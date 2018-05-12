Под эти синглы вершилась история футбола

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 38 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал5.34.61.55
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув1.187.214
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд1.424.757.3
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси641.57
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити6.44.81.45
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити1.375.57
Испания. Примера 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 6:0 Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.256.310
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Италия. Серия А 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 1:2 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло1.16815
16:00 27’ Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 0:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио4.253.51.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан2.023.253.85
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус2.752.952.8
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи4.854.51.58
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 30 тур1X2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал---
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар 0:0 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.923.553.9
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М1.454.67.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи1.17717
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М2.023.553.55
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 6:0 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск1.12920
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:1 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин1.63.86

Под эти синглы вершилась история футбола

вчера, 10:21
Под эти синглы вершилась история футбола

 

Часть первая

                    Чемпионат мира по футболу становится все ближе и ближе. Это значит пора задуматься о необходимом атрибуте любого праздника, который создает атмосферу стихийного единения, а именно- о музыке. Песни мировых первенств мгновенно попадают в хит-парады, приобретают славу на многие года и всегда пробуждают приятные воспоминания. 

          Конечно, в один «топ» все композиции не уместить, поэтому я хочу представить вам первую порцию из крутых композиций. Сегодня для вас топ из пяти песен, с которыми у меня ассоциируется футбольный праздник! 

1. Eagles of Death Metal - Don't Speak (Реклама Nike Football отГаяРичи)

          По-моему, никто не любит рекламу за ее постоянную навязчивость и тривиальный сюжет. Но если я готов смотреть рекламу, то пусть это будет именно эта. Ролик, снятый от первого лица, позволяет ощутить себя участником футбольной жизни, а трек из него завораживает. Слушая его, хочется самому надеть бутсы и выйти на поле прямо сейчас.

автор RUMPLEF0RESK1N

2. Kasabian – Firе 

          Вспомните матчи АПЛ. В них накал держится на протяжении всей встречи, борьба идет на каждом миллиметре поля. Опытный футбольный болельщик ассоциирует песню Kasabian – Firе с Английской Премьер-лигой. Композиция стала настоящей классикой. Под эти звуки хочется представить себя за рулем классического авто, по пути пропуская на пешеходном переходе группу The Beatles.

The Beatles

автор JuliannaLove4

3. Gerry& The Pacemakers- You willneverwalkalone

          Футбол объединяет всю планету. Это аксиома! Когда 95 тысяч человек поют «ты никогда не будешь один», мир становится чуточку проще, добрее и дружелюбнее. Эндфилд и его болельщики, на мой скромный вкус, восьмое чудо света.

автор mightyFootball

4. Гимн Лиги чемпионов

          Весь сезон мы с вами ждём матчи Лиги Чемпионов. Для меня нет ничего лучше, чем смотреть лигу чемпионов в компании друзей под разливное пиво. Именно такую обстановку я представляю, когда звучит этом гимн.

автор gorbick

5. Bellini - Samba De Janeiro

          Наша чудесная сборная не так часто даёт нам искренне ей гордится. Но об одном исключении на ЕВРО 2008 знает, наверное, даже ваш любимый домашний питомец. Я позволю себе перефразировать маэстро: лучший футбол, который вы когда-либо видели в записи, живьем, как угодно?  Это... До свидания! До свидания Голландия! Россия в полуфинале и Bellini - Samba De Janeiro.

https://www.youtube.com/watch?v=73hYQUb4FFQ

автор сборная России

           Я разделил футбольные композиции на две части. В первой представил песни, которые популярны в футбольной среде вообще. Во второй подготовлю те, которые получили известность за счет чемпионата мира. А без какой музыкальной композиции вы не можете представить футбол?

 

С вами был Neznakomets, познакомимся поближе? 

О Чемпионате мира и не только, здесь: https://vk.com/sportsneznakomets

До новых рассуждений!

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