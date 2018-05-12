«Армейская» развилка. Три пути развития ЦСКА

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 38 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал5.34.61.55
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув1.187.214
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд1.424.757.3
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси641.57
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити6.44.81.45
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити1.375.57
Испания. Примера 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 6:0 Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.256.310
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Италия. Серия А 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 1:2 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло1.16815
16:00 26’ Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 0:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио4.253.51.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан2.023.253.85
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус2.752.952.8
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи4.854.51.58
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 30 тур1X2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал---
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар 0:0 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.923.553.9
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М1.454.67.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи1.17717
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М2.023.553.55
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 6:0 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск1.12920
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:1 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин1.63.86

«Армейская» развилка. Три пути развития ЦСКА

вчера, 20:08
«Армейская» развилка. Три пути развития ЦСКА

Замены Головина на Еременко, а Мусы на Чалова не сделают ЦСКА чемпионом России. «Соккер.ру» оценивает разные варианты неизбежной кадровой трансформации.

Вариант «братья»

Перестройка отменяется? Первый трансферный сценарий – оставить ветеранов на контрактах. Ненадежно, но привычно. Стоит отдать должное чувству юмора братьев Березуцких, ведь они недавно сфотографировались под вывеской «Пенсионного фонда». Но когда тройке защитников ЦСКА на финише сезона в сумме больше лет, чем графу Дракуле – перемены неизбежны.

Но если у Гинера нет денег и предлагает давним знакомым – от Щенникова до Игнашевича, подписать новые контракты со снижением оклада, чтобы выкроить денег на парочку новичков и при этом удержать Головина, то такой вариант можно будет назвать «в духе ЦСКА». Бабаев не случайно темнит, а участники нехитрого заговора с целью сделать Акинфеева седым до сорока трех лет, отнекиваются и предлагают подождать конца сезона.

Если братья Березуцкие остаются, если Игнашевич не уходит на пенсию, если Натхо готов подписать новый контракт, а Фернандес осознает, что время лучших предложений прошло, то у Ганчаренко будет знакомый до боли в зубах состав в новом сезоне-2018/19.

Предсказуемый состав ЦСКА, если большинство остается: Акинфеев – Фернандес, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников – Натхо, Дзагоев, Головин – Витиньо, Чалов.

Вариант «Еременко»

Из одной крайности переходим к другой. Отправляем жить на одну пенсию всех ветеранов и каждого, кто порывается уйти. Задумываются об этом Вернблум и Натхо. Не нужен команде Миланов – нестабилен для клуба, где каждый швец и жнец. В этом варианте можно прикупить парочку легионеров. Например, интересовались бразильцем Додо, который принадлежит «Сампдории», а играет за «Сантос» - присматривали человека на левый край.

Значит, Щенников и Набабкин не всегда устраивают. Не исключено, что после ухода на пенсию всей знакомой тройки Васину привезут иностранного напарника в центр. Ведь на сборах был защитник-легионер, но не справился. А вот еще один иностранец может присоединиться к команде, и он давно знаком. С Еременко у ЦСКА джентльменское соглашение. Если Роман не подпишет контракт со «Спартаком», то попробует вернуться в футбол в майке «армейцев». Финскому хавбеку хорошо бы реабилитироваться за глупую дисквалификацию.

Но этот легионер в представленном варианте не будет последним. Пусть ЦСКА бросил искать форварда формата Кайоде и Эменике, Отеро из «Атлетико Минейро» и Брорссоном из «Мальме» интересовались. Могут вернуться к этим вариантам или выбрать похожих игроков. Плюс осмотрятся вокруг – в РФПЛ есть интересные мастера.

Состав ЦСКА в случае массовых уходов и точечных покупок: Акинфеев – Фернандес, Брорссон, Васин, Набабкин, Додо (Соу), Дзагоев – Отеро, Головин, Еременко – Витиньо.

