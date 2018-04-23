«Спартак» выбит из гонки

«Спартак» практически лишил себя шансов на защиту чемпионского титула. «Соккер.ру» рассуждает о неожиданном провале красно-белых.

Последние приключения гонящихся за «Локомотивом» соперников говорят о том, что железнодорожникам даже не надо демонстрировать какую-то неимоверную форму и игру на финише сезона. ЦСКА, «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» дружно спотыкаются, то сообща, то порознь, упуская шансы приблизиться к лидеру, который осторожно шагает вперед, к чемпионству. А «Спартак» в поединке с «Ахматом» очень смачно ударил в грязь лицом.

Самое ироничное, что перед финишным отрезком в Премьер-Лиге все как один заявляли, что у красно-белых самый легкий календарь в концовке. Оказалось, что холодные статистические расклады пасуют перед футбольной магией. В этой встрече сложилось многое для того, чтобы «Ахмат» (включая его под названием «Терек») впервые обыграл «Спартак» на выезде. И эта дебютная победа случилась, да еще какая, почти разгром, если бы без финальной помарки.

Своевременность голов

При этом никто не скажет, что «Ахмат» как-то доминировал в этой встрече. Да он и не должен быть. Обычно команда, которая не считается точно фаворитом в поединке, выигрывает, не подавляя соперника по всем статьям, а используя другие факторы. Одним из них стало очень уместное распределение голов по времени матча. «Ахмат» поломал планы «Спартака» быстрым мячом Магомеда Митришева уже на 11-й минуте.

Только хозяева отошли от этого и спланировали возможный камбэк, как «Ахмат» забил второй ровно в середине первого тайма, морально нанеся мощный удар по москвичам. Но даже после такого «Спартак», используя класс игроков, мог бы спастись. Тут как раз вовремя для «Ахмата» пришел третий мяч – ровно в начале второго тайма, когда спартаковцы собирались выполнять установку тренера, полученную в перерыве. Очень удачно разместились для гостей голы.

Грамотные контратаки

И если распределение голов по времени – это сугубо элемент везения и случая, то использование характеристик атакующих игроков ровно по назначению – уже командное и тренерское мастерство. Игорь Ледяхов сделал очень точную ставку на стремительные фланговые контратаки, используя сильные стороны своих подопечных, которыми располагал в группе перехода из полузащиты в нападение.

Все три гола «Ахмат» забил после выверенных контратак по флангам. Грозненцы выходили на игру с четким совершенно планом и реализовали его более чем полностью. Каждая команда, играющая в контратаки, мечтала бы иметь такой же процент использования шансов. А ведь обычно их не так много у контратакующей команды, особенно пока соперник еще не раскрылся.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 21 (8) – 7 (4)

Вот к слову об эффективности. «Ахмат» забил три мяча, нанеся всего четыре удара в створ ворот Селихова. «Спартак» показал куда более худшую результативность с одним голом после восьми ударов в створ. А если посчитать общее число ударов, то статистика совсем уж безнадежная для хозяев, которые чаще били от отчаяния и без подготовки, набивая эти цифры и ухудшая свой процент точности. В три раза больше «Спартак» бил по воротам, а забил в три раза меньше голов.

Владение мячом (точность передач): 75% (86%) - 25% (60%)

Эти цифры совершенно классические для случая, когда одна команда играет в контратакующий футбол, а другая старается доминировать на правах фаворита. Причем разброс цифр даже более чем обычен. Это обусловлено тем, что 80 минут фактически «Спартак» находился в роли догоняющего, и это накладывало свой отпечаток на игру обеих команд. Москвичи больше стремились надавить, а «Ахмат» больше осторожничал и углублял игру, ставя все сильнее именно на контратаки.

Это объясняет и цифры по точности передач. Все-таки «Спартак», стараясь зажимать противника, делал много мелких пасов в центре поля, а «Ахмату» каждой передачей приходилось бросать вперед какой-то прорыв, в атаке, как правило, людей было не так много, а передачи быстрые, не самые подготовленные и длинные. Отсюда и нередкие потери. Все по классическому сценарию, который в очередной раз демонстрирует, что эти цифры не так важны.

Отборы (выигранные верховые единоборства): 18 (19) – 25 (8)

«Спартаку» приходилось довольно часто использовать в отчаянии упрощенные варианты игры с верховой доставкой на игроков в атаке. Поэтому в воздухе москвичи были поуспешнее. Но для «Ахмата» вообще игра наверху не была определяющей, он раскручивал контратаки по низу. Зато заряженность на жесткий и своевременный отбор работала в пользу грозненцев, действовавших достаточно чисто, чтобы противник имел как можно меньше шансов со своих опасных стандартов.

При этом уровень жесткости не понижался. Вспомните выход Плиева на замену. Он не успел мяча коснуться, а уже получил желтую карточку за стык с Фернандо. Это лишь подчеркивает невероятную заряженность игроков «Ахмата». Чего не хватало «Спартаку».

Действия в обороне

Отдельно стоит отметить общую игру в защите и разницу в ней. Очевидно, что разговоры про легкий календарь и неутешительная статистика «Ахмата» против «Спартака» на выезде несколько расслабили красно-белых, которые стали терять концентрацию при обороне. А против контратак это особенно опасно. Тем более когда у соперника все летит пулей куда надо. Эти осечки давали пространство грозненцам, и те его использовали.

Потому-то Каррера первым делом совершил замену в обороне, выпустив Максимовича. Правда, ставку не на того сделал – свежий защитник допустил грубую ошибку, приведшую к третьему голу «Ахмата». А вот грозненцы в обороне сыграли в два редута образцово. Они не дали разбежаться никому из оппонентов, каждого опасного футболиста «Спартака» накрывали коллективно, с подстраховкой, так что вздохнуть свободно Промесу и компании не удавалось до последних минут, когда Адриано один мяч отквитал.

Проблески

Если говорить о лучших игроках, то у «Ахмата», конечно, им стал Бериша, который собственно и стал проводником вот этой эффективной контратакующей стремительной модели, разгоняя все прорывы гостей. Сюда он добавил голевой пас, забитый мяч, шикарный дриблинг, который вся публика оценила, а также общую остроту за счет скорости, удара и нестандартных решений. У «Спартака», если постараться, тоже найти проблеск можно.

Сверкнул разве что Зобнин, если в подобной ситуации об этом уместно говорить. Он единственный, кому удавалось противостоять этому грамотному спруту обороны «Ахмата». И один из немногих, за чью самоотдачу и самопожертвование, за чьи единоборства и неуступчивость, стремление сражаться до последнего и обострения не должно быть стыдно красно-белым.

«Ахмат» провел блестящий с тактической точки зрения матч, блестящий с точки зрения реализации задуманного во всех линиях. «Спартак» же не смог собраться, он заводился лишь эпизодами, был просвет после гола, но грозненцы быстро взяли себя в руки и задавили интригу. Игра на пределе у одних и ниже среднего со стороны других определила такой результат.