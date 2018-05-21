Лучшие центрбеки РФПЛ. Выбираем!

21 мая 2018, 19:38

«Соккер.ру» вместе с читателями продолжает определять лучших игроков завершившегося сезона в РФПЛ. Сегодня поговорим о самых надежных центральных защитниках.

Правила выбора символической сборной сезона. Мы отобрали дюжину сильнейших, на наш взгляд, центральных защитников РФПЛ 2017/2018, читатели посредством голосований на странице опросов «Соккер.ру» и в нашей группе «Вконтакте» должны выбрать двух лучших. Кандидаты будут разделены на две группы, по каждой пройдет отдельное голосование. Не забудьте отдать голос за ваших фаворитов!

Лучшие центральные защитники РФПЛ 2017/2018

Соломон Кверквелия («Локомотив»)

Кверквелия может считаться кандидатом на звание лучшего игрока завершившегося чемпионата, вклад грузинского защитника в чемпионство «Локомотива» выходит за рамки ответственной службы в рамках своей позиции. Соломон – начальник самой надежной обороны чемпионата России и обладатель «золота», которое ковал со страстью и фанатичной преданностью своему делу.

Сергей Игнашевич (ЦСКА)

Сергей Игнашевич начинал сезон не на первой линии армейской обороны, хотя ротация и заставляла его выходить на поле, а вот после травмы Васина опытный защитник не пропустил ни одного матча и вновь напомнил о своих лидерских полномочиях в обороне ЦСКА. В сборную Сергей отправился в отличном тонусе. А если говорить о его выступлениях в РФПЛ, то больше всего удивляет факт отсутствия карточек: несмотря на возраст и потерю скорости, защитник не схватил ни одного предупреждения в 25 встречах! Пф, да это легендарно!

Бранислав Иванович («Зенит»)

«Зенит» Манчини не стал сбалансированной командой, Роберто не поставил «безумно атакующий футбол», но в обороне питерцы всегда выглядели достойно и пристойно, здесь никаких вопросов. Иванович в придачу к этому еще и голами нередко выручал, с учетом Лиги Европы вообще один из самых результативных игроков «Зенита» в сезоне. Бодрый сезон опытного защитника, несмотря на провал командных задач.

Александр Мартынович («Краснодар»)

Один из самых недооцененных защитников РФПЛ, ведь применительно к «Краснодару» часто вспоминают Гранквиста, но редко его постоянного напарника, у которого отличные игровые показатели были и в «Урале», и сохраняются сейчас. «Быки» в 22 матчах с Мартыновичем на поле пропустили 17 голов (0.77 за игру), а в 8 играх без Александра – 13 мячей (1.625 за игру). Красноречивые цифры.

Тони Шунич («Динамо»)

Оплот динамовской обороны и действительно качественный защитник по меркам РФПЛ. Тони со своими параметрами и опытом мог бы побороться за место в основе топ-клуба чемпионата России, но, может быть, он хочет помочь «Динамо» стать величиной, достойной великого имени?

Ионуц Неделчару («Уфа»)

Неделчару, конечно, не претендует на победу в этот раз, но невозможно не отметить в его лице «коллективного защитника» «Уфы», которого Ионуц образовывал по весне с Никитиным и Табидзе. Перспективному румыну 22 года, и он стал одним из открытий РФПЛ в завершившемся сезоне, а на следующий чемпионат уже готовим для него новые комплименты.

Игрок (клуб) Матчи (минуты) Голы (ассисты) Точность передач Отборы (перехваты) Верховые

