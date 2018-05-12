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«Армейская» развилка. Три пути развития ЦСКА

12 мая 2018, 20:08

Замены Головина на Еременко, а Мусы на Чалова не сделают ЦСКА чемпионом России. «Соккер.ру» оценивает разные варианты неизбежной кадровой трансформации.

Вариант «братья»

Перестройка отменяется? Первый трансферный сценарий – оставить ветеранов на контрактах. Ненадежно, но привычно. Стоит отдать должное чувству юмора братьев Березуцких, ведь они недавно сфотографировались под вывеской «Пенсионного фонда». Но когда тройке защитников ЦСКА на финише сезона в сумме больше лет, чем графу Дракуле – перемены неизбежны.

Но если у Гинера нет денег и предлагает давним знакомым – от Щенникова до Игнашевича, подписать новые контракты со снижением оклада, чтобы выкроить денег на парочку новичков и при этом удержать Головина, то такой вариант можно будет назвать «в духе ЦСКА». Бабаев не случайно темнит, а участники нехитрого заговора с целью сделать Акинфеева седым до сорока трех лет, отнекиваются и предлагают подождать конца сезона.

Если братья Березуцкие остаются, если Игнашевич не уходит на пенсию, если Натхо готов подписать новый контракт, а Фернандес осознает, что время лучших предложений прошло, то у Ганчаренко будет знакомый до боли в зубах состав в новом сезоне-2018/19.

Предсказуемый состав ЦСКА, если большинство остается: Акинфеев – Фернандес, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников – Натхо, Дзагоев, Головин – Витиньо, Чалов.

Вариант «Еременко»

Из одной крайности переходим к другой. Отправляем жить на одну пенсию всех ветеранов и каждого, кто порывается уйти. Задумываются об этом Вернблум и Натхо. Не нужен команде Миланов – нестабилен для клуба, где каждый швец и жнец. В этом варианте можно прикупить парочку легионеров. Например, интересовались бразильцем Додо, который принадлежит «Сампдории», а играет за «Сантос» - присматривали человека на левый край.

Значит, Щенников и Набабкин не всегда устраивают. Не исключено, что после ухода на пенсию всей знакомой тройки Васину привезут иностранного напарника в центр. Ведь на сборах был защитник-легионер, но не справился. А вот еще один иностранец может присоединиться к команде, и он давно знаком. С Еременко у ЦСКА джентльменское соглашение. Если Роман не подпишет контракт со «Спартаком», то попробует вернуться в футбол в майке «армейцев». Финскому хавбеку хорошо бы реабилитироваться за глупую дисквалификацию.

Но этот легионер в представленном варианте не будет последним. Пусть ЦСКА бросил искать форварда формата Кайоде и Эменике, Отеро из «Атлетико Минейро» и Брорссоном из «Мальме» интересовались. Могут вернуться к этим вариантам или выбрать похожих игроков. Плюс осмотрятся вокруг – в РФПЛ есть интересные мастера.

Состав ЦСКА в случае массовых уходов и точечных покупок: Акинфеев – Фернандес, Брорссон, Васин, Набабкин, Додо (Соу), Дзагоев – Отеро, Головин, Еременко – Витиньо.

Вариант «Беляев»

В таком случае количество россиян в старте будет доходить до девяти человек, но без ряда знакомых имен. Ветераны уйдут, но их попробуют заменить теми, кто под рукой. Возвращенные из аренд или известные люди, которые в провинции наработали на право вернуться в футбольную столицу, как Беляев из «Арсенала». Правда, решения в таком духе не в стиле ЦСКА, ведь за россиян надо переплачивать.

Но в этом случае, если придется убрать из основы братьев Березуцких и Игнашевича, понадобятся местные игроки с паспортами для лимита. Учитывая, что Беляев не самый дорогой вариант, а в полузащите вполне можно обойтись Ткачевым и Кучаевым, поставив в центре композиции юного Бистровича – в случае прогресса и ожидаемого ухода Натхо и Вернблума, то получите не самый звездный, но боеспособный состав.

Кто сказал, что тройка из Васина, Беляева и Чернова обязательно выступит хуже, чем это делали три ветерана, которым во многих случаях не хватало скорости, чтобы прикрыть Акинфеева?

