Чемпион Москвы – чемпион России

Трижды футбольный чемпион был из столицы, но каждый раз другой. «Соккер.ру» накануне московского дерби изучает влияние таких матчей на результаты сезонов.

Москвичи после чемпионства «Зенита» пережили шесть лет унижений. Четырежды по старой схеме сезона и один раз в переходном первенстве победы одерживали клубы не из столицы. Более шести лет ЦСКА ждал повторного титула, спас репутацию москвичей. Но долгое время армейцы сами за всех «отдувались».

Лишь спустя пятнадцать сезонов выиграл новый титул «Спартак». И через тринадцать с половиной лет отпраздновал победу «Локомотив». Но раз трижды подряд чемпионами были московские клубы, а сегодня сыграют «Спартак» и «Динамо», интересно выяснить, какой у результатов дерби вес при выяснении лучшей команды всей страны?

Сезон 2015/16. Чемпион – ЦСКА

Обычно столичные клубы друг друга «топят». Отдавали преимущество «Рубину» и «Зениту», а команды не из Москвы им удачно пользовались. Но в сезоне шестого чемпионства «армейцев» все сложилось в их пользу. И Слуцкий выиграл титул за счет побед в московских дерби. ЦСКА забрал 14 пунктов из 18 возможных.

«Спартак» насобирал на пять меньше, а «Локомотив» выступил в два раза хуже, чем армейцы. А «Динамо» результаты московских дерби стоили места в РФПЛ. Хватало двух пунктов для чистого спасения. Это один гол в ворота «Локомотива» в любом из ничейных дерби. Но динамовцы набрали всего два пункта из восемнадцати возможных в дерби и вылетели.

Чемпионский ЦСКА набрал на 12 пунктов больше в рамках «чемпионата Москвы», чем «бело-голубые». Отсюда два пункта отрыва от «Ростова» и фора в 15 очков по сравнению с результатом «Спартака». К слову, «Локомотив» набрал столько же пунктов в таблице, как «красно-белые», но оказался ниже и по общему количеству побед, и по результатам дерби – всего одна победа в шести матчах.

Очки в дерби (максимум - 18): ЦСКА – 14; Спартак – 9; Локомотив – 7; Динамо – 2.

Сезон 2016/17. Чемпион – «Спартак»

На «Спартак» ставили как на претендента на вторую строчку – из-за неплохой игры в подготовительном периоде еще без Карреры. Но старт сезона все перевернул. А победы в дерби, коих стало меньше без «Динамо», прямо повлияли на распределение мест на вершине таблицы. В кои-то веки «Спартак» дважды за сезон переиграл ЦСКА. Вы будете удивлены, но такого не было с 1999 года.

«Красно-белые» восемнадцать лет ждали две виктории над «армейцами» за чемпионат. И хотя всего за год до этого ЦСКА опережал «Спартак» на целых 15 очков, Каррера обогнал подопечных Слуцкого и Ганчаренко в итоге на семь пунктов. Это означает, что «Спартак» не просто отыграл пятнадцать баллов, но добавил еще. Общий рывок составил девятнадцать пунктов по сравнению с прошлым сезоном.

И семь из них принесли дерби! Если убрать результаты с «Динамо» прошлого сезона, то получите скачок с трех очков в оставшихся дерби до 10 из 12 возможных. «Спартак» выиграл чемпионат России у ЦСКА – главного преследователя, за счет побед в принципиальных матчах с соседями. А вот «армейцы» набрали всего 3 очка из 12 возможных - полный провал. Вес гола Зобнина-Васина был огромным, как и победа «Спартака» в первом круге.

Разница в таблице и по результатам московских дерби оказалась идентичной – «Спартак» собрал на семь пунктов больше, чем ЦСКА. Где «армейцы» потеряли шанс на борьбу за титул? Например, в матче против «Локомотива», который проиграли. Когда теряешь 9 очков, на которые раньше претендовал, тяжело стать первым. Числа не лгут – «Спартак» шикарно прошел испытания соседями в чемпионском сезоне.

Очки в дерби (максимум - 12): «Спартак» - 10; «Локомотив» - 4; ЦСКА – 3.

