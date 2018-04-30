  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Лига Чемпионов
  • Португалия. Примейра
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Италия. Серия B
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 2:0 Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд1.148.317
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис 2:1 Логотип футбольный клуб МалагаМалага1.374.78.5
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария2.254.12.95

«Барселона» - чемпион. Только этого мало

вчера, 13:52
«Барселона» - чемпион. Только этого мало

«Барса» выиграла чемпионат Испании в 25-й раз и оформила третий золотой дубль за четыре сезона, но очередной прокол в ЛЧ оставляет осадок. «Соккер.ру» поздравляет и не только.

25-й чемпионский титул. Лёгкий маршрут

Напряженной чемпионской гонки в Испании в нынешнем сезоне не получилось. «Барселона» начала сезон в Ла Лиге с семи побед подряд, выиграв эти матчи с общим счетом 23:7. Действующий чемпион «Реал» собрал в семи стартовых матчах только 14 баллов, что по меркам Примеры является серьезным отставанием, которое впоследствии только росло и достигло двузначного значения после декабрьской крупной победы «Барселоны» на «Сантьяго Бернабеу». Каталонцы вынесли «Реал» со счетом 3:0 на его же поле, оторвались на 11 очков, и уже тогда на «блаугранас» можно было вешать корону. Конечно, чемпионские зазоры в Испании принято измерять между «Барселоной» и «Мадридом», но в действительности команда Зидана даже не стала главным конкурентом парней Вальверде. «Атлетико» дольше оставался в чемпионской гонке, да и сейчас идет выше соседей.

Но сейчас не о мадридцах. «Барселона», оформившая чемпионство за четыре тура до финиша сезона, по-прежнему идет без поражений: 26 побед и 8 ничьих; 87 забитых мячей и только 21 раз каталонцы пропускали. Эрнесто Вальверде научил «Барсу» уважению к соперникам, чего в завершающемся розыгрыше Ла Лиги не было у «Реала». Теперь у «сливочных» остается всего лишь возможность мелко напакостить заклятым друзьям, выиграв в следующем туре на «Камп Ноу», чтобы не дать «Барселоне» провести идеальный сезон без поражений. 6 мая «сине-гранатовые» будут принимать «Реал» в ранге свежеиспеченного чемпиона Испании – неприятная ситуация для гостей из столицы, которые собираются игнорировать каталонский праздник. Зидан даже заявил, что никакого чемпионского коридора «Барселоне» его команда устраивать не собирается.

Чемпионская точка. Волчий билет для «Депортиво»

В том, что «Барселона» станет чемпионом, не было сомнений уже очень давно, а ближе к концу чемпионата оставалось только дождаться, в каком именно матче случится официально оформление нового-старого статуса. Прошлый чемпионат выиграл «Реал», но «Барса» быстро вернула себе титул, который стал для нее седьмым за последние десять лет. В итоге, контрольная точка нового чемпионства была пройдена в Ла-Корунье, где соседствовали радость и горе. Лет двадцать назад «Барселона» и «Депортиво» бились за чемпионство, а перед 34-м туром чемпионата Испании сезона 2017/2018 расклад был следующим: каталонцам хватало ничьей на «Риасоре», чтобы стать математически недосягаемыми в турнирной таблице, а «Депортиво» при любом результате, кроме собственной победы, официально вылетал в Сегунду. Подопечные Кларенса Зеедорфа бились как львы: галисийцы сумели по ходу матча сделать ничью 2:2, уступая 0:2, но два гола Месси в концовке похоронили «Депор». А золотые голы «Барсы» забил Лионель, которому не привыкать к подобным подвигам.

Место в истории. Три золотых дубля за четыре года

Каталонии не стоит выходить из состава Испании хотя бы потому, что «Барселона» с неизменным цинизмом демонстрирует свое превосходство над всеми клубами страны, в том числе столичными грандами, на внутренней арене. За последние десять лет у «Барсы» семь чемпионских титулов, шесть Кубков Короля и пять Суперкубков (шестой будет разыгран летом). То есть это 18 трофеев из 29. За это же время у «Реала» всего лишь шесть наград – по две каждого образца. То есть речь о троекратном преимуществе «блаугранас» на десятилетнем отрезке, который является самым успешным в истории клуба. Именно в составе «Барселоны» играют рекордсмены Ла Лиги по числу титулов: Лионель Месси и Андрес Иньеста становились чемпионами Испании по девять раз. Учитывая, что испанец по окончании сезона отправляется покорять Китай, у Лео будет шанс выйти в единоличные лидеры уже через год.

Плошка дёгтя. Проколы в Лиге чемпионов на фоне триумфов «Реала»

«Барселона» с 2009 года делала золотые дубли под руководством трех разных тренеров – Гвардиолы, Луиса Энрике и вот теперь Вальверде. У двух первых есть еще и «треблы» с победой в Лиге чемпионов, но вообще-то именно выступления на европейской арене – это то, что портит настроение боссам, футболистам и болельщикам «Барсы», несмотря на успехи на внутренней арене. Сезон 2014/2015 является счастливым исключением из правил, но тот триумф в окружении шести неудачных кампаний. В 2012 году еще при Гвардиоле был упущен из рук билет в финал, когда «Барса» на своем поле позволила «Челси» сыграть вничью 2:2, а на следующий год случилось жесточайшее фиаско – 0:7 от «Баварии». С тех пор каталонцы и вовсе взяли моду вылетать в четвертьфинале: в 2014-м и 2016-м от «Атлетико», в 2017-м и 2018-м от итальянских команд – «Ювентуса» и «Ромы».

