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Каррера остается. Задачи «Спартака» на новый сезон

вчера, 19:34
Каррера остается. Задачи «Спартака» на новый сезон

Совет директоров принял решение и озвучил первоочередную задачу на сезон. «Соккер.ру» рассуждает, что спартаковцам важно сделать, чтобы новый сезон был успешнее ушедшего.

Вдумчиво проанализировать ошибки

Огромная проблема многих российских клубов – за исключением разве что ЦСКА, что не анализируют то, что натворили накануне нового круга испытаний. Так что не случайно на совете директоров разбирались ошибки тренерского штаба – именно штаба, не одного Карреры. Учитывая скандальный демарш помощника Пилипчука и обвинения тренера по физической подготовке в эпидемии травм, это правильный подход.

Вот только о современном «Спартаке» важно знать одну деталь. В прошлогодних двадцати турах они набрали 37 пунктов, то есть 1.85 очка за матч, а в оставшихся десяти – 19, то есть 1.9 в среднем за тур. Проще говоря, дело не только в концовке, которая получилась траурной из-за серии глупых поражений. Дело в старте сезона, ведь не забывайте: после десятого тура «Зенит» был первым, а «Спартак» - восьмым.

Так что из постчемпионского кризиса Каррера вывел, но в прошлый раз впервые готовил команду к сезону летом, и вот как раз на этом непростом этапе провалился. Теперь, после ЧМ-2018 у него такого права нет.

Выполнить первоочередную задачу

Федун теоретически мог сегодня отправить Карреру в отставку – никто не скрывает, что Родионов и Измайлов не относятся к фанатам тренера Массимо. Но владелец клуба выбрал здравый смысл, и если повезет – история его за это вознаградит. Но перед Массимо поставлена задача, которую его команде будет невероятно сложно выполнить, поскольку еще одной огромной бедой «Спартака» является отсутствие духа.

В чемпионском сезоне – и статистика явных моментов xG это подтверждает, у Глушакова, Промеса и компании залетало все, что могло залететь. Победитель набрал на 24 очка больше, чем можно было ожидать, исходя из моментов. Чтобы вы понимали: у МС сейчас разница в девять пунктов, и это много даже для команды с Де Брюйне и Агуэро. Так что «Спартаку» пора смотреть правде в глаза. Когда доходит до решающих матчей с кубковым подтекстом – как с «Севильей» или «Атлетиком» в Европе, или «СКА-Хабаровском» и «Тосно» в Кубке России, команда плывет.

Да и с «Марибором» играли, мягко говоря, не шикарно. А Федун сформулировал первую задачу конкретно – выйти в группу Лиги чемпионов. Вот только там трудная квалификация. Маячат матчи против «Аякса», «Базеля», киевского «Динамо» или «Андерлехта». «Бенфика» или «Лион» («Марсель») - тоже солидные соперники. И каждый из этих клубов способен выбить «Спартак», как это сделал скромный «Атлетик» в ЛЕ. Пройти новый отбор сложно, поскольку структура такова, что соперники стали слабее, но мест всего два.

В представленном выше списке «Спартак», как видите, далеко не лучшая команда по классу и мастерству. О мастерстве - еще один пункт задач.

Реорганизовать трансферный подход

Согласитесь, что трансферный сезон Родионов и Измайлов провалили. Каррера выступил не лучше, но из шести новичков в команде логично оставить одного Ханни. В прошлый раз не тронули чемпионскую основу, поскольку нехорошо убирать тех, кто буквально вчера добился исторического результата?

В этот раз моральной дилеммы не будет. Так что запросы Карреры о крайних защитниках, втором нападающем или вингере очень высокого уровня на случай ухода Промеса необходимо будет удовлетворить, проще говоря – раскошелиться. А начать хорошо бы с центральных защитников, ведь пара Кутепова и Джикии лишь в теории справится с целым непростым сезоном. Георгию нужно будет прийти в себя после травмы, Илье – после чемпионата мира. Боккетти, Таски, Максимович – все на чемоданах.

