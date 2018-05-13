Прорыв «Уфы». Что дальше?

Чемпионат России модно критиковать. Но есть в нем и отдельные поводы для радости и гордости. «Соккер.ру» - о симпатичной «Уфе», которая стала шестой в РФПЛ.

Из Кубка России потихоньку отваливались топовые команды, что в принципе никого не удивляло. Но все как-то привыкли, что тихой сапой до финала добирается с горем пополам кто-то из фаворитов из РФПЛ, завоевывает турнир и без особых проблем катит в Лигу Европы, если ранее не занял место на Лигу чемпионов.

Подобные размышления сопровождали и нынешний розыгрыш этого трофея сомнительной нужности. Когда постепенно рассыпались все фавориты, оставался один «Спартак». И даже в том случае никто не сомневался, что красно-белые по этой ковровой дорожке доберутся до трофея, на шестое место в чемпионате никто особо не смотрел.

Обращать внимание стали, когда в неожиданном финале оказались «Авангард» и «Тосно», явно сами не ожидавшие такого поворота и прошляпившие момент с подготовкой документов на подачу их в УЕФА. Это, кстати, симптоматично для российского менеджмента. Ваши команды добрались до полуфинала – уже повод как минимум поинтересоваться, когда нужно подавать документы.

Но все сроки были упущены, поэтому бесполезный трофей стал бесполезным для «Тосно» вдвойне. Зато появилась другая интрига – кто станет шестым? Это интересная вакансия, поскольку первая пятерка более-менее понятна, это команды несколько иного ранга, а вот с шестой позиции и ниже варились в относительно плотном соку самые разные претенденты, причем до какого-то недавнего времени отдельные команды имели равные шансы и попасть на лигоевропейское шестое место, и на позицию в стыках на выживание – такой вот интересный чемпионат России.

Последние туры же все рассудили. В конце две команды, которые можно назвать приятными исключениями, боролись за место в Лиге Европы. «Уфа» и «Арсенал». Согласитесь, что как минимум во второй части сезона и тульский, и уфимский коллективы заслуживают только самых лестных слов.

Причем даже их крупные осечки, которые порой случались, не отворачивали от команд симпатизирующих им людей, все равно коллективы Сергея Семака и Миодрага Божовича вызывали искреннюю симпатию и желание сопереживать им, поскольку играли честно, боевито и старались не подводить веру болельщиков по мере возможностей. Это показал и последний тур.

«Арсенал» в прекрасном стиле обыграл чемпиона, пусть и немотивированного, а «Уфа» просто разгромила «Тосно», отправив победителя Кубка России обратно в ФНЛ, а, возможно, и в небытие, учитывая печальное финансовое положение клуба из Ленинградской области. Причем разгром со счетом 5:0 – это не просто убийство аутсайдера.

Это еще и становление зрелой команды. Ведь сложился стереотип, что в середине таблицы, где-то как раз места с шестого и ниже все команды – некое болото, в котором каждый друг друга может обыграть, может упереться, связать, сыграть в вязкий футбол, а при счете 1:0, а уж тем более 2:0, просто закрыться и довозить вату до финального свистка.

«Уфа» показала свой голод, свою зрелость – так ведут себя команды, которые уверены в своих силах, которые понимают, чего хочет от них тренер, как им следует себя вести, которые не боятся идти в атаку при счете 2:0, что в РФПЛ, повторимся, редкость даже для топ-клубов. Это приятный симптом. Как приятна и в целом игра «Уфы», не обладающей какими-то выдающимися ресурсами. Ведь по бюджету это 11-й клуб РФПЛ, по возможностям состава тоже.

Так что же теперь ждет «Уфу»? Во-первых, радость по поводу шестого места может оказаться преждевременной. Клуб подал заявку на лицензирование в УЕФА, но ответа пока нет. Он может быть любым, в том числе и отрицательным. Нужно быть готовым ко всему. Поэтому в команде проявляют сдержанный оптимизм и не говорят «гоп».

Во-вторых, тот самый ограниченный состав. Это и повод для гордости, и причина попереживать. Поскольку явно, что наиболее перспективные футболисты, особенно с российскими паспортами, приглянутся более состоятельным клубам. Дмитрий Стоцкий уже, например, навострил лыжи в ЦСКА. И никто его в этом не упрекает, даже в самой «Уфе».

Вторая сторона состава – обилие очень опытных игроков, если не сказать возрастных. Для многих из них, возможно, нынешний сезон стал пиком, которого уже в силу объективных физических причин достичь больше не получится. Обе стороны состава говорят о том, что в случае допуска к Лиге Европы да и вообще к следующему сезону руководству «Уфы» придется сильно поломать голову над тем, чтобы восполнить потери, просадку в форме новыми лицами без потери качества. Согласитесь, очень мало кому это удается.

Наконец, в-третьих, а кто-то назовет это главным – Сергей Семак. Этот специалист рос как тренер прямо у нас на глазах, вместе с «Уфой». Порой поразительным образом личностные характеристики тренера передаются его команде, он становится как бы частью ее и, что самое удивительное, делает коллектив частью себя.

Про Сергея Богдановича даже от его соперников никогда нельзя было услышать плохого слова, это в прямом смысле со всех сторон положительный герой, как футболист, как человек. Если спросить у болельщиков, обладающих каким-никаким стажем, кого из российских игроков они считают образцом, настоящим мужчиной, очень многие назовут именно Семака.

И вот «Уфу» он сделал такой же мужской крепкой командой: уверенной в себе, но не самоуверенной, смелой, но не сумасбродной, техничной и не нелепой в этих своих попытках разыгрывать эффектные комбинации, быстрые контратаки, исполнять дриблинг или дальние удары. Со скидкой на индивидуальное мастерство это умеет так или иначе каждый. Задача – направить ресурсы в верное русло. И Семаку это удалось.

Но и это его достижение вряд ли останется незамеченным. В России дефицит квалифицированных свежих местных специалистов с положительной репутацией, поэтому неспроста появились слухи об интересе к Семаку со стороны «Зенита». Потеря тренера для «Уфы» может стать роковой. Но хочется верить, чтобы уфимцы все же продолжили свою сказку в следующем сезоне в Европе, хотя истории такие обычно недолговечны.