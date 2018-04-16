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«Манчестер Сити» - чемпион!

16 апреля 2018, 00:47
«Манчестер Сити» - чемпион!

Гвардиола в седьмой раз в карьере выигрывает чемпионат страны. «Соккер.ру» отмечает заслуги тренера, которому покорился уже третий топ-чемпионат.

Моуриньо проявил максимум вредности в сложившейся в чемпионате Англии ситуации. Что бы там ни говорил насчет шансов на потерю титула Хосеп Гвардиола, все понимали, что чемпионство «Манчестер Сити» неизбежно. Вопрос только в том, в какой момент это случится. Конечно, самым «вкусным» вариантом было бы завоевание чемпионства на своем поле в очном сражении с МЮ.

Об этом открыто говорили сами футболисты «Сити». Это было бы очень символично, ярко, красиво, значимо. Но «Юнайтед» сделал все, чтобы лишить себя «счастья» лицезреть оформление чемпионства принципиального соперника, поэтому взял и победил на «Этихаде». А график последнего тура устроен таким образом, что чемпионство «Сити» случилось без особой помпы. «Сити» свой матч проводил на день раньше, на выезде.

Победа над «Тоттенхэмом» сама по себе ничего не гарантировала «горожанам», они свою задачу выполнили, выиграли, а потом поехали по домам, потому что не было никакого титула. Он оформлялся в воскресном матче «Манчестер Юнайтед». Подопечные Жозе Моуриньо, видимо, посчитали свою задачу выполненной на «Этихаде», поэтому расслабились и проиграли дома «Вест Бромвичу», оформив математически чемпионство «Сити», но лишив все же и игроков «горожан», и болельщиков вот этих прекрасных эмоций от только что завоеванного чемпионства.

Как, например, это случилось в Париже, где «ПСЖ» на своем поле разнес «Монако» и оформил титул. Впрочем, вряд ли в «Сити» кто-то хоть малость расстроен тем, каким образом случилась формализация очевидного. В том, что «горожане» как следует отпразднуют чемпионство, сомневаться не приходится. О Гвардиоле, конечно, можно много всего говорить. Он может нравиться или нет, но не признавать его величие уже глупо даже самым заядлым «хейтерам». Этот тренер взял чемпионский титул в самой сложной для этого лиге.

Сам испанец подчеркивал, что завоевание чемпионства в Испании и Германии давалось куда проще. И этот свой чемпионский трофей в Англии он равняет с первой победой в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Что подчеркивает ценность трофея. Хотя визуально все далось «Сити» довольно просто. Клуб вложил колоссальные деньги в усиление состава, разорвал просто рынок защитников, сделав из игроков обороны, которые обычно ценились значительно меньше форвардов и полузащитников, очень дорогих исполнителей, установив целую серию рекордов стоимости именно в области усиления защиты.

Гвардиола понимал, что атакующий потенциал «Сити» достаточно силен, чтобы ограничиться точечными приобретениями, а вот над защитой можно поработать и в этой сфере перебить конкурентов. Можно много говорить о том, что Гвардиола работал только с сильными командами, только с клубами, которые обладали более чем приличным составом и более чем обширным бюджетом. Но нельзя не признавать, что все команды Гвардиолы играли в его стиле, не были «самовозками» сами по себе, не были сколоченными из звезд бригадами из футбольного менеджера.

Он делал из них играющие коллективы, которые устраивали свою тики-таку, укатывали противников, не давали им мяч, создавали мириады опасных моментов за счет комбинационной стремительной игры. Он не подстраивался под возможности команды, а сам выстраивал свою игру, которую видел. И нужно понимать, что если речь идет об элитном тренере, то под него затачиваются ресурсы. Ведь никто не будет отрицать, что под многих топ-тренеров приобретаются самые разные звезды, чаще всего те, кого эти тренеры хотят у себя видеть.

Но не у каждого получается выстраивать такие похожие стилистически и очень эффективные по результату команды. Ведь из девяти попыток в семи Гвардиола выигрывал внутренние чемпионаты: с «Барселоной», «Баварией» и вот «Манчестер Сити». Это разные по наполнению и сути чемпионаты, с разной философией, с разными подходами. В «Баварии», кстати, пеняли Гвардиоле за то, что он привез свои манеры в богатый традициями и достаточно консервативный в своем подходе к работе немецкий футбол и в Мюнхен в частности.

