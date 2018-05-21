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Лучшие центрбеки РФПЛ. Выбираем!

21 мая 2018, 19:38

«Соккер.ру» вместе с читателями продолжает определять лучших игроков завершившегося сезона в РФПЛ. Сегодня поговорим о самых надежных центральных защитниках.

Правила выбора символической сборной сезона. Мы отобрали дюжину сильнейших, на наш взгляд, центральных защитников РФПЛ 2017/2018, читатели посредством голосований на странице опросов «Соккер.ру» и в нашей группе «Вконтакте» должны выбрать двух лучших. Кандидаты будут разделены на две группы, по каждой пройдет отдельное голосование. Не забудьте отдать голос за ваших фаворитов!

Лучшие центральные защитники РФПЛ 2017/2018

Соломон Кверквелия («Локомотив»)

Кверквелия может считаться кандидатом на звание лучшего игрока завершившегося чемпионата, вклад грузинского защитника в чемпионство «Локомотива» выходит за рамки ответственной службы в рамках своей позиции. Соломон – начальник самой надежной обороны чемпионата России и обладатель «золота», которое ковал со страстью и фанатичной преданностью своему делу.

Сергей Игнашевич (ЦСКА)

Сергей Игнашевич начинал сезон не на первой линии армейской обороны, хотя ротация и заставляла его выходить на поле, а вот после травмы Васина опытный защитник не пропустил ни одного матча и вновь напомнил о своих лидерских полномочиях в обороне ЦСКА. В сборную Сергей отправился в отличном тонусе. А если говорить о его выступлениях в РФПЛ, то больше всего удивляет факт отсутствия карточек: несмотря на возраст и потерю скорости, защитник не схватил ни одного предупреждения в 25 встречах! Пф, да это легендарно! 

Бранислав Иванович («Зенит»)

«Зенит» Манчини не стал сбалансированной командой, Роберто не поставил «безумно атакующий футбол», но в обороне питерцы всегда выглядели достойно и пристойно, здесь никаких вопросов. Иванович в придачу к этому еще и голами нередко выручал, с учетом Лиги Европы вообще один из самых результативных игроков «Зенита» в сезоне. Бодрый сезон опытного защитника, несмотря на провал командных задач.

Александр Мартынович («Краснодар»)

Один из самых недооцененных защитников РФПЛ, ведь применительно к «Краснодару» часто вспоминают Гранквиста, но редко его постоянного напарника, у которого отличные игровые показатели были и в «Урале», и сохраняются сейчас. «Быки» в 22 матчах с Мартыновичем на поле пропустили 17 голов (0.77 за игру), а в 8 играх без Александра – 13 мячей (1.625 за игру). Красноречивые цифры.

Тони Шунич («Динамо»)

Оплот динамовской обороны и действительно качественный защитник по меркам РФПЛ. Тони со своими параметрами и опытом мог бы побороться за место в основе топ-клуба чемпионата России, но, может быть, он хочет помочь «Динамо» стать величиной, достойной великого имени?

Ионуц Неделчару («Уфа»)

Неделчару, конечно, не претендует на победу в этот раз, но невозможно не отметить в его лице «коллективного защитника» «Уфы», которого Ионуц образовывал по весне с Никитиным и Табидзе. Перспективному румыну 22 года, и он стал одним из открытий РФПЛ в завершившемся сезоне, а на следующий чемпионат уже готовим для него новые комплименты.