Основа ЦСКА с лимитным налетом: Акинфеев – Фернандес, Васин, Беляев, Чернов, Щенников – Дзагоев, Бистович, Ткачев - Чалов, Витиньо.

Как ЦСКА переживет смену поколений?

Когда Ганчаренко придет к Гинеру с пачкой заграничных паспортов, которые в ЦСКА отбирают при подписании контракта, чтобы игроки далеко не убежали, и укажет руководителю «армейцев» на возраст ветеранов, то ему ответят, что в клубе полно талантливых воспитанников, а не нравится выбор – пусть переведет Натхо в атаку в новом сезоне. Ведь до завтрашнего матча многое не решено.

Выбор между вариантами, а также их симбиоз прямо зависит от «Спартака» и «Динамо». Если в московском дерби Каррера потеряет очки, а ЦСКА обыграет «Анжи», то «армейцы» будут вторыми в таблице и напрямую попадут в Лигу чемпионов. Получив гарантию премиальных от УЕФА, им станет проще планировать трансферный бюджет. Так что от «Спартака» зависит, будет смена поколений у «армейцев» резкой или плавной. Ведь вариантов масса.

Кто может покинуть клуб в ближайшее время? Вернблум, Миланов, Муса, Игнашевич, Оланаре.

У кого ситуация «50 на 50»? Братья Березуцкие, Натхо, Головин, Фернандес (последние – в случае успехов на ЧМ-18).

Кем могут пополнить состав? Роман Еременко (без клуба), Чернов, Ефремов, Макаров, Ткачев, Базелюк (все – из аренд), Беляев («Арсенал»), легионеры по невысокой цене – до 5 млн евро.

Ветеранам предложат ухудшенные контракты. И показательно, что шесть человек из основы могут покинуть ЦСКА летом. Впрочем, зная московский клуб, правильнее ставить на хитрый симбиоз вариантов с минимальными тратами. Ведь каждый год начинается эта история, но сейчас избежать знаковых расставаний нельзя, ведь если передержать и без того подержанных легенд – Акинфеев останется без сыгранной обороны через год.

В центре поля одновременные потери Вернблума, Натхо и Головина восполнить объективно некем. Дзагоев с его травмами не сыграет за троих. А в атаке Базелюк и Чалов не выступят на уровне хотя бы Мусы и Витиньо (если на него найдутся покупатели). Чемпионов Лава и Думбия можно не вспоминать – на таких форвардов денег нет. Важно не заиграться в «стабильность». Ведь успехи воспитанников, выносливость ветеранов и универсальность лидеров не означают, что ЦСКА сможет продержаться еще несколько лет, никого не подписывая.

Нередко играют здорово – Ганчаренко стал самым успешным подписанием, но это в сезоне, когда «Локомотив» чемпион. А если «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» поработают над ошибками и совершат качественный рывок, в том числе после правильных недешевых трансферов, а ЦСКА ответит только подписанием нового контракта с Березуцкими – задержаться в первой тройке не получится. Зато последняя попытка будет, в этот раз квалификация ЛЧ вряд ли ускользнет от «армейцев».

Но ведь хочется в будущем увидеть ЦСКА в качестве мощного бойца, претендующего в ближайшие годы на первое место наравне с другими. Так что безмолвный переход в район третьей строчки опасен, ведь всегда можно загреметь на пятую, отказавшись от перемен. А Лига Европы приносит меньше премиальных, чем Лига чемпионов. Что автоматически подталкивает сильных игроков к расставанию. Молодежь подключили, но без новой тройки в защите о свежем и мощном ЦСКА разговор можно не начинать. Как и без борьбы за трофеи, ведь без участия в больших драках ни один Головин надолго в составе не задержится.

DaveGrohl
АВТОР
DaveGrohl
Трансферная лихорадка
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Трансферная лихорадка
Россия. Премьер-Лига 2017/2018  Россия: события  ЦСКА
Источник: Soccer.RuФото: Соккер.ру
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Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил МапС
17 мая в 20:42
По какому пути не пойдут - в конце концов всё равно упрутся в тупик!
МапС

