Кем ты стал?

Что для нас «Football Manager»? Для кого-то – увлекательная игра, на которую можно потратить несколько часов, даже не заметив этого. Для кого-то – увлекательные вызовы. Уверен, что каждый пробовал вывести клуб из подвалов любительских лиг в высшие дивизионы. Кому-то «FM» помог понять разрозненные принципы аналитики и нюансы работы менеджером. А для некоторых клубов – это альтернатива селекционному отделу (разумеется, речь не идет о клубах калибра «Барсы», «Реала», «Ман Сити» и т.д.).

Но в одном «FM» не откажешь – в мощнейшей и достаточно детализированной базе игроков с приближенными к реальности потенциалами и умениями. Нам стало интересно выяснить на примере версии 2012 года (многими считается лучшей игрой в линейке «Football Manager») – каких игроков разработчики сочли тогда потенциальными звездами мирового футбола и насколько они были близки к истине? С момента выхода «Football Manager 2012» прошло уже 6 лет, так что делать выводы определенно имеет смысл.

Ввиду того что на каждую позицию у нас от 10 до 20 игроков, мы проведем сравнение в несколько частей. В первой части мы рассмотрим вратарей. Общими критериями будут: возрастная категория до 21 года и информация базы данных данной игры (в частности потенциал).

Итак, вратари:

1. Давид Де Хеа (Испания, 20 лет, «Манчестер Юнайтед»)

2. Тибо Куртуа (Бельгия, 19 лет, арендован «Атлетико» из «Челси»)

3. Войцех Щесны (Польша, 20 лет, «Арсенал»)

4. Бернд Лено (Германия, 19 лет, «Байер 04»)

5. Марк-Андре тер Штеген (Германия, 19 лет, «Боруссия» Менхенгладбах)

6. Кевин Трапп (Германия, 20 лет, «Кайзерслаутерн»)

7. Рафаэл (Бразилия, 21 год, «Сантос»)

8. Нето (Бразилия, 21 год, «Фиорентина»)

9. Ренан (Бразилия, 20 лет, «Коринтианс»)

10. Максим Коваль (Украина, 19 лет, «Динамо» Киев)

11. Матей Делач (Хорватия, 18 лет, «Челси»)

12. Пьеррик Крос (Франция, 20 лет, «Сошо»)

13. Джейсон Стил (Англия, 20 лет, «Миддлсбро»)

14. Колин Косеманс (Бельгия, 18 лет, «Брюгге»)

15. Мика (Португалия, 20 лет, «Бенфика»)

16. Алекс Смитис (Англия, 21 год, «Хаддерсфилд»)

17. Альфонс Ареоля (Франция, 18 лет, ПСЖ)

18. Лаурентиу Бранеску (Румыния, 17 лет, «Ювентус»)

20. Владан Гильен (21 год, Черногория, «Насьональ» Мадейра)

21. Хоби Верхюльст (Голландия, 18 лет, АЗ)

Как видите – с тем, кого наградить самым крупным потенциалом из молодых вратарей, разработчики не промахнулись нисколько. По первым 6 игрокам вопросов ни у кого возникнуть не должно. Разве что кандидатура Траппа может вызывать некоторые опасения ввиду того, что за 3 года в ПСЖ он почитается основным лишь за счет нестабильности конкурентов, об одном из которых будет сказано ниже.

А вот дальше – интереснее. Рафаэл и Нето знакомы любителям Серии А и Ла Лиги. Первый с 2013 года твердо застолбил за собой скамью запасных в «Наполи», наиграв в сумме всего лишь несколько десятков матчей (за 5 лет-то). Нето успел побыть основным вратарем «Фиорентины», быть проданным в «Ювентус» и в итоге оказаться не нужным «Старой Синьоре». Нынче борется за место в основе «Валенсии». А вот история Ренана – более грустная. Основным в «Коринтиансе» он так и не стал – в клубе особо шансов ему не давали, раздавая каждый раз по арендам. В итоге нигде не пригодившийся Ренан в 2017 году завершил карьеру.

Максим Коваль, безусловно, известен всем любителям УПЛ. Перспективный вратарь, который в 16 лет стоял уверенно в воротах в играх против «Динамо» и «Шахтера», к своим 25 годам, кажется, только регрессировал. Если в далеком 2012 году Коваль рассматривался как долгосрочная замена Шовковского и в юном возрасте поехал на Евро, хоть и дублером Пятова, то в наше время он даже часто не попадает в заявки на матчи и скитается по арендам, не блистая и там. А из последних достижений – сомнительный рекорд Ла Лиги. Коваль стал первым вратарем в XXI веке, схлопотавшим удаление в своем дебюте в чемпионате Испании.