Игрок (клуб)

Матчи (минуты)

Голы (ассисты)

Точность передач

Отборы (перехваты)

Верховые
единоборства

Выносы

Предупреждения (удаления)

Кверквелия («Локо»)

29 (2606)

2 (0)

74.8%

1.6 (2.1)

2.4

7.9

4 (1)

Игнашевич (ЦСКА)

25 (2073)

1 (1)

82.8%

1 (1.8)

2.4

4.1

0 (0)

Иванович («Зенит»)

27 (2358)

2 (1)

82.2%

1.2 (1.3)

2.2

2.3

1 (0)

Мартынович («Краснодар»)

22 (1948)

1 (1)

86.3%

1.2 (3.6)

3.3

4.2

4 (0)

Шунич («Динамо»)

27 (2388)

3 (1)

87.4%

1.9 (2.8)

2.1

5.4

3 (0)

Неделчару («Уфа»)

10 (900)

0 (0)

79.4%

1 (2.6)

1.2

5.1

2 (0)

В. Березуцкий (ЦСКА)

25 (2206)

1 (1)

88.3%

0.7 (2)

2.4

3.2

2 (0)

Маммана («Зенит»)

16 (1361)

0 (1)

90.1%

1.8 (2.8)

1.5

3

0 (0)

Гранквист («Краснодар»)

29 (2610)

1 (2)

87%

1.4 (2.1)

2.8

4

6 (0)

Навас («Рубин»)

17 (1441)

0 (0)

83.2%

2.2 (3.1)

3.5

3.8

2 (1)

Ингасон («Ростов»)

28 (2479)

3 (0)

76.6%

1.5 (1.9)

1.7

5.9

4 (0)

Дугалич («Тосно»)

28 (2520)

0 (4)

72.6%

1.9 (3.1)

3.7

7.1

7 (0)


Василий Березуцкий (ЦСКА)

«Старый конь борозды не испортит», - эта поговорка применима не только к Игнашевичу, но и к Березуцкому, который держал марку, отказывался стареть и придавал армейской обороне вдобавок к форме еще и содержание. Василий – умный игрок, и прошедший сезон показал, что он по-прежнему в порядке. Жаль, что на чемпионат мира Березуцкий ехать отказался. Несмотря на возраст, сильнейший защитник России. 

Эммануэль Маммана («Зенит»)

Оставил наиболее цельное впечатление из зенитовских аргентинцев, но, к сожалению, получил разрыв крестообразных связок и пропустил концовку сезона. Тем не менее, Мамману отмечаем – ловкий паренек, индивидуально многое умеет, а если еще и игровую систему под него подготовить, то вокруг Эммануэля может сформироваться выдающаяся оборона. А пока – желаем здоровья! 

Андреас Гранквист («Краснодар»)

Не просто защитник высочайшего класса – наверняка не затерялся бы в ведущих чемпионатах, даже в АПЛ, Андреас, помимо игровых качеств, обладает характером настоящего лидера. Благодаря Гранквисту «Краснодар» нередко прилагал волевые усилия и проявлял характер, а сам шведский защитник в тяжелых для команды ситуациях шел вперед и действовал на позиции центрфорварда. Уход Андреаса из «Краснодара» - огромная потеря не только для «быков», но и для всего чемпионата России. 

Сесар Навас («Рубин»)

Еще один суперветеран, которого невозможно не отметить за качество работы. Навас вернулся из «Ростова» в «Рубин», пережил смерть отца, но остался в обойме сильнейших центральных защитников РФПЛ и по-прежнему является «королем воздуха» - на втором этаже против Сесара шансы любого из форвардов РФПЛ стремятся к нулю. 

Сверрир Ингасон («Ростов»)

Очень качественного защитника удалось подписать «Ростову» прошлым летом. Ингасон сразу стал выделяться в составе команды Кучука, вокруг него же продолжил строить оборону Валерий Карпин. Обученные игроки оборонительных амплуа здорово раскрываются в РФПЛ, потому что многие команды предпочитают действовать осторожно, не оставлять свободных зон, что дает возможность проявлять себя на вверенных участках. 