13.05.2018, 09:05
По какому пути не пойдут - в конце концов всё равно упрутся в тупик!
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Хорошо сказал про спартак! Плюсую
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил MAUS
17 мая в 14:37
С карточкой Смолову вообще цирк, если все ее признали ошибочной , почему ее тогда не отменили! одни вопросы и догадки...... А так я на 100% согласен, что пока Гиннер и Ко рулит в РФс, Цска будет в тройке призёров!
Регламент у них такой. Почитай статью от 27 октября 2014года в Совспорте "Пенальти для знати". В спорт24 вышла статья: "Кто бы выиграл чемпионат России. Честная таблица". Автор выводит коней на первое место, указывая, что им судьи недодали очков). Показывает в каких матчах, где и когда это было и за что, но не указывает на матч Краснодар-ЦСКА, когда у Игнашевича в конце матча была рука в своей штрафной. Кони тогда выиграли, но поставь пенальти и счёт мог быть 1:1. Как будто у Гинера на многих ресурсах сидят свои люди и занимаются возвеличиванием клуба, что вполне возможно. Владеешь информацией-владеешь всем.Бобсоккер тоже их ресурс. Ну, а чел неплохо устроился). Разве такое возможно в другом европейском чемпионате, чтобы президент клуба занимал ключевую должность в своей конторе?). И, как тут не вспомнить игры с командами, когда клуб перед матчами в Европе, легко проходит своих оппонентов(СКА, Тосно). Резвятся, гарцуют. Я вспоминаю, Рубин и Ростов. Как командам на зубах приходилось играть матчи в чемпионате и в Европе в итоге они заканчивали чемпионат в середине, или в конце турнирной таблице. Проблемы были точь в точь такие же, как и у коней-короткая скамейка. Только вот от Рубина, или Ростова президент не занимал должность в РФС. Креново это всё.
MAUS
MAUS ответил mangoх12
17 мая в 13:50
Почему-то авторы да и всякие спамовские прогнозисты всегда упираются в тему денег..у Гинера денег достаточно, просто он понимает немного в бизнесе и в футболе и не закупает пачками шлак когда под носом есть достойное поколение. все оень просто. Защита: в след сезонне уйдет Игнаш ,останутся братья, будут постоянно играть Чернов , Васин, Фернандес, Щенников, Набакин - братья на подстраховке. Тут нет никаких проблем Полузашита: Тоже все достаточно предсказуемо , уйдет скорей всего Миланов, Верблум, ну Головин 50 на 50. Играть есть кому: Натхо, Дзагоев, Витинье, Кучаев, Бистрович, Ткачев, Макаров, Ефремов, Гордюшенко , Хосонов , может Еременко подтянут.. достаточно Напы: уйдет Муса, Оланаре 50 на 50 тут тоже все в порядке Чалов Базелюк Жамалетдинов Все в полном порядке и этот расклад если даже никого не подпишут ..Так что дело не в финансах а в грамотном управлении и почему то аналитики ) никогда не рассматривают что те кто не играл в прошлом сезонне могут заиграть в след.
тьфу ты муты фатазёр!
уже можешь из своего списка Натхо вычёркивать!
думаю к началу ЧР ты из него еще понавычёркиваешь!
MAUS
MAUS ответил Сергеевич вернулся 1
17 мая в 13:45
Вообще не вижу смысла объяснять им, что-либо. Даёшь им инфу о подозрительных матчах связанных с судейством. где указаны количество пенальти команды, которая пробила больше всех(Зенит, Спартак, Краснодар по-моему сезон 2014 года вместе взятых), они говорят, это жёлтая пресса. Там же автором указывается читателем все косяки Понтуса, такое чувство, как будто это не 2014 год, а 2018 год, т.е ничего не изменилось в самом шведе, как и лояльное отношение к его хамству судейского корпуса. Говоришь про сезон 2015-2016, когда на финише их клуб обошёл Ростов, но как это было сделано им по барабану). Не засчитали гол в их ворота Рубином. И опять они чемпионы, и опять кричат на каждом углу, что они самые сильные, президент самый умный, вратарь у них самый лучший, а молодёжь-самая продвинутая, поэтому они чемпионы и 17 лет, как пришёл Гинер, они в еврокубках. Ещё умудряются писать про посты оппонентов, типа не смеши). Секта настоящая, ещё похлеще, чем у других). Поэтому смысла не вижу общаться с ними. Ответ будет один: "махровый спартач, желтуха, истерики, слёзы, платочки ит.д и т.п". Когда-нибудь надеюсь эта империя Гинера развалится и клуб станет тем, кем был до прихода этого чела. Всех оппонентов убрал со своего пути(Толстых, Будагосский), конкретно воссел на престол главбуха РФС, входит в бюро исполкома, именно оно собрало исполком по инициативе типа чиновницы с украинской фамилией, чтобы снять Будогосского. Чья инициатива была можно догадаться, но самое креновое, то, что ему вменили это после матча Краснодар-Арсенал, когда судья показал жк Смолову, который не смог потом сыграть с конями). Ужжасс)). Такое пике, манёвр с двойным дуплетом способен делать только один чел. Давно смотрю за этой личностью. Талант чё)))
