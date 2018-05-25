Англия снова в деле: возвращение в Лигу чемпионов

Представитель Английской Премьер-лиги выигрывал Лигу чемпионов в далеком сезоне 2011-2012. Тогда Челси в серии пенальти переиграл Баварию. От времен разборок Ливерпуля с Миланом, Английского финала, регулярных рейдов Ман Юнайтед и Челси на главный трофей Европы остались только воспоминания.

С тех пор Английские клубы не только не выигрывали, но и не доходили до финала заветного турнира. За пять сезонов без Англичан было всё: немецкий финал, тотальное Испанское превосходство, непосредственно гегемония Мадридского Реала. Но ничто не вечно, и в сезоне 18/19 Англичане, как минимум, в финале.

Наглядно проследим за историей выступления Англичан, начиная с последнего успеха в розыгрыше 11/12 годов:

Сезон 2011/2012

Сезон 2012/2013

Сезон 2013/2014

Сезон 2014/2015

Сезон 2015/2016

Сезон 2016/2017

С сезона 2011/2012 наблюдается явная стагнация результатов. Периодически представители АПЛ заканчивались на стадии 1/8. Все прекрасно понимают положение Арсенала, который ежегодно встречается с представителями из Мюнхена. Но остальные-то где?

Сезон 2018/2019

В сезоне 18/19 наступил переломный момент и Англия снова в деле. В АПЛ собралась когорта великих тренеров: Жозе Моуриньо, Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп, один из самых перспективных Маурисио Почеттино. Выделим шесть команд, которые потенциально участники ближайших розыгрышей трофея,и поговорим о каждой по отдельности.

Арсенал

Канониров ожидает глобальная перестройка в связи с уходом главного тренера Арсена Венгера. Болезненный пример расставания Манчестер Юнайтед и Сэра Алекса Фергюсона показывает всю серьезность таких перемен. Пять лет понадобилось Юнайтед, чтобы более менее оправиться от столь значимой потери. Если в краткосрочной перспективе загадывать сложно, то на большой дистанции команде будет не менее тяжело, чем «красным дьяволам». Унаи Эмери - новый главный тренер Арсенала и будущее Лондонцев теперь тесно связано именно с ним. Мне искренне верится, что клуб после этого назначения стал одним из главных претендентов на Европейский трофей, вот только трофей этот рангом ниже.

Челси

У Челси ситуация похожа, с тем отличием, что Антонио Конте не Арсен Венгер и за рулем команды он находится гораздо меньше. По это причине перестроиться клубу будет легче.

Я не сбрасываю со счетов ни первых, ни вторых. В жизни очень много зависит от твоего окружения, футбольная среда не исключение. Чем сильнее конкуренция вокруг, тем более хорош и ты сам. Надеюсь, такая история произойдёт с Челси и Арсеналом, ведь они должны конкурировать с Юнайтед, Сити, Ливерпулем и Тоттенхэмом. Эти клубы пропагандируют разные футбольные стили и идеи. Но их объединяют максимально высокие задачи.

Манчестер Юнайтед

Красные дьяволы играют в прагматичный футбол, но Моуриньо это никогда не останавливало. Для Моуриньо Юнайтед- это новый вызов. Похоже, это первый клуб, в котором маэстро хочет задержаться на долго. Обычно, Жозе оставляет после себя от команды лишь пепел. Быть может, дьяволы не горят? Если в этом сезоне ЛЧ они абсолютно не по рангу вылетели от Севильи, то в следующих такого уже не повторится. Я уверен, Юнайтед делает выводы и в ближайшем будущем сможет противостоять любому клубу мира.

Тоттенхэм

Шпорам недоставало опыта в Лиге чемпионов. У Почеттино потрясающая молодая и амбициозная команда. Поражение в 1/8 от Ювентуса в этом сезоне сделает её только сильнее. По игре Тоттенхэм доминировал над «Старой синьорой», но за минутную потерю концентрации команда была наказана. Коллектив Аргентинского тренера растет не по дням, а по часам. Я думаю, это мы и увидим в сезоне 2019/2020 в Лиге чемпионов.

Манчестер Сити

Гвардиола во всю доминирует в АПЛ, но главная цель- Лига чемпионов. И она не выполнена. Именно к этому трофею тянут руки арабские шейхи. Путь «Гвардиолы и ко» идет поступательно, от сезона к сезону команда всё ближе к цели. Если тенденция сохранится, то ожидайте Сити в финале в ближайших сезонах.

Ливерпуль

Ливерпуль может обыграть любую команду мира, но может и проиграть кому угодно. Тем не менее, команда Юргена Клопа с каждым сезоном прибавляет. Раньше мы не могли представить мерсисайдцев без Коутиньо, теперь не можем без Салаха. Но я считаю, что без кого красным будет сложнее всего, это без Юргена Клоппа. Сейчас Английский Ливерпуль в финале главного кубка Европы. И я считаю, что это официальное возвращение Англии в игру за большие трофеи.

Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм. Пристегнитесь, в сезоне 2019/2020 в Лиге Чемпионов будет жарко! Ох уж эта старая добрая Англия, я скучал. Доброй пожаловать домой!