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Роналду, Салах или чемпион мира. Кто возьмет «Золотой мяч»?

27 апреля 2018, 14:40

Прошло почти четыре месяца 2018 – треть года, а «Соккер.ру» пытается заглянуть в декабрь, когда «Золотой мяч» попадет в руки… в чьи, собственно, руки?

Насколько тесна связь «Золотого мяча» с командными победами?

Лига чемпионов. В эпоху Месси-Роналду сложно говорить о каких-то связях, ведь трофей достается только двум футболистам, хотя португалец и аргентинец в составе «Реала» и «Барселоны» за последние десять лет по три раза побеждали в Лиге чемпионов, а у КриРо есть еще успех с МЮ. Поэтому увидим солидный процент попаданий обладателя «Золотого мяча» в число триумфаторов главного клубного турнира Старого Света. Смотрим!

2007 год. Лига чемпионов – «Милан». «Золотой мяч» - Кака («Милан»)

2008 год. Лига чемпионов – МЮ. «Золотой мяч» - Роналду (МЮ)

2009 год. Лига чемпионов – «Барселона». «Золотой мяч» - Месси («Барселона»)

2010 год. Лига чемпионов – «Интер». «Золотой мяч» - Месси («Барселона»)

2011 год. Лига чемпионов – «Барселона». «Золотой мяч» - Месси («Барселона»)

2012 год. Лига чемпионов – «Челси». «Золотой мяч» - Месси («Барселона»)

2013 год. Лига чемпионов – «Бавария». «Золотой мяч» - Роналду («Реал»)

2014 год. Лига чемпионов – «Реал». «Золотой мяч» - Роналду («Реал»)

2015 год. Лига чемпионов – «Барселона». «Золотой мяч» - Месси («Барселона»)

2016 год. Лига чемпионов – «Реал». «Золотой мяч» - Роналду («Реал»)

2017 год. Лига чемпионов – «Реал». «Золотой мяч» - Роналду («Реал»)

Последние 11 лет, серия начинается с Кака – дабы напомнить о том, что «Золотым мячом» не всегда владели только Месси и Роналду. За эти 11 лет «Золотой мяч» восемь раз доставался победителям Лиги чемпионов – 73%, то есть почти три четверти обладателей главного индивидуального приза в год его получения побеждали в ЛЧ. Этот фактор нельзя не учитывать. Роналду выиграл четыре из пяти своих ЗМ в годы триумфов в главном клубном турнире УЕФА (2008, 2014, 2016, 2017), у Месси таких успехов три (2009, 2011 и 2015). Особняком стоят 2010, 2012 и 2013 год – в Лиге чемпионов первенствовали другие команды, но «Золотые мячи» все равно доставались Роналду и Месси, особенно расстроился Франк Рибери в 2013 году, когда именно он в составе «Баварии» поднял «ушастого» над головой, но лучшим в мире был назван Роналду. Лео и вовсе брал ЗМ в 2010 и 2012 – годы, когда сборная Испании выигрывала Евро и чемпионат мира.

Чемпионат мира. Связь «Золотого мяча» с главным футбольным форумом, который проходит раз в четыре года, и вовсе распалась на смене Месси и Роналду, хотя еще недавно зависимость была жесткой. Смотрите сами.

1998 год. Чемпионат мира – сборная Франции. «Золотой мяч» - Зидан (Франция)

2002 год. Чемпионат мира – сборная Бразилии. «Золотой мяч» - Роналдо (Бразилия)

2006 год. Чемпионат мира – сборная Италии. «Золотой мяч» - Каннаваро (Италия)

2010 год. Чемпионат мира – сборная Испании. «Золотой мяч» - Месси (Аргентина)

2014 год. Чемпионат мира – сборная Германии. «Золотой мяч» - Роналду (Португалия)

Зидан, Роналдо и Каннаваро выигрывали «Золотой мяч» благодаря триумфам на мундиалях, но в 2010 и 2014 году ценный приз доставался Месси и Роналду, несмотря на то, что их сборные были очень далеки от успехов на ЧМ. Связывают обладателей ЗМ-2010 и 2014 поражения от сборной Германии со счетом 0:4 во время чемпионата мира. Отдельно стоит упомянуть о победе Роналду в 2016 году, когда он выиграл не только Лигу чемпионов с «Реалом», но и победил на чемпионате Европы в составе сборной Португалии.

Два фаворита – Роналду и Салах

Во-первых, именно эти двое сейчас «в огне» и действуют в 2018 году невероятно – по 20+ забитых мячей и три десятка результативных действий за четыре месяца. Мощно! Скажем, у марсианина Месси такой статистики нет, кроме того, Лео вылетел из Лиги чемпионов, а это важнейший фактор. Как вы узнали выше, 73% обладателей «Золотых мячей» за последние 11 лет – победители Лиги чемпионов.

