«Превратили „Барсу“ в „Кротоне“». Реакция на выход «Ромы» в полуфинал Лиги чемпионов

Победа «Ромы» со счетом 3:0, очередной вылет «Барселоны» из ЛЧ на четвертьфинальной стадии – все это мощно треснуло молотом по голове. «Соккер.ру» собрал интересные мнения.

«Marca». Начинаем с обзора испанских газет. Знаменитая «Марка» сегодня утром задалась вопросом: «Кто главный виновник вылета „Барселоны“ из Лиги чемпионов?» Автор статьи выделяет три основных направления, в которых стоит искать виноватых:

«Первое – это дирекция клуба. Планирование работы на трансферном рынке не стало успешным: Неймар ушел, „Барса“ показала неловкое шоу с казной, полной денег. Неопытный Дембеле, Паулиньо, зимние приобретения Коутиньо и Мины, при этом ключевые задачи остались без решения: полноценные замены для Дани Алвеса и Хави, которые ушли несколько лет назад, „Барселона“ так и не нашла. Второй виновный – Эрнесто Вальверде, проваливший матч в Риме. Тренер произвел первую замену только на 81-й минуте, когда команда уже заметно истощилась, но вышедший вместо Иньесты Андре Гомеш мало что мог изменить – спустя минуту после его появления „Рома“ забила со стандарта. Своевременное освежение игры уберегло бы „Барсу“ от позора. Катастрофическое управление игрой.

Третья категория виноватых – „великие“ игроки. Вчерашние герои после победы 4:1 оказались жертвами в Риме, где потерпели судьбоносное поражение. Тер Штеген не выручал, хотя у него был шанс избавить свою команду от быстрого гола, защитники – нервные и беспечные. Иньеста и Бускетс провели, возможно, худшие матчи за „Барселону“, как и растворившийся Серхи Роберто, да и Ракитич непозволительно много ошибался. Месси и Суарес тоже оказались невидимками, в очередной раз получила подтверждение гигантская зависимость „Барселоны“ от таланта Лео. Если команда попала в ловушку не в день Месси, то жди беды».

«Sport.es». Каталонское издание «Спорт» шокировано «смешным выступлением „Барселоны“» и тоже ищет виноватых внутри команды и клуба. Животрепещущий вопрос вынесли на голосование, в котором приняли участие около 10 тысяч респондентов. 46% считают, что в вылете от «Ромы» виноваты игроки, 43% проголосовали за провал тренера, 8% и 3% соответственно обвиняют руководство во главе с Бартомеу и технический секретариат, то есть Роберта Фернандеса и Пепа Сегура. В общем, народ винит команду, разделяя ответственность между игроками и тренером примерно в равной степени: если бы Вальверде или футболисты – хотя бы кто-то из них сработал, то сейчас не пришлось бы лить горькие слезы.

Рассуждения в статьях в данном случае перекликаются с риторикой столичной «Марки», хотя понятно, что в Каталонии сейчас царят шок и уныние, поэтому эмоциональных ноток и задетых чувств больше. Впрочем, не все утратили расположение духа, есть на «Спорте» материал с таким заголовком: «Невероятно! Игрок „Барселоны“ может выиграть Лигу чемпионов!» Речь идет, конечно же, о Филиппе Коутиньо: «Бразилец провел на групповой стадии за „Ливерпуль“ 347 минут, этого достаточно, чтобы стать полноправным победителем турнира, если „Ливерпуль“ возьмет титул. Три месяца назад Коутиньо бросил фразу: „Я приехал в Барселону, чтобы выиграть Лигу чемпионов“. Сейчас это выглядит как грубое издевательство над фанатами».

«La Gazzetta dello sport». Переключаем настроение, ведь в итальянской прессе славят «Рому», что совершенно справедливо. Один из флагманов спортивной прессы в печатном варианте вышел с заголовком «Империал», а чуть ниже подчеркивается, что великая «Рома» избила «Барселону». Итальянцы пишут о неожиданной радости, ведь в успех «волков» никто не верил, восхищаются действиями «стратосферного Джеко, гомерического Маноласа и удивительного Ди Франческо, которые превратили мечту в реальность, втащив „Рому“ в четверку сильнейших команд Европы».

«Tuttosport». «Подвиг „Ромы“ невероятен, немыслим, но совершен, несмотря ни на что. 3:0 в матче с „Барселоной“ - экстраординарный результат», - говорится в материале «Туттоспорт», название которого констатирует реальность: Рим в экстазе.

«El Corriere dello sport». «Рим или миф?» - в Италии действительно не верят в то чудо, которое произошло на Олимпийском стадионе столицы вчера вечером. «Corriere» нахваливает всех, особенно Эусебио Ди Франческо, «который умело менял кожу своей команды, начав матч по схеме 3-5-2, что оказалось проблемой для „Барселоны“ и лично для Месси, превращенного римскими защитниками в призрака».

«Барселона» бездарно вылетела из ЛЧ

Все итальянские издания поголовно отмечают подвиг «Ромы». «Il Romanista» уже начинает мечтать о большем, «La Repubblica» пишет о «ночах, когда терпение и ярость позволяют тебе войти в историю». Но самая сочная цитата, пожалуй, у «Corriere della Sera»: «Невозможно было представить, что „Рома“ после поражения в первом матче превратит „Барселону“ в „Кротоне“ (при всем уважении к этой красно-синей команде). Такое не представлялось даже во сне, но стало реальностью».

«L'Equipe». Наконец, испанскую и итальянскую прессу призван рассудить «арбитр» из Франции, хотя тоже по-своему заинтересованный. «L'Equipe» использует в заголовке игру слов: «Романтада» (совмещено имя «Ромы» и испанское слово «ремонтада» - возвращение, камбэк применительно к спорту). А дальше французы проявляют мстительность и припоминают «Барселоне» плей-офф прошлого розыгрыша Лиги чемпионов с камбэком против ПСЖ: «Год назад „Барселона“ переживала крайнюю радость, когда сумела всеми правдами и неправдами переиграть ПСЖ 6:1 после поражения в Париже 0:4. Это было историческое достижение, незабываемый реванш. Теперь „Рома“ предоставила каталонцам шанс оказаться на другой стороне. Как ощущения?»

Сенсационные полуфиналисты Лиги чемпионов: от «Спартака» до «Ромы»