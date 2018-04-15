Смолов против регламента РФС

«Соккер.ру» нашел очередную дыру в регламенте РФС. Грубую ошибку судьи Чистякова чиновники признали, но отказываются ее исправлять.

Что произошло в матче «Краснодара»?

«Краснодар» выиграл 3:0 у «Арсенала», мог забить больше, вел 2:0 к моменту с забегом Смолова в чужую штрафную и грубой игрой защитника Хагуша. Федору наступили на ногу, он корчился на газоне, ему было больно. Кто вообще симулирует при счете 2:0 в свою пользу, если может получить дисквалификацию на игру с ЦСКА?

Но арбитр Чистяков сразу приготовил желтую карточку нападающему за «симуляцию». Удивленный Федор показал судье дырку на бутсе от шипов Хагуша. Но рефери даже после этого не назначил пенальти, хотя имел полное право изменить ошибочное решение и спрятать карточку. Судья был в метрах от эпизода, а порванную обувь Федор позже показал всем:

Смолов перегнул палку с реакцией?

Как и Буффон, Смолов – взрослый человек с правом на свободу слова. Федор не нападал на судью Чистякова в игре, хотя крутил пальцем у виска. А после матча высказался дипломатичнее, чем Джанлуиджи:

«Ни разу за карьеру не комментировал судейство. Но сегодня судья стоит в трёх метрах и вместо пенальти даёт мне четвёртую жёлтую карточку в преддверии матча с ЦСКА… Я не знаю. Если её не отменят, то мне всё понятно с нашим чемпионатом и нашим судейским корпусом… ЦСКА испытывает финансовые проблемы, борется за попадание в Лигу чемпионов, где больше дадут денег, и у нас сейчас равное количество очков с ними. Совпадение? Я сомневаюсь».

Вот такое мнение футболиста и сомнения, что настолько странную ошибку арбитр мог совершить без умысла.

При оценке эпизода можно убрать имена?

Конечно, интерес к желтой карточке Смолова прикован во многом из-за важности матча против ЦСКА. Армейцы получили преимущество, от которого Ганчаренко с радостью бы отказался, ведь глупые скандалы еще никому не помогали. «Локомотив» уже перенес матч с «Амкаром» и доигрался…

Так что важно быть беспристрастным и оперировать строго фактами. Ошибку арбитра Чистякова признают и в РФС, и в РФПЛ. Сам судья согласен – бес попутал. Так что у нас есть некий форвард, которого ударили по ноге, и за это ему выдали четвертую желтую в сезоне. При любых именах реакция одинаковая, оставить в силе карточку – нарушить принципы «честной игры» УЕФА и ФИФА.

Почему КДК вряд ли пересмотрит решение?

У судьи Чистякова недавно был проступок, за который его коллегу отстранили до конца сезона. А этого рефери допустили к игре «Краснодар» - «Арсенал». Одни правила для всех? Теперь же в КДК напомнили, что по существующему регламенту РФС отменять можно только красные карточки, причем не любые, а прямые. Выдуманная вторая желтая гарантирует игроку дисквалификацию.

Все об этом знают и ничего никто не меняет? Молодцы. Это как знать, что где-то экологическое бедствие и ничего не делать. Так что можно назвать вещи своими именами. Намек Смолова на влияние ЦСКА на арбитра – первая причина, почему карточку не отменят. Мутко злопамятный и читал слова Смолова. Вторая причина – КДК РФС в будущем не изменит правила, ведь придется исправлять похожие ошибки арбитров, а работать лень.

Важно давить на футбольных чиновников?

Чтобы закон был справедливым, его важно проверять практикой. В США миллиардера Цукерберга усадили в сенате на низкий стул, как детсадовца. Робот Марк много часов получал от дедов подзатыльники за проколы в системе безопасности и слабую защиту персональных данных пользователей его популярной в мире социальной сети. А отдельно Марка подкалывали за криво написанное пользовательское соглашение, которое нельзя понять, даже если прочитал.