В нынешнем розыгрыше все идет к финалу «Реал» - «Ливерпуль», а значит, к очной встрече Салаха и Роналду, двух фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» на сегодняшний день. Славная интрига, согласитесь, и даже дополнительный повод для нейтральных зрителей болеть именно за такой финал. Не знаю, смогут ли «Бавария» и «Рома» помешать этому, но по идее именно английский и испанский клуб должны разделить трофей, а Роналду и Салах – выявить главного претендента на «Золотой мяч». Почти наверняка оба будут в первой тройке, с большой вероятностью один из них станет победителем, этому может помешать только…

Чемпионат мира. Внесет ли мундиаль свои коррективы?

Вне всяких сомнений, чемпионат мира – серьезная площадка, хотя мы видели, что команды-чемпионы из 2010 и 2014 года делегировали номинантов, но не победителей «Золотого мяча». Видимо, недостаточно просто выиграть мундиаль в составе своей сборной, как это сделали Иньеста, Хави или Нойер, нужно блеснуть на уровне Зидана-1998 или Роналдо-2002. Месси может блеснуть, выиграть «золото», забить восемь мячей и сделать счет 6:5 в дуэли с Роналду. Тот же Гризманн сохраняет такую надежду, главный герой Германии, если немцам удастся отстоять свой титул, да и о бразильцах помним, хотя их главная звезда Неймар из-за травмы оставался в тени в первой трети года. Впрочем, Салах и Роналду тоже могут добрать вистов во время ЧМ-2018 – кто ж им запретит?

А может быть, вообще кто-то неназванный выдаст стихийное шоу и приведет свою сборную к триумфу – безусловно, чемпионат мира имеет возможность внести свою лепту в борьбу за «Золотой мяч», но это пока вилами по воде писано, а вот соперничество Роналду и Салаха выделяется уже сейчас. Встретятся «Реал» и «Ливерпуль» в финале – разговоров будет еще больше.

