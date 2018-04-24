Полуфиналы Лиги чемпионов в XXI веке. Безумные, крутые, унылые

24 апреля 2018, 19:00

До окончания розыгрыша ЛЧ осталось сыграть всего пять матчей. «Соккер.ру» изучил полуфиналы с начала XXI века и вещает о событиях на этой стадии в преддверии новых матчей.

Полуфинал крупного турнира – это стадия, на которой все серьезно. В четвертьфиналах команды еще не чувствуют близости трофея и могут веселиться, но когда «в живых» остаются четверо, яркость часто уступает место расчету. Всегда ли так было? Давайте посмотрим – пусть история подскажет. Что касается нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, то четвертьфиналы действительно подарили много эмоций и переживаний, и если на оставшихся стадиях интрига продолжит бесноваться, а недостатка в голах не будет, то, возможно, мы станем свидетелями самого яркого сезона ЛЧ в XXI веке. Или есть какой-то непревзойденный идеал?

Сезон 2000/2001

Голов в четырех матчах (средняя результативность): 7 (1.75).

«Реал» - «Бавария» - 0:1 и 1:2

«Лидс» - «Валенсия» - 0:0 и 0:3

Средняя результативность ниже двух голов за игру, а из семи голов в четырех полуфинальных матчах шесть на счету победителей, что говорит о не самом любопытном сценарии битв за выход в финал. «Реал» проиграл «Баварии» в обоих матчах, а «Валенсия» после ничьей в Йоркшире разбила «Лидс» на своем поле без шансов и без вариантов.

Сезон 2001/2002

Голов в четырех матчах (средняя результативность): 10 (2.5).

«Барселона» - «Реал» - 0:2 и 1:1

«Манчестер Юнайтед» - «Байер» - 2:2 и 1:1

Одни из самых интересных полуфиналов в новейшей истории Лиги чемпионов. Во-первых, Эль Класико, во-вторых, результативное соперничество МЮ и «Байера», завершившееся большой сенсацией. Выбить команду сэра Алекса Фергюсона для «аспириновых» было сродни подвигу, ведь все ждали в финале встречи «красных дьяволов» с «Реалом».

Сезон 2002/2003

Голов в четырех матчах (средняя результативность): 9 (2.25).

«Реал» - «Ювентус» - 2:1 и 1:3

«Милан» - «Интер» - 0:0 и 1:1

Девять забитых мячей распределились неравномерно, потому что семь из них пришлись на реально крутую дуэль между «Реалом» и «Ювентусом», где случилось много всего любопытного, в том числе камбэк. А вот миланские клубы сыграли суховато, «россонери» прошли дальше за счет гола на выезде (хотя обе встречи проходили на одном стадионе, как вы понимаете). Но противостояние «Реала» и «Ювентуса» запомнилось, это пример крутого полуфинала.

Сезон 2003/2004

Голов в четырех матчах (средняя результативность): 9 (2.25).

«Монако» - «Челси» - 3:1 и 2:2

«Порту» - «Депортиво» - 0:0 и 1:0

Здесь счет по голам и вовсе 8:1 в пользу одного из полуфиналов. «Монако» и «Челси» устроили веселье, в то время как Моуриньо и «Порту» хватило одного гола, чтобы превзойти «Депортиво». А в финале, как и годом раннее, победил более «скучный» полуфиналист – давайте и на такие вещи обращать внимание.

Сезон 2004/2005

Голов в четырех матчах (средняя результативность): 7 (1.75).

«Милан» - ПСВ - 2:0 и 1:3

«Челси» - «Ливерпуль» - 0:0 и 0:1

Результативность достигла нижней планки, в финале победил более «скучный» полуфиналист, хотя успех «Ливерпуля» именно в решающем матче скучным точно не назовешь. Но ведь именно «Милан» за шаг до финала путал следы и проигрывал ПСВ 0:2 в ответном матче после домашней победы с аналогичным счетом вплоть до конца основных 90 минут в Эйндховене. Дело пахло овертаймом, но Амброзини отменил его своим голом. Еще одна бросающаяся в глаза тенденция: один полуфинальный «баттл» всегда гораздо содержательнее другого.

