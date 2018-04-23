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«Спартак» выбит из гонки

вчера, 22:03
«Спартак» выбит из гонки

«Спартак» практически лишил себя шансов на защиту чемпионского титула. «Соккер.ру» рассуждает о неожиданном провале красно-белых.

Последние приключения гонящихся за «Локомотивом» соперников говорят о том, что железнодорожникам даже не надо демонстрировать какую-то неимоверную форму и игру на финише сезона. ЦСКА, «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» дружно спотыкаются, то сообща, то порознь, упуская шансы приблизиться к лидеру, который осторожно шагает вперед, к чемпионству. А «Спартак» в поединке с «Ахматом» очень смачно ударил в грязь лицом.

Самое ироничное, что перед финишным отрезком в Премьер-Лиге все как один заявляли, что у красно-белых самый легкий календарь в концовке. Оказалось, что холодные статистические расклады пасуют перед футбольной магией. В этой встрече сложилось многое для того, чтобы «Ахмат» (включая его под названием «Терек») впервые обыграл «Спартак» на выезде. И эта дебютная победа случилась, да еще какая, почти разгром, если бы без финальной помарки.

Своевременность голов

При этом никто не скажет, что «Ахмат» как-то доминировал в этой встрече. Да он и не должен быть. Обычно команда, которая не считается точно фаворитом в поединке, выигрывает, не подавляя соперника по всем статьям, а используя другие факторы. Одним из них стало очень уместное распределение голов по времени матча. «Ахмат» поломал планы «Спартака» быстрым мячом Магомеда Митришева уже на 11-й минуте.

Только хозяева отошли от этого и спланировали возможный камбэк, как «Ахмат» забил второй ровно в середине первого тайма, морально нанеся мощный удар по москвичам. Но даже после такого «Спартак», используя класс игроков, мог бы спастись. Тут как раз вовремя для «Ахмата» пришел третий мяч – ровно в начале второго тайма, когда спартаковцы собирались выполнять установку тренера, полученную в перерыве. Очень удачно разместились для гостей голы.

Грамотные контратаки

И если распределение голов по времени – это сугубо элемент везения и случая, то использование характеристик атакующих игроков ровно по назначению – уже командное и тренерское мастерство. Игорь Ледяхов сделал очень точную ставку на стремительные фланговые контратаки, используя сильные стороны своих подопечных, которыми располагал в группе перехода из полузащиты в нападение.

Все три гола «Ахмат» забил после выверенных контратак по флангам. Грозненцы выходили на игру с четким совершенно планом и реализовали его более чем полностью. Каждая команда, играющая в контратаки, мечтала бы иметь такой же процент использования шансов. А ведь обычно их не так много у контратакующей команды, особенно пока соперник еще не раскрылся.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 21 (8) – 7 (4)

Вот к слову об эффективности. «Ахмат» забил три мяча, нанеся всего четыре удара в створ ворот Селихова. «Спартак» показал куда более худшую результативность с одним голом после восьми ударов в створ. А если посчитать общее число ударов, то статистика совсем уж безнадежная для хозяев, которые чаще били от отчаяния и без подготовки, набивая эти цифры и ухудшая свой процент точности. В три раза больше «Спартак» бил по воротам, а забил в три раза меньше голов.

Владение мячом (точность передач): 75% (86%) - 25% (60%)

Эти цифры совершенно классические для случая, когда одна команда играет в контратакующий футбол, а другая старается доминировать на правах фаворита. Причем разброс цифр даже более чем обычен. Это обусловлено тем, что 80 минут фактически «Спартак» находился в роли догоняющего, и это накладывало свой отпечаток на игру обеих команд. Москвичи больше стремились надавить, а «Ахмат» больше осторожничал и углублял игру, ставя все сильнее именно на контратаки.

Это объясняет и цифры по точности передач. Все-таки «Спартак», стараясь зажимать противника, делал много мелких пасов в центре поля, а «Ахмату» каждой передачей приходилось бросать вперед какой-то прорыв, в атаке, как правило, людей было не так много, а передачи быстрые, не самые подготовленные и длинные. Отсюда и нередкие потери. Все по классическому сценарию, который в очередной раз демонстрирует, что эти цифры не так важны.

Отборы (выигранные верховые единоборства): 18 (19) – 25 (8)

«Спартаку» приходилось довольно часто использовать в отчаянии упрощенные варианты игры с верховой доставкой на игроков в атаке. Поэтому в воздухе москвичи были поуспешнее. Но для «Ахмата» вообще игра наверху не была определяющей, он раскручивал контратаки по низу. Зато заряженность на жесткий и своевременный отбор работала в пользу грозненцев, действовавших достаточно чисто, чтобы противник имел как можно меньше шансов со своих опасных стандартов.