Как видите, всемирно известные люди, заработавшие миллиарды, не пекутся о своем регламенте, и плевать хотели на клиентов. Неужели вы думаете, что без давления общественности и клубов кто-то напишет вам нормальный закон для РФС? Сами ничего не исправят и будут ссылаться на «нормы УЕФА и ФИФА», словно не их президентов недавно выгнали за коррупцию. Футбольный закон в России сырой и кривой, о чем говорят годами. Несправедливость по отношению к Смолову – часть длинной цепи. Все молчат – ничего не меняется.

В регламенте есть лазейка для Смолова?

Бутенко, Будогосский и Григорьянц напомнили, что решения арбитров «окончательные». Хорошо, читаем регламент, статья 52, пункт 2: «КДК РФС исправляет следующие ошибки, допущенные судьей в матче: - ошибочное применение предупреждения игроку вместо другого игрока». Видите лазейку? Желтую карточку за грубую игру заслуживал игрок «Арсенала» Анри Хагуш. Именно он - «другой игрок». Ведь в регламенте не уточняется, что речь о футболистах «одной команды».

Видите, какие правила неточные? Согласно регламенту, КДК легко может заявить, что судья Чистяков «ошибочно применил предупреждение игроку вместо другого игрока». Смолов не Хагуш, любая экспертиза подтвердит. Более того, статья 52 в конце имеет приписку, которая позволяет КДК творить, что хотят и когда хотят. Помните, как девять лет назад аннулировали желтую карточку Акинфееву? Созвали Экспертно-судейскую комиссию, та признала пенальти, после которого наказали Игоря, ошибочным.

А пенальти «липовое» - карточка убирается. По аналогии с тем фокусом здесь можно заявить, что не назначенный пенальти наоборот законный, Хагуш недополучил карточку, а это значит, что Смолов может играть с ЦСКА. Конечно, это хохма, классическая юридическая уловка, но она показывает всю бредовость регламента. Хотите примеры? Только в этом сезоне было, что одна команда отменила свой матч на морозе в районе «-15», а другие играли, мерзли. Одна команда перенесла выездную игру на домашний стадион, а другим сразу запретили – регламент поменяли по ходу сезона, где такое вообще бывает?

Почему клубы не наймут юристов вместо Мутко?

Виталий Леонтьевич скажет, что на правки нет денег. Но неужели у Федуна, Гинера, Миллера и Галицкого нет средств на экспертизу регламента и превращение его в эталонный для мирового футбола документ? Много лет пишут, что РФС срочно нужно нанять сильных юристов в сфере спортивного права, подключить судей из международных арбитражных футбольных судов и переписать к чертям невероятно кривой закон, где за одно нарушение могут наказать по-разному.

Нестыковок тьма, вылезают из года в год. Даже формулировка, что можно отменить «ошибочное предупреждение игроку вместо другого игрока» кривая, ведь подразумевает, но не указывает четко, что речь о футболистах одной команды! Пора спросить у Мутко по аналогии с вопросом сенатора Цукербергу: «Почему нельзя написать правила РФС на русском языке вместо суахили?» Конечно, если юристы ФК «Краснодар» подадут апелляцию и даже докажут, что Хагуш заслуживал карточку Смолова в том эпизоде, в КДК ничего не изменят.

Но формально Мутко может предложить РФС трактовать странно написанное правило в пользу Федора, ничем не рискуя – другие желтые карточки по такому же принципу нельзя аннулировать, ведь не найдете «другого игрока», которого по ошибке не наказал судья в том же эпизоде. Сам закон настолько кривой, что в одних случаях можно отменить дисквалификацию, а в других – нельзя. Скандал на ровном месте, а ведь матч «Краснодара» и ЦСКА будет центральным в следующем туре, и важно, чтобы все сильнейшие оказались на поле в битве за Лигу чемпионов.

Впрочем, дело не в армейцах, «быках» или явно пострадавшем Смолове. Дело в законе, который не работает и наказывает невиновных футболистов. Значит, его надо менять, но никто даже словом не обмолвился о пересмотре. Наивно верить, что передумают, но где тогда обещанная Мутко справедливость?