Ничего, и там Гвардиола был успешен, и там привил свою игру. В Англии многие прочили ему провал, поскольку тут все куда жестче, чем в Испании, тут не получится кивать на судей и на манеру игры каталонцев, как это любили делать во времена расцвета «Барселоны» Гвардиолы. И ничего. В Англии тоже можно выстраивать футбол, основанный не на борьбе, не на «бей-беги», не на все подавляющей «физике», а на контроле мяча, на коротких быстрых передачах, на стремительных выпадах. Кто-то называет Гвардиолу маньяком.

В том числе потому, как он прогибает все свои команды, всех своих игроков под собственное видение футбола. Но пока это видение, пока эта философия приносит победы, владельцы клубов будут позволять Гвардиоле диктовать свои условия, будут позволять ему приобретать защитников более чем за полсотни миллионов фунтов, будут позволять принуждать звезд пахать на тренировках и в матчах с последними аутсайдерами так, словно речь о финале Лиги чемпионов. Это залог успеха Гвардиолы: приверженность стилю, несгибаемость, принципиальность и требовательность.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
19 апреля в 18:34
Что-то я пропустил статьи о том, в каком великолепном стиле Манчини и Пеллегрини брали АПЛ с тем же МС и без 1.5 миллиардов на трансферы причем)))
Roger Young
Roger Young
19 апреля в 17:00
Хорошая статья, а Сити с заслуженной победой.
lobsterdam
lobsterdam
18 апреля в 09:55
единственное, что сити показал, это то, что это организованная команда-схема, выстроенная по кальке, сильно смахивающей на игру барсы, но без ярких исполнителей. Когда смотришь на эту картонную игру мс, зубы сводит от тоски!
Nikuz
Nikuz
17 апреля в 15:34
Гвардиола закладывает фундамент Сити. Так, как делали это в свое время Венгер и САФ. Будет интересно наблюдать за процессом.
фрэнк
фрэнк
16 апреля в 18:40
Неплохо .Совсем неплохо - игры МС в АПЛ вполне хватило для победы , осталась сделать ещё шаг в ЛЧ подкачав физику игрокам и успокоить нервы...
El Dassory
El Dassory
16 апреля в 16:19
С победой в АПЛ, банда классная собралась. Все уже привыкли, что Манчестер голубой.:)
Wolf77785
Wolf77785 ответил заDOOMчивый
16 апреля в 16:13
заDOOMчивый:
НУ КАК ПЕНАЛЬ НАЗНАЧИЛИ В ВОРОТА ТОТЕНХЕМА В ПОСЛЕДНЕЙ ИГРЕ, то конечно судьи были честные,а вот в ЛЧ конечно купленные Клоппом, со своей зарплаты. Пенальти не ставили в ворота Сити,никого не удалили,ну а то,что вы не можете нормально забить в ворота Кариуса,то уж учитесь на тренеровках с картонными макетами. МС никогда не был кубковой командой,нет у них этого в крови,бесхарактерные игроки,как и тренер. Рома смогла выиграть у Барсы, Марсель пропустивший первый мяч,смог выиграть и пройти дальше. Зальцбург пропустивший мяч от Лацио в начале второго тайма,был обречён на поражение,но смогли за тайм забить Четыре и выйти дальше. Даже ЦСКА дал бой Арсеналу,забив два мяча.... Юве на выезде оформили три мяча в ворота Реала,а что сделал МС - бездушно проиграл на своём поле,как полный лузер.
Да плевать на эту игру, он почти никак не влиял на чемпионство МС, А ливер тупо на кураже гола с оффсайда выиграл серию, если бы не тот гол, Мс бы задавил бы как нефиг делать, раньше любил Ливер,но после этой серии антипатия, где команда забила на шару 3 из моментов в 1 тайме, вместо красивой игры ставили автобус 3 тайма, забив первый же момент опять же, так еще и Мс не засчитали
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
16 апреля в 16:01
Спартак - ПИЧИНЁН!!!
Artuom
Artuom ответил дурман
16 апреля в 13:45
дурман:
Повезло лысому. С таким составам даже Лоськов выиграет чемпы. Да же глоры ?
Предыдущие тренера МС выигрывали же))) Пусть и с менее красивой игрой, но выигрывали.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
16 апреля в 11:53
Вчера свершился двойной позор в футболе, денежные мешки МС и ПСЖ стали чемпионами, несмотря на это их первое чемпионство за 4 года Манчестер красный что в очередной раз МЮ доказал в выиграв 3-2, вся Англия и весь мир болеет и будет поддерживать в первую очередь такие команды как МЮ, Реал, Ювентус, Барселону, Баварию, а МС и ПСЖ всегда будут в тени великих команд
DXTK
DXTK
16 апреля в 10:12
Манчестер уже лет 5 как в голубых цветах. с 2014 года МЮ не в состоянии не только победить в чемпионате, но и обогнать горожан в турнирной таблице. МС достаточно ровно шел в чемпионате, еще перед новым годом было понятно кто станет триумфатором этого сезона. Да были кое какие просчеты в виде двух поражений, но это мелочь. Гвардиола снова победил уже с третьей командой в трех разных лигах.

