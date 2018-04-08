Дерби Мадрида на заднем дворе «Барселоны»

«Атлетико» и «Реал» борются только за второе место, ведь «Барса» де-факто уже чемпион. Но дерби Мадрида – это в любом случае величина. «Соккер.ру» не отступит от этой истины.

Турнирная мотивация

«Реал» растерял непозволительно много очков в нынешнем сезоне, поэтому на данный момент действующий чемпион ближе к четвертому месту (+1 от «Валенсии»), нежели ко второму (-4 от «Атлетико»). Если говорить о попадании в Лигу чемпионов на следующий сезон, то нет никакой разницы между вторым, третьим и четвертым местом: по новому регламенту турнира УЕФА квартет сильнейших клубов из топ-4 чемпионатов Старого Света напрямую попадает в групповой раунд. Однако «Реалу» ради поддержания собственного реноме важно финишировать как можно выше в Ла Лиге. Сейчас этот максимум – второе место, значит, нужно к нему стремиться. И важный шаг необходимо сделать сегодня. В случае победы «сливочные» сократят отставание от «Атлетико» до одного очка за семь туров до финиша – считайте, борьба за вице-чемпионство стартует заново. При любом другом исходе дерби, особенно в случае успеха «матрасников», «Мадрид» провалится в борьбу за третью строчку с «Валенсией». Таким образом, имеем не только дерби Мадрида, но и определяющий матч между соперниками, претендующими на вторую строчку в чемпионате Испании.

Тень еврокубков нависнет над Мадридом?

Статусный матч столичных команд на «Сантьяго Бернабеу» состоится между двумя сериями четвертьфинальных противостояний с участием мадридских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Впрочем, команды Зидана и Симеоне обеспечили себе внушительные заделы в первых матчах, поэтому сегодня могут сконцентрироваться друг на друге, хотя определенная ротация состава будет проведена. Напомню, что «Реал» в ЛЧ переиграл «Ювентус» в Турине со счетом 3:0, а «Атлетико» в рамках ЛЕ дома победил «Спортинг» 2:0. Благодаря этим результатам мадридские команды подходят к очному противостоянию с правильными эмоциями и в отличной форме, что очевидно из предыдущих встреч. Не думаю, что тень еврокубков станет значимым игроком в дерби Мадрида, «Реал» и «Атлетико» будут играть в свой футбол без оглядки на задачи в других турнирах.

Тактика и составы

Любимая схема Диего Симеоне – 4-4-2, Эль Чоло от нее не отходит, особенно теперь, когда у него есть два сильных и дополняющих друг друга форварда – Антуан Гризманн и Диего Коста. Вне всяких сомнений, в дерби «Атлетико» тоже сыграет по этой расстановке с двумя прямыми линиями в защите и полузащите, а также с ударной парой форвардов впереди. «Матрасники» прекрасно готовы физически, а ответная игра со «Спортингом» только в четверг, поэтому изменения в составе будут минимальны. Одна-две перестановки могут случиться в средней линии. Скажем, Томас Партей выйдет с первых минут, чтобы добавить мускул в центре поля, в таком варианте Коке и Сауль займут позиции ближе к флангам.

Что касается «Реала», то нужно помнить о тренерских качествах Зидана – он ведь настоящий фанат ротации! Бэйл, Асенсио, Васкес и Ковачич претендуют на появление в стартовом составе. Гарет просидел всю лигочемпионскую встречу в запасе, трое других выходили на замены. В свою очередь, могут отдохнуть Иско, Бензема и Модрич. И еще один важный момент: в ответной встрече с «Ювентусом» не сможет сыграть Серхио Рамос, поэтому Каземиро придется составить пару Варану в центре обороны. Вероятно, сегодня бразильцу дадут почувствовать эту позицию, только в компании Рамоса, который гарантированно будет отдыхать в среду из-за дисквалификации.

Зидан тоже полюбил схему 4-4-2, только у него это чаще вариация с ромбом или некой геометрической фигурой в центре поля: Иско действует на позиции атакующего центрального хавбека, трое коллег у него за спиной, а впереди Роналду и Бензема составляют атакующую пару. Против «Атлетико» в нападении Криштиану может сыграть с Бэйлом, хотя Гарет может оказаться и на фланге, если Зидан решит выпустить с первых минут Бензема – тактические соображения тоже никто не отменял, несмотря на активное использование ротации.

Ориентировочный состав «Реала» (4-4-2): Навас – Карвахаль, Каземиро, Рамос, Тео Эрнандес – Кроос, Ковачич, Васкес, Асенсио – Бэйл, Роналду.

Ориентировочный состав «Атлетико» (4-4-2): Облак – Хуанфран, Годин, Савич, Люка Эрнандес – Габи, Партей, Коке, Сауль – Гризманн, Диего Коста.

Статистика накануне дерби

- С момента назначения Зидана главным тренером «Реала» мадридские команды встречались семь раз (четыре игры в рамках Ла Лиги, три – в Лиге чемпионов). «Сливочные» одержали две победы по 3:0 с хет-триками Криштиану Роналду, дважды проигрывали в один мяч, а еще в трех поединках были зафиксированы ничьи, правда, одна из них обернулась все же в пользу «Королевского клуба». Речь о финале Лиги чемпионов 2016 года, в котором победитель определился по итогам серии пенальти.

- Если победит «Мадрид», то преимущество по количеству побед над «Атлетико» станет строго двукратным: сейчас на счету «сливочных» 109 викторий, а «матрасники» побеждали в дерби 55 раз.

- Серхио Рамос может приблизиться к главным гвардейцам в истории «Дерби Мадриленьо» - Пако Хенто и Маноло Санчису, которые провели по 42 матча в рамках столичных разборок. Для капитана «Реала» следующая игра станет 39-й, то есть велики шансы, что Серхио к концу карьеры будет рекордсменом по количеству матчей в мадридском дерби.

- Криштиану Роналду может упрочить свое лидерство в списке бомбардиров мадридского дерби. На счету португальца 21 забитый мяч. По ходу прошлого сезона он опередил Сантьяго Бернабеу и Альфредо Ди Стефано, которые забили по 17 мячей.

Цитата в тему дерби

Диего Симеоне: «Мы постараемся победить в мадридском дерби, основываясь на коллективной работе. „Реал“ — отличная команда. Лучше, чем ПСЖ, „Манчестер Сити“, и даже лучше, чем „Барселона“. У них есть командный дух».

В этой компании ПСЖ вообще не к столу упомянут, «Манчестер Сити», судя по последним результатам, тоже не монстр, а вот относительно «Барселоны» многие будут спорить. Но Диего Симеоне дал комментарий, говоря о конкретном матче, а не о турнирной дистанции. «Барса» станет лучшей командой по итогам нынешнего сезона в Испании, но «Реал» с его командным духом – который Эль Чоло так ценит, действительно можно поставить выше всех клубов Европы, ведь Зидан научил «сливочных» выигрывать большие матчи с невероятной легкостью. И кто поспорит с Диего, если «Мадрид» в третий раз подряд выиграет Лигу чемпионов?