При этом уровень жесткости не понижался. Вспомните выход Плиева на замену. Он не успел мяча коснуться, а уже получил желтую карточку за стык с Фернандо. Это лишь подчеркивает невероятную заряженность игроков «Ахмата». Чего не хватало «Спартаку».

Действия в обороне

Отдельно стоит отметить общую игру в защите и разницу в ней. Очевидно, что разговоры про легкий календарь и неутешительная статистика «Ахмата» против «Спартака» на выезде несколько расслабили красно-белых, которые стали терять концентрацию при обороне. А против контратак это особенно опасно. Тем более когда у соперника все летит пулей куда надо. Эти осечки давали пространство грозненцам, и те его использовали.

Потому-то Каррера первым делом совершил замену в обороне, выпустив Максимовича. Правда, ставку не на того сделал – свежий защитник допустил грубую ошибку, приведшую к третьему голу «Ахмата». А вот грозненцы в обороне сыграли в два редута образцово. Они не дали разбежаться никому из оппонентов, каждого опасного футболиста «Спартака» накрывали коллективно, с подстраховкой, так что вздохнуть свободно Промесу и компании не удавалось до последних минут, когда Адриано один мяч отквитал.

Проблески

Если говорить о лучших игроках, то у «Ахмата», конечно, им стал Бериша, который собственно и стал проводником вот этой эффективной контратакующей стремительной модели, разгоняя все прорывы гостей. Сюда он добавил голевой пас, забитый мяч, шикарный дриблинг, который вся публика оценила, а также общую остроту за счет скорости, удара и нестандартных решений. У «Спартака», если постараться, тоже найти проблеск можно.

Сверкнул разве что Зобнин, если в подобной ситуации об этом уместно говорить. Он единственный, кому удавалось противостоять этому грамотному спруту обороны «Ахмата». И один из немногих, за чью самоотдачу и самопожертвование, за чьи единоборства и неуступчивость, стремление сражаться до последнего и обострения не должно быть стыдно красно-белым.