С карточкой Смолову вообще цирк, если все ее признали ошибочной , почему ее тогда не отменили! одни вопросы и догадки......
А так я на 100% согласен, что пока Гиннер и Ко рулит в РФс, Цска будет в тройке призёров!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил MAUS
17 мая в 13:21
не надо мне ничего напоминать, я получше вашего помню.... Не вижу связи в твоих речах, про какой то перенос матча на весну: ибо цска восстановился после зимней паузы. матч с Арсненалом, я привел не ради счёта- а к тому что в Лондоне у армейцев силенок не было вообще на игру, а в ответной игре сил хватило только на ~75 минут, а дальше как в боксе - хук и армейцы поплыли! Ничего против армейцев не имел и не имею! Скажу одно- молодцы! Сражались, бились и верили , и за это их судьба вознаградила! (не без доли везения) как в ЧР так и на европейских полях!
Вообще не вижу смысла объяснять им, что-либо. Даёшь им инфу о подозрительных матчах связанных с судейством. где указаны количество пенальти команды, которая пробила больше всех(Зенит, Спартак, Краснодар по-моему сезон 2014 года вместе взятых), они говорят, это жёлтая пресса. Там же автором указывается читателем все косяки Понтуса, такое чувство, как будто это не 2014 год, а 2018 год, т.е ничего не изменилось в самом шведе, как и лояльное отношение к его хамству судейского корпуса. Говоришь про сезон 2015-2016, когда на финише их клуб обошёл Ростов, но как это было сделано им по барабану). Не засчитали гол в их ворота Рубином. И опять они чемпионы, и опять кричат на каждом углу, что они самые сильные, президент самый умный, вратарь у них самый лучший, а молодёжь-самая продвинутая, поэтому они чемпионы и 17 лет, как пришёл Гинер, они в еврокубках. Ещё умудряются писать про посты оппонентов, типа не смеши). Секта настоящая, ещё похлеще, чем у других). Поэтому смысла не вижу общаться с ними. Ответ будет один: "махровый спартач, желтуха, истерики, слёзы, платочки ит.д и т.п". Когда-нибудь надеюсь эта империя Гинера развалится и клуб станет тем, кем был до прихода этого чела. Всех оппонентов убрал со своего пути(Толстых, Будагосский), конкретно воссел на престол главбуха РФС, входит в бюро исполкома, именно оно собрало исполком по инициативе типа чиновницы с украинской фамилией, чтобы снять Будогосского. Чья инициатива была можно догадаться, но самое креновое, то, что ему вменили это после матча Краснодар-Арсенал, когда судья показал жк Смолову, который не смог потом сыграть с конями). Ужжасс)). Такое пике, манёвр с двойным дуплетом способен делать только один чел. Давно смотрю за этой личностью. Талант чё)))
Багров-брат
Багров-брат ответил Илья Кузнецов
16 мая в 14:21
Для чемпионата России может и достаточно, но в Лиге Чемпионов выше 3-его места в группе с таким составом ничего не светит. Да, ЦСКА самая стабильная российская команда по всем параметрам, но прогресса нет и не видно при такой трансферной политике, а потерять свои позиции очень вероятно, при прогрессе Зенита, Краснодара, Спартака, Локомотива. Всё-таки хотелось бы почаще видеть ЦСКА в 1/8, 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Прогресс Краснодара, - да, верю, но это долговременный процесс и до стабильности армейцев минимум года три.
Прогресс Локо в руках Палыча. Мудрый тренер может преподнести сюрприз, но может и со знаком минус, как сложится.
Прогресс Спартака и Зенита... Это фантазии. Особенно, когда питерское руководство встало на путь СпаМовского.
Это и есть УРОВЕНЬ нашего футбола...(
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил mangoх12
15 мая в 12:43
