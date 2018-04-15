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30+. Кто забивал больше всех за сезон в АПЛ

15 апреля 2018, 00:51
30+. Кто забивал больше всех за сезон в АПЛ

Продолжаем наслаждаться игрой Мохамеда Салаха в этом сезоне за «Ливерпуль». В прошедшем матче он помог команде победить «Борнмут» 3:0, забив свой 30-й гол в текущем чемпионате Англии. Давайте поглядим, кому еще удавалось забить 30+ голов за один сезон в АПЛ.

Алан Ширер

Естественно, открывает наш список лучший бомбардир в истории АПЛ с 260 голами. Алан забивал в составе «Блэкберн Роверс» 30+ голов за кампанию в сезонах 93/94 и 95/96 - 31 мяч, а также 34 гола в сезоне 94/95.

Чего он добился? Самый большой успех - титул с «Блэкберн Роверс» в 1995 году. А после осуществилась его главная мечта - переход в «Ньюкасл Юнайтед». Здесь он продолжал демонстрировать свои бомбардирские способности, став лучшим бомбардиром клуба в истории с 206 голами.

Энди Коул

Вместе с «Ньюкаслом» он поднялся в АПЛ из второго эшелона, а в следующем сезоне 93/94 сразу стал лучшим бомбардиром команды, установив рекорд чемпионата Англии, когда забил 34 мяча. «Сороки» в своем дебютном сезоне заняли третье место в таблице вслед за МЮ и «Блэкберном».

Чего он добился? Его прекрасное голевое чутье будет замечено сэром Алексом Фергюсоном, и посередине сезона 94/95 Коул перейдет в МЮ. Здесь у него сложится прекрасная карьера, а венцом успеха станет требл в 1999 году, когда «красные дьяволы» выиграют АПЛ, КА и ЛЧ. А представляете, как выглядел бы «Ньюкасл» в 90-х, имея в атаке Коула и Ширера?

Луис Суарес

В его бомбардирских способностях никто никогда не сомневался, идеальная девятка в футболе. В самом начале карьеры на «Энфилде» играл не так ярко, но затем смог выдать идеальные сезоны. Особенно удачной вышла кампания 2013/2014, когда ему покорилась цифра в 31 мяч. Тогда ему не хватило всего одного гола, чтобы превзойти рекорд в 31 мяч в 38-матчевом сезоне, установленный Аланом Ширером в 1996 году.

Чего он добился? Демонстрируя высочайшую результативность, сумел максимум стать с «Ливерпулем» в сезоне 2013/2014 серебряным призером, тогда команде не хватило самую малость - уступили титул МС. Но после его ждет переход в «Барселону», где он добьется успеха, выиграв в следующем сезоне ЛЧ.

Кевин Филлипс

В нашем списке бомбардир, который выступал в аутсайдере, но смог на рубеже веков в сезоне 1999/00 забить 30 голов. Тогда его голы помогли клубу подняться на 7-ю строчку в Чемпионате, что является до сих пор наивысшим достижением «Черных котов» в лиге.

Чего он добился? Филлипс стал первым игроком «Сандерленда» со времён Брайана Клаффа, которому покорилась отметка в 30 голов за сезон.  Забив 30 голов, выиграл европейскую «Золотую бутсу», что является до сих пор уникальным достижением для английских футболистов.

Тьерри Анри

Выступая за «Арсенал», выстроил блестящую карьеру игрока и стал одним из лучших бомбардиров клуба и АПЛ. Здесь ему покорилась цифра в 30 голов в сезоне 2003/04.

Чего он добился? Помог «Арсеналу» выиграть пару титулов в АПЛ плюс пару кубков, провел с командой в сезоне 2003/04 38-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, именно тогда он забил 30 голов в ворота соперников. Но Анри не смог узнать вкуса побед в еврокубках, «Арсенал» проиграет в 2000 году в финале Кубка УЕФА «Галатасараю», а в 2006-м - в ЛЧ «Барселоне», куда он перейдет после, где ему и покорится мечта стать победителем Лиги чемпионов.

Криштиану Роналду

Сэр Алекс Фергюсон вовремя заметил перспективного португальского футболиста и купил его у «Спортинга». Здесь он стал настоящим лидером клуба, его самый результативный сезон был в кампании 2007/08, когда ему покорилась цифра в 31 мяч.