Немаловажно, что проколы «Барселоны» происходят на фоне успехов мадридского «Реала», ставшего настоящим королем Европы: «сливочные» выиграли три Кубка чемпионов за последние четыре года, а сейчас претендуют на четвертую победу за пять лет. Они первыми сумели защитить титул в Лиге чемпионов, а теперь еще могут и выстроить цепочку из трех триумфов кряду, что по меркам современного футбола вообще за гранью добра и зла. Судя по слухам из столицы Каталонии, неудачи на европейской арене там раздражают многих и считаются серьезным ударом по престижу клуба, раз даже некоторые горячие головы предлагают отправить в отставку Эрнесто Вальверде, сходу выигравшего Ла Лигу и Кубок Короля. «Барселона» и «Реал» невероятно успешны в последние годы, но по-разному. Нужно понимать, что «сливочные» не согласились бы обменять свои Кубки чемпионов на доминирование на внутренней арене, а если бы каталонцам предложили махнуться завоеваниями с «Мадридом»? Как думаете, согласились бы?

Поделиться
Другие материалы по теме
Ассоциация футбольных журналистов признала Салаха игроком года в АПЛ
Сегодня, 12:31 20
«Зенит» лишился шансов на чемпионский титул
29 апреля 51
Неймар претендует на звание лучшего игрока Лиги 1, Эмери — на звание лучшего тренера
27 апреля 7
Пайет победил в голосовании за лучшего игрока недели в Лиге Европы
27 апреля 4
Роналду, Салах или чемпион мира. Кто возьмет «Золотой мяч»?
27 апреляАлександр Чистяков в блоге Магический шар42
Салах - игрок недели в Лиге чемпионов
27 апреля 30
Обсудить
Все комментарии
ильфат татарин
ильфат татарин
сегодня в 13:37
красавцы
Кьянти
Кьянти ответил barcelonistas
сегодня в 08:48
Согласен. Просто ты о частном, а я об общем. Мы философы редко рассматриваем частное само по себе, чаще в контексте общего :-) ну это тоже другая история:-)
Успехов, брат.
ESPANOL
ESPANOL ответил RoArt
сегодня в 02:46
RoArt:
О силе клуба не по количеству кубков короля судят. Главный турнир планеты - Лига чемпионов и по месту клуба в ней можно судить о его силе!
ЛЧ, это всего лишь коммерческий турнир, в котором есть возможность заработать хорошие бабки и для многих игроков использовать его, как саморекламу, чтобы набить себе цену. Это, своего рода шоу, ярмарка. Победитель турнира ни в коей мере не является сильнейшим клубом Европы, так же, как не является сильнейшей командой в Мире победитель турнира между четырьмя командами с разных частей света. Кто это утверждает, тот просто дилетант в футболе, пешка. Очень часто в в таких турнирах победы зависят от многих случайностей и условий, самые свежие примеры прощлый и позапрошлый турниры, когда Реал вытягивали буквально за уши судьи в матчах с Ман Сити, Атлетико и Баварией. Когда обеспечивали суперудобный жребий и прочее. Челси становился победителем, являясь самой бесцветной и слабой командой. Это очень похоже на победу Португалии в ЧЕ, которая ни разу не выиграв в трех матчах, стала победителем. Сказать, что эта команда сильнейшая в Европе, это расписаться в собственной некомпетентности в футболе. У нас много журналистов, которые считают себя знатоками футбола, но на самом деле нахватались верхушек и потом пишут всякий бред. Ты очень похож на этих знатоков.
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 02:23
Если бы Реал в этом сезоне выиграл только кубок Короля, все его фантики кричали бы, что именно этот приз самый главный.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 21:53
Сливочный мешок тянут судьи, это же очевидно, игру с Атлетико и Баварией и другими все помнят. Будет VAR будет конец эпохе Реала. Их уровень быть в тени Великой Барселоны, чьи рекорды им не достичь :)

