  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Англия. Чемпионшип
  • Испания. Сегунда
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Дания. Суперлига
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Испания. Примера 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 5:4 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Италия. Серия А 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус2.952.92.65
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 0:2 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи5.54.51.53
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 21 тур1X2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сахалин (Южно-Сахалинск)Сахалин -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Смена К-А (Комсомольск-на-Амуре)Смена К-А -:- Логотип футбольный клуб Динамо Брл (Барнаул)Динамо Брл---

Прорыв «Уфы». Что дальше?

вчера, 22:26
Прорыв «Уфы». Что дальше?

Чемпионат России модно критиковать. Но есть в нем и отдельные поводы для радости и гордости. «Соккер.ру» - о симпатичной «Уфе», которая стала шестой в РФПЛ.

Из Кубка России потихоньку отваливались топовые команды, что в принципе никого не удивляло. Но все как-то привыкли, что тихой сапой до финала добирается с горем пополам кто-то из фаворитов из РФПЛ, завоевывает турнир и без особых проблем катит в Лигу Европы, если ранее не занял место на Лигу чемпионов.

Подобные размышления сопровождали и нынешний розыгрыш этого трофея сомнительной нужности. Когда постепенно рассыпались все фавориты, оставался один «Спартак». И даже в том случае никто не сомневался, что красно-белые по этой ковровой дорожке доберутся до трофея, на шестое место в чемпионате никто особо не смотрел.

Обращать внимание стали, когда в неожиданном финале оказались «Авангард» и «Тосно», явно сами не ожидавшие такого поворота и прошляпившие момент с подготовкой документов на подачу их в УЕФА. Это, кстати, симптоматично для российского менеджмента. Ваши команды добрались до полуфинала – уже повод как минимум поинтересоваться, когда нужно подавать документы.

Но все сроки были упущены, поэтому бесполезный трофей стал бесполезным для «Тосно» вдвойне. Зато появилась другая интрига – кто станет шестым? Это интересная вакансия, поскольку первая пятерка более-менее понятна, это команды несколько иного ранга, а вот с шестой позиции и ниже варились в относительно плотном соку самые разные претенденты, причем до какого-то недавнего времени отдельные команды имели равные шансы и попасть на лигоевропейское шестое место, и на позицию в стыках на выживание – такой вот интересный чемпионат России.

Последние туры же все рассудили. В конце две команды, которые можно назвать приятными исключениями, боролись за место в Лиге Европы. «Уфа» и «Арсенал». Согласитесь, что как минимум во второй части сезона и тульский, и уфимский коллективы заслуживают только самых лестных слов.

Причем даже их крупные осечки, которые порой случались, не отворачивали от команд симпатизирующих им людей, все равно коллективы Сергея Семака и Миодрага Божовича вызывали искреннюю симпатию и желание сопереживать им, поскольку играли честно, боевито и старались не подводить веру болельщиков по мере возможностей. Это показал и последний тур.

«Арсенал» в прекрасном стиле обыграл чемпиона, пусть и немотивированного, а «Уфа» просто разгромила «Тосно», отправив победителя Кубка России обратно в ФНЛ, а, возможно, и в небытие, учитывая печальное финансовое положение клуба из Ленинградской области. Причем разгром со счетом 5:0 – это не просто убийство аутсайдера.

Это еще и становление зрелой команды. Ведь сложился стереотип, что в середине таблицы, где-то как раз места с шестого и ниже все команды – некое болото, в котором каждый друг друга может обыграть, может упереться, связать, сыграть в вязкий футбол, а при счете 1:0, а уж тем более 2:0, просто закрыться и довозить вату до финального свистка.

«Уфа» показала свой голод, свою зрелость – так ведут себя команды, которые уверены в своих силах, которые понимают, чего хочет от них тренер, как им следует себя вести, которые не боятся идти в атаку при счете 2:0, что в РФПЛ, повторимся, редкость даже для топ-клубов. Это приятный симптом. Как приятна и в целом игра «Уфы», не обладающей какими-то выдающимися ресурсами. Ведь по бюджету это 11-й клуб РФПЛ, по возможностям состава тоже.

Так что же теперь ждет «Уфу»? Во-первых, радость по поводу шестого места может оказаться преждевременной. Клуб подал заявку на лицензирование в УЕФА, но ответа пока нет. Он может быть любым, в том числе и отрицательным. Нужно быть готовым ко всему. Поэтому в команде проявляют сдержанный оптимизм и не говорят «гоп».

Во-вторых, тот самый ограниченный состав. Это и повод для гордости, и причина попереживать. Поскольку явно, что наиболее перспективные футболисты, особенно с российскими паспортами, приглянутся более состоятельным клубам. Дмитрий Стоцкий уже, например, навострил лыжи в ЦСКА. И никто его в этом не упрекает, даже в самой «Уфе».

