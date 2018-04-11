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«Превратили „Барсу“ в „Кротоне“». Реакция на выход «Ромы» в полуфинал Лиги чемпионов

11 апреля 2018, 16:00
«Превратили „Барсу“ в „Кротоне“». Реакция на выход «Ромы» в полуфинал Лиги чемпионов

Победа «Ромы» со счетом 3:0, очередной вылет «Барселоны» из ЛЧ на четвертьфинальной стадии – все это мощно треснуло молотом по голове. «Соккер.ру» собрал интересные мнения. 

«Marca». Начинаем с обзора испанских газет. Знаменитая «Марка» сегодня утром задалась вопросом: «Кто главный виновник вылета „Барселоны“ из Лиги чемпионов?» Автор статьи выделяет три основных направления, в которых стоит искать виноватых: 

«Первое – это дирекция клуба. Планирование работы на трансферном рынке не стало успешным: Неймар ушел, „Барса“ показала неловкое шоу с казной, полной денег. Неопытный Дембеле, Паулиньо, зимние приобретения Коутиньо и Мины, при этом ключевые задачи остались без решения: полноценные замены для Дани Алвеса и Хави, которые ушли несколько лет назад, „Барселона“ так и не нашла. Второй виновный –  Эрнесто Вальверде, проваливший матч в Риме. Тренер произвел первую замену только на 81-й минуте, когда команда уже заметно истощилась, но вышедший вместо Иньесты Андре Гомеш мало что мог изменить – спустя минуту после его появления „Рома“ забила со стандарта. Своевременное освежение игры уберегло бы „Барсу“ от позора. Катастрофическое управление игрой. 

Третья категория виноватых – „великие“ игроки. Вчерашние герои после победы 4:1 оказались жертвами в Риме, где потерпели судьбоносное поражение. Тер Штеген не выручал, хотя у него был шанс избавить свою команду от быстрого гола, защитники – нервные и беспечные. Иньеста и Бускетс провели, возможно, худшие матчи за „Барселону“, как и растворившийся Серхи Роберто, да и Ракитич непозволительно много ошибался. Месси и Суарес тоже оказались невидимками, в очередной раз получила подтверждение гигантская зависимость „Барселоны“ от таланта Лео. Если команда попала в ловушку не в день Месси, то жди беды».  

«Sport.es». Каталонское издание «Спорт» шокировано «смешным выступлением „Барселоны“» и тоже ищет виноватых внутри команды и клуба. Животрепещущий вопрос вынесли на голосование, в котором приняли участие около 10 тысяч респондентов. 46% считают, что в вылете от «Ромы» виноваты игроки, 43% проголосовали за провал тренера, 8% и 3% соответственно обвиняют руководство во главе с Бартомеу и технический секретариат, то есть Роберта Фернандеса и Пепа Сегура. В общем, народ винит команду, разделяя ответственность между игроками и тренером примерно в равной степени: если бы Вальверде или футболисты – хотя бы кто-то из них сработал, то сейчас не пришлось бы лить горькие слезы. 

Рассуждения в статьях в данном случае перекликаются с риторикой столичной «Марки», хотя понятно, что в Каталонии сейчас царят шок и уныние, поэтому эмоциональных ноток и задетых чувств больше. Впрочем, не все утратили расположение духа, есть на «Спорте» материал с таким заголовком: «Невероятно! Игрок „Барселоны“ может выиграть Лигу чемпионов!» Речь идет, конечно же, о Филиппе Коутиньо: «Бразилец провел на групповой стадии за „Ливерпуль“ 347 минут, этого достаточно, чтобы стать полноправным победителем турнира, если „Ливерпуль“ возьмет титул. Три месяца назад Коутиньо бросил фразу: „Я приехал в Барселону, чтобы выиграть Лигу чемпионов“. Сейчас это выглядит как грубое издевательство над фанатами».

«La Gazzetta dello sport». Переключаем настроение, ведь в итальянской прессе славят «Рому», что совершенно справедливо. Один из флагманов спортивной прессы в печатном варианте вышел с заголовком «Империал», а чуть ниже подчеркивается, что великая «Рома» избила «Барселону». Итальянцы пишут о неожиданной радости, ведь в успех «волков» никто не верил, восхищаются действиями «стратосферного Джеко, гомерического Маноласа и удивительного Ди Франческо, которые превратили мечту в реальность, втащив „Рому“ в четверку сильнейших команд Европы». 