Сезон 2017/18. Чемпион – «Локомотив»

В начале века «Спартак» выиграл последний титул эпохи Романцева, после чего первое чемпионство взял Семин, а затем победил Газзаев с ЦСКА. Теперь получили обратный отсчет, хотя два чемпиона поменялись местами. А титул «Локомотива» даже более неожиданный, чем спартаковский. Но если взглянете на результаты дерби – поймете, откуда преимущество.

«Локомотив» повторил результат чемпионского ЦСКА – набрал 14 пунктов в дерби из 18. Не только оторвался в таблице, но и отбирал очки у прямых преследователей, ведь «Спартак» и ЦСКА сегодня воюют за второе место и прямую путевку в ЛЧ. Но даже в этой борьбе у Карреры фора, поскольку в дерби с армейцами у него лучше разница забитых мячей – 4:2.

Также невозможно не заметить, как «Динамо» наработало на спасения в дерби с ЦСКА. После ничьей победили в гостях, эти четыре пункта позволяют опережать конкурентов, даже в теории претендовать на Лигу Европы, если обыграют «Спартак». Впрочем, чемпионом Москвы в этом году будут не участники этой пары. «Локомотив» набрал на девять пунктов в дерби больше, чем ЦСКА, а ведь разрыв в таблице между ними всего пять пунктов.

Получается, если бы Ганчаренко обыграл дважды «Динамо» и разок «Локомотив» вместо ничьей, то был бы сейчас чемпионом. Каждое дерби важно. Например, до этого года лишь раз со времен чемпионского сезона 2004 года «Локомотив» обыгрывал «Динамо» дважды за чемпионат. Раньше стабильно терял очки, что мешало в таблице. Так что Семин - чемпион России, поскольку он чемпион Москвы нового сезона.

Например, «Спартаку» не стоит оглядываться на результаты с «Уралом», «Ахматом» и так далее. Отдали титул, ведь в прошлом сезоне в матчах с ЦСКА и «Локомотивом» набрали 10 очков, а сейчас всего 4. Причем им не нужно было повторять тот результат для защиты титула. Достаточно было дважды обыграть железнодорожников. Это плюс пять пунктов себе и минус четыре противнику. У Семина было бы 56 очков, а у Карреры – 61. Поскольку борьба была плотной, всего в двух матчах определился чемпион России!

Историческая победа смелой команды

Очки в дерби (максимум - 18): «Локомотив» - 14; ЦСКА – 5; «Спартак» и «Динамо» - по 5 (и очный матч в запасе).

Тенденция сохранится на будущие годы?

Если не вмешаются клубы не из столицы – «Краснодар» и «Зенит», то обязательно. «Спартак» не смог защитить чемпионский титул, поскольку проиграл «Локомотиву» в первом круге и не смог забить победный мяч во втором. Каррера уступил, поскольку команда пропускала в концовке дерби с ЦСКА в первом круге, потеряла очки против «Динамо» в первом туре, хотя вела 2:0, как и с «Локомотивом». Прямая связь и любопытная тенденция.

Результаты участников московских дерби существенно меняются от сезона к сезону, но сохраняется связь между успехами в «чемпионате Москвы» и местами в таблице. Интересно, а через год эти войны будут так же важны? Быть может, даже важнее. На «Локомотив» станут смотреть, как на действующего чемпиона. «Спартаку» подобный «сглаз» выигрывать в один мяч явно мешал. А ЦСКА и «Динамо» могут набраться сил и измениться за лето. Предсказуемых результатов не ждите.

А чемпиона Москвы про себя отмечайте – три года подряд он становился первым в России. Не удивительно, ведь каждый четвертый участник РФПЛ из столицы (и это еще «Торпедо» не возродили). При этом давние связи мешают устраивать победные серии в любом из дерби. Прямо сегодня от «Динамо» зависит, получит ли «Спартак» прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, или завершит сезон очередным больным разочарованием. А у «Локомотива» другие эмоции, ведь за счет шикарного прохождения дерби за тур до финиша стали чемпионами.