Нужны центральные защитники, причем в идеале не заигранные на чемпионате мира, чтобы быстрее приехали на сборы и провели их полноценно. Не стоит ставить на имена – на таких беков нет денег, но новички нужны почти во все линии. Правый, левый, два центральных, напарник для Фернандо, замена для Промеса, второй форвард, если Зе Луишу не хватит стабильности. По самым скромным оценкам получаете семь новых игроков, которые остро нужны, если задача сыграть в ЛЧ не пустые слова.

Осознать важность следующего сезона

Год будет непростым для всех фаворитов. «Зениту» нужен титул, времени на долгую раскачку у нового наставника нет. У ЦСКА будет обновленная линия защиты и не будет Мусы и Вернблума, а это всегда опасность промахнуться. Для «Локомотива» с отвлечением на Лигу чемпионов даже пятое место станет нормальным результатом, а «Краснодар» попробует сделать чемпионский рывок – у «Спартака» прибавляется серьезно настроенных конкурентов.

Но при этом Каррера не исчерпал тренерский ресурс с «красно-белыми», поскольку был длительный отрезок с августа по середину апреля, когда в РФПЛ никому на тот момент действующий чемпион не проигрывал. При этом «Спартак», как помните, до выезда в Ливерпуль с одноименным клубом сумел сыграть вничью, что не каждому удавалось. Вернее, почти никому не удавалось отбиться, когда Салах и компания давили так сильно весь матч. Даже у «Манчестер Сити» не получилось, так что «Спартак» небезнадежен.

Дело строго в готовности и отношении. Ни Глушаков, ни Промес, ни Фернандо не подготовились к концовке, которая оказалась труднее, чем думали. Так что за ними должок. И хотя очевидно, что не со всеми «Спартаку» Карреры по пути, все знают, что жарким чемпионатом мира футбольное лето не закончится, а только начнется. У Массимо есть один сезон, чтобы не повторить ошибки прошлого. Совет директоров принял верное решение – лучшего тренера в непростых условиях, когда команде нужна перестройка и наладка, не найти.

Болельщикам стоит поддержать Карреру и давить на клуб в ожидании дельных подписаний. «Спартаку» внимательные люди прошлым летом обещали, что будет хуже – ожидания оправдались, обидных поражений стало больше. Но это середина пути, решающим станет третий сезон Карреры в Москве. Если удачно выступят в еврокубках и при этом будут претендовать на тройку в РФПЛ, добавив надежности в защите и подыскав для центра поля нового героя – «Спартак» как минимум останется на нынешних позициях.

Один год есть, но важно использовать его с умом, ведь если прибавят хотя бы «Краснодар» и «Зенит», а подопечные Карреры усугубят ситуацию изнутри команды - о Лиге чемпионов можно забыть. Пока все печально из-за упущенных возможностей и трофеев, но не смертельно для команды, у которой есть игра, но нет квалифицированной помощи со стороны. Без сильных новичков успешный «Спартак» невозможен, старт и концовка сезона это показали. Дело в этом случае не в тренере, а в том, что он не может поделиться амбициями с игроками, если им хватило чемпионского духа только на один «золотой» сезон.

