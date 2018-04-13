Столкнуть фаворитов. Жребий полуфиналов Лиги Европы

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис1.553.756.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи2.23.23.4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.454.27.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.484.57.8
Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ6.54.51.47
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)---

Столкнуть фаворитов. Жребий полуфиналов Лиги Европы

13 апреля 2018, 14:40
Столкнуть фаворитов. Жребий полуфиналов Лиги Европы

Разрешилась главная интрига жеребьевки полуфиналов Лиги Европы: «Арсенал» и «Атлетико» не сыграют в финале. «Соккер.ру» рассказывает о состоявшихся парах.

«Арсенал» vs «Атлетико» = 40% на 60%

Их встречи ждали в финале, но Сцилла и Харибда, затопившие в плей-офф Лиги Европы немало славных клубов, в том числе два российских – «Локомотив» и ЦСКА, пересекут узкий пролив и сойдутся уже на стадии полуфинала. Что ж, финал обойдется без ярчайшей афиши, только один клуб, игравший в финалах Лиги чемпионов в XXI веке, отправится в Лион. Из плюсов – два матча вместо одного, команды Арсена Венгера и Диего Симеоне сыграют сначала в Лондоне, а потом в Мадриде. Это важный момент, особенно после показательных выступлений в четвертьфиналах еврокубков. «Рома», «Марсель» и «Зальцбург» проиграли свои первые матчи на выездах («волки» в ЛЧ, два других клуба – в ЛЕ), но сумели переломить ход дуэлей благодаря поддержке своих болельщиков.

Так что если даже «матрасникам» не удастся добиться положительного результата в Лондоне, у них останется козырь в виде ответной игры на «Ванда Метрополитано», где «Арсеналу» точно придется несладко. Мы же видели, как «канониры» едва не выпустили нити дуэли с ЦСКА в Москве, выиграв 4:1 на своем поле, а «Атлетико», при всем уважении к армейцам, команда гораздо более высокого уровня.

Личные взаимоотношения. Удивительно, но факт: у двух больших клубов из Лондона и Мадрида с более чем столетней историей до сих пор нет встреч друг против друга на официальном уровне. Что ж, в таком случае рассмотрим поединки «Атлетико» с командами из столицы Великобритании, а «Арсенала» - с представителями главного города Испании. «Матрасники» уже посещали Лондон в этом сезоне: играли на групповой стадии Лиги чемпионов против «Челси». Матч на «Стэмфорд Бридж» завершился со счетом 1:1, а в Мадриде 2:1 победили «синие». С тем же «Челси» «Атлетико» играл в полуфинале ЛЧ-2013/14, и тогда испанцы оказались сильнее благодаря выездной победе 3:1 после нулевой ничьей дома. Кроме того, «Атлетико» трижды встречался в финальных битвах за европейские трофеи с клубами из Лондона. В 1963-м году «кольчонерос» 1:5 уступили «Тоттенхэму», но в XXI веке побеждали «Фулхэм» в финале Лиги Европы (2:1) и «Челси» в поединке за Суперкубок УЕФА (4:1).

«Арсенал» из мадридских команд играл только с «Реалом», да и то только однажды – в 1/8 финала Лиги чемпионов 2005/2006. И то противостояние завершилось в пользу «канониров»: после нулевой ничьей в Лондоне «Арсенал» сумел выиграть на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:0, единственный мяч забил Тьерри Анри. Сумеет ли команда Арсена Венгера столь же надежно и успешно сыграть против другой команды из Мадрида дюжину лет спустя? Кроме того, нужно добавить, что «Арсенал» никогда в своей истории не выигрывал Кубок УЕФА, есть только успех в Кубке Ярмарок – турнире-предшественнике, датированный далеким 1970-м годом, но тот титул официально не признан УЕФА. Таким образом, максимальное достижение «канониров» - финал 2000 года, который они проиграли «Галатасараю» в серии пенальти. А вот на счету «Атлетико» две победы в этом турнире, причем совсем свежие – 2010 и 2012 год, да и сейчас команда Диего Симеоне остается фаворитом пары и всего турнира как более зрелая, стабильная и не склонная к импульсивности команда.  

«Марсель» vs «Зальцбург» = 50% на 50%

На самом деле чисто по-зрительски противостояние «Марселя» и «Зальцбурга» обещает быть даже более ярким, чем предыдущая афиша. Не стоит исключать, что «Атлетико» в свойственной манере вытянет из «Арсенала» жилы и ими же задушит лондонцев, а вот французская и австрийская команды знаю толк в футбольном веселье. Во-первых, обе пробились в полуфинал после ярких камбэков. «Олимпик», проиграв «РБ Лейпцигу» 0:1 в гостях и начав с пропущенного мяча дома, в итоге одержал яркую победу 5:2 с голом в пустые ворота в концовке. «Зальцбург» пошел еще дальше, закрыв поражение 2:4 от «Лацио» домашней викторией 4:1. То есть в сумме в итало-австрийском противостоянии было забито 11 мячей!

