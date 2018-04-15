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Смолов против регламента РФС

15 апреля 2018, 20:27
Смолов против регламента РФС

«Соккер.ру» нашел очередную дыру в регламенте РФС. Грубую ошибку судьи Чистякова чиновники признали, но отказываются ее исправлять.

Что произошло в матче «Краснодара»?

«Краснодар» выиграл 3:0 у «Арсенала», мог забить больше, вел 2:0 к моменту с забегом Смолова в чужую штрафную и грубой игрой защитника Хагуша. Федору наступили на ногу, он корчился на газоне, ему было больно. Кто вообще симулирует при счете 2:0 в свою пользу, если может получить дисквалификацию на игру с ЦСКА?

Но арбитр Чистяков сразу приготовил желтую карточку нападающему за «симуляцию». Удивленный Федор показал судье дырку на бутсе от шипов Хагуша. Но рефери даже после этого не назначил пенальти, хотя имел полное право изменить ошибочное решение и спрятать карточку. Судья был в метрах от эпизода, а порванную обувь Федор позже показал всем:

Смолов против регламента РФС

Смолов перегнул палку с реакцией?

Как и Буффон, Смолов – взрослый человек с правом на свободу слова. Федор не нападал на судью Чистякова в игре, хотя крутил пальцем у виска. А после матча высказался дипломатичнее, чем Джанлуиджи:

«Ни разу за карьеру не комментировал судейство. Но сегодня судья стоит в трёх метрах и вместо пенальти даёт мне четвёртую жёлтую карточку в преддверии матча с ЦСКА… Я не знаю. Если её не отменят, то мне всё понятно с нашим чемпионатом и нашим судейским корпусом… ЦСКА испытывает финансовые проблемы, борется за попадание в Лигу чемпионов, где больше дадут денег, и у нас сейчас равное количество очков с ними. Совпадение? Я сомневаюсь».

Вот такое мнение футболиста и сомнения, что настолько странную ошибку арбитр мог совершить без умысла.

При оценке эпизода можно убрать имена?

Конечно, интерес к желтой карточке Смолова прикован во многом из-за важности матча против ЦСКА. Армейцы получили преимущество, от которого Ганчаренко с радостью бы отказался, ведь глупые скандалы еще никому не помогали. «Локомотив» уже перенес матч с «Амкаром» и доигрался…

Так что важно быть беспристрастным и оперировать строго фактами. Ошибку арбитра Чистякова признают и в РФС, и в РФПЛ. Сам судья согласен – бес попутал. Так что у нас есть некий форвард, которого ударили по ноге, и за это ему выдали четвертую желтую в сезоне. При любых именах реакция одинаковая, оставить в силе карточку – нарушить принципы «честной игры» УЕФА и ФИФА.

Почему КДК вряд ли пересмотрит решение?

У судьи Чистякова недавно был проступок, за который его коллегу отстранили до конца сезона. А этого рефери допустили к игре «Краснодар» - «Арсенал». Одни правила для всех? Теперь же в КДК напомнили, что по существующему регламенту РФС отменять можно только красные карточки, причем не любые, а прямые. Выдуманная вторая желтая гарантирует игроку дисквалификацию.

Все об этом знают и ничего никто не меняет? Молодцы. Это как знать, что где-то экологическое бедствие и ничего не делать. Так что можно назвать вещи своими именами. Намек Смолова на влияние ЦСКА на арбитра – первая причина, почему карточку не отменят. Мутко злопамятный и читал слова Смолова. Вторая причина – КДК РФС в будущем не изменит правила, ведь придется исправлять похожие ошибки арбитров, а работать лень.

Важно давить на футбольных чиновников?

Чтобы закон был справедливым, его важно проверять практикой. В США миллиардера Цукерберга усадили в сенате на низкий стул, как детсадовца. Робот Марк много часов получал от дедов подзатыльники за проколы в системе безопасности и слабую защиту персональных данных пользователей его популярной в мире социальной сети. А отдельно Марка подкалывали за криво написанное пользовательское соглашение, которое нельзя понять, даже если прочитал.