Вторая сторона состава – обилие очень опытных игроков, если не сказать возрастных. Для многих из них, возможно, нынешний сезон стал пиком, которого уже в силу объективных физических причин достичь больше не получится. Обе стороны состава говорят о том, что в случае допуска к Лиге Европы да и вообще к следующему сезону руководству «Уфы» придется сильно поломать голову над тем, чтобы восполнить потери, просадку в форме новыми лицами без потери качества. Согласитесь, очень мало кому это удается.

Наконец, в-третьих, а кто-то назовет это главным – Сергей Семак. Этот специалист рос как тренер прямо у нас на глазах, вместе с «Уфой». Порой поразительным образом личностные характеристики тренера передаются его команде, он становится как бы частью ее и, что самое удивительное, делает коллектив частью себя.

Про Сергея Богдановича даже от его соперников никогда нельзя было услышать плохого слова, это в прямом смысле со всех сторон положительный герой, как футболист, как человек. Если спросить у болельщиков, обладающих каким-никаким стажем, кого из российских игроков они считают образцом, настоящим мужчиной, очень многие назовут именно Семака.

И вот «Уфу» он сделал такой же мужской крепкой командой: уверенной в себе, но не самоуверенной, смелой, но не сумасбродной, техничной и не нелепой в этих своих попытках разыгрывать эффектные комбинации, быстрые контратаки, исполнять дриблинг или дальние удары. Со скидкой на индивидуальное мастерство это умеет так или иначе каждый. Задача – направить ресурсы в верное русло. И Семаку это удалось.

Но и это его достижение вряд ли останется незамеченным. В России дефицит квалифицированных свежих местных специалистов с положительной репутацией, поэтому неспроста появились слухи об интересе к Семаку со стороны «Зенита». Потеря тренера для «Уфы» может стать роковой. Но хочется верить, чтобы уфимцы все же продолжили свою сказку в следующем сезоне в Европе, хотя истории такие обычно недолговечны.

