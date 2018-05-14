Тухель и Неймар – двоевластие в Париже

Слухи оказались правдой – Томас Тухель возглавил ПСЖ. «Соккер.ру» считает, что немецкого наставника ждет очень увлекательная и непростая работа.

Со стороны человеку, который не вникает в дела ПСЖ на внутренней арене, может показаться, что работа главным тренером в парижском клубе – эдакая синекура. В Лиге 1 конкурентов нет, можно валять дурака почти весь сезон. В кубковых турнирах топовые конкуренты от лени и страха сами отвалятся до финала, оставив его какой-нибудь команде из низшей лиги – сказка да и только.

На деле же управление ПСЖ – одна из самых сложных задач. Она такой была, кстати, всегда, но с нынешнего сезона стала особенно сложной. В чем сложность в принципе? Если вкратце, то, во-первых, большие ожидания на европейской арене. В Париже не скрывают, что чихать хотели на чемпионат Франции и хотят только победы в Лиге чемпионов.

Но в этом турнире никакие вливания от слова «совсем» не могут гарантировать стопроцентного результата. Во-вторых, футболистам настолько лень играть в Лиге 1, что настрой и мотивация звезд на встречи с «Каном» и «Амьеном» - это сложнее, чем разработка тактических планов. В общем-то именно поэтому один из титулов уже в годы финансового доминирования ПСЖ взял «Монако».

Теперь к этим двум совершенно очевидным и весьма непростым трудностям добавилась третья – взаимодействие с Неймаром. Вряд ли боссы ПСЖ, подписывая бразильца, думали о том, что вместе с шикарным игроком приобретают влияющего на его мозги дельца-отца и непростой характер футболиста.

Вряд ли почтенный господин Насер Аль-Хелаифи предполагал, что, как юноша на первое свидание, будет мчаться в Бразилию на виллу Неймара, заслышав только, что его звезда захандрила и подумывает о «Реале». Несолидно как-то. А настойчивость, с которой испанские СМИ тиражируют и повторяют слухи о Неймаре, наверняка должна раздражать Аль-Хелаифи еще больше.

Впрочем, это дело десятое. Но симптоматично отношение Неймара к руководству, ко всем окружающим, которые ему обязаны. Когда Кавани посмел проявить нелояльность новому господину Парижа, это переросло в серьезный конфликт. И только мудрость и опыт Эдинсона на самом деле позволили не выводить это противостояние на высочайший уровень.

Всплывали только отдельные фрагменты, а Кавани продолжал доказывать болельщикам ПСЖ, что он-то свой, родной уже и бьет рекорд за рекордом, транжиря моменты, но забивая и забивая. Пока Неймар купается в слухах. А тему с неуважением Неймара к Унаи Эмери можно вообще не раскрывать повторно.

Многое об этом было сказано. Причем бразилец сходу занялся демонстрацией своего «фи» по отношению к наставнику, что, вероятнее всего, и сыграло ключевую роль в отставке Эмери, которому тоже хватило мужества не сваливать все на Неймара, но кое-какие намеки об определяющей роли бразильца в клубе он давал. Капризный Неймар, получается, подчинил себе все управление ПСЖ.

Более явно это делать не удается только из-за необходимости играть командой, а не одному. Совсем наглое управление отвергнет игроков. Впрочем, определенные недовольства просачиваются и без того. Уже упомянутый Кавани, затем и Рабьо высказывался в не очень ласковой манере о том, как относится к авторитаризму Неймара.

Кто-то может провести аналогию с теми разговорами, что ходили порой про «Барселону» и Месси. Дескать, Лионель вертит тренировками и тренерами некоторыми. Сейчас тема поугасла, но порой всплывает. Даже если допустить это, то случай с Неймаром еще более дик. Ведь Месси доказал «Барселоне» многолетней эффективной работой, что он действительно ее лидер, многое для нее сделал.

Тогда как Неймар для Парижа форменный варяг, который почему-то решил, что достоин управлять командой. Только из-за своего приличного ценника. Болельщикам же на это плевать, потому Кавани они, например, ценят выше Неймара. И тут мы приходим к тому, что в ПСЖ межсезонье будет очень увлекательным. Бразилец вынудит руководство клуба проводить зачистку и убирать несогласных.

У привередливой звезды есть отличный аргумент – интерес «Реала», от которого после кошмаров не раз просыпался, наверное, Аль-Хелаифи. Чуть что не так – Неймар топнет ножкой и отправится в Мадрид. В контексте всего этого властного ореола вокруг бразильца интересно смотрится его встреча с Тухелем до официального представления Томаса в качестве главного тренера. Выглядит как собеседование кандидата на пост тренера у босса.

И несложно представить, как после этой встречи Аль-Хелаифи благоговейно и с должным уровнем трепета испросил величайшего мнения Неймара о потенциальном наставнике. Конечно, это утрированно, но посыл очевиден. Учитывая власть Неймара над руководством клуба, учитывая, что Тухель в клубе еще новичок, а бразилец, получается, нет, именно форвард будет определять во многом то, как сложится трансферная политика ПСЖ.

На готовность парижан расстаться с теми или иными сильными футболистами повлияет еще и необходимость вписаться в финансовый фэйр-плей. Этим можно будет обосновать продажу неугодного Неймару Кавани, например. Туда же рискует отправиться и Ди Мария. Причем нельзя сказать, что оба этих игрока готовы сопротивляться.

Они прекрасно понимают, что наступает эпоха диктата Неймара, поэтому лучше, пока есть имя и перспективы перейти в сильный клуб с нормальной иерархией и здоровой атмосферой, сделать это. Намерен отправиться восвояси и Рабьо, который в свою очередь устал не только от Неймара и разговоров о нем, но и от неспособности ПСЖ прогрессировать с таким подходом.

Победы в чемпионате Франции неинтересны, а подобная угадайка с тренерами не приближает парижан к прогрессу в Лиге чемпионов. С аналогичными мыслями наверняка мирятся сейчас Берчиче, Менье, вероятно, и Дракслер с Верратти, хотя они стараются держаться молодцами и все еще верят в светлое будущее ПСЖ.

Понятно, что бразильская колония поддерживает Неймара, и это придает ему еще больший вес на фоне того же Тухеля. Да, говорят, что Неймар лоббировал назначение Луиса Энрике. Однако приход немца еще больше усиливает относительный вес бразильца в клубе.

И можно не сомневаться, что после очередного вылета из Лиги чемпионов появится очередная волна слухов о возможном уходе Неймара, а чтобы уломать его остаться, боссы расправятся с Тухелем и парой-другой игроков, найдя для Неймара новых партнеров. И так повторять до полной готовности. Много лет.

Когда люди говорят, что должность тренера в ПСЖ – номинальная, что при таком составе парижанами может и физрук из соседней школы руководить, они не так далеки от истины. Должность тренера в Париже действительно номинальная, но совсем по другим причинам.