Матей Делач – совершенно другая история. В европейском футболе он заставил обратить на себя внимание еще в 15 лет. В 17 лет его забрал под свою опеку в «Челси» Анчелотти. И вот, казалось бы – все перспективы открыты. Но, увы – дальше травмы и типичная политика «Челси» - раздавать набранное добро в бесконечные аренды. Ситуация усложнялась еще и бюрократией – Делач так и не получил рабочую визу. Посему к 25 годам Делач побывал в аренде в 10 разных клубах, а вот к основе «Челси» не приблизился ни на йоту.

Альфонс Ареоля, в отличие от большинства героев статьи, в результате нескольких аренд получил возможность вернуться в свою основную команду, где находится по сей день и борется за место в основе с Кевином Траппом.

Вот о следующем герое, Пьеррике Кросе, вряд ли помнят даже самые заядлые любители футбола. Начиная в юном возрасте выходить в основном составе французского «Сошо», он так и не смог раскрыться. Наиграв за 4 года всего лишь 30 матчей, отправился на понижение. Но и там не сумел себя показать, в итоге 26-летний вратарь с 2017 года находится без клуба, и надежд на то, что мы еще услышим о нем, практически нет.

Что касается Лаурентиу Бранеску, то, как и в 2012 году, он все еще игрок «Ювентуса». Учитывая, кто был и остается вратарем «Ювентуса», особо рассчитывать на какие-либо шансы румыну было трудно. Потому к 25 годам Лаурентиу также поездил по арендам. Летом 2018 года он в очередной раз вернется в стан «Ювентуса». Однако учитывая наличие в команде Щесны и молодого Леали, шансы на попадание в основу выглядят довольно призрачными.

Мика - очередной пример того, как в раннем возрасте молодой футболист перебирается в топ-клуб, но не оказывается там особо нужным. Поиграв за дубль и сходив в аренды, в 27 лет Мика вернулся в «Лейрию», откуда все и начиналось. В свою очередь, Хоби Верхюльст, наоборот, не сумев заиграть в «АЗ», прочно засел в клубе второго дивизиона, где и нынче играет. Хотя когда-то парню прогнозировали поездку на Евро-2016. Владан Гильен - футболист из той же оперы. Поскитавшись по клубам, осел в 2016 году на родине в «Сутьеске», с которой в этом году стал чемпионом Черногории.

Обратимся к английским вратарям. Наверняка Джейсон Стил и Алекс Смитис не растеряли надежд в обозримом будущем стать вратарями сборной Англии. Правда, Стилу катастрофически не везет. Из «Мидлсбро» его отправил восвояси Айтор Каранка, хотя Джейсон довольно уверенно занимал пост кипера. Увы, с Джейсоном случились травма лодыжки и глупое удаление в матче с «Лидсом». Но это было уже достаточно давно. После Стила занесло в «Блэкберн», который умудрился ухнуть в Лигу 1. Из стана «бродяг» Джейсон перебрался в «Сандерленд», но, увы, сезон 2018/2019 «коты» тоже встретят в статусе участников Лиги 1. Что касается Алекса Смитиса, то в 2015 году он пополнил ряды КПР, в составе которого нынче и сражается в Чемпионшипе. В этом году, к слову, КПР в середине таблицы. Повезет ли этим парням еще проявить себя на полях АПЛ – большой вопрос, но кто знает.

Что касается Колина Косеманса, то достигнуть успехов другого бельгийского юного голкипера он, увы, не сумел. Поскитавшись между «Брюгге» и «Васланд-Беверен», в 2015 году он оказался в «Мехелене», чьи ворота защищает до сих пор. Единственное, чем он выделился за последние годы – ярким походом в штрафную зону и голевой передачей в матче чемпионата Бельгии в прошлом сезоне.

Таковы превратности судьбы юных игроков. Хотя стоит отметить, что вратарь - это роль довольно специфическая и нередко представители этой профессии раскрываются ближе к 30 годам. Посему не стоит ставить крест на тех, у кого пока карьера не сложилась. Возможно, в обозримом будущем они еще заставят обратить на себя внимание, чего им и желаем. В следующей части мы постараемся рассказать о самых перспективных защитниках 12 года, по версии разработчиков «Football Manager», и узнаем, оправдали ли они выданные им авансы.