PS. Если завтра в игре с Баварией Реалу опять подарят пенку, то тушите свет и идите спать, поскольку вы всё поняли что к чему :)
Джон Смит 1
Джон Смит 1
вчера в 21:16
Поздравление болельщикам Барселоны!
А Реалу победы в ЛЧемпионов. Ничто так не веселит, как вечное нытьё и оправдания побед Реала в ЛЧ от болельщиков барселоны.
kiendjin
kiendjin
вчера в 18:32
Вроде по русски написано, хотя согласен не все сливоглоры понимают нашу речь..
7 чемпионство за 10 лет, 18 троффеев против 6 у реала...На этот отрезок приходятся и выдающиеся вступления Каталонцев с Сборной.. Глоры сливочных пишут Лч главный турнир планеты? Ну так может писать тока школьник...В южной Америки свои турниры к примеру..Вы глоры должны смириться Барса это королевский клуб сейчас..Что касается Реала, то Реал пытается что то сделать, но может он тягаться в Испании с Барсой лишь один сезон из 7-8ми,Барсе же тяжело брать треблы не со сбалансированным и может даже уствшим под конец сезона составом..Не одного поражения за почти сезон ! Рекорд столетия для болел ЛаЛиги..
Сергей Шипилов
Сергей Шипилов ответил RoArt
вчера в 18:21
RoArt:
О силе клуба не по количеству кубков короля судят. Главный турнир планеты - Лига чемпионов и по месту клуба в ней можно судить о его силе!
Сила клуба это показатели успешности во многих турнирах ,так что ерунду не городите.)
Artuom
Artuom ответил Roman73
вчера в 18:01
Roman73:
Барсе легко доказывать свою силу. Реал выигрывает у всех, а Барса побеждает Реал. Эль-Классико --малый чемпионат мира.
Реал это не весь мир.
Барса умеет настраиваться на Реал, но не может настроиться например на Рому... Вот и получается что Реал (сильный клуб) Барса бьёт, а от более слабой Ромы отхватывает...
NOVA
NOVA
вчера в 17:38
    Roman73
    Roman73
    вчера в 17:02
    Барсе легко доказывать свою силу.
    Реал выигрывает у всех, а Барса побеждает Реал.
    Эль-Классико --малый чемпионат мира.
    barcelonistas
    barcelonistas ответил Кьянти
    вчера в 17:00
    Не совсем понял логику. Я же говорю про текущее состояние и силу ведущих клубов, как ее мерить. Здесь история не при чем (а история у Барсы богатая, но это уже другая история)
    barcelonistas
    barcelonistas ответил Artuom
    вчера в 16:59
    Не хватает характера и сил в решающих конца сезона, ведь начинают всегда бодро сезон. То бишь за счет пары-тройки матчей по сути не могут европейский подиум завоевать. Не тянут пока к сожалению
    kiendjin
    kiendjin ответил Кьянти
    вчера в 16:51
    Кьянти:
    Ох какой ты логичный, брат. Только вот если уж до конца следовать твоей логике, то результат, точнее успешность клуба надо оценивать по количеству всех титулов вообще, или если уж только на внутренней арене, то уж конечно не за последнии 10 лет, а на всей дистанции. А вот при таком раскладе Барса все ещё вторая в Испании и так было всегда. Что уж тут скажешь
      Кьянти
      Кьянти ответил barcelonistas
      вчера в 16:34
      Ох какой ты логичный, брат. Только вот если уж до конца следовать твоей логике, то результат, точнее успешность клуба надо оценивать по количеству всех титулов вообще, или если уж только на внутренней арене, то уж конечно не за последнии 10 лет, а на всей дистанции. А вот при таком раскладе Барса все ещё вторая в Испании и так было всегда. Что уж тут скажешь
      Artuom
      Artuom ответил barcelonistas
      вчера в 15:52
      barcelonistas:
      Вшивые опять о бане. Кого за что судить. Открою Америку для комментаторов ниже: при оценке клубов нужно учитывать совокупность факторов. Реал крут в ЛЧ, но это далеко не исполин, как Барса Гвардиолы или даже Галактикос, а нестабильная и отчасти везучая в решающих матчах команда. Игра на национальной арене и регулярные погромы от Барселоны это подтверждают.
      Правильно. С другой стороны в ЛЧ Барселона тоже стабильна... но это ужасная стабильность...
      Groove000
      Groove000 ответил RoArt
      вчера в 15:41
      RoArt:
      О силе клуба не по количеству кубков короля судят. Главный турнир планеты - Лига чемпионов и по месту клуба в ней можно судить о его силе!
      главный турнир Европы, ты хотел сказать? Болелы Латинской Америки с тобой не согласятся, ведь для них главный турнир - Кубок Либертадорес, то бишь Южноамериканская ЛЧ
      kiendjin
      kiendjin
      вчера в 15:33
      тисоня мырча
      ВааС
      ВааС
      вчера в 15:04
        barcelonistas
        barcelonistas
        вчера в 14:50
        Вшивые опять о бане. Кого за что судить. Открою Америку для комментаторов ниже: при оценке клубов нужно учитывать совокупность факторов. Реал крут в ЛЧ, но это далеко не исполин, как Барса Гвардиолы или даже Галактикос, а нестабильная и отчасти везучая в решающих матчах команда. Игра на национальной арене и регулярные погромы от Барселоны это подтверждают.
        Gelious
        Gelious
        вчера в 14:32
        Кто вообще в здравом уме будет сравнивать национальное первенство и межнациональное с сильнейшими клубами? Часто орут про то, что в чемпионате, мол, зато больше матчей. Ну что же, может тогда и РФПЛ пора ставить выше ЛЧ?
        RoArt
        RoArt
        вчера в 14:03
        О силе клуба не по количеству кубков короля судят.
        Главный турнир планеты - Лига чемпионов и по месту клуба в ней можно судить о его силе!
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100