«Кумиры» миллионов

03 мая 2018, 20:25

Появление легионера на наших футбольных полях – событие всегда интересное и вместе с этим непредсказуемое. Кто знает, что заманило его в дебри российского футбола. Может быть, зарплата? Возможность почувствовать себя локальным божком на фоне непритязательных партнеров? Или же возможность проявить себя, завоевать любовь и уважение партнеров, болельщиков и обратить на себя внимание топ-клубов? Кто знает – в истории отечественного футбола есть немало и тех, и других примеров.

Но особняком стоит другой тип иностранных футболистов. Когда о них заходит речь, тренеры либо пожимают плечами, либо говорят, мол, они хорошие, и искренне недоумевают, как можно их ругать. Впрочем, пример Мукунку многие успели основательно забыть, как и некоторых ныне живущих. Эту поразительную несправедливость мы с вами исправить и постараемся.

Серхио Родригес Гарсия («Спартак» Москва, 2011-2012 гг.)

Дуэту Карпина и Попова (бывшие главный тренер и спортивный директор «Спартака») болельщики могут припомнить многое. И многих. Однако рослый испанский центрбек «Эркулеса», в котором выдающегося футболиста выдавали разве что школа «Барселоны» и сходство с Каримом Бензема - это отдельный параграф. В 2011 году москвичи проводили тренировочный сбор в Аликанте, где также тренировался «Эркулес». По словам самого Родригеса, именно тогда руководство «Спартака» заприметило испанца.

Сложно представить, чем именно руководствовались Карпин и Попов при подписании Родригеса. Впрочем, игру испанца лучше всего охарактеризует его дебютный матч – выездное поражение от «Ростова» 0:4. По окончании контракта Родригес отправился восвояси, оставив о себе недобрую память. После «Спартака» Серхио заглянул на скамью «Райо Вальекано», отыграл два сезона за бельгийский «Эйпен» и сейчас является глубоко запасным испанской «Льягостеры», обитающей в середине таблицы Сегунды В.

Хуан Мануэль Инсаурральде («Спартак» Москва, 2012-2015 гг.)

Однако радоваться уходу Родригеса долго не пришлось, так как руководство «Спартака» выцепило из «Бока Хуниорс» габаритного центрального защитника Инсаурральде. Послужной список и количество матчей за один из лучших клубов Аргентины вселяли надежды на то, что аргентинец – удачная история. В дебютном матче за «Спартак» аргентинец умудрился забить «Тереку» и затем сделать результативную ошибку, которая принесла на тот момент в ничейном матче три очка грозненцам.

Дальше была череда ошибок – привезенный гол и удаление в домашнем матче с «Селтиком», автогол с «Анжи», удаление с «Зенитом» и т.д. Уже при Якине аргентинец уехал в ПАОК, где умудрился отыграть 11 матчей и добраться до финала Кубка Греции, но не сумел впечатлить своими талантами руководство. Посему вернулся в стан «Спартака», чтобы летом 2015-го уехать свободным агентом в мексиканский «Чьяпас». Там аргентинец тоже не сумел закрепиться, после чего произошло возвращение на сезон в «Бока Хуниорс». 2018 год аргентинец начал в составе чилийского «Коло-Коло».

Сенияд Ибричич («Локомотив» Москва, 2011-2013 гг.)

В 2010 году футболистом года в чемпионате Хорватии стал центральный полузащитник «Хайдука» Сенияд Ибричич. До него этой награды удостаивались такие парни, как Манджукич, Модрич, Эдуардо. Вот руководство «железнодорожников» во главе с «тетей Олей» Смородской здраво рассудило, что такой игрок им не помешает. Тот факт, что игрок не прошел просмотр в киевском «Динамо», их никак не смутил, посему 7 миллионов евро были уплачены «Хайдуку».

На деле центрхав, «входивший в топ-10 полузащитников Европы» (многие до сих пор припоминают Смородской эти слова) сподобился всего на 4 гола и 1 голевую за 28 матчей. Невзрачная игра Ибричича сопровождалась увольнением Красножана и приходом Коусейру, который очевидно быстро понял, что за игрока умудрились подсунуть Смородской. После чего Ибричич съездил в аренду на берега солнечной Турции в «Газиантепспор» и «Касымпашу», а летом 2013-го окончательно перебрался в Турцию, пополнив ряды клуба «Кайсери Эрджиесспор» (вторая лига Турции, между прочим). Однако там Ибричич тоже не задержался, съездив в аренду в македонский «Вардар». Далее в карьере боснийца были турецкие «Каршияка» и… иранский «Сепахан». После чего Сенияда занесло в Словению, где на данный момент он и выступает за «Домжале».