Как видите, всемирно известные люди, заработавшие миллиарды, не пекутся о своем регламенте, и плевать хотели на клиентов. Неужели вы думаете, что без давления общественности и клубов кто-то напишет вам нормальный закон для РФС? Сами ничего не исправят и будут ссылаться на «нормы УЕФА и ФИФА», словно не их президентов недавно выгнали за коррупцию. Футбольный закон в России сырой и кривой, о чем говорят годами. Несправедливость по отношению к Смолову – часть длинной цепи. Все молчат – ничего не меняется.

В регламенте есть лазейка для Смолова?

Бутенко, Будогосский и Григорьянц напомнили, что решения арбитров «окончательные». Хорошо, читаем регламент, статья 52, пункт 2: «КДК РФС исправляет следующие ошибки, допущенные судьей в матче: - ошибочное применение предупреждения игроку вместо другого игрока». Видите лазейку? Желтую карточку за грубую игру заслуживал игрок «Арсенала» Анри Хагуш. Именно он - «другой игрок». Ведь в регламенте не уточняется, что речь о футболистах «одной команды».

Видите, какие правила неточные? Согласно регламенту, КДК легко может заявить, что судья Чистяков «ошибочно применил предупреждение игроку вместо другого игрока». Смолов не Хагуш, любая экспертиза подтвердит. Более того, статья 52 в конце имеет приписку, которая позволяет КДК творить, что хотят и когда хотят. Помните, как девять лет назад аннулировали желтую карточку Акинфееву? Созвали Экспертно-судейскую комиссию, та признала пенальти, после которого наказали Игоря, ошибочным.

А пенальти «липовое» - карточка убирается. По аналогии с тем фокусом здесь можно заявить, что не назначенный пенальти наоборот законный, Хагуш недополучил карточку, а это значит, что Смолов может играть с ЦСКА. Конечно, это хохма, классическая юридическая уловка, но она показывает всю бредовость регламента. Хотите примеры? Только в этом сезоне было, что одна команда отменила свой матч на морозе в районе «-15», а другие играли, мерзли. Одна команда перенесла выездную игру на домашний стадион, а другим сразу запретили – регламент поменяли по ходу сезона, где такое вообще бывает?

Почему клубы не наймут юристов вместо Мутко?

Виталий Леонтьевич скажет, что на правки нет денег. Но неужели у Федуна, Гинера, Миллера и Галицкого нет средств на экспертизу регламента и превращение его в эталонный для мирового футбола документ? Много лет пишут, что РФС срочно нужно нанять сильных юристов в сфере спортивного права, подключить судей из международных арбитражных футбольных судов и переписать к чертям невероятно кривой закон, где за одно нарушение могут наказать по-разному.

Нестыковок тьма, вылезают из года в год. Даже формулировка, что можно отменить «ошибочное предупреждение игроку вместо другого игрока» кривая, ведь подразумевает, но не указывает четко, что речь о футболистах одной команды! Пора спросить у Мутко по аналогии с вопросом сенатора Цукербергу: «Почему нельзя написать правила РФС на русском языке вместо суахили?» Конечно, если юристы ФК «Краснодар» подадут апелляцию и даже докажут, что Хагуш заслуживал карточку Смолова в том эпизоде, в КДК ничего не изменят.

Но формально Мутко может предложить РФС трактовать странно написанное правило в пользу Федора, ничем не рискуя – другие желтые карточки по такому же принципу нельзя аннулировать, ведь не найдете «другого игрока», которого по ошибке не наказал судья в том же эпизоде. Сам закон настолько кривой, что в одних случаях можно отменить дисквалификацию, а в других – нельзя. Скандал на ровном месте, а ведь матч «Краснодара» и ЦСКА будет центральным в следующем туре, и важно, чтобы все сильнейшие оказались на поле в битве за Лигу чемпионов.

Впрочем, дело не в армейцах, «быках» или явно пострадавшем Смолове. Дело в законе, который не работает и наказывает невиновных футболистов. Значит, его надо менять, но никто даже словом не обмолвился о пересмотре. Наивно верить, что передумают, но где тогда обещанная Мутко справедливость?

