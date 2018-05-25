Надорвались

«Марсель», «Лион» и «Монако» до последнего тура разыгрывали путевки в Лигу чемпионов. «Соккер.ру» - о неудачнике этого «розыгрыша».

Все баталии в европейских топовых чемпионатах отгремели. Чемпионства завоеваны, еврокубковые места разобраны. И если составлять своеобразный рейтинг «обидности» потерянного, упущенного, то, пожалуй, «Марсель» станет его лидером по итогам сезона. Хотя болельщики «Лацио», конечно, могут поспорить.

«Марсель» провел шикарный сезон, а остался, по сути, у разбитого корыта. Мы уже говорили о том, насколько нам стал симпатичен «Марсель» при новом руководстве. Купивший клуб в прошлом сезоне американский бизнесмен Фрэнк Маккорт подошел очень грамотно к выстраиванию структуры работы клуба.

За провансальцев впервые за долгое время было не стыдно на всех уровнях: от взаимодействия с очень экспрессивными болельщиками до выступления во всех турнирах и качества игры. Руди Гарсия планомерно выстроил организованный футбол «Марселю». Провансальцы нашли баланс между обороной и атакой и показывали очень зрелищную игру, на уровне лучших в Европе именно по такому эфемерному, конечно, но все же имеющему право на существование показателю как увлекательность, яркость футбола.

За такой футбол, за такой более чем адекватный подход должна следовать награда. Но «Марсель» в итоге остался ни с чем. Почему так получилось? Ведь у команды есть все, что нужно для успеха. А не хватило опыта и зрелости в распределении сил. Переметнемся к «Лиону», который в плей-офф Лиги Европы вылетел от ЦСКА. Президент лионцев Жан-Мишель Ола почему-то не стал расстраиваться и даже выглядел позитивно настроенным, хотя его команда упустила шанс в перспективе сыграть в финале Лиги Европы на родном стадионе.

Причина радости опытного мудрого Ола стала ясна позднее. В принципе, он и сам ее называл, сказав, что теперь у «Лиона» будет в Лиге 1 преимущество перед «Марселем», который остался в еврокубках. Ведь к этому моменту положение лионцев достигло наихудшего с начала сезона. «Лион» выпал из лигочемпионской тройки во Франции и даже успел прилично отстать, тратя силы на Лигу Европы и теряя очки через матч.

Ола как в воду глядел. После вылета от ЦСКА «Лион» выдал изумительную серию из побед и прорвался в какой-то момент даже до второй строчки, пусть потом и уступил ее «Монако». А что наивный «Марсель»? Он погнался за двумя зайцами. Гарсия принципиально решил, что не станет ничем жертвовать даже в тяжелом турнирном положении на внутренней арене.

Можно вспомнить, как все клубы, участвовавшие в еврокубках, перед полуфиналами проводили мощную ротацию в своих чемпионатах, поскольку все вопросы там были решены. И только «Марсель» продолжал биться основным составом на двух фронтах. Лига 1, конечно, шла навстречу, ставя матчи в календаре как можно более удобно для марсельцев, но это слабо помогало.

Жесткий график очень сказывался на результатах провансальцев, которые теряли очки как раз во встречах, соседствовавших с еврокубковыми. Команда просто не успевала, как говорят, заряжать батарейки, чтобы выходить со свежей головой и ногами на матчи с «Анже» и «Генгамом», например. Конечно, класса хватало, чтобы не проиграть, но обидные ничьи – вот где причина итоговой неудачи.

Соперники внутри страны настраиваются на «Марсель», на всех лидеров по-особому, им не нужно тратить силы и переключаться с турнира на турнир, поэтому на более классный, но истощенный и уставший «Марсель» они набрасывались с большой охотой. Да им даже и набрасываться не приходилось. Они понимали, что это марсельцы в положении команды, которой нужно активно идти вперед, забивать, добывать победу. Поэтому можно втихаря покусывать в ответ и отгрызать очки.

Как раз упомянутые ничьи с «Анже» и «Генгамом» в бешеном финальном спурте стали роковыми для «Марселя», которому в итоге не хватило всего одного очка до третьего места, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Ну, честнее сказать, двух очков, поскольку при равенстве баллов «Лион» все равно был бы выше.

«Марсель» погнался за двумя зайцами и не догнал ни одного. Парадоксально, но ведь несколько недель назад формально у провансальцев было больше теоретических шансов на Лигу чемпионов. Посмотрите, они могли туда попасть через два турнира, по двум путям: в Лиге 1 и Лиге Европы. А в итоге сделавшие ставку только на один путь лионцы и «Монако» оказались успешнее.

Травма и слезы лидера «Марселя» Димитри Пайета в финале Лиги Европы – как квинтэссенция концовки сезона для провансальцев. Как символ того, что все игроки отдали в буквальном смысле себя целиком, не замечая, как уже подводит здоровье, как не хватает сил и энергии. Играли уже на морально-волевых, на уколах, тот же Пайет выходил на поле с незалеченной травмой.

«Марсель» бился и убивался, не добрав в итоге каких-то двух баллов до исполнения мечты и необходимого шага для развития клуба в целом. Ведь это масштабный новый проект, которому нужно движение вперед, вверх, иначе есть риск, что Маккорт утратит интерес и «Марсель» опять скатится в серость или начнет прыгать вверх-вниз по таблице.

Но первая реакция боссов все же радует и еще раз убеждает в их адекватности, о которой мы говорили сразу. Они свою команду, заслужившую уважение и сторонников, и противников своей честностью, открытостью и боевитостью, хвалят, потому что смотрят не только на итоговую таблицу и отсутствие трофеев, но и на качество игры, на отношение фанатов, на тот большой потенциал, который все еще сохраняет «Марсель», который он способен увеличить, если грамотно проведет летнюю трансферную кампанию.

Нужно понимать правильно, речь не идет об обиде за то, что «Лион» или «Монако» оказались выше «Марселя». Нет, ни в коем случае. Эти команды тоже показывали очень хороший футбол и свои позиции заслужили. Обидно то, что «Марсель» не сыграет в Лиге чемпионов, поскольку тоже был этого достоин.

И как тут не вспомнить эти классические слова упрека, которые часто приходится слышать от тренеров, СМИ, болельщиков, которые еще осенью где-нибудь после какой-то ничьей досадной или поражения ненужного говорят: «А в конце этого очка может не хватить». Тогда это воспринимается как нечто далекое и отвлеченное, сказанное пафосно-философски. Но в итоге-то судьба порой дает понять, что и сентябрьские потери очков не менее дорого стоят, чем майские.