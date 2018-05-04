11 конфликтов и скандалов чемпионского «Спартака»

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 37 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 1:0 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед4.63.551.8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм7.54.71.41
Германия. Бундеслига 2017/2018, 33 тур1X2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб МайнцМайнц1.35.59.8
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария8.55.51.33
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер3.754.11.85
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург -:- Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-043.43.42.15
Испания. Примера 2017/2018, 36 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 1:0 Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад2.073.53.4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия2.183.33.35
Италия. Серия А 2017/2018, 36 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.147.817.5
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья1.147.818
Португалия. Примейра 2017/2018, 33 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика2.053.23.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 29 тур1X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 0:1 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар10.75.451.28
14:00 Идет второй тайм, 59’ Логотип футбольный клуб ТосноТосно 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М2.753.32.55
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит2.453.253.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов1.524.056.5
Россия. ФНЛ 2017/2018, 37 тур1X2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург11.55.31.25
Франция. Лига 1 2017/2018, 36 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб АмьенАмьен 2:2 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ9.85.81.27

11 конфликтов и скандалов чемпионского «Спартака»

вчера, 12:54
11 конфликтов и скандалов чемпионского «Спартака»

Массимо Каррера пытается удержать в руках сложный коллектив, который не смог прожить сезон после чемпионства спокойно. «Соккер.ру» суммирует трудности «Спартака».

Массимо Каррера и вручение премии лучшему тренеру РФПЛ

Что-то пошло не так сразу после завоевания чемпионства. Эта история подчеркивает профессионализм и обстоятельность спартаковского руководства. Тренер, который привел «Спартак» к чемпионству впервые за 16 лет, не смог лично получить премию лучшему наставнику РФПЛ по итогам прошлого сезона. Якобы Сергей Родионов сказал Каррере, что его нет в числе приглашенных на гала-вечер РФПЛ, и сам поехал получать награду (это факт), а по официальной версии для организаторов вечера итальянец явиться не смог – якобы срочно улетал. Буквально в тот же день представители РФПЛ показали пригласительную, отправленную в «Спартак», где Массимо значится под первым номером, а сам Каррера признался, что вечер, во время которого половина его команды получала награды за золотой сезон, и где он тоже должен был присутствовать, провел в гостинице. Кто-то в клубе начал интриговать против тренера-чемпиона еще прошлой весной или речь о банальном головотяпстве?

Увольнение водителя автобуса и доктора Лю

Эта тема долго раздувалась и преподносилась под следующим соусом: Каррера устанавливает диктатуру в «Спартаке». Каррера избавился от важных членов команды, которые тоже были частью сложившейся по ходу чемпионского сезона семьи. Каррера – людоед, а атмосфера внутри коллектива нарушена. Ну и в таком духе. Прошло время, у Массимо появилась возможность высказаться, и в интервью он прямо заявил, что никаких решений о судьбе водителя автобуса и доктора Лю не принимал.

Денис Глушаков и продление контракта

Еще одной головной болью «Спартака» на старте сезона стали переговоры с Денисом Глушаковым по новому контракту. При этом у капитана оставалось еще полтора года действующего соглашения, однако на фоне чемпионства полузащитник явно рассчитывал на улучшенные условия и подчеркивал свои желания постными минами и невнятной игрой, что сказывалось на команде и результатах. 22 сентября Денис Глушаков и «Спартак» продлили отношения, и только после этого капитан улыбнулся.