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Все комментарии
Рожден в СССР
Рожден в СССР
17 апреля в 21:31
давно пишу что рфс помойка
Red-blue oldhorse
Red-blue oldhorse
17 апреля в 08:59
Это идёт со времен Наполеона Бонапарта, который дал указ писать законы понятные только тем кто их пишет.
ekliziast
ekliziast ответил Байкал-38
16 апреля в 13:02
Байкал-38:
Хорошее предложение! Штаб квартира будет в Тарасовке, а окончательное решение будет принимать Федун! Причём полномочия будут расширены в плоть до снятие и начисление очков даже в случае поражения! Запрещать некоторым игрокам участвовать в матчах, без объяснения причин и забирать любых игроков без денежной компенсации причём даже по ходу матчей и если игрок забил гол то переходит вместе с голом. Комиссия должна быть обязана присутствовать на всех матчах Спартака!!!
Всё верно, только это для ЦСКА полностью подходит. Карточку отменяли отнюдь не спартаковцам , а Конифею и пять матчей дали Велику , а не рекордсмену и ни кто их не отменил.
scikuni
scikuni
16 апреля в 12:15
да ладно у краснодара полно креативщиков в атаке, один классон сам себе создает и забивает чего стоит, еще и мусаев свежую кровь внесет, хватит ныть, вы же не бомжи
Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
16 апреля в 10:23
MALOVAR:
3-0))
2:1 )))
MALOVAR
MALOVAR ответил Jum13
16 апреля в 10:21
3-0))
Jum13
Jum13 ответил ekliziast
16 апреля в 10:15
ekliziast:
Не ужели Тарасов в той ситуации жёлтую карту получил?
Нет. Безбородов вообще там ничего не заметил. Ну чуть драка не вышла - подумаешь, дело-то житейское!
А тут Феде надо было еще фотку дырявых носков и трусов выложить - у спартачей фетиш на эти штуки )))
ekliziast
ekliziast ответил alfranza
16 апреля в 10:02
alfranza:
Опять устроили истерию из ничего. Отцы! Ну Жаль, Федю, жаль. Понятно, что хочется ему выйти и сыграть против армейцев. Но тогда уж все "незачотные" карточки отменять надо. А их было по ходу много. Судья конечно *****, но думаю, что у Феди есть масса времени чтобы подготовится к след матчу, который будет после Цска. Вот и все.
У нас последнее время интересная трактовка падений в штрафной площади.Если не пенальти, то тупо показывают карту напу, как будто нап элементарно не может сам споткнутся или в силовой борьбе упасть.Судьям везде мерещатся симуляции.В таких ситуациях и судьям проще мухлевать.
Байкал-38
Байкал-38 ответил dinoel
16 апреля в 09:55
dinoel:
Надо создать тройку из независимых экспертов-ветеранов. Например Рейнгольд-Ловчев-Бубнов. Не надо никаких вложений на изменение регламентов и юристов. Они все рассудят бесплатно честно и по понятиям
Хорошее предложение! Штаб квартира будет в Тарасовке, а окончательное решение будет принимать Федун! Причём полномочия будут расширены в плоть до снятие и начисление очков даже в случае поражения! Запрещать некоторым игрокам участвовать в матчах, без объяснения причин и забирать любых игроков без денежной компенсации причём даже по ходу матчей и если игрок забил гол то переходит вместе с голом. Комиссия должна быть обязана присутствовать на всех матчах Спартака!!!
ekliziast
ekliziast ответил Jum13
16 апреля в 09:51
Jum13:
Что-то спартачи не возмущались, когда Безбородов не показал вторую желтую Адриано когда он грубо сбил Тарасова. Двуличие как визитная карточка свиней
Не ужели Тарасов в той ситуации жёлтую карту получил?
D.vil
D.vil
16 апреля в 09:45
Надо вводить систему видеоповторов!)
Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
16 апреля в 09:02
MALOVAR:
ну Промесу же не запретили с вами играть,итог помнишь)))
А какое отношение Промес имеет к Адриано? Или для тебя спартачи на одно лицо? Ах да - ты же топишь против ЦСКА, а не за спартак )))
Правдин Семён
Правдин Семён
16 апреля в 08:47
Не думаю, что ЦСКА тут при делах. Думаю, что судья-баран.
dinoel
dinoel
16 апреля в 07:11