Претенденты на «Золотой мяч». Коэффициенты букмекеров

1. Криштиану Роналду – 1.1

2. Мохамед Салах – 1.5

3. Лионель Месси – 3

4-5. Кевин Де Брюйне, Неймар – 10

6-8. Антуан Гризманн, Харри Кейн, Луис Суарес – 33

9-11. Давид Де Хеа, Роберт Левандовски, Эден Азар - 50

Если бы «Золотой мяч» вручали мы…

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
02 мая в 18:06
Если "Реал" не выиграет ЛЧ, то шансы Роналду на ЗМ значительно уменьшатся.
У сборной Португалии нет вариантов на титул в России, у сборной Аргентины они есть.
Если ЛЧ выиграет "Ливерпуль", то шансы Салаха на ЗМ многократно увеличатся.
Чтобы обойти Мохамеда, его соперник должен выиграть Чемпионат мира-2018.
Или, как минимум, дойти до полуфинала лично затащив туда свою сборную.
Самбука
Самбука
01 мая в 21:25
А вот мне интересно если произойдет чудо и в финале будут Бавария и РОМА,по идиотской логике давать золотой мяч только игроку команда которого выиграла ЛЧ,выходит что МЕССИ,САЛАХ и РОНАЛЬДО должны быть в пролете??
Самбука
Самбука
01 мая в 21:23
tabakur:
Давать ЗМ исходя из достижения команды - полный бред! Награда ведь индивидуальная! Запихни Месси в условное Тосно, он все равно был бы на 10 голов выше всех остальных, просто с 0 золотых мячей...
Вот и я об этом.Ладно Салах,но за что Рональду давать ЗМ?
Самбука
Самбука
01 мая в 21:21
причем здесь ЛЧ? Ваще то ЗМ это личная награда ,а не командная.Португальская плакса со своей гоп компанией прошел в 1/2 финала благодаря продажному судейке.Чем он еще заслужил мячик?Тем что телесами своими светил после липового пенальти перед 15 летними сыкухами?)))) По сезону ему до Месси как до Луны
alex1990for
alex1990for
29 апреля в 10:10
криштиана назамыкала в 1.8 и 1.4 лч, ну и с февраля всякому испанскому шлаку. теперь и за это зм дают? мде.
авито
авито
28 апреля в 18:19
распиарили кристину журналисты. он достоин лишь одного ЗМ.
tabakur
tabakur
28 апреля в 17:49
Давать ЗМ исходя из достижения команды - полный бред! Награда ведь индивидуальная! Запихни Месси в условное Тосно, он все равно был бы на 10 голов выше всех остальных, просто с 0 золотых мячей...
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid
28 апреля в 06:13
Ruslan3132
Ruslan3132
27 апреля в 22:02
dimagas1:
Ну а кто там может стрельнуть?Разве Гризманн или Де Брюйне с Вернером.
ну да, скорее всего надо чтобы и в сезоне этот игрок ярко себя проявил...чисто за ЧМ вряд ли дадут, если уж совсем будет кто то феерить и вытащит сборную к золоту.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
27 апреля в 20:33
Подождём чемпионата мира. Вдруг там выстрелит кто-нибудь совершенно неизвестный?
da da da
da da da
27 апреля в 18:22
уверен что если Испании выйдет в финал ЧМ то Иньеста выиграет ЗМ,просто уверен.
поэтому да,именно ЧМ все определит.
ВааС
ВааС
27 апреля в 18:03
Победитель ЛЧ выиграет ЗМ..
redesupar
redesupar
27 апреля в 17:50
Тот же Гризманн сохраняет такую надежду, главный герой Германии, если немцам удастся отстоять свой титул
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1046578
Незнал что он немец
NOVA
NOVA
27 апреля в 17:33
в 2010 конечно месси ни за что просто дали ЗМ!!! ну а так в 2012 и 2013 тоже можно было бы ни месси ни Рону не давать, а выделить других!!
DXTK
DXTK
27 апреля в 17:13
ЗОЛОТОЙ МЯЧ ПОЛУЧИТ ИНЬЕСТА........очень много разговоров об этом!!!
dimagas1
dimagas1
27 апреля в 16:59
Barca10Messi:
Салах получит ЗМ если зажжет в группе, да еще и втащит сборную в 1/4 финала, и при условии, что в финале ЛЧ будет Бавария.
Им в 1\8 нужно будет либо Испанию.либо Португалию нагнуть,сомнительно.
Gelious
Gelious
27 апреля в 16:58
Ragnar_Lodbrok:
Но весь состав Реала сильнее, чем у Ливерпуля
Ну в атаке это не особо влияет. Уж точно куда меньшее влияет подобное, чем игроки линии атаки (с среди которых Саллах и Роналду как раз). И португалец вытаскивает матчи раз за разом, когда как его двое известных партнеров в лучшем случае проводят серый матч. Так еще и трофей им Пушкаша теперь ждет его.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
27 апреля в 16:55
Но весь состав Реала сильнее, чем у Ливерпуля
No problem
No problem
27 апреля в 16:52
Щенок еще этот Салах,чтоб тягаться с Роналду.
Ну а гнома он переплюнул в легкую.
Barca10Messi
Barca10Messi
27 апреля в 16:45
Салах получит ЗМ если зажжет в группе, да еще и втащит сборную в 1/4 финала, и при условии, что в финале ЛЧ будет Бавария.
Gelious
Gelious
27 апреля в 16:43
Поражают болелы некоторым. Им любой топом будет, лишь бы не Роналду. И пофиг на игру португальца.
Gelious
Gelious
27 апреля в 16:42
Ragnar_Lodbrok:
Салах весь сезон тащит Ливерпуль и много голов забивает топам.
Все же в атаке не он один рулит. В то время как у Роналду в напарниках, прости господи, Бензема с Бейлом. Ну и статистика в ЛЧ у Роналду поражает вновь.
castromen
castromen
27 апреля в 16:36
Из двоих,скорее всего получит тот,который блеснет в ЧМ 18. Достойны оба.
Shpundya .
Shpundya .
27 апреля в 16:24
Будь Роналду мужиком снялся бы с гонки и отдал Салаху, он действительно заслуживает этой награды, что интересно такой бы поступок запомнился на десятилетия и затмит все предыдущие заслуги да и извечного своего конкурента Месси затмит.
Олег Гусов
Олег Гусов
27 апреля в 16:16
Реал , благодаря Криштиану , в третий раз подряд рвется получить Кубок ЛЧ ! И если он его получит , то вопрос о лучшем игроке мира в 2018 году решится сам собой , не взирая даже на результаты Чемпионата мира !!! Потому что 3-й раз подряд взять Кубок ЛЧ - ЭТО КОСМОС !!!
dimagas1
dimagas1
27 апреля в 16:10
Сергей Шипилов:
кто возьмет ЛЧ того и мяч)
Ну скажем Бавария победит и кому там давать?
spartach n1
spartach n1
27 апреля в 15:57
борька:
Без прав, без тормозов, снесет,а аллах мяч в машину забросит!
Сергей Шипилов
Сергей Шипилов
27 апреля в 15:57
Ragnar_Lodbrok:
Салах весь сезон тащит Ливерпуль и много голов забивает топам.
что ты пишешь, он топит за Реал и Роналду,объективности там в суждениях немного)
Сергей Шипилов
Сергей Шипилов
27 апреля в 15:55
кто возьмет ЛЧ того и мяч)
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
27 апреля в 15:54
Gelious:
Саллах не тащит так, как делает это Роналду в новом году.
Салах весь сезон тащит Ливерпуль и много голов забивает топам.
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