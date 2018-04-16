«Манчестер Сити» - чемпион!

Гвардиола в седьмой раз в карьере выигрывает чемпионат страны. «Соккер.ру» отмечает заслуги тренера, которому покорился уже третий топ-чемпионат.

Моуриньо проявил максимум вредности в сложившейся в чемпионате Англии ситуации. Что бы там ни говорил насчет шансов на потерю титула Хосеп Гвардиола, все понимали, что чемпионство «Манчестер Сити» неизбежно. Вопрос только в том, в какой момент это случится. Конечно, самым «вкусным» вариантом было бы завоевание чемпионства на своем поле в очном сражении с МЮ.

Об этом открыто говорили сами футболисты «Сити». Это было бы очень символично, ярко, красиво, значимо. Но «Юнайтед» сделал все, чтобы лишить себя «счастья» лицезреть оформление чемпионства принципиального соперника, поэтому взял и победил на «Этихаде». А график последнего тура устроен таким образом, что чемпионство «Сити» случилось без особой помпы. «Сити» свой матч проводил на день раньше, на выезде.

Победа над «Тоттенхэмом» сама по себе ничего не гарантировала «горожанам», они свою задачу выполнили, выиграли, а потом поехали по домам, потому что не было никакого титула. Он оформлялся в воскресном матче «Манчестер Юнайтед». Подопечные Жозе Моуриньо, видимо, посчитали свою задачу выполненной на «Этихаде», поэтому расслабились и проиграли дома «Вест Бромвичу», оформив математически чемпионство «Сити», но лишив все же и игроков «горожан», и болельщиков вот этих прекрасных эмоций от только что завоеванного чемпионства.

Как, например, это случилось в Париже, где «ПСЖ» на своем поле разнес «Монако» и оформил титул. Впрочем, вряд ли в «Сити» кто-то хоть малость расстроен тем, каким образом случилась формализация очевидного. В том, что «горожане» как следует отпразднуют чемпионство, сомневаться не приходится. О Гвардиоле, конечно, можно много всего говорить. Он может нравиться или нет, но не признавать его величие уже глупо даже самым заядлым «хейтерам». Этот тренер взял чемпионский титул в самой сложной для этого лиге.

Сам испанец подчеркивал, что завоевание чемпионства в Испании и Германии давалось куда проще. И этот свой чемпионский трофей в Англии он равняет с первой победой в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Что подчеркивает ценность трофея. Хотя визуально все далось «Сити» довольно просто. Клуб вложил колоссальные деньги в усиление состава, разорвал просто рынок защитников, сделав из игроков обороны, которые обычно ценились значительно меньше форвардов и полузащитников, очень дорогих исполнителей, установив целую серию рекордов стоимости именно в области усиления защиты.

Гвардиола понимал, что атакующий потенциал «Сити» достаточно силен, чтобы ограничиться точечными приобретениями, а вот над защитой можно поработать и в этой сфере перебить конкурентов. Можно много говорить о том, что Гвардиола работал только с сильными командами, только с клубами, которые обладали более чем приличным составом и более чем обширным бюджетом. Но нельзя не признавать, что все команды Гвардиолы играли в его стиле, не были «самовозками» сами по себе, не были сколоченными из звезд бригадами из футбольного менеджера.

Он делал из них играющие коллективы, которые устраивали свою тики-таку, укатывали противников, не давали им мяч, создавали мириады опасных моментов за счет комбинационной стремительной игры. Он не подстраивался под возможности команды, а сам выстраивал свою игру, которую видел. И нужно понимать, что если речь идет об элитном тренере, то под него затачиваются ресурсы. Ведь никто не будет отрицать, что под многих топ-тренеров приобретаются самые разные звезды, чаще всего те, кого эти тренеры хотят у себя видеть.

Но не у каждого получается выстраивать такие похожие стилистически и очень эффективные по результату команды. Ведь из девяти попыток в семи Гвардиола выигрывал внутренние чемпионаты: с «Барселоной», «Баварией» и вот «Манчестер Сити». Это разные по наполнению и сути чемпионаты, с разной философией, с разными подходами. В «Баварии», кстати, пеняли Гвардиоле за то, что он привез свои манеры в богатый традициями и достаточно консервативный в своем подходе к работе немецкий футбол и в Мюнхен в частности.

Ничего, и там Гвардиола был успешен, и там привил свою игру. В Англии многие прочили ему провал, поскольку тут все куда жестче, чем в Испании, тут не получится кивать на судей и на манеру игры каталонцев, как это любили делать во времена расцвета «Барселоны» Гвардиолы. И ничего. В Англии тоже можно выстраивать футбол, основанный не на борьбе, не на «бей-беги», не на все подавляющей «физике», а на контроле мяча, на коротких быстрых передачах, на стремительных выпадах. Кто-то называет Гвардиолу маньяком.

В том числе потому, как он прогибает все свои команды, всех своих игроков под собственное видение футбола. Но пока это видение, пока эта философия приносит победы, владельцы клубов будут позволять Гвардиоле диктовать свои условия, будут позволять ему приобретать защитников более чем за полсотни миллионов фунтов, будут позволять принуждать звезд пахать на тренировках и в матчах с последними аутсайдерами так, словно речь о финале Лиги чемпионов. Это залог успеха Гвардиолы: приверженность стилю, несгибаемость, принципиальность и требовательность.