Сезон 2005/2006

Голов в четырех матчах (средняя результативность): 2 (0.5).

«Милан» - «Барселона» - 0:1 и 0:0

«Арсенал» - «Вильярреал» - 1:0 и 0:0

А вот это, конечно же, полное безобразие. Два мяча на четыре полуфинальных матча! Причем оба были забиты в первых играх, ответные вообще остались без голов. Зато интрига была, а Рикельме не забивал пенальти, но, пожалуй, повторять этот опыт не хотелось бы.

Сезон 2006/2007

Голов в четырех матчах (средняя результативность): 10 (2.5).

«Манчестер Юнайтед» - «Милан» - 3:2 и 0:3

«Челси» - «Ливерпуль» - 1:0 и 0:1 (по пенальти 1:4)

Можно отрапортовать, что по сравнению с предыдущим сезоном результативность выросла в пять раз. В одной из пар был совершен камбэк, а в другой выяснение отношений дошло до серии пенальти после обмена одинаковыми победами. Кстати, в финале верх взял более результативный полуфиналист, хотя до этого тенденция была иной.

Сезон 2007/2008

Голов в четырех матчах (средняя результативность): 8 (2).

«Барселона» - «Манчестер Юнайтед» - 0:0 и 0:1

«Ливерпуль» - «Челси» - 1:1 и 2:3 (дополнительное время)

Если говорить только об основном времени четырех матчей, 280 минутах плюс компенсированное время, то в них было забито пять голов, а еще три состоялись в овертайме ответной игры «Ливерпуля» и «Челси». Английские клубы, как и годом раньше, подарили шоу, а МЮ на этот раз выиграл, но всего лишь с одним мячом в противостоянии с «Барселоной».

Сезон 2008/2009

Голов в четырех матчах (средняя результативность): 7 (1.75).

«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» - 1:0 и 3:1

«Барселона» - «Челси» - 0:0 и 1:1

Второй год подряд дело шло к финалу между МЮ и «Челси», но если манкунианцы уверенно переиграли «Арсенал», то у «Челси» возникли проблемы имени Эвребе, а в компенсированное время игры на «Стэмфорд Бридж» Андрес Иньеста забил гол и вывел «Барсу» в финал. Большая интрига разрешилась нетривиальным образом, а вокруг полуфинала разразился большой скандал.

Сезон 2009/2010

Голов в четырех матчах (средняя результативность): 9 (2.25).

«Бавария» - «Лион» - 1:0 и 3:0

«Интер» - «Барселона» - 3:1 и 0:1

«Бавария» в одну калитку переиграла «Лион», слишком скучно для полуфинала Лиги чемпионов, а вот «Барселоне» на этот раз не хватило одного гола в противостоянии с «Интером» Моуриньо, который после победы в Милане отстоял нужный счет на «Камп Ноу».

Сезон 2010/2011

Голов в четырех матчах (средняя результативность): 11 (2.75).

«Шальке» - «Манчестер Юнайтед» - 0:2 и 1:4

«Реал» - «Барселона» - 0:2 и 1:1

Здесь был установлен рекорд результативности полуфиналов ЛЧ в XXI веке, ведь до этого забивали максимум 10 голов четырех матчах. Впрочем, противостояния получились не такими интригующими, как хотелось бы, ведь «Реал» и «Шальке» начали с домашних поражений 0:2, а «кобальтовые» потом еще и в Манчестере крупно уступили, что, собственно, и предопределило результативность стадии в том розыгрыше.

Сезон 2011/2012

Голов в четырех матчах (средняя результативность): 11 (2.75).

«Бавария» - «Реал» - 2:1 и 1:2 (по пенальти 3:1)

«Челси» - «Барселона» - 1:0 и 2:2

Рекорд результативности был повторен на следующий сезон, а борьба получилась не в пример интереснее. «Бавария» и «Реал» обменялись домашними победами по 2:1, довели дело до серии пенальти, где Серхио Рамос совершил памятный промах, отправив мяч в космос. «Челси» же после минимальной домашней победы уступал 0:2 на «Камп Ноу», но сумел отыграться в меньшинстве, причем решающий мяч Фернандо Торрес забил на третьей компенсированной минуте второго тайма. Редкий случай, когда оба полуфинала «стрельнули» - и голами, и напряжением.