Почему-то авторы да и всякие спамовские прогнозисты всегда упираются в тему денег..у Гинера денег достаточно, просто он понимает немного в бизнесе и в футболе и не закупает пачками шлак когда под носом есть достойное поколение. все оень просто. Защита: в след сезонне уйдет Игнаш ,останутся братья, будут постоянно играть Чернов , Васин, Фернандес, Щенников, Набакин - братья на подстраховке. Тут нет никаких проблем Полузашита: Тоже все достаточно предсказуемо , уйдет скорей всего Миланов, Верблум, ну Головин 50 на 50. Играть есть кому: Натхо, Дзагоев, Витинье, Кучаев, Бистрович, Ткачев, Макаров, Ефремов, Гордюшенко , Хосонов , может Еременко подтянут.. достаточно Напы: уйдет Муса, Оланаре 50 на 50 тут тоже все в порядке Чалов Базелюк Жамалетдинов Все в полном порядке и этот расклад если даже никого не подпишут ..Так что дело не в финансах а в грамотном управлении и почему то аналитики ) никогда не рассматривают что те кто не играл в прошлом сезонне могут заиграть в след.
Для чемпионата России может и достаточно, но в Лиге Чемпионов выше 3-его места в группе с таким составом ничего не светит. Да, ЦСКА самая стабильная российская команда по всем параметрам, но прогресса нет и не видно при такой трансферной политике, а потерять свои позиции очень вероятно, при прогрессе Зенита, Краснодара, Спартака, Локомотива. Всё-таки хотелось бы почаще видеть ЦСКА в 1/8, 1/4 финала Лиги Чемпионов.
MAUS
MAUS ответил ОлегаТэ
15 мая в 10:06
На секундочку, ЦСКА во втором круге традиционно набрал больше всех очков... Что же касается матча с Арсеналом Л - провели шикарнейший первый тайм и начало второго, выигрывали 2-0 и были в шаге от третьего. Выложились по полной - таких интенсивных матчей в РПЛ просто нет, играли на кураже. Когда же пропустили, было прямо видно, что сдулись. Отсюда и "двушка". И, кстати, не вам рассказывать за разгромные матчи с англичанами на их полянах. Ничего напомнить не надо?... ;)
не надо мне ничего напоминать, я получше вашего помню....
Не вижу связи в твоих речах, про какой то перенос матча на весну: ибо цска восстановился после зимней паузы.
матч с Арсненалом, я привел не ради счёта- а к тому что в Лондоне у армейцев силенок не было вообще на игру, а в ответной игре сил хватило только на ~75 минут, а дальше как в боксе - хук и армейцы поплыли!
Ничего против армейцев не имел и не имею! Скажу одно- молодцы! Сражались, бились и верили , и за это их судьба вознаградила! (не без доли везения) как в ЧР так и на европейских полях!
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил MAUS
15 мая в 08:49
в каком это месте цска восстановился? в матче с Арсеналом Л??? в первом матче вообще повезло что 4 банки только залетело, а не ВОСЕМЬ. а в ответном, после 75 минуты кони вообще встали и получили ДВУШЕЧКУ. так что не надо фантизировать.
На секундочку, ЦСКА во втором круге традиционно набрал больше всех очков...
Что же касается матча с Арсеналом Л - провели шикарнейший первый тайм и начало второго, выигрывали 2-0 и были в шаге от третьего. Выложились по полной - таких интенсивных матчей в РПЛ просто нет, играли на кураже. Когда же пропустили, было прямо видно, что сдулись. Отсюда и "двушка".
И, кстати, не вам рассказывать за разгромные матчи с англичанами на их полянах. Ничего напомнить не надо?... ;)
MAUS
MAUS ответил ОлегаТэ
14 мая в 18:34
Мне куда как интереснее судьба матча Амкар-Спартак 0-2 с сомнительным первым и откровенно "левым" (когда Левников "не заметил" атаку вратаря во вратарской со стороны "Антохи") голами... Что же касается последнего поражения ЦСКА со Спартаком - я вообще-то и не говорил, что "не по делу". Речь, если ты читал, о матче второго круга, сыгранного в первом. Согласись, убитый ЦСКА в конце первого круга зимой и восстановившийся весной (да ещё и вновь прибывшим Мусой) - две разные команды...
в каком это месте цска восстановился?
в матче с Арсеналом Л???
в первом матче вообще повезло что 4 банки только залетело, а не ВОСЕМЬ.
а в ответном, после 75 минуты кони вообще встали и получили ДВУШЕЧКУ.
так что не надо фантизировать.
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил MAUS
14 мая в 16:22