«Ахмат» провел блестящий с тактической точки зрения матч, блестящий с точки зрения реализации задуманного во всех линиях. «Спартак» же не смог собраться, он заводился лишь эпизодами, был просвет после гола, но грозненцы быстро взяли себя в руки и задавили интригу. Игра на пределе у одних и ниже среднего со стороны других определила такой результат.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
сегодня в 04:30
JirkoFF
JirkoFF
сегодня в 01:19
Опять Гинер - "ВСЕ КУПИЛ"?! ПечалЬка, для СпаМа...))))
Ахмат - молодцы!!! С победой! Так держать!
СпаМ - знай своё место!))
parallels
parallels
сегодня в 01:12
ыЫ!
Sully
Sully ответил Nikola45
сегодня в 00:29
Nikola45:
Бог Шельму метит! Все играли в воскресение Эти в понедельник!
флейдуну нужно было время, он вел переговоры с Кадыровом по догу, но видно не договорились.
Sully
Sully
сегодня в 00:29
ничё, через 16 лет спартак себя покажет к юбилею Бориса или Де Зеува, выиграют Копа Дель Соль всем на зло!
cadmiy
cadmiy
сегодня в 00:10
Разошлись не на шутку, чемпионами захотели стать, а могут и без медалей остаться.
MALOVAR
MALOVAR ответил sir-5
сегодня в 00:07
ну вас то мы унизили знатно ,в пол ноги
S010386A
S010386A ответил Evgen44
сегодня в 00:07
Evgen44:
Не хочется тыкать носом,но логично: 1) Обыграть может кто угодно,кого угодно(причем тут клубная принадлежность тренеров?Тарханов тоже Спартаковец?Тосно не обыгрывал/проигрывал Спартак(у) без (с) Парфенова(ым)?) 2)Во всех командах РФПЛ костяк состоит из воспитанников?(Кутепов,Тимофеев,Комбаров,Самедов,Рассказов)это кто в заявке был лишь.Трое из них играли. 3)Бывший защитник Ювентуса,помощник Антонио Конте,чемпион сезона 2016/17,обладатель Суперкубка России(и все это за 1.5 года нахождения в Спартаке)итальянский физрук тренирует зенит,с бюджетом в 2.5 раза больше Спартаковского,чья команда находится ниже.Кто вообще знает что такое Спартаковский стиль(кроме нас,сторожил)и кто из предыдущих тренеров после Романцева вообще в него играл??? 4) И наконец - ты,специалист луковый.Хотя бы один вразумительный аргумент приведи.Ты тут пытался что то по полочкам разложить,а смотрится твоя писанина просто эпично глупо!Ни одного попадания.Федун последние 2-3 года переплюнул всех своих визави.Хотя,кому я объясняю.
тебя удалили? Что же ты такое написал в мой адрес? Слушай, а ведь ты уже немолод, а? Я желаю тебе добра, а конкретно посетить психиатра, а еще гастроэнтеролога, провериться, откуда такое количество желчи
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:06
Два провальных матча + 1 в уме ,для Карпина было бы достачно ,но Массимо никого не купили ...? нет ,видно что тренер еще себя не нашел
djo11
djo11
вчера в 23:57
вот хохма будет если авангард выиграет)))
sir-5
sir-5
вчера в 23:57
Завтра придётся потрудится и посчитать,сколько голов пропустил "Спартак" в этом сезоне в четырёх турнирах,в которых он участвовал.Будет трудно,но это того стоит-что-то мне подсказывает,что цифра будет уникально-рекордной,если в РФПЛ он напропускал на место в первой пятёрке.
djo11
djo11 ответил Великолепный
вчера в 23:55
Великолепный:
С этим никто и не спорит, но речь шла про то, что ( Нет юбилея Симоняна, нет Кубка России, нет чемпионства!))
ну значит я не очень внимательно читал а Симоняна как личность я уважаю,ну а на нет кубка да он я смотрю некому и не нужен ну разве что тосно да курску
parallels
parallels ответил Leningrad 84
вчера в 23:54
Leningrad 84:
Бесполезно метать бисер перед свиньями! Хотя Соккер все же субботний заголовок на следующий день изменил и слово "унизили" убрал...
не, ну мы всё равно запомним про двойные стандарты.
Великолепный
Великолепный ответил djo11
вчера в 23:46
djo11:
нет я про 2-е место думаю надо цеплятся за него чемпионство уже упущено но если мы займем 2-е а не 3-е место обойдя Спартак думаю сезон в целом с таким составом(я про обойму) будет удачным
С этим никто и не спорит, но речь шла про то, что ( Нет юбилея Симоняна, нет Кубка России, нет чемпионства!))
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил piercman
вчера в 23:45
piercman:
соккер, что за двойные стандарты? зенит на выезде играет вничью с 7й командой - в заголовке "унизили". а как тогда быть с отодранным спартаком, который сегодня во все щели, на его же поле, 11ая команда лиги? усюсю! выбили из гонки! надо же!
Бесполезно метать бисер перед свиньями! Хотя Соккер все же субботний заголовок на следующий день изменил и слово "унизили" убрал...
djo11
djo11 ответил Великолепный
вчера в 23:41
Великолепный:
А что, разве пупсики обойдя нас станут чемпионами?
нет я про 2-е место думаю надо цеплятся за него чемпионство уже упущено но если мы займем 2-е а не 3-е место обойдя Спартак думаю сезон в целом с таким составом(я про обойму) будет удачным
Великолепный
Великолепный ответил djo11
вчера в 23:37
djo11:
не злорадствуй нам играть с зенитом и тут очень тяжело будет и тот же Спартак сможет нас обойти
А что, разве пупсики обойдя нас станут чемпионами?
