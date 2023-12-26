Подвожу краткие итоги в АПЛ

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сегодня, 00:50

И так полпути пройдено, половина чемпионата уже практически прошла и я решил поговорить о кратких итогах. Сейчас первое место занимает «Арсенал», в прошлом сезоне перед новым годом сценарий был тем же, только разрыв тогда у них был больше, сейчас всего на всего 1 пункт, вторым идет «Ливерпуль», ну в принципе это читалось, что клуб будет в первой тройке. «Астон Вилла» неожиданно идет третьей, но клуб это заслужил, выдали хороший отрезок. «Тоттенхэм» пока зацепился за 4 место, да и вообще удивляет что так высоко. «Манчестер Сити» рассчитывает выиграть первым 4 титул подряд, но смотря на их игру, и потери в последних играх, наверно это тяжело теперь будет сделать. «Ньюкасл» нестабилен лихорадит клуб, «Манчестер Юнайтед», как и «Челси» ужасен, «Брайтон» ожидаемо, но больше пока радует «Вест Хэм» оказавшись по моему на 6 месте. Остальные клубы в общем авангарде, «Эвертон» ожидаемо введет борьбу рядом с вылетом, и как предполагал «Шеффилд», «Лутон» и «Бернли» будут в зоне вылета, но клубы по тихоньку будто ожили. Вообще достаточно плотное противостояние, что вверху таблицы, что внизу, шансы как на титул, так и на вылет примерно равный.

Команды которые превзошли ожидания.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» под руководством Постекоглу выдали один из лучших стартов и отрезков за всю историю АПЛ , шли несколько туров даже на первом месте, и лишь в ноябре команда начала терять очки. Но при этом часто выходили вперед, но не хватало реализации моментов, в декабре ситуация изменилась, и клуб снова вернулся даже в ТОП 4. С одной стороны команда идет в лидерах благодаря тому, что они не выступают в еврокубках, и силы есть на чемпионат, с другой немного везло в отдельных матчах. Но в целом команда показывает интересный, качественны футбол. Если честно я не ожидал от них подобных результатов, думал с уходом Кейна будет хуже, а на тренера даже не рассчитывал, но он меня приятно удивил.

В команде мне понравились Джеймс Меддисон, который чуть ли не в каждом матче отмечался важными действиями, но получил травму в игре с «Челси» и выбыл на не определенный срок, это сразу сказалась на игре клуба, также образовался такой треугольник Мэддисон, Саар, Бисума. Также стоит отметить вратаря Викарио, который как мне кажется здорово заменил ушедшего Уго Льориса, порой спасает в безвыходных ситуациях, это даже помогало идти в лидерах несколько туров. Сон Мин, кореец с уходом Кейна стал настоящим лидеров клуба, получив даже капитанскую повязку, и его голы всегда кстати, еще в последних турах стоит отметить и Ришарлисона, который начинает просыпаться и отмечается в трех последних матчах результативными действиями, это помогает клубу побеждать, что очень важно.

«Астон Вилла»

Команда Унаи Эмери, тоже превзошла ожидания, идут в тройке лидеров, правда старт они смазали проиграв в 1 туре «Ньюкаслу» практически в одну калитку — 1:5, но затем ситуация исправилась, и команда выдала отличные результаты. Тут стоит отметить первую победу Эмери над Гвардиолой, также они переиграют, и его ученика Микаэля Артету, удивившего всех Постекоглу, все это приблизит их к ТОП 4. Симпатичная команда у него получилась, ведь практически этот же состав, и эта команда в прошлом сезоне при Джеррарде была ужасна и плелась в низу таблицы в шаге от вылета, Эмери их сразу вывел в Европу в ЛК, а сейчас даже пытается сними запрыгнуть в ЛЧ , надеюсь у него это получится в конце сезона. Кого можно выделить Олли Уоткинса, который является одним из главных бомбардиров клуба, а также Мартинеса ЧМ , вратаря который надежен и это позволяло клубу в определенных матчах набирать нужные очки.

Команды, которые разочаровали.

«Манчестер Юнайтед».

У МЮ столько проблем, что даже не знаешь с чего начинать. Можно сказать проблемы у них на каждой позиции, как на поле, так и на бровке не все хорошо. Результаты ужасные, МЮ плетется на 8-ой позиции в чемпионате, это худший результат на данный момент, я так думаю за всю историю клуба в АПЛ . А Также вылетели из ЛЧ заняв 4 место, при этом были не в самой сложной группе, да там была «Бавария», но как можно было пропустить выше себя «Копенгаген» и «Галтасарай» ведь уму непостижимо.

Тен Хаг просто старается пробить дно, команда выступает из рук вон плохо, будто у него совсем не налажена связь с игроками, команда без какого либо желания играет, не знаю что произошло, потому что в прошлом сезоне клуб смотрелся прилично взяли кубок лиги, финишировали на 3 месте, вернулись в ЛЧ . В новом сезоне провал на провале. Мое мнение почему так плохо, потому что ушел Де Хея, а пришедший Онана это ходячий ужас, но вратарь продолжает стоять в каждой игре, это упрямство тренера, глупость или тупость не знаю, бардак в защите, кого не поставь и не важно травмированы игроки или нет все равно накосячат. Нападение это вообще ни о чем Решфорд не заметен, Фернандеш не старается, Марсиаль отбывает номер, Хойлунд вообще старается все запороть. А трансферы один по моему хуже другого.

