было жалко смотреть на «Ливерпуль» и особенно на Ежи Дудака, который не смог спасти ни разу свою команду.

Кто бы мог тогда подумать, что второй тайм перевернет эту игру с ног на голову. Это событие уложилось в какие-то 6 минут, для кого-то они оказались мгновением, а для кого-то целой вечностью. На 54 минуте игры капитан «Ливерпуля» ударом головы позволяет своей команде откивать один гол Стивен Джеррард забивает первый гол своей команды счет — 3:1. Затем через две минуты Владимир Шмицер, который заменил Кьюэлла еще в первом тайме мощнейшим ударом, как из пушки, где-то с 18-20 метров просто вколачивает второй гол для «красных», Дида вратарь «Милана» оказался бессилен что-то сделать в тот момент, и уже отставание сократилось до одного пункта — 3:2. А уже на 60 минуте игры в ворота «Милана» назначается 11 метровый удар, за грубый подкат Гаттузо против Джеррарда. Но пенальти позволили пробить новичку клуба Хаби Алонсо, его удар с точки парировал Дида, но на добивание оказался уже не удел, и Алонсо со второй попытки сравнивает счет в непростом поединке — 3:3.

Все в итоге дошло до серии послематчевых пенальти, кто-то скажет, что это лотерея, и повезти может любому клубу. Но это тоже проверка команды на прочность. В итоге по пенальти — 2:3 победу одержит «Ливерпуль». У проигравших забили Йон-Даль Томассон и Кака, а не реализовали свои попытки Сержиньо, Пирло и Шевченко. У победителей не забил гол только Риисе, но его партнеры реализовали свои попытки Хаманн, Сиссе и Шмицер. Так что, вот такой вот матч выдающихся финалов Лиги Чемпионов на моей памяти я поставил на первое место.