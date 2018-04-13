Столкнуть фаворитов. Жребий полуфиналов Лиги Европы

Разрешилась главная интрига жеребьевки полуфиналов Лиги Европы: «Арсенал» и «Атлетико» не сыграют в финале. «Соккер.ру» рассказывает о состоявшихся парах.

«Арсенал» vs «Атлетико» = 40% на 60%

Их встречи ждали в финале, но Сцилла и Харибда, затопившие в плей-офф Лиги Европы немало славных клубов, в том числе два российских – «Локомотив» и ЦСКА, пересекут узкий пролив и сойдутся уже на стадии полуфинала. Что ж, финал обойдется без ярчайшей афиши, только один клуб, игравший в финалах Лиги чемпионов в XXI веке, отправится в Лион. Из плюсов – два матча вместо одного, команды Арсена Венгера и Диего Симеоне сыграют сначала в Лондоне, а потом в Мадриде. Это важный момент, особенно после показательных выступлений в четвертьфиналах еврокубков. «Рома», «Марсель» и «Зальцбург» проиграли свои первые матчи на выездах («волки» в ЛЧ, два других клуба – в ЛЕ), но сумели переломить ход дуэлей благодаря поддержке своих болельщиков.

Так что если даже «матрасникам» не удастся добиться положительного результата в Лондоне, у них останется козырь в виде ответной игры на «Ванда Метрополитано», где «Арсеналу» точно придется несладко. Мы же видели, как «канониры» едва не выпустили нити дуэли с ЦСКА в Москве, выиграв 4:1 на своем поле, а «Атлетико», при всем уважении к армейцам, команда гораздо более высокого уровня.

Личные взаимоотношения. Удивительно, но факт: у двух больших клубов из Лондона и Мадрида с более чем столетней историей до сих пор нет встреч друг против друга на официальном уровне. Что ж, в таком случае рассмотрим поединки «Атлетико» с командами из столицы Великобритании, а «Арсенала» - с представителями главного города Испании. «Матрасники» уже посещали Лондон в этом сезоне: играли на групповой стадии Лиги чемпионов против «Челси». Матч на «Стэмфорд Бридж» завершился со счетом 1:1, а в Мадриде 2:1 победили «синие». С тем же «Челси» «Атлетико» играл в полуфинале ЛЧ-2013/14, и тогда испанцы оказались сильнее благодаря выездной победе 3:1 после нулевой ничьей дома. Кроме того, «Атлетико» трижды встречался в финальных битвах за европейские трофеи с клубами из Лондона. В 1963-м году «кольчонерос» 1:5 уступили «Тоттенхэму», но в XXI веке побеждали «Фулхэм» в финале Лиги Европы (2:1) и «Челси» в поединке за Суперкубок УЕФА (4:1).

«Арсенал» из мадридских команд играл только с «Реалом», да и то только однажды – в 1/8 финала Лиги чемпионов 2005/2006. И то противостояние завершилось в пользу «канониров»: после нулевой ничьей в Лондоне «Арсенал» сумел выиграть на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:0, единственный мяч забил Тьерри Анри. Сумеет ли команда Арсена Венгера столь же надежно и успешно сыграть против другой команды из Мадрида дюжину лет спустя? Кроме того, нужно добавить, что «Арсенал» никогда в своей истории не выигрывал Кубок УЕФА, есть только успех в Кубке Ярмарок – турнире-предшественнике, датированный далеким 1970-м годом, но тот титул официально не признан УЕФА. Таким образом, максимальное достижение «канониров» - финал 2000 года, который они проиграли «Галатасараю» в серии пенальти. А вот на счету «Атлетико» две победы в этом турнире, причем совсем свежие – 2010 и 2012 год, да и сейчас команда Диего Симеоне остается фаворитом пары и всего турнира как более зрелая, стабильная и не склонная к импульсивности команда.

«Марсель» vs «Зальцбург» = 50% на 50%

На самом деле чисто по-зрительски противостояние «Марселя» и «Зальцбурга» обещает быть даже более ярким, чем предыдущая афиша. Не стоит исключать, что «Атлетико» в свойственной манере вытянет из «Арсенала» жилы и ими же задушит лондонцев, а вот французская и австрийская команды знаю толк в футбольном веселье. Во-первых, обе пробились в полуфинал после ярких камбэков. «Олимпик», проиграв «РБ Лейпцигу» 0:1 в гостях и начав с пропущенного мяча дома, в итоге одержал яркую победу 5:2 с голом в пустые ворота в концовке. «Зальцбург» пошел еще дальше, закрыв поражение 2:4 от «Лацио» домашней викторией 4:1. То есть в сумме в итало-австрийском противостоянии было забито 11 мячей!

С «Марселем» голов может быть в тех же пределах, тем более французы вынуждены будут активно начинать на своем поле, где постараются обеспечить себе внушительный задел. Впрочем, есть одно веское «но», возражающее против безбашенного футбола в этом противостоянии, но о нем ниже. А пока упомянем принципиальный момент для «Марселя». Вы же помните, что финал Лиги Европы пройдет в Лионе? Таким образом, у «Олимпика» есть уникальный шанс завоевать ценный трофей в городе и на стадионе другого «Олимпика», своего принципиального соперника. Да в Лионе вообще пожалеют, что взялись проводить финал Лиги Европы!

Личные взаимоотношения. «Марсель» и «Зальцбург» уже встречались в нынешнем сезоне, они прошли групповой этап вместе, причем австрийцы сделали это увереннее, набрав 12 очков и заняв первое место, а «Марсель» с 8-ю баллами остался вторым. В прошлом календарном году эти клубы выглядели угрюмо и чопорно в матчах Лиги Европы, не впечатляя охапками забитых мячей, а в двух их очных встречах состоялся всего лишь один гол. В сентябре «Зальцбург» выиграл на своем поле 1:0 благодаря точному удару Даббура в середине второго тайма, а декабрьская встреча в Марселе завершилась без голов. Но сейчас, как кажется, эти ребята в раскрепощенном состоянии и разбойничьем настроении, так что все-таки ждем от них результативного футбола, если, конечно, не придавит грузом ответственности из-за близости финала.