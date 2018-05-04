11 конфликтов и скандалов чемпионского «Спартака»

Массимо Каррера пытается удержать в руках сложный коллектив, который не смог прожить сезон после чемпионства спокойно. «Соккер.ру» суммирует трудности «Спартака».

Массимо Каррера и вручение премии лучшему тренеру РФПЛ

Что-то пошло не так сразу после завоевания чемпионства. Эта история подчеркивает профессионализм и обстоятельность спартаковского руководства. Тренер, который привел «Спартак» к чемпионству впервые за 16 лет, не смог лично получить премию лучшему наставнику РФПЛ по итогам прошлого сезона. Якобы Сергей Родионов сказал Каррере, что его нет в числе приглашенных на гала-вечер РФПЛ, и сам поехал получать награду (это факт), а по официальной версии для организаторов вечера итальянец явиться не смог – якобы срочно улетал. Буквально в тот же день представители РФПЛ показали пригласительную, отправленную в «Спартак», где Массимо значится под первым номером, а сам Каррера признался, что вечер, во время которого половина его команды получала награды за золотой сезон, и где он тоже должен был присутствовать, провел в гостинице. Кто-то в клубе начал интриговать против тренера-чемпиона еще прошлой весной или речь о банальном головотяпстве?

Увольнение водителя автобуса и доктора Лю

Эта тема долго раздувалась и преподносилась под следующим соусом: Каррера устанавливает диктатуру в «Спартаке». Каррера избавился от важных членов команды, которые тоже были частью сложившейся по ходу чемпионского сезона семьи. Каррера – людоед, а атмосфера внутри коллектива нарушена. Ну и в таком духе. Прошло время, у Массимо появилась возможность высказаться, и в интервью он прямо заявил, что никаких решений о судьбе водителя автобуса и доктора Лю не принимал.

Денис Глушаков и продление контракта

Еще одной головной болью «Спартака» на старте сезона стали переговоры с Денисом Глушаковым по новому контракту. При этом у капитана оставалось еще полтора года действующего соглашения, однако на фоне чемпионства полузащитник явно рассчитывал на улучшенные условия и подчеркивал свои желания постными минами и невнятной игрой, что сказывалось на команде и результатах. 22 сентября Денис Глушаков и «Спартак» продлили отношения, и только после этого капитан улыбнулся.

«Горячая картошка» между Каррерой и клубным менеджментом

Будь в «Спартаке» все спокойно и правильно, в этом сезоне могли бы увидеть «золотой дубль» «красно-белых», но комок противоречий снова отодвинул москвичей от первых мест. Это и трения внутри коллектива, и явно проваленная летняя трансферная кампания, во время которой стало ясно, что в клубе согласия нет. Каррера настаивал, что планы по усилению состава переданы руководству, Наиль Измайлов отвечал, что Массимо отказался от Смолова и сам несет ответственность за трансферы, итальянец снова парировал. Якобы новичками в «Спартаке» занимались две конкурирующие группировки – Каррера и Трабукки с одной стороны, Измайлов и его команда с другой. Так это было или нет, мы точно не знаем, но дискуссия главного тренера и вице-президента в прессе, когда каждый выражает свою позицию по распределению функций, это в любом случае нездоровая ситуация.

Тренер по физподготовке - «лыжник»

Плохие результаты на старте сезона и вальяжность на трансферном рынке сопровождалась травмами игроков, за что ответственность моментально возложили на нового тренера по физической подготовке – Джорджо Д’Урбано. Появление двух итальянских помощников в штабе Карреры тоже не всем понравилось, а тут еще в зоне ответственности одного из них удачно разверзлись ворота ада. Сразу же вспомнили, что Джорджо раньше готовил горнолыжников и это он заставляет футболистов приседать и танцевать со штангой. Эта тема тоже долго муссировалась и до сих пор периодически всплывает.