Раде Дугалич («Тосно»)

Дугалич покинул РФПЛ в составе «Тосно», который пропустил больше пятидесяти голов, однако индивидуальные показатели сербского защитника позволяют выделить ему своеобразную «уайлд кард» в число лучших представителей своего амплуа. Раде даже лидирует по ряду дисциплин: он выиграл больше всего верховых единоборств и сделал больше всех перехватов в РФПЛ (имеются в виду абсолютные значения). Думаю, у Дугалича неплохие шансы продолжить карьеру в Премьер-Лиге. Например, перейти в «Урал», который возглавил знакомый тренер Парфенов.

Герои и асы РФПЛ. Достижения для гордости

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Все комментарии
gool11
gool11
20 июня в 12:58
Соломон Кверквелия («Локомотив»)
fan_Sycheva
fan_Sycheva
22 мая в 12:38
Квирквелия!!
sashasokol
sashasokol
22 мая в 09:28
На мой взгляд, Солом самый сильный защитник в настоящее время в РФПЛ.
cska plus
cska plus
22 мая в 09:07
Игнашевич и Кверквелия, однозначно!
cska plus
cska plus
22 мая в 08:03
Снова обидели хрюшек из тарасовки.
Фата лист
Фата лист
22 мая в 05:21
Игнашевич и Мартынович.
амурец
амурец
22 мая в 02:53
Кверкелия без вопросов
Красно Синий воин
Красно Синий воин
22 мая в 00:38
Игнашевич! Однозначно, к гадалке не ходи!!!
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER
22 мая в 00:30
Хорошо Кутепова не включили, а то эта фамилия стала нарицательной.
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил ziborock
21 мая в 23:14
Где ты Нету в списке видишь?!)))
Не вижу. Потому, что их Нету))))
ziborock
ziborock ответил Некит_Зенит
21 мая в 23:11
А хде играки великава спортока? Нету.
Где ты Нету в списке видишь?!)))
cska.78
cska.78
21 мая в 22:41
Почему-то кумира хряков нагеленного Кутепова нет!
Артём Сальников
Артём Сальников
21 мая в 22:24
Коротко мое мнение об участниках:
Кверквелия - молодец, заслужил переход в АПЛ своей игрой и старанием.
Игнашевич - в свои 38 лет лучший защитник ЦСКА и сборной России. Как по мне, особо в скорости не проигрывал благодаря верно занятым позициям.
Иванович - один из немногих, кто тащил Зенит с футбольного дна. Отрабатывал по полной и в защите, и в атаке.
Мартынович - хороший оборонец, но мало кто его выберет. Фаны Краснодара - Гранквиста, другие - своих любимцев.
Шуничу, Дугаличу, Неделчару, Игнасону нужно проявлять себя в топ-клубах, чтобы считаться лучшими.
В. Березуцкий - как по мне, немного тяжеловат и ему не хватает скорости. В этом компоненте, думаю, немного даже Игнашевичу проигрывает. Но вытаскивает за счет опыта.
Маммана - что он вообще забыл в списке? Сколько голов он привез?
Навас - по правде говоря, почти не смотрел матчей Рубина, да простит меня Казанский, но по показателям неплох. Правда сыграл всего в 17 матчах, травм не припомню...
Гранквист - лучший защитник Краснодара в истории и точка. Жаль, что уезжает.
Мой выбор: Игнашевич и Кверквелия.
vinyardrip
vinyardrip ответил Дед за ЦСКА
21 мая в 22:07
Сергей Николаевич Игнашевич. Мой выбор.
Ну млин, это скорее как дань уважения, но вряд ли он лучший
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
21 мая в 21:36
Сергей Николаевич Игнашевич. Мой выбор.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил scikuni
21 мая в 20:49
Соломон был лучшим защитником в этом сезоне
Некит_Зенит
Некит_Зенит
21 мая в 20:27
А хде играки великава спортока? Нету.
Miaf
Miaf
21 мая в 20:22
Иванович- это тот, которого Арсенал тульский во все дырки пробивал?
scikuni
scikuni
21 мая в 19:56
раз гранквист высочайшего так нарисовали бы его морду на титульник а не кверкелию
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