«Реал» - «Бавария». Реквием по мечте

Блогер «Соккер.ру» Red Toni подготовил свой анализ полуфинального поединка между «Реалом» и «Баварией».

Обе команды выдали два матча сумасшедшего качества. Это действительно первоклассный футбол грандов, но при этом в игре обоих коллективов были и некоторые погрешности. Рассмотрим их более внимательно.

Вратарская позиция

Уж кого, а Нойера «Баварии» не хватало больше всего. Ульрайх не вратарь того уровня и доказал это «бесплатным» голом во втором матче с «Реалом». Да и по ходу первого матча я не был на 100 процентов уверен, что Нойер не потащил бы те мячи. Зато «Реалу» нужно понять одну важную вещь: Кейлор Навас - игрок уровня Де Хеа, и эти два матча подтвердили это. Кейлор смог справиться с большим наплывом различных атакующих действий «Баварии», остановил Левандовски, клепающего голы в чемпионате. И это с учетом того, что защитная линия «Реала» выглядела не слишком достойно. Так что покупать Де Хеа «Реалу» не имеет смысла, лучше прикупить кого-нибудь в защитную линию.

Защитная линия

Вот тут хочется сказать отдельное слово о защите «Баварии», они молодцы. Конечно, вы скажете, пропустили 4 мяча, какие молодцы?! Но один мы описали выше - вина Ульрайха, остальные на совести по большей степени средней линии клуба, которая дала такие уникальные возможности. Также не стоит забывать про атакующие действия баварской защиты: Зюле отдал отличную передачу в голевой атаке. Ну а защитная линия «Реала» была не настолько успешной. Рамос вообще допустил гол Киммиха, после чего игра наэлектризовалась до предела. «Реалу» нужно подумать об обновлении защитных построений, это не дело, что Васкесу приходится действовать в обороне и вспоминать своё старое ремесло.

Средняя линия

Такую полузащиту, как у «Баварии» или «Реала», хотел бы каждый тренер. Конечно, с некоторыми оговорками. В последние годы клубы обменивались игроками, многие играли и в том, и другом клубе, и для них эта игра - вопрос принципа, но некоторые игроки в центре вызвали у меня вопросы.

Во-первых, давайте посмотрим на структуру игры в целом и построение команд. Примечательным в этом может быть второй матч. Юпп принял модель Зидана, да и вообще оба в целом сыграли «креативным» кулаком в центре. При всём уважении Ковачич и Модрич не Каземиро и не играют чистыми опорниками. Да и Мартинеса не было в основе.

Во-вторых, после первого матча, после того как сломался Роббен и Боатенг, оставить Рибери в основе было достаточно странным. На флангах хотелось бы увидеть Тиаго и Хамеса. Молодые, креативные, растягивающие оборону Реала и давящие на Васкеса, слабое место в составе «Реала».

Нападение

В «Баварии» это были Мюллер, Левандовски и Рибери, а у «Реала» - Роналду, Бензема и Асенсио. Начнём с «Баварии», к Рибери нет вопросов по игре, Франк выложился на все 100. А вот к сдвоенному нападению очень большие претензии. К Роберту, так вообще, на фоне слухов о переходе именно в «Реал». Сколько нападающий забил за 2 матча - ровно столько же, сколько и Роналду. Но Роналду хотя бы приложил немалые усилия в командных взаимодействиях.

Да, многие, вспоминая Криштиану, припомнят этот ужасный промах, который будет сниться ему же в страшных снах. А вот Роберт не только не реализовал свои моменты, но и вообще очень блекло выглядел. И это ещё мягко выражаясь. Я бы добавил сюда ещё проблемы Томаса Мюллера. Как же они оба тяжеловесно выглядели, на фоне остальных игроков! Мюллер вообще не успевал за мячом. Проблемы с выбором позиции для Томаса остались. К кому точно нет вопросов, так это к Кариму Бензема и атакующей тройке Реала в целом. Француз забил свои голы, а остальные форварды «Реала» хорошо напрягли своей работой оборонительную линию «Баварии».

Выводы:

«Бавария» сыграла очень слабо. Юпп Хайнкес - хороший тренер, но чем именно он хорош сейчас для «Баварии»? Хотя бы тем, что склеил разобранную команду и показал управленцам, какие изменения пора вносить. Конечно, Юпп бы хотел победить, взять золотой «требл» и уйти. Но именно сейчас он обнажил все проблемные детали «Баварии»: уязвимость вратарской позиции, отсутствие больших альтернатив в средней линии поля, слабая игра нападения против серьезных соперников. Гегемон Германии получил серьёзный урон в этом матче и серьёзнейший урок на будущее, а немцы не такие люди, которые забывают уроки.

Будем надеяться, что этот опыт поможет «Баварии» в будущем. А сейчас давайте поздравим Зидана, 3-й раз в течение 3 лет он в финале. Принимайте поздравления болельщики «Реала» и не печальтесь баварцы, как говорят про «Баварию» - «чтобы выиграть Кубок чемпионов, нужно пережить большое потрясение».