С «Марселем» голов может быть в тех же пределах, тем более французы вынуждены будут активно начинать на своем поле, где постараются обеспечить себе внушительный задел. Впрочем, есть одно веское «но», возражающее против безбашенного футбола в этом противостоянии, но о нем ниже. А пока упомянем принципиальный момент для «Марселя». Вы же помните, что финал Лиги Европы пройдет в Лионе? Таким образом, у «Олимпика» есть уникальный шанс завоевать ценный трофей в городе и на стадионе другого «Олимпика», своего принципиального соперника. Да в Лионе вообще пожалеют, что взялись проводить финал Лиги Европы!

Личные взаимоотношения. «Марсель» и «Зальцбург» уже встречались в нынешнем сезоне, они прошли групповой этап вместе, причем австрийцы сделали это увереннее, набрав 12 очков и заняв первое место, а «Марсель» с 8-ю баллами остался вторым. В прошлом календарном году эти клубы выглядели угрюмо и чопорно в матчах Лиги Европы, не впечатляя охапками забитых мячей, а в двух их очных встречах состоялся всего лишь один гол. В сентябре «Зальцбург» выиграл на своем поле 1:0 благодаря точному удару Даббура в середине второго тайма, а декабрьская встреча в Марселе завершилась без голов. Но сейчас, как кажется, эти ребята в раскрепощенном состоянии и разбойничьем настроении, так что все-таки ждем от них результативного футбола, если, конечно, не придавит грузом ответственности из-за близости финала. 

Поделиться
Другие материалы по теме
Полуфиналы ЛЧ: европейская классика и Салах против «Ромы»
13 апреляАлександр Чистяков в блоге Столкновения25
Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов
13 апреля 376
«Арсенал» и «Атлетико» сыграют между собой в полуфинале ЛЕ
13 апреля 89
Финальные пульки. Жеребьевка полуфиналов ЛЧ и ЛЕ
13 апреляАлександр Чистяков в блоге Магический шар73
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Англии
18 марта 73
ЦСКА отправит Венгера в аут? Жребий 1/4 Лиги Европы
16 мартаСеменычч в блоге Столкновения63
Обсудить
Все комментарии
youtomee
youtomee ответил DXTK
13 апреля в 22:21
DXTK:
Давай Дед, твой последний шанс доказать, что ты чего-то стоишь. Возьмешь ЛЕ напоследок и на пенсию с чистой душой. Хотя если получиться выйти в финал и победить, еще и в ЛЧ в след году поборется.
Деду, как ты его называешь, нет надобности чего-то кому-то доказывать, ну может только тебе...ну он постарается)
benderivan
benderivan ответил Elves
13 апреля в 22:05
Elves:
Плохую игру Арсенала в ответной встрече с ЦСКА автор упомянул, а вот про Атлетико что-то умолчал. Они до 60 минуты вообще ничего не создали, а опасные моменты у ворот Спортинга начались только с 80-ой минуты.
Атлетико весь сезон у своих ворот стоит, Спортинг вообще по хорошему и выиграть мог.
Elves
Elves
13 апреля в 18:15
Плохую игру Арсенала в ответной встрече с ЦСКА автор упомянул, а вот про Атлетико что-то умолчал. Они до 60 минуты вообще ничего не создали, а опасные моменты у ворот Спортинга начались только с 80-ой минуты.
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid
13 апреля в 16:35
Шансы ровны как и у Арсенала так и у Атлетико!
DXTK
DXTK
13 апреля в 16:20
Давай Дед, твой последний шанс доказать, что ты чего-то стоишь. Возьмешь ЛЕ напоследок и на пенсию с чистой душой.

Хотя если получиться выйти в финал и победить, еще и в ЛЧ в след году поборется.
борька
борька
13 апреля в 15:41
Болеем за Австрийскую империю!
Bavaria_M
Bavaria_M
13 апреля в 15:29
ну вот и пришел конец недокоманды с лондона.
такое позорище выторял Арсенал. просто ужс.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответил MALOVAR
13 апреля в 15:25
MALOVAR:
За Венгера ,баски и так сильны
Атлетик вылетел раньше
Ген Геныч
Ген Геныч
13 апреля в 15:25
Ну тут думаю Марсель-Атлетико
dimagas1
dimagas1 ответил MALOVAR
13 апреля в 15:13
MALOVAR:
За Венгера ,баски и так сильны
Коля Басков так себе)))
MALOVAR
MALOVAR
13 апреля в 15:01
За Венгера ,баски и так сильны
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100