PS МС с чемпионством 2017/2018
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Wolf77785
16 апреля в 10:11
Wolf77785:
Если бы не судьи и дикое везение Ливера, они запросто прошли!
НУ КАК ПЕНАЛЬ НАЗНАЧИЛИ В ВОРОТА ТОТЕНХЕМА В ПОСЛЕДНЕЙ ИГРЕ, то конечно судьи были честные,а вот в ЛЧ конечно купленные Клоппом, со своей зарплаты. Пенальти не ставили в ворота Сити,никого не удалили,ну а то,что вы не можете нормально забить в ворота Кариуса,то уж учитесь на тренеровках с картонными макетами. МС никогда не был кубковой командой,нет у них этого в крови,бесхарактерные игроки,как и тренер. Рома смогла выиграть у Барсы, Марсель пропустивший первый мяч,смог выиграть и пройти дальше. Зальцбург пропустивший мяч от Лацио в начале второго тайма,был обречён на поражение,но смогли за тайм забить Четыре и выйти дальше. Даже ЦСКА дал бой Арсеналу,забив два мяча.... Юве на выезде оформили три мяча в ворота Реала,а что сделал МС - бездушно проиграл на своём поле,как полный лузер.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
16 апреля в 09:57
если честно, то МС и Ливерпуль заслуживают своей игрой считаться одними из лучших команд. Ещё Тотенхэм - команда стабилизец при Почетино. Челси - ужасное зрелище,команда уже выпала из Биг-Фо,но и Чудо тренер Маур, при такой игре уверенно удержался в БигФо и занимает вторую строчку,но уже не так уверенно. Арсенал планирует пойти по стопам португальца, уступить место Бёрнли и попасть в ЛЧ,через Кубок ЛЕ. Гвардик провалил игру с Ливерпулем в ЛЧ и тут его прямо аж закидали гнилыми помидорами.... Кидайте их в Барсу и Реал.
Bekelman55
Bekelman55
16 апреля в 09:29
Пусть Халл возглавит. Что он с Халлом выиграет?
Russian_spb
Russian_spb
16 апреля в 08:49
в этом сезоне порвали всех, молодцы.
в следующем уже будут ждать повторения плюс успех в ЛЧ.
команду он собрал крутую, конечно.
но перекос на атаку очевидный.
дурман
дурман
16 апреля в 08:43
Повезло лысому. С таким составам даже Лоськов выиграет чемпы. Да же глоры ?
kastites
kastites
16 апреля в 08:24
МС чемпион !!!!
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил Fenomen-9
16 апреля в 08:10
Fenomen-9:
Все равно ЛЧ не выиграть..Мс и Псж лет 5 минимум будут пытаться ее выиграть и не получится..
МС и ПСЖ не сравнивай. ПСЖ далеко до МС. Ты офанател уже от своего Реала. Но я промолчу, а то вдруг задену честь Реала.
Fenomen-9
Fenomen-9
16 апреля в 08:06
Все равно ЛЧ не выиграть..Мс и Псж лет 5 минимум будут пытаться ее выиграть и не получится..
Правдин Семён
Правдин Семён
16 апреля в 07:45
Слишком восторженно написано.
JackNorz
JackNorz
16 апреля в 06:45
Мешок заслуженно выйграл сезон в АПЛ
Roman73
Roman73
16 апреля в 06:23
У Манчестер Сити есть свой стиль, на момент это главное.
Сити 93 гола,
Атлетико 54 гола.
93 больше 54, стиль Сити лучше.
Атакующую игру Сити приятно смотреть.
Несколько таких сезонов приучат игроков к лидерству, а соперников к уважению.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Wolf77785
16 апреля в 04:45
Wolf77785:
Если бы не судьи и дикое везение Ливера, они запросто прошли!
Да, ладно, судья конечно на чудил, но недо было проигрывать без шансов первый матч. А так даже при 2-0 МС был еще далек от выхода в 1/2.
Wolf77785
Wolf77785
16 апреля в 02:17
Если бы не судьи и дикое везение Ливера, они запросто прошли!
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
16 апреля в 01:17
В следующем сезоне, Пеп обязан брать ушастика, но сделать это будет очень трудно.
alfranza
alfranza
16 апреля в 01:11
Сити все-таки добился своего) Не болею за Сити, но рада что не МЮ стал чемпионом.
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