Поделиться
Другие материалы по теме
Футбольное Евровидение. Итоги последнего тура РФПЛ
Вчера, 19:17Neomorph в блоге РФПЛ - лучшая лига мира!37
Провалили сезон. Даже арбитр не спас «Спартак»
Вчера, 16:45Вадим Багров в блоге Оценочные суждения45
«Динамо» обыграло «Спартак» и лишило «красно-белых» прямой путевки в групповой этап ЛЧ
Вчера, 16:00 489
«Краснодар» и «Рубин» победителя не выявили
Вчера, 15:57 16
«Амкар» не справился с «Ахматом» и отправился в «стыки»
Вчера, 15:56 12
«Уфа» разгромила «Тосно» и заняла 6-е место в РФПЛ
Вчера, 15:54 21
Обсудить
Все комментарии
MALOVAR
MALOVAR ответил maldalik
сегодня в 06:30
я про конкретный эпизод конкретного матча,а тебе лишь быиза уши притянуть
andre_can
andre_can
сегодня в 06:05
УФА в ЛЕ!!! Семак в ЗЕНИТ!!!
ndedov
ndedov
сегодня в 05:45
А что дальше? Семак в Зенит, команду растаскивать начнут и в следующем году команда борется за выживание.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 05:44
Удачи Уфе в ЛЕ! Были сказки у Рубина и у Ростова-провинциальных команд, поэтому несмотря на все трудности, пусть фортуна улыбнётся команде с Башкортостана.
Bekelman55
Bekelman55 ответил maldalik
сегодня в 04:58
maldalik:
Кто там вас убивал не смеши. Вы по игре с треском проиграли. Забыл уже как в прошлом году за подобный фол Кудряшов схлопотал удаление?
на этого можешь внимание вообще не обращать ))) пусть че хочет то и чешет . Что-то умное - вряд ли. Обидное - тем более. Значит можно смело не замечать ))))
maldalik
maldalik ответил MALOVAR
сегодня в 04:37
MALOVAR:
А ничего дальше не будет ,ни чего.Вы видели как сегодня Карасев судил ? вот это и есть наш футбол ,поставить липовую пену за касание ногой руки игрока в атаке это нонсенс,такого я еще не видел ,и не поставить железобетонную пену . Он главное нас убил ,а нам его приписали ,но нет ,он Женин ,женин он,раб
Кто там вас убивал не смеши. Вы по игре с треском проиграли. Забыл уже как в прошлом году за подобный фол Кудряшов схлопотал удаление?
maldalik
maldalik ответил Илья Кузнецов
сегодня в 04:35
Илья Кузнецов:
Всё таки хочется чтобы Семак остался в Уфе, интересно посмотреть на команду в еврокубках, кто знает, может ему в будущем удастся сделать крепкую, чемпионскую команду на подобии "золотого" Рубина Бердыева. Уж очень мне нравится история Симеоне и Атлетико, хочется чтобы и в России появилась команда-конкурент нашим "вечным" лидерам.
Ну Рубин в будущем году поборется уже за лидерство. Уфа вряд ли, Семака уведет Зенит и все ...
djo11
djo11
сегодня в 02:38
при всем уважении и симпатии к Семаку сложно представить что Уфе повезет,хотя новичкам всегда везет так что поболеем за наших)))
БрукБонд
БрукБонд
сегодня в 01:16
Вспомнил аватарку :Уфа скоро будет в кубке УЕФА. ВАНГА!
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
сегодня в 00:11
Семаку надо срочно брать итальянское гражданство
А иначе не возьмут
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Илья Кузнецов
вчера в 23:38
Илья Кузнецов:
Всё таки хочется чтобы Семак остался в Уфе, интересно посмотреть на команду в еврокубках, кто знает, может ему в будущем удастся сделать крепкую, чемпионскую команду на подобии "золотого" Рубина Бердыева. Уж очень мне нравится история Симеоне и Атлетико, хочется чтобы и в России появилась команда-конкурент нашим "вечным" лидерам.
Согласен с Вами, Сергея Богдановича в ЦСКА любят и помнят как Капитана, как тренер, он отлично проявил себя в Уфе. Всех благ ему на тренерском посту в Уфе.
Старый Дед - 11
Старый Дед - 11 ответил Дед за ЦСКА
вчера в 23:33
Дед за ЦСКА:
У свиней слаба "смогилка", в 1/16 ЛЕ вылетели, а "слабак" ЦСКА играл в 1/4 . Стыдно не знать, что именно ЦСКА является ЛУЧШИМ клубом России в ЛЕ.
    Илья Кузнецов
    Илья Кузнецов
    вчера в 23:32
    Всё таки хочется чтобы Семак остался в Уфе, интересно посмотреть на команду в еврокубках, кто знает, может ему в будущем удастся сделать крепкую, чемпионскую команду на подобии "золотого" Рубина Бердыева. Уж очень мне нравится история Симеоне и Атлетико, хочется чтобы и в России появилась команда-конкурент нашим "вечным" лидерам.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил MALOVAR
    вчера в 23:28
    MALOVAR:
    Но то что Спартак пропустил вперед армию ....это стратегическая договоренность,ведь армейцы реально слабы и не смогли бы в стыках завоевать еще одну путевку.А мы сможем
    У свиней слаба "смогилка", в 1/16 ЛЕ вылетели, а "слабак" ЦСКА играл в 1/4 .
    Стыдно не знать, что именно ЦСКА является ЛУЧШИМ клубом России в ЛЕ.
    MALOVAR
    MALOVAR ответил vinyardrip
    вчера в 23:17
    ты мне ответил? ты плохо ответил,двойка. о каком эпизоде ты? где тебе потереть? ааа,ты за Женю печешься,нет,там красная и точка ,это азы футбола ,фол последней надежды,и это результативная ошибка в пользу армии . а карасев результативно наградил Динамо ,нам подарили непоставленныц пеналь,железный,но нам не нать,мы Спартак,понял? тотоже
    vinyardrip
    vinyardrip ответил MALOVAR
    вчера в 22:59
    MALOVAR:
    А до этого показывают армейцев,там защитник как багром сзади остановил игрока фолом последней надежды,а красная где? забыл? а зачем свистел то?
    Глаза протри, там уже 2 защитник был в впереди, я понимаю, что обидно профукать 2 место, но надо хотя бы иногда объективным, хотя о чем это я... Это ж болела команды у которой все только и могут, что называть тренеров физруками, перед этим юожиться на них, а после косяков какахами закидывать..А еще забыл, у вас же всегда все купили судей, ток нищий спам не смог.. денег не хватило?)))
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 22:54
    Но Витинье хорош,молочина.Слуцкий его мариновал мариновал ,но не тут то было. Он даже голу не радовался ,настолько у него накипело от недоверия ,да и видимо расставаться с ним собрались
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 22:52
    Но то что Спартак пропустил вперед армию ....это стратегическая договоренность,ведь армейцы реально слабы и не смогли бы в стыках завоевать еще одну путевку.А мы сможем
    борька
    борька
    вчера в 22:50
    Прорвало,значит требуется ремонт! В Россикачественных ремонтов не бывает.
    Сантехника вызывали?
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 22:48
    А до этого показывают армейцев,там защитник как багром сзади остановил игрока фолом последней надежды,а красная где? забыл? а зачем свистел то?
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 22:47
    Как можно дать пенальти за удар по руке в футболе? это не баскетбол и не волейбол,Рыкову дали сыграть по мячу но попали по руке,и это пена? победная
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 22:45
    А ничего дальше не будет ,ни чего.Вы видели как сегодня Карасев судил ? вот это и есть наш футбол ,поставить липовую пену за касание ногой руки игрока в атаке это нонсенс,такого я еще не видел ,и не поставить железобетонную пену . Он главное нас убил ,а нам его приписали ,но нет ,он Женин ,женин он,раб
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 22:36
    "Это еще и становление зрелой команды. Ведь сложился стереотип, что в середине таблицы, где-то как раз места с шестого и ниже все команды – некое болото, в котором каждый друг друга может обыграть, может упереться, связать, сыграть в вязкий футбол, а при счете 1:0, а уж тем более 2:0, просто закрыться и довозить вату до финального свистка."
    Это про Локомотив)))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100