и ты хочешь сказать что спартак выирал у цска со счётом 3:0 , что это не поделу? мне вот интересна судьба матча цска - арсенал Тула. молодой вратарь, пять ударов - шесть голов. зря Божевич повёлся на это.... так бы Арсенал попал в ЛЕ
Мне куда как интереснее судьба матча Амкар-Спартак 0-2 с сомнительным первым и откровенно "левым" (когда Левников "не заметил" атаку вратаря во вратарской со стороны "Антохи") голами...
Что же касается последнего поражения ЦСКА со Спартаком - я вообще-то и не говорил, что "не по делу". Речь, если ты читал, о матче второго круга, сыгранного в первом. Согласись, убитый ЦСКА в конце первого круга зимой и восстановившийся весной (да ещё и вновь прибывшим Мусой) - две разные команды...
MAUS
MAUS ответил ОлегаТэ
14 мая в 16:00
Такие вы, спартачи, смешные всё-таки... Сергеич, сам себя почитай, сам повеселишься. Раньше были "карманные" судьи типа Карасёва (смотрим последний матч Спартак-Динамо=D =D =D), потом "купленные" пенальти. Теперь, за отсутствием даже возможности по этим позициям подкопаться, адмресурс... И ещё оскорбляетесь, что кабе-братию постоянно упрекают в "теориях заговоров"? Это как же "волшебник" Гинер наколдовал в коридорах власти РФПЛ, что матч второго круга измочаленный в силу кадровых проблем ЦСКА со Спартаком сыграл не весной, когда после зимнего перерыва восстановившиеся "армейцы" традиционно проводят сильнейшие матчи, а уже в концовке первого круга? Вот не любитель я всяких "если бы, да кабы", но не удержусь - посмотри на турнирную таблицу и прикинь место Спартака в случае его поражения с ЦСКА, играй они весной. Подсказать? Милое и привычное каждому спартаковцу за последнее, более чем десятилетие, шестое... ;)
и ты хочешь сказать что спартак выирал у цска со счётом 3:0 , что это не поделу?
мне вот интересна судьба матча цска - арсенал Тула.
молодой вратарь, пять ударов - шесть голов.
зря Божевич повёлся на это....
так бы Арсенал попал в ЛЕ
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Сергеевич вернулся 1
14 мая в 11:11
Об этом можно только догадываться). "Не пойман не вор". Правильно?). Много вариантов, чтобы влиять на игру и не обязательно покупать теперь судью, если ты на вершине организации. Можно чисто продвинуть того,или иного по карьере, помочь в решение тех, или иных проблем. Ты мне, я тебе, кто "забыл", в опалу, кто "предал"-туда же. Шантаж-тоже одна из мер влияния, как и угрозы. По матчам можно говорить, что в наглую пенки уже не ставят. Достаточно убрать того, или иного игрока будущего соперника, функционера, который тебе мешает и в оппозиции, или договориться с руководством, или тренером соперника, чтобы команда не рыпалась, или ещё проще, списать на травму вратаря и за место него ставь зелёного вратаря. Кроме главного рефери, есть же ещё ассистенты. Там в не игры не увидел, тут руку не заметил...Да много вариантов. Да бывают единичные случаи, но, когда такое происходит с одним клубом из года в год, казалось бы при колоссальных проблемах, он из года в год на плаву, всё это вызывает вопросы. А потом болельщики клуба кричат, потому-что мы сильней и т.п. 17 лет клуб президента не вылазит с еврокубков, как он у руля). Случайность? Думаю нет).
Такие вы, спартачи, смешные всё-таки... Сергеич, сам себя почитай, сам повеселишься. Раньше были "карманные" судьи типа Карасёва (смотрим последний матч Спартак-Динамо=D =D =D), потом "купленные" пенальти. Теперь, за отсутствием даже возможности по этим позициям подкопаться, адмресурс... И ещё оскорбляетесь, что кабе-братию постоянно упрекают в "теориях заговоров"?
Это как же "волшебник" Гинер наколдовал в коридорах власти РФПЛ, что матч второго круга измочаленный в силу кадровых проблем ЦСКА со Спартаком сыграл не весной, когда после зимнего перерыва восстановившиеся "армейцы" традиционно проводят сильнейшие матчи, а уже в концовке первого круга?
Вот не любитель я всяких "если бы, да кабы", но не удержусь - посмотри на турнирную таблицу и прикинь место Спартака в случае его поражения с ЦСКА, играй они весной. Подсказать? Милое и привычное каждому спартаковцу за последнее, более чем десятилетие, шестое... ;)
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил МКС
14 мая в 08:00
Ты спишь уже давно, на дворе 2018 год, ОЧНИСЬ.
И что,что 2018 год?