Сезон 2012/2013

Голов в четырех матчах (средняя результативность): 14 (3.5).

«Бавария» - «Барселона» - 4:0 и 3:0

«Боруссия» - «Реал» - 4:1 и 0:2

А вот и новый рекорд результативности, причем старое достижение улучшено сразу на три мяча, впервые средняя результативность полуфиналов превысила показатель три гола за матч. Наверное, для полного счастья не хватило камбэка «Реала», которому не хватило одного гола, чтобы вышибить «Боруссию» после поражения в три мяча. А вот «Бавария» забила 7 (!) безответных мячей в ворота «Барселоны». И это было слишком неожиданно и шокирующе. Самое мощное преимущество одной команды над другой в полуфинале ЛЧ.

Сезон 2013/2014

Голов в четырех матчах (средняя результативность): 9 (2.25).

«Реал» - «Бавария» - 1:0 и 4:0

«Атлетико» - «Челси» - 0:0 и 3:1

На этот раз уже «Бавария» устроилась в полуфинале на крупный счет. С 7:0 над «Барселоной» до 0:5 от «Реала» - полуфинальная мюнхенская метаморфоза. В свою очередь, «Атлетико» и «Челси» в Мадриде выдали один из скучнейших полуфиналов Лиги чемпионов в принципе, но компенсация состоялась на «Стэмфорд Бридж», где «матрасники» одержали сенсационную победу, хотя все ставили на встречу в финале «Реала» и Моуриньо, который только что покинул Мадрид.

Сезон 2014/2015

Голов в четырех матчах (средняя результативность): 13 (3.25).

«Барселона» - «Бавария» - 3:0 и 2:3

«Ювентус» - «Реал» - 2:1 и 1:1

Качественные полуфиналы. Любопытная и до конца держащая в напряжении битва «Реала» и «Ювентуса», а в противостоянии каталонцев и мюнхенцев «Барселона» взяла хороший темп, чтобы отомстить «Баварии» за унижение двухлетней давности, но все же немцы взяли мини-реванш в домашней игре, пусть и вылетели.

Сезон 2015/2016

Голов в четырех матчах (средняя результативность): 5 (1.25).

«Атлетико» - «Бавария» - 1:0 и 1:2

«Манчестер Сити» - «Реал» - 0:0 и 0:1

Судьбу противостояния «Сити» и «Реала» решил всего один мяч, чего в полуфиналах Лиги чемпионов не случалось в семи предыдущих сезонах, а «Атлетико» прошел «Баварию» за счет гола на выезде. Не самые фееричные полуфиналы, да и всего пять мячей забито в четырех матчах.

Сезон 2016/2017

Голов в четырех матчах (средняя результативность): 11 (2.75).

«Реал» - «Атлетико» - 3:0 и 1:2

«Монако» - «Ювентус» - 0:2 и 1:2

По числу голов неплохо, но слишком все было ясно после первых матчей: «Реал» разгромил «Атлетико», а «Ювентус» привез уверенную победу с выезда в гости к «Монако». Не было борьбы «от ножа».

Сезон 2017/2018

Голов в четырех матчах (средняя результативность): ?

«Ливерпуль» - «Рома»

«Бавария» - «Реал»

Напомню, что самая высокая результативность для полуфиналов Лиги чемпионов зафиксирована в сезоне 2012/2013, когда было забито 14 голов в четырех матчах. Что общего у нынешнего розыгрыша с тем? До этой стадии добрались «Бавария», «Реал» и команда Юргена Клоппа (тогда «Боруссия», сейчас «Ливерпуль»). Могло быть стопроцентное попадание, не допусти «Барселона» безобразия в ответной игре с «Ромой», так что «волки» как бы замещают каталонцев. Полуфиналы не подведут?