Надо создать тройку из независимых экспертов-ветеранов. Например Рейнгольд-Ловчев-Бубнов. Не надо никаких вложений на изменение регламентов и юристов. Они все рассудят бесплатно честно и по понятиям
112910415
112910415
16 апреля в 06:02
скандалы на финише только начинаются
MALOVAR
MALOVAR ответил Jum13
16 апреля в 04:23
ну Промесу же не запретили с вами играть,итог помнишь)))
Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
16 апреля в 01:17
MALOVAR:
Если Федя откажется играть за сб.России я первым его поддержу . Человек не уехал в европу ради ЧМ в своей стране,чтобы набрать максимальную форму и избежать форсмажоров с адаптацией,так его бьют по ногам и удаляют на домашней арене
Что-то спартачи не возмущались, когда Безбородов не показал вторую желтую Адриано когда он грубо сбил Тарасова. Двуличие как визитная карточка свиней
alfranza
alfranza ответил MALOVAR
16 апреля в 01:10
MALOVAR:
а что все? мы только о Феде здесь,лидере атак Краснодара,с ним у армейцев мало шансов на три оча. Ясно даже детям что рефери заряжен,но я так и не пойму твой пост ,тебе вообще футбол в стране нужен?
Футбол нужен. А вот то что творится после и до него - нет. Все эти скандалы уже поднадоели.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5 ответил MALOVAR
16 апреля в 00:57
MALOVAR:
а зачем изменять ,если автор написал же ,что жолтую можно дать туляку ,и все будет норм
Автор балабол. Может тогда и гол с пенальти можно дорисовать?
rubin kazzzan
rubin kazzzan
16 апреля в 00:21
регламент нужно менять! и видеопросмотры вводить!!!!
MALOVAR
MALOVAR
16 апреля в 00:16
Если Федя откажется играть за сб.России я первым его поддержу . Человек не уехал в европу ради ЧМ в своей стране,чтобы набрать максимальную форму и избежать форсмажоров с адаптацией,так его бьют по ногам и удаляют на домашней арене
drive45
drive45
16 апреля в 00:15
В этой ситуации жаль Смолова ,он стал заложником системы. И чем ближе концовка чемпионата тем ярче она проявляется. Уверен , что ФК Краснодар свою задачу в этом сезоне выполнит, ведь справедливость и истина сильней всех систем.Ну а Федору желаю исполнения футбольных стремлений и желаний.
MALOVAR
MALOVAR ответил Александр Кузнецов 5
16 апреля в 00:14
а зачем изменять ,если автор написал же ,что жолтую можно дать туляку ,и все будет норм
MALOVAR
MALOVAR ответил alfranza
16 апреля в 00:12
а что все? мы только о Феде здесь,лидере атак Краснодара,с ним у армейцев мало шансов на три оча.
Ясно даже детям что рефери заряжен,но я так и не пойму твой пост ,тебе вообще футбол в стране нужен?
alfranza
alfranza
15 апреля в 23:31
Опять устроили истерию из ничего. Отцы! Ну Жаль, Федю, жаль. Понятно, что хочется ему выйти и сыграть против армейцев. Но тогда уж все "незачотные" карточки отменять надо. А их было по ходу много. Судья конечно *****, но думаю, что у Феди есть масса времени чтобы подготовится к след матчу, который будет после Цска. Вот и все.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
15 апреля в 23:23
Смолов играй . фан ЦСКА
bbb370
bbb370 ответил Александр Кузнецов 5
15 апреля в 22:53
Александр Кузнецов 5:
Учи матчасть. В нынешнем сезоне уже нет возможности менять регламент походу сезона. Например, про гостевые домашние матчи внесут правки только перед следующим сезоном.
Если бы это был ЦСКА а не Краснодар, то можно.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5 ответил bbb370
15 апреля в 22:50
bbb370:
Можно. Это уже демонстрировали в пользу ЦСКА.
Учи матчасть. В нынешнем сезоне уже нет возможности менять регламент походу сезона. Например, про гостевые домашние матчи внесут правки только перед следующим сезоном.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
15 апреля в 22:22
Да мутно дело. Коням деньги нужны и баста.)
kts
kts
15 апреля в 22:20
Суд банды Будогосского - самый справедливый суд в Мире !!! 😂
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