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Все комментарии
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди ответил JackNorz
сегодня в 14:23
JackNorz:
А он Локо только в этом сезоне увидел, так он за Зенит топил))
Твой коммент сделал мой день, хоть кто-то заметил его глорство:)))
MAUS
MAUS ответил JackNorz
сегодня в 12:23
JackNorz:
А он Локо только в этом сезоне увидел, так он за Зенит топил))
и то случайно в Питере! а так локо 14 лет подряд выигрывал ЧР))))
MAUS
MAUS ответил Leningrad 84
сегодня в 12:20
Leningrad 84:
Maus, не кривил бы душой по поводу "бурьяна". Лучшей поляны (в том числе и по качеству газона) в России сейчас просто нет.
я про состав, структуру и тд газпром проекта, поляны сейчас на стадионах равны!
а зимой и не в погоду конешно крыша- это ВСЁ. но кто знает во что она в реале встала?? боюсь она и Федуну в большой минус по финансам лет на 50 или более может встать.
pavlovich327
pavlovich327 ответил Красно Синий воин
сегодня в 12:12
Красно Синий воин:
Что и требовалось доказать, без Пилипчука Каррера обыкновенный физрук!
    JackNorz
    JackNorz ответил Dembel 2010
    сегодня в 12:09
    А он Локо только в этом сезоне увидел, так он за Зенит топил))
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил MAUS
    сегодня в 12:06
    MAUS:
    чё пыль раздувать????)))) время покажет!!!! а пока своим заросшим бурьяном огородом займитесь))))
    Maus, не кривил бы душой по поводу "бурьяна". Лучшей поляны (в том числе и по качеству газона) в России сейчас просто нет.
    InKarpinWeTrust
    InKarpinWeTrust
    сегодня в 11:12
    ЗАДАЧА ОДНА - ПОЗОР ГДЕ ТОЛЬКО МОЖНО И ДАЖЕ ТАМ, ГДЕ НЕЛЬЗЯ! НУ КАК С ТОСНО...
    mer_MMY
    mer_MMY
    сегодня в 10:41
    ПОЧЕМУ мест 2??? 6 матчей плей офф в полседней квалификации!!! как были отборочные так и остались. что раньше нужно было бы пройти две квалификации что и сейчас. только грандов не будет и это плюс
    za logiku
    za logiku ответил kingoffam
    сегодня в 10:19
    kingoffam:
    Были у нас и Лаудрупы и Скалы и прочие "тренеришки".Но никто не смог за два сезона выиграть золотые и бронзовые медали.Даже близко не было.Если Каррера физрук,то кто остальные?Вон Челси как красиво выиграл прошлый сезон,и где они сейчас?Конте тоже физрук?А местные тролли писали 3 года назад,пишут сейчас и будут писать после одно и то же.На то они и тролли.Наше дело поддерживать команду ВСЕГДА!Спартак форева!
    ты не прав - близко было: карпин взял серебро, упустив чемпионство также весной изза пары матчей, в которых джанаев не смог поймать летящий в него мяч и выкупа быстрова, что серьёзно ослабило атаку...
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ
    сегодня в 09:06
    По мне, так правильно Карреру оставили. К чему приводит тренерская чехарда в СпаМе мы уже наблюдали в течении 16-ти лет...
    MAUS
    MAUS ответил kts
    сегодня в 08:41
    kts:
    Пять лет упорного труда - десять тысяч лет счастья ))))) Верной дорогой идете, товарищи. Но в другую сторону и не с теми людьми ))))
    лишь бы что-то невнятное ляпнуть)))))
    kts
    kts
    сегодня в 08:35
    Пять лет упорного труда - десять тысяч лет счастья ))))) Верной дорогой идете, товарищи. Но в другую сторону и не с теми людьми ))))
    MAUS
    MAUS ответил Leningrad 84
    сегодня в 08:32
    Leningrad 84:
    Судя по опыту последних десятилетий, "выйти в группу Лиги чемпионов" для Спартака практически невозможно. Хоть с Каррерой, хоть без него.
    чё пыль раздувать????))))
    время покажет!!!!
    а пока своим заросшим бурьяном огородом займитесь))))
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 05:11
    Карреру в комментах учат те, чей тренер сбежал в Италию в след за их капитаном.
    Leningrad 84
    Leningrad 84
    сегодня в 04:26
    Судя по опыту последних десятилетий, "выйти в группу Лиги чемпионов" для Спартака практически невозможно. Хоть с Каррерой, хоть без него.
    kingoffam
    kingoffam ответил Рыжая Борода
    сегодня в 02:48
    Рыжая Борода:
    Одни и теже тролли (человек 10-15) одно и тоже строчат с чувством зомбиуверенности, что десятки тысяч посетилей сайта сокер их поддерживают...несчастные люди
    Были у нас и Лаудрупы и Скалы и прочие "тренеришки".Но никто не смог за два сезона выиграть золотые и бронзовые медали.Даже близко не было.Если Каррера физрук,то кто остальные?Вон Челси как красиво выиграл прошлый сезон,и где они сейчас?Конте тоже физрук?А местные тролли писали 3 года назад,пишут сейчас и будут писать после одно и то же.На то они и тролли.Наше дело поддерживать команду ВСЕГДА!Спартак форева!
    Бакланы доедают крышу
    Бакланы доедают крышу
    сегодня в 00:38
    Караульный то с джимкой чего вылезли?) Локо место за пятое биться будет, кони на вылет стоять будут
    MAUS
    MAUS ответил Рыжая Борода
    сегодня в 00:19
    Рыжая Борода:
    Одни и теже тролли (человек 10-15) одно и тоже строчат с чувством зомбиуверенности, что десятки тысяч посетилей сайта сокер их поддерживают...несчастные люди
    не мешай им - они в образе Бога))))))))))))))
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    вчера в 23:29
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ:
    да я то ничего в поряде так что не переживаю ты сам то не очень то радуйся следующий сезон то не за горами смогете защитить то?
    Не люблю загадывать! Посмотрим, время всё рассудит!
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответил Байкал-38
    вчера в 23:27
    Байкал-38:
    Что совсем хреново на душе? А раньше много, что кричал. Ну не переживай, вы вернулись в обычное состояние, побаловались в том году, привыкайте опять жить по старому!
    да я то ничего в поряде так что не переживаю ты сам то
    не очень то радуйся следующий сезон то не за горами
    смогете защитить то?
    Dembel 2010
    Dembel 2010 ответил Байкал-38
    вчера в 23:23
    Байкал-38:
    Что совсем хреново на душе? А раньше много, что кричал. Ну не переживай, вы вернулись в обычное состояние, побаловались в том году, привыкайте опять жить по старому!
    Мне интересно, а ты видел свой Локо по сторому? До 00?
    Киренск
    Киренск
    вчера в 22:15
    Каким же надо быть глупым что бы до такого додуматься. Любой кто выходит на поле хочет быть первым, а не кого то унизить и ни как иначе. А об унижении расуждают только униженые чтобы поднятся в своих глазах хоть как то.
    Serg3.12
    Serg3.12
    вчера в 22:11
    Сколько болеющих за Спартак собралось!)
    Бойкал и джим с красивоинами тут непременно))

    Взвешенный анализ, радужные перспективы)
    Поживем-увидим
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    вчера в 22:05
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ:
    ни чего посмотрим на королей товарняков кого там мюллер купит кто тренеришкой будет ,ну а копытные что кичуетесь кем играть то будете березовыми или игнашом пенсионером гинер то банкрот
    Что совсем хреново на душе? А раньше много, что кричал. Ну не переживай, вы вернулись в обычное состояние, побаловались в том году, привыкайте опять жить по старому!
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    вчера в 22:00
    ни чего посмотрим на королей товарняков кого там мюллер купит
    кто тренеришкой будет ,ну а копытные что кичуетесь кем играть то
    будете березовыми или игнашом пенсионером гинер то банкрот
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 21:53
    Piter SpaM
    Сегодня 02:35
    ответ пользователю Nerai Sairensa (раскрыть)
    Что за повод? Кубок, чемп? Или они уже уподобились убогим и любое место выше Спартака считается достигнутой целью на сезон? Я просто не знаю чему они ТАК радуются, правда.


    Я думаю, что для армейцев нет лучше унижения спартачей, чем в последнем туре обойти Спартак и занять выше место, которое даёт серебро, да ещё место в ЛЧ!!! Тем самым оставив Спартак (ещё недавно крича о чемпионстве) в данном случае с позорной бронзой, с призрачными шансами на ЛЧ, ещё в добавок глумиться над спартачами с высоко поднятой головой! Что ещё им не понятно? Да кто то, что то в душу, чего то!!
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    вчера в 21:52
    Одни и теже тролли (человек 10-15) одно и тоже строчат с чувством зомбиуверенности, что десятки тысяч посетилей сайта сокер их поддерживают...несчастные люди
    cska.78
    cska.78
    вчера в 21:48
    Скоро выгонят!
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 21:42
    Тарасовские вылазят потихоньку после динамовского унижения!!!
    А как они злятся, что армия их обошла, просто глаз радуется!!!!
    А от пятого места их отделяет всего три очка!!! И в случае равенства за счёт унижение Спартака в питерском матче, Зенит был бы выше!
    ziborock
    ziborock ответил Jum13
    вчера в 21:39
    Jum13:
    Я знаю - стать чемпионами и как можно дальше в еврокубках. А по факту - опять дай бог 1/2 кубка пердива и борьба за 5-е место. Ничему жизнь Федуна не учит )))
    Одни тоже недавно много про 5 место разговаривали))) А по факту кони 3-ий год без трофеев, а Каррера - Ганчаренко 3:1)))
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