«Tuttosport». «Подвиг „Ромы“ невероятен, немыслим, но совершен, несмотря ни на что. 3:0 в матче с „Барселоной“ - экстраординарный результат», - говорится в материале «Туттоспорт», название которого констатирует реальность: Рим в экстазе.

«El Corriere dello sport». «Рим или миф?» - в Италии действительно не верят в то чудо, которое произошло на Олимпийском стадионе столицы вчера вечером. «Corriere» нахваливает всех, особенно Эусебио Ди Франческо, «который умело менял кожу своей команды, начав матч по схеме 3-5-2, что оказалось проблемой для „Барселоны“ и лично для Месси, превращенного римскими защитниками в призрака». 
«Барселона» бездарно вылетела из ЛЧ

Все итальянские издания поголовно отмечают подвиг «Ромы». «Il Romanista» уже начинает мечтать о большем, «La Repubblica» пишет о «ночах, когда терпение и ярость позволяют тебе войти в историю». Но самая сочная цитата, пожалуй, у «Corriere della Sera»: «Невозможно было представить, что „Рома“ после поражения в первом матче превратит „Барселону“ в „Кротоне“ (при всем уважении к этой красно-синей команде). Такое не представлялось даже во сне, но стало реальностью». 

«L'Equipe». Наконец, испанскую и итальянскую прессу призван рассудить «арбитр» из Франции, хотя тоже по-своему заинтересованный. «L'Equipe» использует в заголовке игру слов: «Романтада» (совмещено имя «Ромы» и испанское слово «ремонтада» - возвращение, камбэк применительно к спорту). А дальше французы проявляют мстительность и припоминают «Барселоне» плей-офф прошлого розыгрыша Лиги чемпионов с камбэком против ПСЖ: «Год назад „Барселона“ переживала крайнюю радость, когда сумела всеми правдами и неправдами переиграть ПСЖ 6:1 после поражения в Париже 0:4. Это было историческое достижение, незабываемый реванш. Теперь „Рома“ предоставила каталонцам шанс оказаться на другой стороне. Как ощущения?»
Сенсационные полуфиналисты Лиги чемпионов: от «Спартака» до «Ромы» 

