«Барселона» - чемпион. Только этого мало

«Барса» выиграла чемпионат Испании в 25-й раз и оформила третий золотой дубль за четыре сезона, но очередной прокол в ЛЧ оставляет осадок. «Соккер.ру» поздравляет и не только.

25-й чемпионский титул. Лёгкий маршрут

Напряженной чемпионской гонки в Испании в нынешнем сезоне не получилось. «Барселона» начала сезон в Ла Лиге с семи побед подряд, выиграв эти матчи с общим счетом 23:7. Действующий чемпион «Реал» собрал в семи стартовых матчах только 14 баллов, что по меркам Примеры является серьезным отставанием, которое впоследствии только росло и достигло двузначного значения после декабрьской крупной победы «Барселоны» на «Сантьяго Бернабеу». Каталонцы вынесли «Реал» со счетом 3:0 на его же поле, оторвались на 11 очков, и уже тогда на «блаугранас» можно было вешать корону. Конечно, чемпионские зазоры в Испании принято измерять между «Барселоной» и «Мадридом», но в действительности команда Зидана даже не стала главным конкурентом парней Вальверде. «Атлетико» дольше оставался в чемпионской гонке, да и сейчас идет выше соседей.

Но сейчас не о мадридцах. «Барселона», оформившая чемпионство за четыре тура до финиша сезона, по-прежнему идет без поражений: 26 побед и 8 ничьих; 87 забитых мячей и только 21 раз каталонцы пропускали. Эрнесто Вальверде научил «Барсу» уважению к соперникам, чего в завершающемся розыгрыше Ла Лиги не было у «Реала». Теперь у «сливочных» остается всего лишь возможность мелко напакостить заклятым друзьям, выиграв в следующем туре на «Камп Ноу», чтобы не дать «Барселоне» провести идеальный сезон без поражений. 6 мая «сине-гранатовые» будут принимать «Реал» в ранге свежеиспеченного чемпиона Испании – неприятная ситуация для гостей из столицы, которые собираются игнорировать каталонский праздник. Зидан даже заявил, что никакого чемпионского коридора «Барселоне» его команда устраивать не собирается.

Чемпионская точка. Волчий билет для «Депортиво»

В том, что «Барселона» станет чемпионом, не было сомнений уже очень давно, а ближе к концу чемпионата оставалось только дождаться, в каком именно матче случится официально оформление нового-старого статуса. Прошлый чемпионат выиграл «Реал», но «Барса» быстро вернула себе титул, который стал для нее седьмым за последние десять лет. В итоге, контрольная точка нового чемпионства была пройдена в Ла-Корунье, где соседствовали радость и горе. Лет двадцать назад «Барселона» и «Депортиво» бились за чемпионство, а перед 34-м туром чемпионата Испании сезона 2017/2018 расклад был следующим: каталонцам хватало ничьей на «Риасоре», чтобы стать математически недосягаемыми в турнирной таблице, а «Депортиво» при любом результате, кроме собственной победы, официально вылетал в Сегунду. Подопечные Кларенса Зеедорфа бились как львы: галисийцы сумели по ходу матча сделать ничью 2:2, уступая 0:2, но два гола Месси в концовке похоронили «Депор». А золотые голы «Барсы» забил Лионель, которому не привыкать к подобным подвигам.

Место в истории. Три золотых дубля за четыре года

Каталонии не стоит выходить из состава Испании хотя бы потому, что «Барселона» с неизменным цинизмом демонстрирует свое превосходство над всеми клубами страны, в том числе столичными грандами, на внутренней арене. За последние десять лет у «Барсы» семь чемпионских титулов, шесть Кубков Короля и пять Суперкубков (шестой будет разыгран летом). То есть это 18 трофеев из 29. За это же время у «Реала» всего лишь шесть наград – по две каждого образца. То есть речь о троекратном преимуществе «блаугранас» на десятилетнем отрезке, который является самым успешным в истории клуба. Именно в составе «Барселоны» играют рекордсмены Ла Лиги по числу титулов: Лионель Месси и Андрес Иньеста становились чемпионами Испании по девять раз. Учитывая, что испанец по окончании сезона отправляется покорять Китай, у Лео будет шанс выйти в единоличные лидеры уже через год.

Плошка дёгтя. Проколы в Лиге чемпионов на фоне триумфов «Реала»

«Барселона» с 2009 года делала золотые дубли под руководством трех разных тренеров – Гвардиолы, Луиса Энрике и вот теперь Вальверде. У двух первых есть еще и «треблы» с победой в Лиге чемпионов, но вообще-то именно выступления на европейской арене – это то, что портит настроение боссам, футболистам и болельщикам «Барсы», несмотря на успехи на внутренней арене. Сезон 2014/2015 является счастливым исключением из правил, но тот триумф в окружении шести неудачных кампаний. В 2012 году еще при Гвардиоле был упущен из рук билет в финал, когда «Барса» на своем поле позволила «Челси» сыграть вничью 2:2, а на следующий год случилось жесточайшее фиаско – 0:7 от «Баварии». С тех пор каталонцы и вовсе взяли моду вылетать в четвертьфинале: в 2014-м и 2016-м от «Атлетико», в 2017-м и 2018-м от итальянских команд – «Ювентуса» и «Ромы».

Немаловажно, что проколы «Барселоны» происходят на фоне успехов мадридского «Реала», ставшего настоящим королем Европы: «сливочные» выиграли три Кубка чемпионов за последние четыре года, а сейчас претендуют на четвертую победу за пять лет. Они первыми сумели защитить титул в Лиге чемпионов, а теперь еще могут и выстроить цепочку из трех триумфов кряду, что по меркам современного футбола вообще за гранью добра и зла. Судя по слухам из столицы Каталонии, неудачи на европейской арене там раздражают многих и считаются серьезным ударом по престижу клуба, раз даже некоторые горячие головы предлагают отправить в отставку Эрнесто Вальверде, сходу выигравшего Ла Лигу и Кубок Короля. «Барселона» и «Реал» невероятно успешны в последние годы, но по-разному. Нужно понимать, что «сливочные» не согласились бы обменять свои Кубки чемпионов на доминирование на внутренней арене, а если бы каталонцам предложили махнуться завоеваниями с «Мадридом»? Как думаете, согласились бы?