«Горячая картошка» между Каррерой и клубным менеджментом

Будь в «Спартаке» все спокойно и правильно, в этом сезоне могли бы увидеть «золотой дубль» «красно-белых», но комок противоречий снова отодвинул москвичей от первых мест. Это и трения внутри коллектива, и явно проваленная летняя трансферная кампания, во время которой стало ясно, что в клубе согласия нет. Каррера настаивал, что планы по усилению состава переданы руководству, Наиль Измайлов отвечал, что Массимо отказался от Смолова и сам несет ответственность за трансферы, итальянец снова парировал. Якобы новичками в «Спартаке» занимались две конкурирующие группировки – Каррера и Трабукки с одной стороны, Измайлов и его команда с другой. Так это было или нет, мы точно не знаем, но дискуссия главного тренера и вице-президента в прессе, когда каждый выражает свою позицию по распределению функций, это в любом случае нездоровая ситуация.

Тренер по физподготовке - «лыжник»

Плохие результаты на старте сезона и вальяжность на трансферном рынке сопровождалась травмами игроков, за что ответственность моментально возложили на нового тренера по физической подготовке – Джорджо Д’Урбано. Появление двух итальянских помощников в штабе Карреры тоже не всем понравилось, а тут еще в зоне ответственности одного из них удачно разверзлись ворота ада. Сразу же вспомнили, что Джорджо раньше готовил горнолыжников и это он заставляет футболистов приседать и танцевать со штангой. Эта тема тоже долго муссировалась и до сих пор периодически всплывает.

«Шоколадки тают на солнце»

Оговорюсь, что Джикия не совершил ничего предосудительного, когда прокомментировал разминку своих темнокожих партнеров фразой: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце».  Никто на Георгия не обиделся, этот скандал разгорелся не внутри «Спартака», он был внешним. Просто со стороны получилось, что большой клуб вновь повел себя глупенько и подставился, а за формирование положительного имиджа должна отвечать пресс-служба. Доверили вести аккаунт в «Твиттере» футболисту – замечательно, но ведь цензуру никто не отменял, или «Спартаку» был так нужен звонок из Кремля с советом? В других случаях вотчина Леонида Трахтенберга играет в молчанку, чем вызывает ненужные кривотолки вокруг команды, как это было неделю назад, когда не потрудились объявить состав делегации на матч с «Амкаром», хотя в Пермь не полетели Глушаков и Пилипчук, что требовало объяснений.

Селихов и лишний вес

Довольно неожиданно в первом матче «Спартака» после зимней паузы – против «Атлетика» из Бильбао в Лиге Европы, в воротах вышел играть Артем Ребров, а не Александр Селихов. Всезнающие инсайдеры сообщили, что молодой вратарь провинился дважды – опоздал на завтрак и носит при себе 900 грамм лишнего веса. Селихов позже признался, что опоздание действительно имело место, но потом состоялся разговор с Каррерой, после которого конфликт оказался исчерпан. Тем не менее, этот воспитательный эпизод, возможно, стоил «Спартаку» продвижения по сетке Лиги Европы, ведь Ребров в домашней встрече сыграл неубедительно.

Каррера vs Фернандо и Глушаков

Перед возобновлением сезона в РФПЛ в СМИ появилась информация о том, что у Массимо Карреры конфликт с лидерами «Спартака» - Фернандо и Глушаковым. Однако оба полузащитника попали в стартовый состав на важнейшую игру с «Локомотивом» в начале марта, а итальянец парировал вопрос о разладе в отношениях: «Конечно, у нас конфликт. Глушаков и Фернандо проспорили мне обед, и возник спор из-за того, кто будет платить». Не каждый объявленный в прессе спартаковский конфликт является таковым по сути, так что события в популярном клубе преподносятся в гипертрофированном виде.

Воспитание именинника Луиса Адриано

Новая волна конфликтов набросилась на «Спартак» в концовке чемпионата и стала причиной выпадения из чемпионской гонки (призрачные шансы остались, но без поражений от «Урала» и «Ахмата» команда Карреры вообще могла бы быть первой) и вылета из Кубка России. Двенадцатого апреля отметил свой 31-й день рождения Луис Адриано, а на следующий день бразильский форвард якобы пришел на тренировку в некондиционном состоянии, чем вызвал недовольство партнеров и вроде бы даже спровоцировал драку. Перед матчем с «Уралом» в «Спартаке» произошла ссора, а лучший игрок сезона провел ту игру на скамейке запасных якобы из-за мышечной травмы.