единоборства Выносы Предупреждения (удаления) Кверквелия («Локо») 29 (2606) 2 (0) 74.8% 1.6 (2.1) 2.4 7.9 4 (1) Игнашевич (ЦСКА) 25 (2073) 1 (1) 82.8% 1 (1.8) 2.4 4.1 0 (0) Иванович («Зенит») 27 (2358) 2 (1) 82.2% 1.2 (1.3) 2.2 2.3 1 (0) Мартынович («Краснодар») 22 (1948) 1 (1) 86.3% 1.2 (3.6) 3.3 4.2 4 (0) Шунич («Динамо») 27 (2388) 3 (1) 87.4% 1.9 (2.8) 2.1 5.4 3 (0) Неделчару («Уфа») 10 (900) 0 (0) 79.4% 1 (2.6) 1.2 5.1 2 (0) В. Березуцкий (ЦСКА) 25 (2206) 1 (1) 88.3% 0.7 (2) 2.4 3.2 2 (0) Маммана («Зенит») 16 (1361) 0 (1) 90.1% 1.8 (2.8) 1.5 3 0 (0) Гранквист («Краснодар») 29 (2610) 1 (2) 87% 1.4 (2.1) 2.8 4 6 (0) Навас («Рубин») 17 (1441) 0 (0) 83.2% 2.2 (3.1) 3.5 3.8 2 (1) Ингасон («Ростов») 28 (2479) 3 (0) 76.6% 1.5 (1.9) 1.7 5.9 4 (0) Дугалич («Тосно») 28 (2520) 0 (4) 72.6% 1.9 (3.1) 3.7 7.1 7 (0)



Василий Березуцкий (ЦСКА)

«Старый конь борозды не испортит», - эта поговорка применима не только к Игнашевичу, но и к Березуцкому, который держал марку, отказывался стареть и придавал армейской обороне вдобавок к форме еще и содержание. Василий – умный игрок, и прошедший сезон показал, что он по-прежнему в порядке. Жаль, что на чемпионат мира Березуцкий ехать отказался. Несмотря на возраст, сильнейший защитник России.

Эммануэль Маммана («Зенит»)

Оставил наиболее цельное впечатление из зенитовских аргентинцев, но, к сожалению, получил разрыв крестообразных связок и пропустил концовку сезона. Тем не менее, Мамману отмечаем – ловкий паренек, индивидуально многое умеет, а если еще и игровую систему под него подготовить, то вокруг Эммануэля может сформироваться выдающаяся оборона. А пока – желаем здоровья!

Андреас Гранквист («Краснодар»)

Не просто защитник высочайшего класса – наверняка не затерялся бы в ведущих чемпионатах, даже в АПЛ, Андреас, помимо игровых качеств, обладает характером настоящего лидера. Благодаря Гранквисту «Краснодар» нередко прилагал волевые усилия и проявлял характер, а сам шведский защитник в тяжелых для команды ситуациях шел вперед и действовал на позиции центрфорварда. Уход Андреаса из «Краснодара» - огромная потеря не только для «быков», но и для всего чемпионата России.

Сесар Навас («Рубин»)

Еще один суперветеран, которого невозможно не отметить за качество работы. Навас вернулся из «Ростова» в «Рубин», пережил смерть отца, но остался в обойме сильнейших центральных защитников РФПЛ и по-прежнему является «королем воздуха» - на втором этаже против Сесара шансы любого из форвардов РФПЛ стремятся к нулю.

Сверрир Ингасон («Ростов»)

Очень качественного защитника удалось подписать «Ростову» прошлым летом. Ингасон сразу стал выделяться в составе команды Кучука, вокруг него же продолжил строить оборону Валерий Карпин. Обученные игроки оборонительных амплуа здорово раскрываются в РФПЛ, потому что многие команды предпочитают действовать осторожно, не оставлять свободных зон, что дает возможность проявлять себя на вверенных участках.

Раде Дугалич («Тосно»)

Дугалич покинул РФПЛ в составе «Тосно», который пропустил больше пятидесяти голов, однако индивидуальные показатели сербского защитника позволяют выделить ему своеобразную «уайлд кард» в число лучших представителей своего амплуа. Раде даже лидирует по ряду дисциплин: он выиграл больше всего верховых единоборств и сделал больше всех перехватов в РФПЛ (имеются в виду абсолютные значения). Думаю, у Дугалича неплохие шансы продолжить карьеру в Премьер-Лиге. Например, перейти в «Урал», который возглавил знакомый тренер Парфенов.

Герои и асы РФПЛ. Достижения для гордости