Вариант «Беляев»

В таком случае количество россиян в старте будет доходить до девяти человек, но без ряда знакомых имен. Ветераны уйдут, но их попробуют заменить теми, кто под рукой. Возвращенные из аренд или известные люди, которые в провинции наработали на право вернуться в футбольную столицу, как Беляев из «Арсенала». Правда, решения в таком духе не в стиле ЦСКА, ведь за россиян надо переплачивать.

Но в этом случае, если придется убрать из основы братьев Березуцких и Игнашевича, понадобятся местные игроки с паспортами для лимита. Учитывая, что Беляев не самый дорогой вариант, а в полузащите вполне можно обойтись Ткачевым и Кучаевым, поставив в центре композиции юного Бистровича – в случае прогресса и ожидаемого ухода Натхо и Вернблума, то получите не самый звездный, но боеспособный состав.

Кто сказал, что тройка из Васина, Беляева и Чернова обязательно выступит хуже, чем это делали три ветерана, которым во многих случаях не хватало скорости, чтобы прикрыть Акинфеева?

Основа ЦСКА с лимитным налетом: Акинфеев – Фернандес, Васин, Беляев, Чернов, Щенников – Дзагоев, Бистович, Ткачев - Чалов, Витиньо.

Как ЦСКА переживет смену поколений?

Когда Ганчаренко придет к Гинеру с пачкой заграничных паспортов, которые в ЦСКА отбирают при подписании контракта, чтобы игроки далеко не убежали, и укажет руководителю «армейцев» на возраст ветеранов, то ему ответят, что в клубе полно талантливых воспитанников, а не нравится выбор – пусть переведет Натхо в атаку в новом сезоне. Ведь до завтрашнего матча многое не решено.

Выбор между вариантами, а также их симбиоз прямо зависит от «Спартака» и «Динамо». Если в московском дерби Каррера потеряет очки, а ЦСКА обыграет «Анжи», то «армейцы» будут вторыми в таблице и напрямую попадут в Лигу чемпионов. Получив гарантию премиальных от УЕФА, им станет проще планировать трансферный бюджет. Так что от «Спартака» зависит, будет смена поколений у «армейцев» резкой или плавной. Ведь вариантов масса.

Кто может покинуть клуб в ближайшее время? Вернблум, Миланов, Муса, Игнашевич, Оланаре.

У кого ситуация «50 на 50»? Братья Березуцкие, Натхо, Головин, Фернандес (последние – в случае успехов на ЧМ-18).

Кем могут пополнить состав? Роман Еременко (без клуба), Чернов, Ефремов, Макаров, Ткачев, Базелюк (все – из аренд), Беляев («Арсенал»), легионеры по невысокой цене – до 5 млн евро.

Ветеранам предложат ухудшенные контракты. И показательно, что шесть человек из основы могут покинуть ЦСКА летом. Впрочем, зная московский клуб, правильнее ставить на хитрый симбиоз вариантов с минимальными тратами. Ведь каждый год начинается эта история, но сейчас избежать знаковых расставаний нельзя, ведь если передержать и без того подержанных легенд – Акинфеев останется без сыгранной обороны через год.

В центре поля одновременные потери Вернблума, Натхо и Головина восполнить объективно некем. Дзагоев с его травмами не сыграет за троих. А в атаке Базелюк и Чалов не выступят на уровне хотя бы Мусы и Витиньо (если на него найдутся покупатели). Чемпионов Лава и Думбия можно не вспоминать – на таких форвардов денег нет. Важно не заиграться в «стабильность». Ведь успехи воспитанников, выносливость ветеранов и универсальность лидеров не означают, что ЦСКА сможет продержаться еще несколько лет, никого не подписывая.

Нередко играют здорово – Ганчаренко стал самым успешным подписанием, но это в сезоне, когда «Локомотив» чемпион. А если «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» поработают над ошибками и совершат качественный рывок, в том числе после правильных недешевых трансферов, а ЦСКА ответит только подписанием нового контракта с Березуцкими – задержаться в первой тройке не получится. Зато последняя попытка будет, в этот раз квалификация ЛЧ вряд ли ускользнет от «армейцев».