«Шоколадки тают на солнце»

Оговорюсь, что Джикия не совершил ничего предосудительного, когда прокомментировал разминку своих темнокожих партнеров фразой: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце». Никто на Георгия не обиделся, этот скандал разгорелся не внутри «Спартака», он был внешним. Просто со стороны получилось, что большой клуб вновь повел себя глупенько и подставился, а за формирование положительного имиджа должна отвечать пресс-служба. Доверили вести аккаунт в «Твиттере» футболисту – замечательно, но ведь цензуру никто не отменял, или «Спартаку» был так нужен звонок из Кремля с советом? В других случаях вотчина Леонида Трахтенберга играет в молчанку, чем вызывает ненужные кривотолки вокруг команды, как это было неделю назад, когда не потрудились объявить состав делегации на матч с «Амкаром», хотя в Пермь не полетели Глушаков и Пилипчук, что требовало объяснений.

Селихов и лишний вес

Довольно неожиданно в первом матче «Спартака» после зимней паузы – против «Атлетика» из Бильбао в Лиге Европы, в воротах вышел играть Артем Ребров, а не Александр Селихов. Всезнающие инсайдеры сообщили, что молодой вратарь провинился дважды – опоздал на завтрак и носит при себе 900 грамм лишнего веса. Селихов позже признался, что опоздание действительно имело место, но потом состоялся разговор с Каррерой, после которого конфликт оказался исчерпан. Тем не менее, этот воспитательный эпизод, возможно, стоил «Спартаку» продвижения по сетке Лиги Европы, ведь Ребров в домашней встрече сыграл неубедительно.

Каррера vs Фернандо и Глушаков

Перед возобновлением сезона в РФПЛ в СМИ появилась информация о том, что у Массимо Карреры конфликт с лидерами «Спартака» - Фернандо и Глушаковым. Однако оба полузащитника попали в стартовый состав на важнейшую игру с «Локомотивом» в начале марта, а итальянец парировал вопрос о разладе в отношениях: «Конечно, у нас конфликт. Глушаков и Фернандо проспорили мне обед, и возник спор из-за того, кто будет платить». Не каждый объявленный в прессе спартаковский конфликт является таковым по сути, так что события в популярном клубе преподносятся в гипертрофированном виде.

Воспитание именинника Луиса Адриано

Новая волна конфликтов набросилась на «Спартак» в концовке чемпионата и стала причиной выпадения из чемпионской гонки (призрачные шансы остались, но без поражений от «Урала» и «Ахмата» команда Карреры вообще могла бы быть первой) и вылета из Кубка России. Двенадцатого апреля отметил свой 31-й день рождения Луис Адриано, а на следующий день бразильский форвард якобы пришел на тренировку в некондиционном состоянии, чем вызвал недовольство партнеров и вроде бы даже спровоцировал драку. Перед матчем с «Уралом» в «Спартаке» произошла ссора, а лучший игрок сезона провел ту игру на скамейке запасных якобы из-за мышечной травмы.

Глушаков и Комбаров - вне состава

То, как играли в матчах с «Уралом», «Тосно» и «Ахматом» Глушаков и Комбаров – это даже не дно, а хуже дна. Либо футболисты сборной России в одночасье растеряли мастерство, либо по каким-то причинам оказались не в форме/в плохом психологическом состоянии, либо намеренно саботировали игру. Некоторые эпизоды с пробегами мимо мяча – вопиющие. Сначала Денис, а потом и Дмитрий загремели в запас, откуда могут и не вернуться, если Каррера останется у руля команды. Впрочем, Массимо пока «своих не сдает», что бы там ни происходило.

Уход Романа Пилипчука

И последняя капля – это уход из команды Романа Пилипчука, первого помощника Массимо Карреры в золотом сезоне. Отношения между тренерами явно испортились, ведь по решению итальянца Пилипчук не летал в Пермь на игру с «Амкаром», а сам Роман Михайлович выступил с заявлением об уходе из «Спартака» за два тура до финиша чемпионата и в преддверии важнейших матчей, причем поблагодарил всех, даже Дмитрия Аленичева, но Карреру не упомянул. Вот так весело живет «Спартак». И ведь еще два тура до конца сезона – легко могут подкинуть что-то новенькое!