Глушаков и Комбаров - вне состава

То, как играли в матчах с «Уралом», «Тосно» и «Ахматом» Глушаков и Комбаров – это даже не дно, а хуже дна. Либо футболисты сборной России в одночасье растеряли мастерство, либо по каким-то причинам оказались не в форме/в плохом психологическом состоянии, либо намеренно саботировали игру. Некоторые эпизоды с пробегами мимо мяча – вопиющие. Сначала Денис, а потом и Дмитрий загремели в запас, откуда могут и не вернуться, если Каррера останется у руля команды. Впрочем, Массимо пока «своих не сдает», что бы там ни происходило.

Уход Романа Пилипчука

И последняя капля – это уход из команды Романа Пилипчука, первого помощника Массимо Карреры в золотом сезоне. Отношения между тренерами явно испортились, ведь по решению итальянца Пилипчук не летал в Пермь на игру с «Амкаром», а сам Роман Михайлович выступил с заявлением об уходе из «Спартака» за два тура до финиша чемпионата и в преддверии важнейших матчей, причем поблагодарил всех, даже Дмитрия Аленичева, но Карреру не упомянул. Вот так весело живет «Спартак». И ведь еще два тура до конца сезона – легко могут подкинуть что-то новенькое!

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Все комментарии
PROMES
PROMES ответил D.vil
сегодня в 09:04
D.vil:
Массимо не взяли на вручение - не дали побухать; Селихов и лишний вес - а вы знаете, какой алкоголь калорийный; Адриано пришел с похмелья на тренировку - обрусевший Адриано и т.д. и т.п.!) Имхо, все проблемы Спартака от зеленого змея;)
Галина,ты меня пугаешь,ты во всех трёх случаях выпивала с ними,раз так осведомлена!!
PROMES
PROMES
сегодня в 08:59
Какая то хрень,высосанная из пальца,а не скандалы!!!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил за
сегодня в 07:06
за:
Чистяков не чист на руку...
Смотри, за такие выражения в отношении автора - запросто забанят, на неделю (как минимум)!
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 07:02
Стелят соломку перед проигрышем Ростову.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил ABir
сегодня в 07:01
ABir:
Soccer вроде должен о футболе, а в этой статье бабский сплетни
И не только в этой, а еще в "доброй половине" статей о Зените.
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 06:59
Понравилась фраза Чистякова: "это даже не дно, а хуже дна". На удивление, верно подмечено!
ABir
ABir
сегодня в 04:46
Soccer вроде должен о футболе, а в этой статье бабский сплетни
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto
вчера в 22:25
После тех гадостей, которые местные писаки позволяют себе про ЦСКА, читать недовольство фанов спартака данной статьёй просто противно.
D.vil
D.vil
вчера в 22:19
Массимо не взяли на вручение - не дали побухать;
Селихов и лишний вес - а вы знаете, какой алкоголь калорийный;
Адриано пришел с похмелья на тренировку - обрусевший Адриано и т.д. и т.п.!)