Но ведь хочется в будущем увидеть ЦСКА в качестве мощного бойца, претендующего в ближайшие годы на первое место наравне с другими. Так что безмолвный переход в район третьей строчки опасен, ведь всегда можно загреметь на пятую, отказавшись от перемен. А Лига Европы приносит меньше премиальных, чем Лига чемпионов. Что автоматически подталкивает сильных игроков к расставанию. Молодежь подключили, но без новой тройки в защите о свежем и мощном ЦСКА разговор можно не начинать. Как и без борьбы за трофеи, ведь без участия в больших драках ни один Головин надолго в составе не задержится.

Поделиться
Другие материалы по теме
«Динамо» обыграло «Спартак» и лишило «красно-белых» прямой путевки в групповой этап ЛЧ
Сегодня, 16:00 182
«Краснодар» и «Рубин» победителя не выявили
Сегодня, 15:57 7
«Амкар» не справился с «Ахматом» и отправился в «стыки»
Сегодня, 15:56 4
«Уфа» разгромила «Тосно» и заняла 6-е место в РФПЛ
Сегодня, 15:54 8
ЦСКА обыграл «Анжи» и обеспечил себе прямую путевку в ЛЧ в следующем сезоне
Сегодня, 15:53 80
«Ростов» победил «Урал» и избежал стыковых матчей
Сегодня, 15:53 12
Обсудить
Все комментарии
Сергей Ерошин
Сергей Ерошин
сегодня в 13:21
Понятно что в очередной раз говорить о том что ЦСКА ожидают тяжелые денечки как то боязно, после всех прежних опровержений, но это не отменяет того что произойти это может в любой момент.
lobstersss
lobstersss
сегодня в 13:20
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответил борька
    сегодня в 10:16
    борька:
    Армия и Флот находятся в пике застоя, и на резкое освежение не готовы ! В будующем сезоне они и в пятерку не попадут! В следующем сезоне тон игры будут задавать Спартак,Зенит,Рубин,Краснодар,Локомотив с Семиным
    Каждый год болелы так говорят, но волшебник, удивительным образом, опять на коне!)
    борька
    борька ответил mangoх12
    сегодня в 09:18
    mangoх12:
    Почему-то авторы да и всякие спамовские прогнозисты всегда упираются в тему денег..у Гинера денег достаточно, просто он понимает немного в бизнесе и в футболе и не закупает пачками шлак когда под носом есть достойное поколение. все оень просто. Защита: в след сезонне уйдет Игнаш ,останутся братья, будут постоянно играть Чернов , Васин, Фернандес, Щенников, Набакин - братья на подстраховке. Тут нет никаких проблем Полузашита: Тоже все достаточно предсказуемо , уйдет скорей всего Миланов, Верблум, ну Головин 50 на 50. Играть есть кому: Натхо, Дзагоев, Витинье, Кучаев, Бистрович, Ткачев, Макаров, Ефремов, Гордюшенко , Хосонов , может Еременко подтянут.. достаточно Напы: уйдет Муса, Оланаре 50 на 50 тут тоже все в порядке Чалов Базелюк Жамалетдинов Все в полном порядке и этот расклад если даже никого не подпишут ..Так что дело не в финансах а в грамотном управлении и почему то аналитики ) никогда не рассматривают что те кто не играл в прошлом сезонне могут заиграть в след.
    Все впорядке, для мощного среднего клуба, для борьбы за пятое ,шестое место!
    МапС
    МапС
    сегодня в 09:15
    Пред камнем гранитным, как знаком дорожным,
    Задумчиво грозный воитель стоит
    И буквы, касаясь рукой осторожно,
    Читая, губами слегка шевелит.
    "Направо пойдешь, так коня потеряешь,
    Налево пойдешь - не сносить головы,
    А если тропинкой вперед зашагаешь,
    То след твой исчезнет навеки. Увы!"
    МапС
    МапС
    сегодня в 09:05
    По какому пути не пойдут - в конце концов всё равно упрутся в тупик!
    борька
    борька
    сегодня в 08:59
    Армия и Флот находятся в пике застоя, и на резкое освежение не готовы ! В будующем сезоне они и в пятерку не попадут! В следующем сезоне тон игры будут задавать Спартак,Зенит,Рубин,Краснодар,Локомотив с Семиным
