Под эти синглы вершилась история футбола

Часть первая

Чемпионат мира по футболу становится все ближе и ближе. Это значит пора задуматься о необходимом атрибуте любого праздника, который создает атмосферу стихийного единения, а именно- о музыке. Песни мировых первенств мгновенно попадают в хит-парады, приобретают славу на многие года и всегда пробуждают приятные воспоминания.

Конечно, в один «топ» все композиции не уместить, поэтому я хочу представить вам первую порцию из крутых композиций. Сегодня для вас топ из пяти песен, с которыми у меня ассоциируется футбольный праздник!

1. Eagles of Death Metal - Don't Speak (Реклама Nike Football отГаяРичи)

По-моему, никто не любит рекламу за ее постоянную навязчивость и тривиальный сюжет. Но если я готов смотреть рекламу, то пусть это будет именно эта. Ролик, снятый от первого лица, позволяет ощутить себя участником футбольной жизни, а трек из него завораживает. Слушая его, хочется самому надеть бутсы и выйти на поле прямо сейчас.

автор RUMPLEF0RESK1N

2. Kasabian – Firе

Вспомните матчи АПЛ. В них накал держится на протяжении всей встречи, борьба идет на каждом миллиметре поля. Опытный футбольный болельщик ассоциирует песню Kasabian – Firе с Английской Премьер-лигой. Композиция стала настоящей классикой. Под эти звуки хочется представить себя за рулем классического авто, по пути пропуская на пешеходном переходе группу The Beatles.

автор JuliannaLove4

3. Gerry& The Pacemakers- You willneverwalkalone

Футбол объединяет всю планету. Это аксиома! Когда 95 тысяч человек поют «ты никогда не будешь один», мир становится чуточку проще, добрее и дружелюбнее. Эндфилд и его болельщики, на мой скромный вкус, восьмое чудо света.

автор mightyFootball

4. Гимн Лиги чемпионов

Весь сезон мы с вами ждём матчи Лиги Чемпионов. Для меня нет ничего лучше, чем смотреть лигу чемпионов в компании друзей под разливное пиво. Именно такую обстановку я представляю, когда звучит этом гимн.

автор gorbick

5. Bellini - Samba De Janeiro

Наша чудесная сборная не так часто даёт нам искренне ей гордится. Но об одном исключении на ЕВРО 2008 знает, наверное, даже ваш любимый домашний питомец. Я позволю себе перефразировать маэстро: лучший футбол, который вы когда-либо видели в записи, живьем, как угодно? Это... До свидания! До свидания Голландия! Россия в полуфинале и Bellini - Samba De Janeiro.

https://www.youtube.com/watch?v=73hYQUb4FFQ

автор сборная России

Я разделил футбольные композиции на две части. В первой представил песни, которые популярны в футбольной среде вообще. Во второй подготовлю те, которые получили известность за счет чемпионата мира. А без какой музыкальной композиции вы не можете представить футбол?

С вами был Neznakomets, познакомимся поближе?

О Чемпионате мира и не только, здесь: https://vk.com/sportsneznakomets

До новых рассуждений!