djo11
djo11
вчера в 23:23
а вообще бериша это что то)))
djo11
djo11 ответил Великолепный
вчера в 23:16
Великолепный:
Что и требовалось доказать! Нет юбилея Симоняна, нет Кубка России, нет чемпионства!))ХЕ-ХЕ
не злорадствуй нам играть с зенитом и тут очень тяжело будет и тот же Спартак сможет нас обойти
S010386A
S010386A ответил Evgen44
вчера в 23:15
Evgen44:
Не хочется тыкать носом,но логично: 1) Обыграть может кто угодно,кого угодно(причем тут клубная принадлежность тренеров?Тарханов тоже Спартаковец?Тосно не обыгрывал/проигрывал Спартак(у) без (с) Парфенова(ым)?) 2)Во всех командах РФПЛ костяк состоит из воспитанников?(Кутепов,Тимофеев,Комбаров,Самедов,Рассказов)это кто в заявке был лишь.Трое из них играли. 3)Бывший защитник Ювентуса,помощник Антонио Конте,чемпион сезона 2016/17,обладатель Суперкубка России(и все это за 1.5 года нахождения в Спартаке)итальянский физрук тренирует зенит,с бюджетом в 2.5 раза больше Спартаковского,чья команда находится ниже.Кто вообще знает что такое Спартаковский стиль(кроме нас,сторожил)и кто из предыдущих тренеров после Романцева вообще в него играл??? 4) И наконец - ты,специалист луковый.Хотя бы один вразумительный аргумент приведи.Ты тут пытался что то по полочкам разложить,а смотрится твоя писанина просто эпично глупо!Ни одного попадания.Федун последние 2-3 года переплюнул всех своих визави.Хотя,кому я объясняю.
слушай, а откуда в тебе такая спесь ( " ты, специалист луковый...)? Ну что ты изображаешь умного? Зря стараешься. Чем культурный человек отличается от хамла, так это умением вести в любом споре или дискуссии достойно, в данном случае по мужски, без оскорблений.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:52
Ничего удивительного ни произошло. СпаМ высоко взлетел, тем падать будет больнее..
СпаМ и на соккере есть спам.
Pozitivs
Pozitivs
вчера в 22:50
Еще вчера радовались, что для Зенита все потеряно, а теперь сами в таком же состоянии.
m40
m40
вчера в 22:45
Спартак выбыл из гонки, а кто остался? Уж не ЦСКА ли, опережающий их на одно очко? Думаю, в оставшихся матчах очки потеряют все и паровозы с ещё тремя набранными очками докатятся до чемпионства
Семьнуль команда
Семьнуль команда
вчера в 22:43
Ростов и Амкар отдерут спартак по полной и на пятое насиженное место.
Шеф спартака
Шеф спартака
вчера в 22:40
В следующем туре спартак лишат надежды на медали.
Evgen44
Evgen44 ответил S010386A
вчера в 22:38
S010386A:
не хочется злорадствовать, но к этому разгрому пятачки пришли логично: 1) обыграли их по очереди те тренеры, которые защищали честь Спартака и знают все традиции клуба - Парфенов и Ледяхов 2) воспитанников клуба в составе нет , они успешно играют за другие команды 3) итальянский физрук , руководящий сейчас командой, ни о каком фирменном спартаковском стиле не знает 4) и наконец - Федун (это без комментов)
Не хочется тыкать носом,но логично: 1) Обыграть может кто угодно,кого угодно(причем тут клубная принадлежность тренеров?Тарханов тоже Спартаковец?Тосно не обыгрывал/проигрывал Спартак(у) без (с) Парфенова(ым)?) 2)Во всех командах РФПЛ костяк состоит из воспитанников?(Кутепов,Тимофеев,Комбаров,Самедов,Рассказов)это кто в заявке был лишь.Трое из них играли. 3)Бывший защитник Ювентуса,помощник Антонио Конте,чемпион сезона 2016/17,обладатель Суперкубка России(и все это за 1.5 года нахождения в Спартаке)итальянский физрук тренирует зенит,с бюджетом в 2.5 раза больше Спартаковского,чья команда находится ниже.Кто вообще знает что такое Спартаковский стиль(кроме нас,сторожил)и кто из предыдущих тренеров после Романцева вообще в него играл??? 4) И наконец - ты,специалист луковый.Хотя бы один вразумительный аргумент приведи.Ты тут пытался что то по полочкам разложить,а смотрится твоя писанина просто эпично глупо!Ни одного попадания.Федун последние 2-3 года переплюнул всех своих визави.Хотя,кому я объясняю.
piercman
piercman ответил S010386A
вчера в 22:35
S010386A:
не хочется злорадствовать, но к этому разгрому пятачки пришли логично: 1) обыграли их по очереди те тренеры, которые защищали честь Спартака и знают все традиции клуба - Парфенов и Ледяхов 2) воспитанников клуба в составе нет , они успешно играют за другие команды 3) итальянский физрук , руководящий сейчас командой, ни о каком фирменном спартаковском стиле не знает 4) и наконец - Федун (это без комментов)
кстати, впереди у спартака ещё встреча с ростовом (валерой) 😅
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto
вчера в 22:33
От Гвинеи до Ботсваны
В спартаке все симоняны
piercman
piercman
вчера в 22:32
соккер, что за двойные стандарты? зенит на выезде играет вничью с 7й командой - в заголовке "унизили". а как тогда быть с отодранным спартаком, который сегодня во все щели, на его же поле, 11ая команда лиги? усюсю! выбили из гонки! надо же!
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил yk2ru
вчера в 22:27
Как и в отдельном чемпионате, да?
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