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответил самуил кац 1
    сегодня в 08:50
    самуил кац 1:
    Ты забыл добавить - " Титульному спонсору Судейского Департамента РФС".
    Об этом можно только догадываться). "Не пойман не вор". Правильно?).
    Много вариантов, чтобы влиять на игру и не обязательно покупать теперь судью, если ты на вершине организации. Можно чисто продвинуть того,или иного по карьере, помочь в решение тех, или иных проблем. Ты мне, я тебе, кто "забыл", в опалу, кто "предал"-туда же. Шантаж-тоже одна из мер влияния, как и угрозы. По матчам можно говорить, что в наглую пенки уже не ставят. Достаточно убрать того, или иного игрока будущего соперника, функционера, который тебе мешает и в оппозиции, или договориться с руководством, или тренером соперника, чтобы команда не рыпалась, или ещё проще, списать на травму вратаря и за место него ставь зелёного вратаря. Кроме главного рефери, есть же ещё ассистенты. Там в не игры не увидел, тут руку не заметил...Да много вариантов. Да бывают единичные случаи, но, когда такое происходит с одним клубом из года в год, казалось бы при колоссальных проблемах, он из года в год на плаву, всё это вызывает вопросы. А потом болельщики клуба кричат, потому-что мы сильней и т.п. 17 лет клуб президента не вылазит с еврокубков, как он у руля). Случайность? Думаю нет).
    самуил кац 1
    самуил кац 1 ответил Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 07:57
    Сергеевич вернулся 1:
    "Лучшему менеджеру РФПЛ" "Лучшему главбуху России, без которого не может обойтись РФС" "Единственному девятипалому президенту РФПЛ"-посвящается! ------------------------------------------------------------------------------------------------ Вот так надо было начинать автор). Остальное сантименты..)
    Ты забыл добавить - " Титульному спонсору Судейского Департамента РФС".
    MAUS
    MAUS ответил ЦСКА Самый титулованный
    сегодня в 06:07
    ЦСКА Самый титулованный:
    Каждый год "диванные эксперты" кричат, " Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!" И тем не менее - ЦСКА каждый год то с титулом, то с медалями! Кричите громче, вас не слышно!!!
    титул- это выигрыш, где Цска последние 2 года что то выирал в ЧР?
    или я что-то пропустил, может ЦСКА выиграл ЛЧ в каком-нибудь казино)))
    MAUS
    MAUS ответил AmIIIeR89
    сегодня в 06:02
    AmIIIeR89:
    Это типа привет от вечно не участвующего в ЕК Спартака?
    нет, это типа Цска застолбил за собой 4-ое место в ЛЧ, а ну конешно- цска в этом евросезоне решил себе изменить)))
    Только нужно адекватно относиться ко всему этому, сначала подфартило Цска с автоголом ЯнгБойз, а потом всей группе с Бенфикой)))
    MAUS
    MAUS ответил sir-5
    сегодня в 05:54
    sir-5:
    Для лавки есть "Зенит" и "Спартак",там "про запас" по два-три состава держат.
    ты бы еще своего прадеда позвал попылить на лавке Цска, так для конкуренции))))
    MAUS
    MAUS ответил sir-5
    сегодня в 05:52
    sir-5:
    Если недовольны всем- позвоните по 07.
    нашел чем хвастаться, буд-то это это прямое отношение имеет к цска .
    А вот это прямое отшение к ЦСКА, и имеено при участии Спартака М:
    27-06-1993 Спартак М- ЦСКА 6:0.
    А то что вечно последние в группе ЛЧ- это не позор?
    Может лучше Цска лучше медальки ЧР собирать и не позориться в ЛЧ, делая Игоряна рекордсменом ибо с таким подходом Игорь войдёт в книгу рекородов Гиннеса!!!!
