«Русские всегда были дружелюбной нацией»

До старта чемпионата мира по футболу осталось меньше двух месяцев. Взаимоотношения русских болельщиков с приезжими становится актуальной темой для обсуждения. Наши футбольные фанаты часто попадают в нелепые ситуации, которые создают для них агрессивный образ. Расставляем точки над «i».

Актуальность этого вопроса переросла в общую «заслугу» всей России. Вышла квинтэссенция поведения болельщиков, стереотипов и медиа-пропаганды. Русские фанаты не всегда являются примером образцового поведения, но и во «всех грехах» они не виноваты. Перед гостями «великой и могучей» развернулась следущая картина:

1. Чемпионат Европы 2012 в Польше и Украине – «Варшавский марш» наших болельщиков заканчивается потасовками.

2. Чемпионат Европы 2016 во Франции – сборную России условно дисквалифицируют за беспорядки болельщиков в матче с англичанами.

3. Постоянные разговоры о расизме. Показательна история с любителем шоколадок - Георгием Джикией. В ней иностранные СМИ, судя по всему, предпринимали попытку установить мировой рекорд в несуразности обвинений.

Twitter Спартака. https://twitter.com/fcsm_official

Мундиаль в России- это важное событие для нашей страны, которое отразится на репутации всех россиян. Мы пишем историю прямо сейчас. Русских во многом старательно дислоцируют от мира, а мир дислоцируется от нас. У страны давно вырос хвост стереотипов. Да-да, вы все знаете наизусть: медведи, водка, балалайка. Потенциальных гостей нашей родины запугивают разговорами о расизме, их убеждают, что чужестранцам опасно прибывать в России.

Вот вам мой личный манифест. Давайте оторвём этот хвост стереотипов, хватит его растить! В то время, пока мэр Самары готовит плакаты, которыми будет завешивать старые дома, мы с вами можем реально сделать что-то красивое, полезное, крутое. Показать гостям широкую русскую душу, познакомить с нашими устоями и традициями.

Это наш шанс проголосовать за мир вокруг нас, за жизнь вокруг, за Россию, за тебя и за меня. За последние годы это самые реальные выборы, которые у нас будут: бюллетень, который нельзя увидеть, пункт голосования условный- на нёбе вы его ощутить не сможете, еду не раздают и столы не накрывают.

Я отдаю свой голос «ЗА». Согласитесь, было бы круто собрать на этих «выборах»максимальный процент голосов! Перед нами стоит национальная задача: показать всему миру русское гостеприимство. Русские встречают и провожают миролюбивых гостей без агрессии и кулаков. Под своим голосом «ЗА» я подразумеваю достойное поведение, дружелюбность и отзывчивость - твою и мою. Для того, чтобы быть вести себя культурно и вежливо, не нужна смекалка Остапа Бендера. Хватит элементарного воспитания.

Русским, конечно,придется столкнуться с провокациями. Английские болельщики тренируют кулаки. Журналист Гарри Линекер и его Twitter готов к острым высказываниям, а британская газета «The Daily Star» уже на полном серьезе вещает о том, что на их футболистов могут напасть волки.

Русские волки хотят съесть Харри Кейна https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/651059/England-team-at-risk-of-rabies-2018-Russia-world-cup-bats-hedgehogs-foxes-wolves

Не вестись на провокации будет сложно. Нас окружает так много информации, что нельзя выловить истину в этом бесконечном потоке. Но старый добрый принцип сарафанного радио до сих действует. Иностранец вернется домой и поделится впечатлениями с друзьями. От нас зависит что же гость им расскажет…

А пускай он расскажет, что кроме медведей, водки и балалайки у нас есть ещё и очень талантливые разносторонние миролюбивые люди. Они читают книги, учатся, развиваются, просто живут, ищут своё место в жизни и, конечно же, всей душой болеют и переживают за свою сборную. Пусть даже иногда слишком эмоционально.

Это вряд ли отразится в иностранных СМИ, но это будет важно для человека, который приехал в Россию на чемпионат мира и уехал довольным, что эти мировые состязания прошли именно у нас. Пускай он проведёт здесь не так много времени, но с улыбкой на устах. И уедет с ней же, а ещё с огромным количеством сувениров и отличных фотокарточек.

Для нас станет общим успехом, если после чемпионата мира иностранные болельщики скажут: «Пускай дороги разбитые, стадионы протекают или медведи по городу на велосипеде катаются – это неважно. Главное, что люди в России настоящие, честные, отзывчивые».

Иностранный болельщик и я- что нас связывает? Мы скоро встретимся ТЕТ-А-ТЕТ, без СМИ и камер. Ты и я - глаза в глаза. Я люблю жизнь, красивых девушек, хорошую компанию, круто проводить время, а главное мир на нашей планете. А ты? Welcome to Russia.