«Армейская» развилка. Три пути развития ЦСКА

12 мая 2018, 20:08

Замены Головина на Еременко, а Мусы на Чалова не сделают ЦСКА чемпионом России. «Соккер.ру» оценивает разные варианты неизбежной кадровой трансформации.

Вариант «братья»

Перестройка отменяется? Первый трансферный сценарий – оставить ветеранов на контрактах. Ненадежно, но привычно. Стоит отдать должное чувству юмора братьев Березуцких, ведь они недавно сфотографировались под вывеской «Пенсионного фонда». Но когда тройке защитников ЦСКА на финише сезона в сумме больше лет, чем графу Дракуле – перемены неизбежны.

Но если у Гинера нет денег и предлагает давним знакомым – от Щенникова до Игнашевича, подписать новые контракты со снижением оклада, чтобы выкроить денег на парочку новичков и при этом удержать Головина, то такой вариант можно будет назвать «в духе ЦСКА». Бабаев не случайно темнит, а участники нехитрого заговора с целью сделать Акинфеева седым до сорока трех лет, отнекиваются и предлагают подождать конца сезона.

Если братья Березуцкие остаются, если Игнашевич не уходит на пенсию, если Натхо готов подписать новый контракт, а Фернандес осознает, что время лучших предложений прошло, то у Ганчаренко будет знакомый до боли в зубах состав в новом сезоне-2018/19.

Предсказуемый состав ЦСКА, если большинство остается: Акинфеев – Фернандес, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников – Натхо, Дзагоев, Головин – Витиньо, Чалов.

Вариант «Еременко»

Из одной крайности переходим к другой. Отправляем жить на одну пенсию всех ветеранов и каждого, кто порывается уйти. Задумываются об этом Вернблум и Натхо. Не нужен команде Миланов – нестабилен для клуба, где каждый швец и жнец. В этом варианте можно прикупить парочку легионеров. Например, интересовались бразильцем Додо, который принадлежит «Сампдории», а играет за «Сантос» - присматривали человека на левый край.

Значит, Щенников и Набабкин не всегда устраивают. Не исключено, что после ухода на пенсию всей знакомой тройки Васину привезут иностранного напарника в центр. Ведь на сборах был защитник-легионер, но не справился. А вот еще один иностранец может присоединиться к команде, и он давно знаком. С Еременко у ЦСКА джентльменское соглашение. Если Роман не подпишет контракт со «Спартаком», то попробует вернуться в футбол в майке «армейцев». Финскому хавбеку хорошо бы реабилитироваться за глупую дисквалификацию.

Но этот легионер в представленном варианте не будет последним. Пусть ЦСКА бросил искать форварда формата Кайоде и Эменике, Отеро из «Атлетико Минейро» и Брорссоном из «Мальме» интересовались. Могут вернуться к этим вариантам или выбрать похожих игроков. Плюс осмотрятся вокруг – в РФПЛ есть интересные мастера.

Состав ЦСКА в случае массовых уходов и точечных покупок: Акинфеев – Фернандес, Брорссон, Васин, Набабкин, Додо (Соу), Дзагоев – Отеро, Головин, Еременко – Витиньо.

Вариант «Беляев»

В таком случае количество россиян в старте будет доходить до девяти человек, но без ряда знакомых имен. Ветераны уйдут, но их попробуют заменить теми, кто под рукой. Возвращенные из аренд или известные люди, которые в провинции наработали на право вернуться в футбольную столицу, как Беляев из «Арсенала». Правда, решения в таком духе не в стиле ЦСКА, ведь за россиян надо переплачивать.

Но в этом случае, если придется убрать из основы братьев Березуцких и Игнашевича, понадобятся местные игроки с паспортами для лимита. Учитывая, что Беляев не самый дорогой вариант, а в полузащите вполне можно обойтись Ткачевым и Кучаевым, поставив в центре композиции юного Бистровича – в случае прогресса и ожидаемого ухода Натхо и Вернблума, то получите не самый звездный, но боеспособный состав.