Чего он добился? В сезоне 2006/07 помог МЮ вернуть титул спустя 3 года. А в следующем сезоне 2007/08 вместе с клубом выиграл не только титул в чемпионате, но и помог взять Лигу чемпионов, когда финал проходил в Москве против «Челси». В этом же году стал лучшим бомбардиром АПЛ с 31 голом, а также выиграл «Золотой мяч». В дальнейшем его успешные выступления за МЮ послужат толчком для перехода в мадридский «Реал».

Робин ван Перси

Первые шаги в АПЛ он делал в составе «Арсенала», где в последнем сезоне 2011/2012 стал лучшим бомбардиром турнира с 30 голами. Но добиться больших успехов он здесь не сможет и перейдет в МЮ.

Чего он добился? Каких-то значимых успехов он не добился с «Арсеналом», но был настоящим лидером команды, а перейдя в МЮ, смог выиграть золотые медали чемпионата в сезоне 2012/2013, последнем чемпионском для «красных дьяволов». Также выиграл дважды «Золотую бутсу» АПЛ.

Мохамед Салах

В этом сезоне египтянин покорил многих своей игрой. Многие утверждали, что «Ливерпулю» не хватает как раз такого футболиста, который способен забивать более двадцати мячей за сезон. И вот в матче с «Борнмутом» Салах положил свой 30-й гол в чемпионате, став первым африканцем, которому покорилась такая цифра. Мохамед обновил рекорд Дидье Дрогба, который забил 29 голов в 2010 году. 

Чего он добился? Набрав отличную форму, египтянин недавно побил рекорд Фернандо Торреса, став игроком, который забил больше всех голов в своем дебютном сезоне за мерсисайдский клуб. К слову, после продажи Луиса Суареса в «Барселону» летом 2014 года никто из игроков «Ливерпуля» не забивал больше четырнадцати мячей за сезон, а Салаху уже покорилась цифра в 40 голов во всех турнирах. Также Мохамеду осталось забить еще 8 голов, чтобы превзойти следующее достижение клуба: рекорд принадлежит Иану Рашу, который положил 47 мячей за один сезон в кампании 1983/84 во всех турнирах.

Салах забивает всем командам в этом розыгрыше ЛЧ, помог клубу пробиться в полуфинал турнира, при нем команда еще не знает вкуса горечи поражений в текущем сезоне, есть все шансы пройти в финал и победить. Интересно то, что Салах забивает в 5-м матче подряд, а всего во всех матчах в 2018 году он забил 18 голов в 17 играх. Также недавно Салах стал первым в истории АПЛ, кто выиграл награду «Лучший игрок» третий раз за сезон. Со сборной Египта вышел на ЧМ, который пройдет в этом году в России. Также у него есть все шансы, чтобы превзойти рекорд Ширера и Коула  в 34 мяча в Премьер-Лиге.

Как думаете, чего сможет еще добиться Салах в этому году?

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Все комментарии
Real Madrid_Cristiano Ronaldo
Real Madrid_Cristiano Ronaldo ответил Smyth
15 апреля в 18:30
Smyth:
Месси всё доказал в многочисленных эль-классико с Реалом. Ну и Рон там тоже всё показал. ПС: что вы лезете то как тараканы со своими Роналдами и Мессями туда, где речь о других
Хочется посмотреть, как бомбят барса74ры)
Smyth
Smyth ответил Real Madrid_Cristiano Ronaldo
15 апреля в 14:09
Real Madrid_Cristiano Ronaldo:
Роналду и тут есть, машина-что сказать... А Месси только в Ла Лиге на Хетафе статы набивает уже около 13 лет, забив чуть больше португальской машины. А КриРо в Ла Лиге играет только 8 лет...
Месси всё доказал в многочисленных эль-классико с Реалом. Ну и Рон там тоже всё показал.

ПС: что вы лезете то как тараканы со своими Роналдами и Мессями туда, где речь о других
Real Madrid_Cristiano Ronaldo
Real Madrid_Cristiano Ronaldo
15 апреля в 08:12
Роналду и тут есть, машина-что сказать...
А Месси только в Ла Лиге на Хетафе статы набивает уже около 13 лет, забив чуть больше португальской машины. А КриРо в Ла Лиге играет только 8 лет...
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