Жонатан Лежар («Терек» Грозный, 2011-2013 гг.)

Кто-то помнит еще такого? А ведь на 23-летнего вингера, перешедшего из «Андерлехта» за 4,5 миллиона евро, возлагались большие надежды. Однако что продемонстрировал за неполные три года бельгиец в Грозном? Отбыл («отыграл» довольно сложно сказать) 22 матча на поле и внезапно умудрился забить «Кубани». В остальное время Жонатан наслаждался зарплатой и изрядно кутил, умудрившись несколько раз попасться на вождении в пьяном виде.

Окончание контракта принесло невероятное облегчение руководству «Терека», а сам Лежар уехал играть, а вернее – числиться – на родину в «Мехелен». После чего годик посидел на скамье в «Блэкпуле», а в 2015 году был подписан «Стандартом». Особого успеха он там не сникал, хоть и забил голов больше, чем за последние 5 лет (4 гола). Нынче 31-летний полузащитник играет в Бельгии за «Сент-Трюйден», живет вполне себе счастливо и вряд ли скучает по былому.

Марк Кросас («Волга» Нижний Новгород, 2011-2012 гг.)

На самом деле – пример не самого худшего футболиста, но очевидно плохой пример того, как финансово несостоятельным командам надо вкладывать деньги

Воспитанник «Барселоны» в Нижнем Новгороде? Впрочем, не единственный, кто в том году приехал в Россию. Испанец прошел через все уровни «Ла Масии». Им интересовался «Ливерпуль», у самого Марка был вояж в «Лион», опыт игры за «Селтик» - футбольная общественность России оживилась, когда Марк пополнил состав «Волги». Тот факт, что до этого Марк около года уже не был основным игроком «кельтов» и летом у него заканчивался контракт, не стал препятствием. Президент клуба Гойхман не афишировал сумму, отданную за Марка, однако инсайдеры сообщали о том, что за Кросаса было отдано 200 тысяч евро. По итогу Марк честно тренировался, выходил на поле, играл. Справедливости ради, даже недорабатывающий Кросас не смотрелся инородным телом, но общий уровень команды не позволял ему блистать, а сам Кросас явно не старался ради команды. Но далее «Волгу» настигли финансовые проблемы, о чем искренне Кросас рассказывал в собственном твиттер-аккаунте. По итогу игрока отпустили восвояси. И стоило ли так тратиться на никак не усилившего команду игрока?

После «Волги» Марк уехал выступать… в Мексику, где успел поиграть за «Сантос Лагуну», «Крус Асуль», «Тампико», «Леонес Негрос», отрастить бороду и совершить вояж на родину в «Тенерифе», где его единственным достижением стала поимка редкой плоскотелой акулы, которая считается вымирающим видом в Санта-Крус. Впрочем в Мексике он успел выиграть тамошний чемпионат в 2012 году и сыграть в финале ЛЧ КОНКАКАФ. В последний раз Марк Кросас числился в составе «Крус Асуль», зимой у него истек контракт, и на данный момент он является свободным агентом.

Отман Баккал («Динамо» Москва, 2012-2013 гг.)

Ну а этого парня вы должны помнить? Нет? А в Голландии его помнят как одного из самых многообещающих футболистов. Еще в 2003 году Отман дебютировал в составе ПСВ, играл, позднее составил одно из лучших поколений эйндховенцев – вместе с Афеллаем, Джуджаком, Ленсом, Манолевым, Тойвоненом и другими. Однако начиная с 2011 года Отмана начали преследовать спады в игре, после чего последовала аренда в «Фейеноорд», а затем и переход в «Динамо». Справедливости ради – переход в статусе свободного агента. Однако 4 матчей хватило, чтобы понять – Баккал потерял вкус к игре.

До лета 2013 года Баккал обретался между дублем «Динамо» и скамьей запасных, после чего руководство решило, что Отман – слишком дорогой дублер, и расторгло контракт по обоюдному согласию с футболистом. Следующий сезон Отман провел, числясь в составе «Фейеноорда». После чего завершил карьеру.

Эзекиэль Хенти («Локомотив» Москва, 2016-2017 гг.).

Если «Локо» станет чемпионом сезона 2017/2018, то болельщики многое простят команде. Даже этот невероятный трансфер. Судя по карьере Эзекиэля, можно было догадаться о реальной стоимости игрока. Даже 14 забитых за словенскую «Олимпию» голов за два сезона никак не объясняют 5 миллионов евро, переведенных руководством «Локомотива» на счет словенского клуба.