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
13 апреля в 08:09
Хорошая подборка.
sash71
sash71
13 апреля в 06:48
Барселона опять возомнила что они боги....такого наплевательского и безвольного футбола от игроков не припомню, а это же как никак 1/2 ЛЧ. Вообщем Барса получила по заслугам
Ekkimukk
Ekkimukk ответил RomM84
12 апреля в 15:30
RomM84:
проваливший матч в „Роме“. Эммм, это как?
Исправлено
77rust77
77rust77 ответил kola111111111111
11 апреля в 23:15
kola111111111111:
вот и я говорю чемпионат и кубок вот удел барселоны
Как бы и Реал от Ювентуса не залетел
eleven LC
eleven LC ответил Inquisitоr
11 апреля в 21:29
Ну впринципе я ни на что другое и не расчитывал,именно на такой вы...ер!
Ладно,бди и лепи свою не лепую писанину,а я понаблюдаю как Реал вновь будет выигрывать лигу чемпионов!Образ кстати у тебя креативный,но ты в него хотя бы юмора чтоли добавил бы,хотя мозгов врядли у тебя хватит!?Парадокс но ты и без юмора смешной,инквизитор,б...я!😆
NOVA
NOVA
11 апреля в 21:21
кстати вот если бы было наоборот, что рома сначала бы дома выиграла 3-0, потом барсе в ответке играть, то было бы как с псж 100%, без судьи никак бы не обошлись!! а тут не подстраховались!!
kola111111111111
kola111111111111 ответил Inquisitоr
11 апреля в 19:59
Inquisitоr:
Не следует делать из вылета катастрофу. В целом, сезон Барса проводит хорошо. Достаточно вспомнить, что в сентябре радужные сектанты, которые сейчас визжат от восторга, предрекали каталонцам если не вылет в Сегунду, то как минимум жалкое существование в тени "великава риала". Однако вскоре безмозглым крикунам пришлось прикусить языки, ибо Барса уверенно лидирует в Ла-Лиге, вышла в финал Кубка короля, да ещё выпотрошила сливочных овец у них же в стойле. То есть мечты слащавых мадридистов и их прихвостней были разбиты в пух и прах. Сейчас презренным оборванцам остаётся лишь порадоваться чужим успехам. На ЛЧ свет клином не сошёлся. Ежели Вальверде в дебютном сезоне сделает золотой дубль, то сезон можно считать успешным, даже превысившим ожидания, а вот на следующий год подобных конфузов как с Ромой уже быть не должно...
вот и я говорю чемпионат и кубок вот удел барселоны
RomM84
RomM84
11 апреля в 19:34
Своевременное освежение игры
Это дословный перевод???😒
RomM84
RomM84
11 апреля в 19:31
проваливший матч в „Роме“. Эммм, это как?
Inquisitоr
Inquisitоr ответил eleven LC
11 апреля в 19:26
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    11 апреля в 19:09
    Заслуженно троллят Барселону..
    Это был позор
    eleven LC
    eleven LC ответил Inquisitоr
    11 апреля в 18:57
    Ответь мне на один вопрос,хотя я знаю что ты не ответишь потому что прямого диалога ты боишься,так вот сам вопрос-ты болельщик ли барсы вообще или ты просто Реал так не любишь?
    С пораженьем тебя,именно изза таких как ты я рад несказанно что барсу выкинули из лч!
    112910415
    112910415
    11 апреля в 18:56
    жуть, конечно
    spartach091
    spartach091 ответил Inquisitоr
    11 апреля в 18:46
    вы который год уже в 1/4 вылетаете🤣🤣🤣скоро за радость выход из группы будет космосом
    MALOVAR
    MALOVAR
    11 апреля в 18:34
    получите барсуки ,за ПСЖ и Челси
    maliw
    maliw
    11 апреля в 18:20
    вообще барсе пророчили крах после ухода Нея и проигрыша Реалу , так что сезон получился вообще то отличным , то что проиграли Роме , вина футболистов , которые халатно отнеслись к Роме и самоотдача самой Ромы.
    Фата лист
    Фата лист
    11 апреля в 18:04
    Неожиданно, хочу полуфиналы Рома - Ливерпуль, Бавария - Реал.
    patra
    patra
    11 апреля в 17:52
    Зачем ругать Барсу, лучше Рому надо хвалить.
    Inquisitоr
    Inquisitоr
    11 апреля в 17:40
    Не следует делать из вылета катастрофу. В целом, сезон Барса проводит хорошо. Достаточно вспомнить, что в сентябре радужные сектанты, которые сейчас визжат от восторга, предрекали каталонцам если не вылет в Сегунду, то как минимум жалкое существование в тени "великава риала". Однако вскоре безмозглым крикунам пришлось прикусить языки, ибо Барса уверенно лидирует в Ла-Лиге, вышла в финал Кубка короля, да ещё выпотрошила сливочных овец у них же в стойле. То есть мечты слащавых мадридистов и их прихвостней были разбиты в пух и прах. Сейчас презренным оборванцам остаётся лишь порадоваться чужим успехам. На ЛЧ свет клином не сошёлся. Ежели Вальверде в дебютном сезоне сделает золотой дубль, то сезон можно считать успешным, даже превысившим ожидания, а вот на следующий год подобных конфузов как с Ромой уже быть не должно...
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Владимиpъ Григорянъ
    11 апреля в 17:31
    Пять тебе за знание истории!
    Великий Князь
    Великий Князь ответил zenit_forever2014
    11 апреля в 17:16
    zenit_forever2014:
    А вот причина почему назначен был пенальти....ну хоть понятно....Бывает....
    Пенальти был бесспорный)
    dimagas1
    dimagas1
    11 апреля в 17:00
    Хорошая статья.
    Алсидес Гиджиев
    Алсидес Гиджиев
    11 апреля в 16:45
    Сделали гномяру кротинным королём
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
    11 апреля в 16:45
    А кстати, что Сити сделал Европе?
    Nerai Sairensa
    Nerai Sairensa
    11 апреля в 16:45
    Повылетав отовсюду, откуда можно, французам только и остается юродствовать над другими)
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
    11 апреля в 16:38
    А вот причина почему назначен был пенальти....ну хоть понятно....Бывает....
    Сантус
    Сантус
    11 апреля в 16:33
    Французы конечно красавцы,попрыгали двумя ногами по спине Барсы....)
    Владимиpъ Григорянъ
    Владимиpъ Григорянъ
    11 апреля в 16:06
    Ведь повторили успех римского полководца Сципиона Африканского. Сломили сопротивление испанцев и покорили их.
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