Все думают уволят ли Тен Хага или нет, но давайте вспомним после чего увольняли других тренеров до этого: Дэвид Мойес — ушел из клуба после того как клуб не смог приблизится к ЛЧ и шел на 7 месте в чемпионате; Луи ван Гал — ушел финишировав в чемпионате на 5 месте, Жозе Моурино — покинул клуб несмотря на не плохие результаты в целом, но ушел после того как клуб скатился на 6 позицию, но вышел в плейофф ЛЧ . Оле Гуннар Сульшер — был отправлен в отставку, когда команда расположилась на 7 строчке в чемпионате потеряв все внутренние связи с коллективом. Сейчас клуб идет уже на 8-ом месте, какие выводы могут быть сколько еще тренер продержится. Хотя наверно смена Тен хага не особо и поможет, тем более там если вариант Грэм Поттер, то это вообще беда для клуба.

«Челси»

«Синие» при Почеттино тоже стараются не отставать от МЮ , команды показывают примерно одинаковые результаты. Иногда кажется что у них полная безнадега, а иногда что у них все налаживается. Но команда продолжает больше хромать расположившись на 10 строчке, ровно по середине. Футбол не понятно поставил Почеттино или нет, уровень игроков слишком низок, хотя на трансфере они стоили дорого. Но вся беда в том что их результаты не меняются, что в прошлом сезоне, что сейчас отрезками.

Если посмотреть за два сезона Тухеля уволили из-за провала на старте, Поттера из-за того, что клуб окапался еще ниже, и ничего не изменил. А Почеттино продолжает будто их традиции, единственное это то что они смогли выйти в полуфинал кубка лиги, на что правда делает акцент и сам тренер, говоря о важности данного трофея. Вот честно никто не думал, что какой-то кубок лиги станет для них самым важным трофеем и целью клуба, такое ощущение что Почеттино до сих пор в «Тоттенхэме» а может и в «Саутгемптоне», и говорит что данный трофей имеет свою ценность для клуба.

Краткие итоги в еврокубках.

В лиге чемпионов «Манчестер Сити» вышел в плейофф из довольно слабой группы, где смогли набрать 6 из 6 побед, рассказывать особо не о чем, результат сам говорит за себя. Теперь в 1/8 им играть с «Реал Сосьедадом». Единственное, что их можно поздравить с победой на клубном ЧМ , где МС одержал, как говорится безоговорочную победу. В финале переиграв бразильский «Флумененсе» — 4:0. Теперь у них за год 5 трофеев, кто-то говорит, что это впервые за всю историю АПЛ , но я хочу поправить 5 трофеев за один календарный год выиграл и «Ливерпуль» Жерара Улье в 2001 году , тогда «мерсисайдцы» выиграли напомню (кубок Лиги переиграв «Бирмингем» по пенальти, Кубок Англии переиграв «Арсенал» — 2:1 , кубок УЕФА в перестрелки одолели тогда — 5:4 «Депортиво Алавес», суперкубок Англии переиграв МЮ — 2:1 и суперкубок Европы одолев «Баварию» в результативной игре — 3:2.). Но тем не менее МС сегодня сильнейший клуб мира. А Гвардиола самый крутой тренер в истории АПЛ , выиграл уже все что только можно.

Следующем клубом также пробившемся в плейофф стал отсутствующий несколько лет «Арсенал», но у них группа была по именам уровня ЛЕ , по этому не составило труда также выйти в плейофф с 1 места. В 1/8 будут играть против «Порту». Дальше «Манчестер Юнайтед» просто опозорился, когда занял 4 место в группе, против «Баварии» понятно трудно что-то вообще показать, но они пропустили вперед себя «Копенгаген» проиграв им, а также даже не смогли выйти в ЛЕ уступив место еще и «Галтасараю». «Ньюкасл» также попращался с ЛЧ , но скажем им в оправдание у них была группа смерти с ПСЖ , «Миланом» и «Боруссией», плюс многочисленные травмы лишили их плейофф и невезение, но все же раскатали там ПСЖ — 4:1.

В лиге Европы «Ливерпуль» спокойно занял 1 место в довольно легкой группе, даже успев проиграть два матча, также удачно выступил и «Брайтон» попав в довольно ровную группу, но там «Аякс» провалился, но с «Марселем» в упорной борьбе сумели финишировать на 1 строчке. «Вест Хэм» прошлогодний победитель ЛК сумел тоже легко преодолеть групповой барьер, и в последней игре переиграв «Фрайбург» вышел с первого места дальше. В лиге Конференции «Астон Вилла» Унаи Эмери тоже вышла в следующую стадию похоже также с первого места.

Символическая сборная АПЛ первой половины сезона.

Вратарь:

Викарио («Тоттенхэм»)

Защитники:

Люка Динь («Астон Вилла»)

Вильям Салиба («Арсенал»)

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

Киран Треппьер («Ньюкасл»)

Полузащитники

Деклан Райс («Арсенал»)

Родри («Манчестер Сити»)

Джеймс Меддисон («Тоттенхэм»)

Нападающие:

Джаррод Боуэн («Вест Хэм»)

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Главный. тренер: