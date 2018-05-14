Каррера остается. Задачи «Спартака» на новый сезон

Совет директоров принял решение и озвучил первоочередную задачу на сезон. «Соккер.ру» рассуждает, что спартаковцам важно сделать, чтобы новый сезон был успешнее ушедшего.

Вдумчиво проанализировать ошибки

Огромная проблема многих российских клубов – за исключением разве что ЦСКА, что не анализируют то, что натворили накануне нового круга испытаний. Так что не случайно на совете директоров разбирались ошибки тренерского штаба – именно штаба, не одного Карреры. Учитывая скандальный демарш помощника Пилипчука и обвинения тренера по физической подготовке в эпидемии травм, это правильный подход.

Вот только о современном «Спартаке» важно знать одну деталь. В прошлогодних двадцати турах они набрали 37 пунктов, то есть 1.85 очка за матч, а в оставшихся десяти – 19, то есть 1.9 в среднем за тур. Проще говоря, дело не только в концовке, которая получилась траурной из-за серии глупых поражений. Дело в старте сезона, ведь не забывайте: после десятого тура «Зенит» был первым, а «Спартак» - восьмым.

Так что из постчемпионского кризиса Каррера вывел, но в прошлый раз впервые готовил команду к сезону летом, и вот как раз на этом непростом этапе провалился. Теперь, после ЧМ-2018 у него такого права нет.

Выполнить первоочередную задачу

Федун теоретически мог сегодня отправить Карреру в отставку – никто не скрывает, что Родионов и Измайлов не относятся к фанатам тренера Массимо. Но владелец клуба выбрал здравый смысл, и если повезет – история его за это вознаградит. Но перед Массимо поставлена задача, которую его команде будет невероятно сложно выполнить, поскольку еще одной огромной бедой «Спартака» является отсутствие духа.

В чемпионском сезоне – и статистика явных моментов xG это подтверждает, у Глушакова, Промеса и компании залетало все, что могло залететь. Победитель набрал на 24 очка больше, чем можно было ожидать, исходя из моментов. Чтобы вы понимали: у МС сейчас разница в девять пунктов, и это много даже для команды с Де Брюйне и Агуэро. Так что «Спартаку» пора смотреть правде в глаза. Когда доходит до решающих матчей с кубковым подтекстом – как с «Севильей» или «Атлетиком» в Европе, или «СКА-Хабаровском» и «Тосно» в Кубке России, команда плывет.

Да и с «Марибором» играли, мягко говоря, не шикарно. А Федун сформулировал первую задачу конкретно – выйти в группу Лиги чемпионов. Вот только там трудная квалификация. Маячат матчи против «Аякса», «Базеля», киевского «Динамо» или «Андерлехта». «Бенфика» или «Лион» («Марсель») - тоже солидные соперники. И каждый из этих клубов способен выбить «Спартак», как это сделал скромный «Атлетик» в ЛЕ. Пройти новый отбор сложно, поскольку структура такова, что соперники стали слабее, но мест всего два.

В представленном выше списке «Спартак», как видите, далеко не лучшая команда по классу и мастерству. О мастерстве - еще один пункт задач.

Реорганизовать трансферный подход

Согласитесь, что трансферный сезон Родионов и Измайлов провалили. Каррера выступил не лучше, но из шести новичков в команде логично оставить одного Ханни. В прошлый раз не тронули чемпионскую основу, поскольку нехорошо убирать тех, кто буквально вчера добился исторического результата?

В этот раз моральной дилеммы не будет. Так что запросы Карреры о крайних защитниках, втором нападающем или вингере очень высокого уровня на случай ухода Промеса необходимо будет удовлетворить, проще говоря – раскошелиться. А начать хорошо бы с центральных защитников, ведь пара Кутепова и Джикии лишь в теории справится с целым непростым сезоном. Георгию нужно будет прийти в себя после травмы, Илье – после чемпионата мира. Боккетти, Таски, Максимович – все на чемоданах.

Нужны центральные защитники, причем в идеале не заигранные на чемпионате мира, чтобы быстрее приехали на сборы и провели их полноценно. Не стоит ставить на имена – на таких беков нет денег, но новички нужны почти во все линии. Правый, левый, два центральных, напарник для Фернандо, замена для Промеса, второй форвард, если Зе Луишу не хватит стабильности. По самым скромным оценкам получаете семь новых игроков, которые остро нужны, если задача сыграть в ЛЧ не пустые слова.

Осознать важность следующего сезона

Год будет непростым для всех фаворитов. «Зениту» нужен титул, времени на долгую раскачку у нового наставника нет. У ЦСКА будет обновленная линия защиты и не будет Мусы и Вернблума, а это всегда опасность промахнуться. Для «Локомотива» с отвлечением на Лигу чемпионов даже пятое место станет нормальным результатом, а «Краснодар» попробует сделать чемпионский рывок – у «Спартака» прибавляется серьезно настроенных конкурентов.

Но при этом Каррера не исчерпал тренерский ресурс с «красно-белыми», поскольку был длительный отрезок с августа по середину апреля, когда в РФПЛ никому на тот момент действующий чемпион не проигрывал. При этом «Спартак», как помните, до выезда в Ливерпуль с одноименным клубом сумел сыграть вничью, что не каждому удавалось. Вернее, почти никому не удавалось отбиться, когда Салах и компания давили так сильно весь матч. Даже у «Манчестер Сити» не получилось, так что «Спартак» небезнадежен.

Дело строго в готовности и отношении. Ни Глушаков, ни Промес, ни Фернандо не подготовились к концовке, которая оказалась труднее, чем думали. Так что за ними должок. И хотя очевидно, что не со всеми «Спартаку» Карреры по пути, все знают, что жарким чемпионатом мира футбольное лето не закончится, а только начнется. У Массимо есть один сезон, чтобы не повторить ошибки прошлого. Совет директоров принял верное решение – лучшего тренера в непростых условиях, когда команде нужна перестройка и наладка, не найти.

Болельщикам стоит поддержать Карреру и давить на клуб в ожидании дельных подписаний. «Спартаку» внимательные люди прошлым летом обещали, что будет хуже – ожидания оправдались, обидных поражений стало больше. Но это середина пути, решающим станет третий сезон Карреры в Москве. Если удачно выступят в еврокубках и при этом будут претендовать на тройку в РФПЛ, добавив надежности в защите и подыскав для центра поля нового героя – «Спартак» как минимум останется на нынешних позициях.

Один год есть, но важно использовать его с умом, ведь если прибавят хотя бы «Краснодар» и «Зенит», а подопечные Карреры усугубят ситуацию изнутри команды - о Лиге чемпионов можно забыть. Пока все печально из-за упущенных возможностей и трофеев, но не смертельно для команды, у которой есть игра, но нет квалифицированной помощи со стороны. Без сильных новичков успешный «Спартак» невозможен, старт и концовка сезона это показали. Дело в этом случае не в тренере, а в том, что он не может поделиться амбициями с игроками, если им хватило чемпионского духа только на один «золотой» сезон.