ЦСКА опять с медалями, как я и писал!!!
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил MAUS
14 мая в 07:59
титул- это выигрыш, где Цска последние 2 года что то выирал в ЧР? или я что-то пропустил, может ЦСКА выиграл ЛЧ в каком-нибудь казино)))
Читать надо внимательнее!
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И тем не менее - ЦСКА каждый год то с титулом, то с медалями!
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Лично для тебя большими буквами, ЦСКА каждый год, то с титулом, ТО С МЕДАЛЯМИ!!!
Alean
Alean ответил МапС
14 мая в 01:05
По какому пути не пойдут - в конце концов всё равно упрутся в тупик!
Ну да, выше 1-го места не подняться )
pomor45
pomor45
13 мая в 21:10
Какой смысл гадать что и с кем может случиться в этом бардаке под названием РФПЛ, где могут провалиться не один, а сразу несколько лидеров одновременно, выплюнув на поверхность чемпиона, не способного даже из группы ЛЧ выйти. Где чемпионство решается преимущественно в заочной борьбе. Устроили бы уже хоть стадию плей-офф, чтобы хотя бы еврокубковые места конкуренты получали в личных встречах, а не зависели от побочных результатов, как это происходит последние годы.
Jdkwjx58
Jdkwjx58
13 мая в 19:45
Мясо тухлое то опять обделалось в матче с Динамо
Сергей Ерошин
Сергей Ерошин
13 мая в 13:21
Понятно что в очередной раз говорить о том что ЦСКА ожидают тяжелые денечки как то боязно, после всех прежних опровержений, но это не отменяет того что произойти это может в любой момент.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил борька
13 мая в 10:16
Армия и Флот находятся в пике застоя, и на резкое освежение не готовы ! В будующем сезоне они и в пятерку не попадут! В следующем сезоне тон игры будут задавать Спартак,Зенит,Рубин,Краснодар,Локомотив с Семиным
Каждый год болелы так говорят, но волшебник, удивительным образом, опять на коне!)
борька
борька ответил mangoх12
13 мая в 09:18
Почему-то авторы да и всякие спамовские прогнозисты всегда упираются в тему денег..у Гинера денег достаточно, просто он понимает немного в бизнесе и в футболе и не закупает пачками шлак когда под носом есть достойное поколение. все оень просто. Защита: в след сезонне уйдет Игнаш ,останутся братья, будут постоянно играть Чернов , Васин, Фернандес, Щенников, Набакин - братья на подстраховке. Тут нет никаких проблем Полузашита: Тоже все достаточно предсказуемо , уйдет скорей всего Миланов, Верблум, ну Головин 50 на 50. Играть есть кому: Натхо, Дзагоев, Витинье, Кучаев, Бистрович, Ткачев, Макаров, Ефремов, Гордюшенко , Хосонов , может Еременко подтянут.. достаточно Напы: уйдет Муса, Оланаре 50 на 50 тут тоже все в порядке Чалов Базелюк Жамалетдинов Все в полном порядке и этот расклад если даже никого не подпишут ..Так что дело не в финансах а в грамотном управлении и почему то аналитики ) никогда не рассматривают что те кто не играл в прошлом сезонне могут заиграть в след.
Все впорядке, для мощного среднего клуба, для борьбы за пятое ,шестое место!
МапС
МапС
13 мая в 09:15
Пред камнем гранитным, как знаком дорожным,
Задумчиво грозный воитель стоит
И буквы, касаясь рукой осторожно,
Читая, губами слегка шевелит.
"Направо пойдешь, так коня потеряешь,
Налево пойдешь - не сносить головы,
А если тропинкой вперед зашагаешь,
То след твой исчезнет навеки. Увы!"
МапС
МапС
13 мая в 09:05
По какому пути не пойдут - в конце концов всё равно упрутся в тупик!
борька
борька
13 мая в 08:59