Имхо, все проблемы Спартака от зеленого змея;)
lobstersss
lobstersss ответил за
вчера в 21:14
    Parovoznic
    Parovoznic ответил 4RT
    вчера в 18:24
    4RT:
    Обычные рабочие моменты,я бы их вообще палкой гонял
    В нашем футболе палкой нужно гонять ногомячистов всех команд.
    А ногомячистов сборной - двумя палками ))
    ivany4
    ivany4
    вчера в 18:10
    Ключевые слова в этом сочинение:
    "Так это было или нет, мы точно не знаем...."
    "Не каждый объявленный в прессе спартаковский конфликт является таковым по сути, так что события в популярном клубе преподносятся в гипертрофированном виде."
    MAUS
    MAUS
    вчера в 17:17
    Статья - ноль полезной информации, одни утки из области жёлтой прессы, для любителей потроллить)))
    посадили на бутылку
    посадили на бутылку ответил Nerai Sairensa
    вчера в 15:48
    Nerai Sairensa:
    Нy ситуация с Пилипчуком например действительно неприятная и странная, а Глушаков и Комбаров ветераны команды так что трения между ними и тренером действительно могут выйти Спартаку боком. Однако пока что Массимо очень достойно держится - все что происходит в раздевалке, там же и остается, и никогда своих игроков недоброжелателям не сдает.А, учитывая что ЦСКА и Зенит могут быть выше Спартака только если Спартак плохо себя чувствует - за них опять стыдно)
    "все что происходит в раздевалке"

    а что происходит в раздевалке, сажают на бутылку?
    4RT
    4RT
    вчера в 15:37
    Обычные рабочие моменты,я бы их вообще палкой гонял
    Don trambon
    Don trambon
    вчера в 15:13
    бугага. давай итальяшка поувольняй всех из этого жалкого клубика и сам свали. а мы с удовольствием будем смотреть как *горит* спам))0
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответил за
    вчера в 14:29
    С детства лошадей любит наверно).
    falloutfun
    falloutfun
    вчера в 13:53
    Да понятно,кто мутит воду и раздувает скандалы вокруг клуба.Те,кто привык пилить между собой дутые кабинетные чемпионства последних лет.Те,кто не позволил Ростову стать чемпионами.Мы все их знаем.
    Jum13
    Jum13 ответил d_fincher
    вчера в 13:30
    d_fincher:
    Это сколько времени было потрачено, чтоб накопать 11 конфликтов, 99% из которых не являются конфликтами, ибо конфликт - когда у тебя в команде кокаиновый наркоман, которого поймали, или когда капитан и воспитанник деньги поделить не может, а вице капитан посылает болельщиков. Вот конфликты. А тут, видите ли, водителя уволили и на церемонию не пригласили. Ладно, зато опять видно, какой клуб самый популярный в стране.
    Ладно, зато опять видно, какой клуб самый популярный в стране.
    ========================================

    Популярность, основанная на скандалах - это так по-спартаковски. Вам Ксюшу Собчак в тренеры надо взять - она быстро вас в мировые лидеры выведет )))
    Nerai Sairensa
    Nerai Sairensa ответил d_fincher
    вчера в 13:25
    d_fincher:
    Это сколько времени было потрачено, чтоб накопать 11 конфликтов, 99% из которых не являются конфликтами, ибо конфликт - когда у тебя в команде кокаиновый наркоман, которого поймали, или когда капитан и воспитанник деньги поделить не может, а вице капитан посылает болельщиков. Вот конфликты. А тут, видите ли, водителя уволили и на церемонию не пригласили. Ладно, зато опять видно, какой клуб самый популярный в стране.
    Нy ситуация с Пилипчуком например действительно неприятная и странная, а Глушаков и Комбаров ветераны команды так что трения между ними и тренером действительно могут выйти Спартаку боком. Однако пока что Массимо очень достойно держится - все что происходит в раздевалке, там же и остается, и никогда своих игроков недоброжелателям не сдает.А, учитывая что ЦСКА и Зенит могут быть выше Спартака только если Спартак плохо себя чувствует - за них опять стыдно)
    за
    за
    вчера в 13:20
    Чистяков не чист на руку...
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 12:59
    Это сколько времени было потрачено, чтоб накопать 11 конфликтов, 99% из которых не являются конфликтами, ибо конфликт - когда у тебя в команде кокаиновый наркоман, которого поймали, или когда капитан и воспитанник деньги поделить не может, а вице капитан посылает болельщиков. Вот конфликты. А тут, видите ли, водителя уволили и на церемонию не пригласили.

    Ладно, зато опять видно, какой клуб самый популярный в стране.
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