    Заработки ЦСКА в ЛЧ и ЛЕ так Гиннер и транжирит потом не на покупку игроков, а на судей в ЧР))))
    МКС
    МКС ответил ЦСКА Самый титулованный
    сегодня в 05:41
    ЦСКА Самый титулованный:
    Каждый год "диванные эксперты" кричат, " Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!" И тем не менее - ЦСКА каждый год то с титулом, то с медалями! Кричите громче, вас не слышно!!!
    Ты спишь уже давно, на дворе 2018 год, ОЧНИСЬ.
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 05:36
    "Лучшему менеджеру РФПЛ"
    "Лучшему главбуху России, без которого не может обойтись РФС"
    "Единственному девятипалому президенту РФПЛ"-посвящается!
    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    Вот так надо было начинать автор).
    Остальное сантименты..)
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 02:59
    Либо в фнл, возможно в фнл, а так же, фнл.
    kingoffam
    kingoffam
    сегодня в 01:00
    Чего гадать?Наша задача отправить коней в квалификацию.Всё остальное-их проблемы.
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
    сегодня в 00:03
    Каждый год "диванные эксперты" кричат, " Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!"
    И тем не менее - ЦСКА каждый год то с титулом, то с медалями!
    Кричите громче, вас не слышно!!!
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 22:43
    Головина выдумали СМИ ,чтобы хоть как-то внушить веру пустоголовым болельщикам
    mugik1973
    mugik1973 ответил AmIIIeR89
    вчера в 22:43
    А сколько тысяч лет кони будут ждать чемпионство
    mugik1973
    mugik1973 ответил Дед за ЦСКА
    вчера в 22:39
    Дед, вы как и в этом году в ж.....пе. второй год подряд ты кричишь что ЦСКА будет чемпионом. А Цска тем временем в 63
    MALOVAR
    MALOVAR ответил mangoх12
    вчера в 22:38
    Головин 50 на 50 ?))))) насмешил ,вот наивный)) да кому оно надо ,останется у вас еще на много лет .
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Дед за ЦСКА
    вчера в 22:34
    россгострах затащил,так всегда было,никакущих армейцев за уши тащили,но ты глор и никогда это не признаешь
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 22:33
    У армейцев есть будущее,в атаке ,Чалов и Кучаев
    mugik1973
    mugik1973 ответил sir-5
    вчера в 22:31
    Про лавку ЦСКА , там не кого нет
    scikuni
    scikuni
    вчера в 22:00
    гинер разок бы два пропустил еврокубки да купил игроков наиграл может че и вышло но нет надо здесь и сейчас на судей.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89 ответил MAUS
    вчера в 21:56
    MAUS:
    что то , как то не вяжется 1000 лет и 17 )))) или хочешь похвастаться вечным четвёртым местом в группе ЛЧ ))))
    Это типа привет от вечно не участвующего в ЕК Спартака?
    sir-5
    sir-5 ответил MAUS
    вчера в 21:52
    MAUS:
    что то , как то не вяжется 1000 лет и 17 )))) или хочешь похвастаться вечным четвёртым местом в группе ЛЧ ))))
    Если недовольны всем-
    позвоните по 07.
    sir-5
    sir-5 ответил MAUS
    вчера в 21:44
    MAUS:
    попылить на лавке)))
    Для лавки есть "Зенит" и "Спартак",там "про запас" по два-три состава держат.
    oFANATo
    oFANATo ответил Дед за ЦСКА
    вчера в 21:41
    Дед за ЦСКА:
    В прошлом году был похожий комментарий, хоронивший ЦСКА, даже автор кажется тот. Итог для многих удивительный ЦСКА в тройке призёров, а ведь ему уже пели похоронный марш. Не надейтесь, ЦСКА как птица Феникс не сгораем!
    И не просто ЦСКА опять в тройке призеров, а еще и лучший Российский клуб в Еврокубках.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100