Армия и Флот находятся в пике застоя, и на резкое освежение не готовы ! В будующем сезоне они и в пятерку не попадут! В следующем сезоне тон игры будут задавать Спартак,Зенит,Рубин,Краснодар,Локомотив с Семиным
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил самуил кац 1
13 мая в 08:50
Ты забыл добавить - " Титульному спонсору Судейского Департамента РФС".
Об этом можно только догадываться). "Не пойман не вор". Правильно?).
Много вариантов, чтобы влиять на игру и не обязательно покупать теперь судью, если ты на вершине организации. Можно чисто продвинуть того,или иного по карьере, помочь в решение тех, или иных проблем. Ты мне, я тебе, кто "забыл", в опалу, кто "предал"-туда же. Шантаж-тоже одна из мер влияния, как и угрозы. По матчам можно говорить, что в наглую пенки уже не ставят. Достаточно убрать того, или иного игрока будущего соперника, функционера, который тебе мешает и в оппозиции, или договориться с руководством, или тренером соперника, чтобы команда не рыпалась, или ещё проще, списать на травму вратаря и за место него ставь зелёного вратаря. Кроме главного рефери, есть же ещё ассистенты. Там в не игры не увидел, тут руку не заметил...Да много вариантов. Да бывают единичные случаи, но, когда такое происходит с одним клубом из года в год, казалось бы при колоссальных проблемах, он из года в год на плаву, всё это вызывает вопросы. А потом болельщики клуба кричат, потому-что мы сильней и т.п. 17 лет клуб президента не вылазит с еврокубков, как он у руля). Случайность? Думаю нет).
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Сергеевич вернулся 1
13 мая в 07:57
"Лучшему менеджеру РФПЛ" "Лучшему главбуху России, без которого не может обойтись РФС" "Единственному девятипалому президенту РФПЛ"-посвящается! ------------------------------------------------------------------------------------------------ Вот так надо было начинать автор). Остальное сантименты..)
Ты забыл добавить - " Титульному спонсору Судейского Департамента РФС".
MAUS
MAUS ответил ЦСКА Самый титулованный
13 мая в 06:07
Каждый год "диванные эксперты" кричат, " Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!" И тем не менее - ЦСКА каждый год то с титулом, то с медалями! Кричите громче, вас не слышно!!!
титул- это выигрыш, где Цска последние 2 года что то выирал в ЧР?
или я что-то пропустил, может ЦСКА выиграл ЛЧ в каком-нибудь казино)))
MAUS
MAUS ответил AmIIIeR89
13 мая в 06:02
Это типа привет от вечно не участвующего в ЕК Спартака?
нет, это типа Цска застолбил за собой 4-ое место в ЛЧ, а ну конешно- цска в этом евросезоне решил себе изменить)))
Только нужно адекватно относиться ко всему этому, сначала подфартило Цска с автоголом ЯнгБойз, а потом всей группе с Бенфикой)))
MAUS
MAUS ответил sir-5
13 мая в 05:54
Для лавки есть "Зенит" и "Спартак",там "про запас" по два-три состава держат.
ты бы еще своего прадеда позвал попылить на лавке Цска, так для конкуренции))))
MAUS
MAUS ответил sir-5
13 мая в 05:52
Если недовольны всем- позвоните по 07.
нашел чем хвастаться, буд-то это это прямое отношение имеет к цска .
А вот это прямое отшение к ЦСКА, и имеено при участии Спартака М:
27-06-1993 Спартак М- ЦСКА 6:0.
А то что вечно последние в группе ЛЧ- это не позор?
Может лучше Цска лучше медальки ЧР собирать и не позориться в ЛЧ, делая Игоряна рекордсменом ибо с таким подходом Игорь войдёт в книгу рекородов Гиннеса!!!!
Заработки ЦСКА в ЛЧ и ЛЕ так Гиннер и транжирит потом не на покупку игроков, а на судей в ЧР))))
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