Что касается самого Эзекиэля – пример достаточно свежий, чтобы напоминать о том, как на самом деле представил себя на обозрение футбольной общественности нигериец. После «Локомотива» Хенти отправился в венгерский «Видеотон». На этот раз сумма трансфера упала до 3 миллионов евро (многие согласятся, что даже это трансферная победа). Сейчас Хенти чаще числится за фарм-клуб «Видеотона» с не менее ярким для Венгрии названием - «Академия Пушкаша». Остается надеяться, что когда-нибудь нигериец будет хоть отчасти похож на легендарного форварда.

Диего Тарделли («Анжи» Махачкала, 2011 год)

Пример Тарделли – как олицетворение того, чем закончилась попытка Керимова создать дагестанскую версию «Галактикос». Хотя почему селекционный отдел махачкалинцев не обратил внимания на то, как закончились предыдущие вояжи Диего в Европу – в ПСВ и «Бетис» – хороший вопрос. Сумма трансфера составила от 5 до 7,5 млн, а успехи Тарделли на родине заставляли верить, что в его лице «Анжи» получил хорошего конкурента для Это’О. 14 появлений на поле и 0 голов – действительно «хорошая» конкуренция.

Спасло ситуацию появление «Аль-Гарафы» из Катара, которая отважилась перевести Керимову 7 миллионов евро. В воротах ее соперников Тарделли успел расписаться 13 раз, после чего Диего опять потянуло на родину, где его с распростертыми объятиями принял «Атлетико Минейро». В 2015 году Диего одним из первых попал под экспансию китайских клубов и уехал покорять просторы Поднебесной в «Шаньдун Лунэн», где и играет до сих пор.

Ренан Брессан («Алания» Владикавказ, 2013 год)

Первый (и пока единственный) натурализованный бразилец в сборной Беларуси тоже нашел себе место в нашем списке. С 2007 по 2012 год Ренан играл за «Гомель» и БАТЭ, где под руководством Ганчаренко обрел себя и регулярно входил в списки лучших футболистов чемпионата Беларуси, даже забивал «Баварии» в памятном домашнем матче. С 2012 года ходили слухи о переезде Брессана в РФПЛ, однако мало кто предполагал, что Ренана переманит именно «Алания». Руководство наскребло около 2.5 млн на трансфер Брессана.

Однако дальше «Аланию» постигли вылет из РФПЛ и финансовый кризис. На фоне этого Брессан подолгу не получал зарплату, что и привело к тому, что белорусский бразилец разорвал контракт с «Аланией». Дальше в карьере Брессана чередовались «Астана», «Риу Аве», кипрский АПОЭЛ и португальский «Шавеш», где он и находится на данный момент. Однако с момента перехода в «Аланию» Ренан мало напоминает того центрального полузащитника, который творил сенсацию под руководством Ганчаренко.

Виктор Обинна («Локомотив» Москва, 2011-2015 гг.)

Моуриньо называл его одним из самых талантливых и перспективных игроков «Интера». Остается только догадываться, серьезно ли говорил «Особенный» или троллил. Факт – кроме «Кьево» – клуба, из которого его забрал «Интер», Обинна нигде себя не проявил. Ни в аренде в «Малаге», ни в «Вест Хэме». Однако такой свободный агент показался лакомым куском для «Локомотива», посему с Виктором быстро подмахнули контракт и до 2015 года Виктор числился игроком. Хотя он и отыграл 45 матчей за москвичей, но всего 3 забитых мяча и отсутствие у Обинны хоть какой-то заинтересованности заставили руководство не продлевать с ним контракт. В результате Обинна уехал свободным агентом в «Дуйсбург», после чего отправился в «Дармштадт», но и там, и там ему не удалось продемонстрировать что-то экстраординарное. В итоге с 2017 года Обинна числится в составе южноафриканского клуба «Кейптаун Сити».

Деми Де Зеув («Спартак» Москва, 2011-2014 гг.)

Бонус для всех поклонников любых команд, кроме «Спартака». Фамилия «Де Зеув» давно стала синонимом абсолютно неудачного трансфера во всех смыслах. Хотя, казалось бы, футболист сборной Голландии и «Аякса», крепкий центральный полузащитник – 6 миллионов казались смешными деньгами за такого игрока. Дальнейшую историю знают все. 33 раза Де Зеув появлялся на поле, и каждое появление провоцировало развитие кровоизлияний в сетчатке у каждого, кто имел счастье это наблюдать. В 2013 году Деми уехал в аренду в «Андерлехт», а в 2015 году стал свободным агентом. Деми долго искал новую команду, даже пользуясь для этого социальной сетью «LindekIn». В итоге Деми удалось до конца сезона присоединиться к голландской «Бреде», сыграть за нее 12 матчей и осенью 2016 года завершить карьеру. Комментарии, как говорится, излишни.