Кто сказал, что тройка из Васина, Беляева и Чернова обязательно выступит хуже, чем это делали три ветерана, которым во многих случаях не хватало скорости, чтобы прикрыть Акинфеева?

Основа ЦСКА с лимитным налетом: Акинфеев – Фернандес, Васин, Беляев, Чернов, Щенников – Дзагоев, Бистович, Ткачев - Чалов, Витиньо.

Как ЦСКА переживет смену поколений?

Когда Ганчаренко придет к Гинеру с пачкой заграничных паспортов, которые в ЦСКА отбирают при подписании контракта, чтобы игроки далеко не убежали, и укажет руководителю «армейцев» на возраст ветеранов, то ему ответят, что в клубе полно талантливых воспитанников, а не нравится выбор – пусть переведет Натхо в атаку в новом сезоне. Ведь до завтрашнего матча многое не решено.

Выбор между вариантами, а также их симбиоз прямо зависит от «Спартака» и «Динамо». Если в московском дерби Каррера потеряет очки, а ЦСКА обыграет «Анжи», то «армейцы» будут вторыми в таблице и напрямую попадут в Лигу чемпионов. Получив гарантию премиальных от УЕФА, им станет проще планировать трансферный бюджет. Так что от «Спартака» зависит, будет смена поколений у «армейцев» резкой или плавной. Ведь вариантов масса.

Кто может покинуть клуб в ближайшее время? Вернблум, Миланов, Муса, Игнашевич, Оланаре.

У кого ситуация «50 на 50»? Братья Березуцкие, Натхо, Головин, Фернандес (последние – в случае успехов на ЧМ-18).

Кем могут пополнить состав? Роман Еременко (без клуба), Чернов, Ефремов, Макаров, Ткачев, Базелюк (все – из аренд), Беляев («Арсенал»), легионеры по невысокой цене – до 5 млн евро.

Ветеранам предложат ухудшенные контракты. И показательно, что шесть человек из основы могут покинуть ЦСКА летом. Впрочем, зная московский клуб, правильнее ставить на хитрый симбиоз вариантов с минимальными тратами. Ведь каждый год начинается эта история, но сейчас избежать знаковых расставаний нельзя, ведь если передержать и без того подержанных легенд – Акинфеев останется без сыгранной обороны через год.

В центре поля одновременные потери Вернблума, Натхо и Головина восполнить объективно некем. Дзагоев с его травмами не сыграет за троих. А в атаке Базелюк и Чалов не выступят на уровне хотя бы Мусы и Витиньо (если на него найдутся покупатели). Чемпионов Лава и Думбия можно не вспоминать – на таких форвардов денег нет. Важно не заиграться в «стабильность». Ведь успехи воспитанников, выносливость ветеранов и универсальность лидеров не означают, что ЦСКА сможет продержаться еще несколько лет, никого не подписывая.

Нередко играют здорово – Ганчаренко стал самым успешным подписанием, но это в сезоне, когда «Локомотив» чемпион. А если «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» поработают над ошибками и совершат качественный рывок, в том числе после правильных недешевых трансферов, а ЦСКА ответит только подписанием нового контракта с Березуцкими – задержаться в первой тройке не получится. Зато последняя попытка будет, в этот раз квалификация ЛЧ вряд ли ускользнет от «армейцев».

Но ведь хочется в будущем увидеть ЦСКА в качестве мощного бойца, претендующего в ближайшие годы на первое место наравне с другими. Так что безмолвный переход в район третьей строчки опасен, ведь всегда можно загреметь на пятую, отказавшись от перемен. А Лига Европы приносит меньше премиальных, чем Лига чемпионов. Что автоматически подталкивает сильных игроков к расставанию. Молодежь подключили, но без новой тройки в защите о свежем и мощном ЦСКА разговор можно не начинать. Как и без борьбы за трофеи, ведь без участия в больших драках ни один Головин надолго в составе не задержится.