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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия 1:2 Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 69’ Логотип ШвейцарияШвейцария 4:0 Логотип ИсландияИсландия 1.51 4.22 7.47
19:00 65’ Логотип ФинляндияФинляндия 1:0 Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 71’ Логотип БеларусьБеларусь 3:0 Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.66 3.23 3.04
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
ГлавнаяБлогиЧемпионат мира 2018

32 страны - 32 лозунга

24 мая 2018, 22:56

Чемпионат мира все ближе. ФИФА показала девизы, под которыми выступят все сборные на турнире. «Соккер.ру» изучает тенденции и смотрит, кто халтурил.

Всякое крупное спортивное соревнование обрастает множеством традиций, часть из которых кажутся весьма любопытными или хотя бы несут развлекательную составляющую. К таким традициям можно смело отнести заявку девизов всеми участниками чемпионата мира. Это как минимум интересно. Давайте вместе посмотрим на наиболее любопытные девизы и выберем самые броские.

Начать следует с хозяев, россиян. Сборная России выбрала солидный девиз: «Играй с открытым сердцем». Как принимающая сторона, Россия демонстрирует свою открытость всем гостям и искренность на поле. Вот бы еще тренеру сборной открытости добавить. Но это совсем другая история.

Отличается подход, использованный разными сборными для выбора девиза. Кто-то подошел к делу с пафосом, кто-то – с иронией. Например, бельгийский девиз «„Красные Дьяволы“ на задании» можно отнести скорее ко второй категории. Как и девиз сборной Мексики: «Сделаны в Мексике, созданы для победы!»

Египет, с которым предстоит сыграть сборной России на групповой стадии, нашел баланс между пафосом и юмором: «Когда вы говорите про Фараонов, мир должен встать и слушать». Очень скромно, давайте согласимся. Впрочем, африканские страны в принципе довольно поэтичные образы выбирают для своих девизов, ответственно подходят к вопросу. Допустим, Тунис завернул непростой девиз, не забыв страну-хозяйку турнира: «Россия, к вам летят орлы – рука об руку болельщики и игроки».

Про Россию не забыли и составители лозунга для Уругвая: «Солнце сияет в России на светло-голубом небе». В Марокко же анималистические замашки: «Атласские львы, марокканские сердца с вами». И только в Нигерии решили, что им стесняться нечего: «Крылья африканской гордости». Так охарактеризовали свою команду нигерийцы. Определенно, чего-то мы не знаем о Сенегале, поскольку там выбрали весьма дерзкий лозунг: «Невозможно – это не по-сенегальски». Даже как-то обидно за другие сборные стало, ибо у них-то невозможное существует.

Но не у Коста-Рики, которая, очевидно, в одном с Сенегалом маркетинговом агентстве заказывала лозунг, но с доплатой, так как есть пояснение: «Нет ничего невозможного, когда играет вся страна». Про всю страну уместнее было бы, кстати, говорить Исландии, которая в том числе прославилась тем, что половина населения махнула на Евро-2016 во Францию болеть за своих. Ждут и в России от исландцев подвигов. А лозунг у них простой и душевный: «Давайте исполним нашу мечту».

Кстати, мечта проходила красной нитью темой многих лозунгов. Аргентинцы призывают: «Вместе за мечтой». Лозунг без изюминки, конечно. Хорватия подошла к той же теме более креативно: «Маленькая страна, большие мечты». Соседи по Балканам сербы оформили примерно такой же посыл: «Одна команда, одна мечта – Сербия».

Объединительные мотивы, пожалуй, даже более популярны, чем мотивация исполнением мечтаний. Германия, например, по старой привычке своей призывает: «Давайте вместе напишем историю». Немцы любят это дело, как известно. Но пока они призывают, Дания ставит перед фактом: «Вместе творим историю». Остальным – подвинуться, хочется добавить.

Короткий и властный лозунг предлагает Испания: «Вместе мы неуязвимы». И если хвастовство Сенегала вызывает улыбку, то от испанского девиза веет настоящей серьезной угрозой. Хотя что сенегальцы знают о хвастовстве. Есть же Корея. Скромные гости заставили на себя обратить внимание своим лозунгом: «Тигры Азии, Завоеватели мира». Так-то. Германии стоит проверить, не лишили ли ее чемпионского титула последнего. Не выкрали ли корейцы кубок.

Отсылка к географии есть и у панамской сборной: «Панама! Сила двух морей». Но если эти ребята всерьез полагаются на природную помощь, то целый ряд сборных подчеркивает свои демографические особенности. Обыграла языковую структуру страны Швейцария: «Четыре языка – одна нация». Иран представляет себя единым организмом: «80 миллионов людей, 1 нация, 1 сердцебиение».

Перуанцы явно рассчитывают запугать своей массовостью: «Мы вернулись! Сюда едут 30 миллионов перуанцев!» А Бразилия и Колумбия заказывали у одного пиарщика свои девизы. Сравните бразильский «Больше, чем 5 звезд: 200 миллионов сердец» с колумбийским «Одна мечта, три цвета и 50 миллионов сердец». Анатомический подход.

Португальцы в свою очередь ни на что не намекают, но напоминают, кто выиграл последний чемпионат Европы: «Славное прошлое, историческое настоящее». Отдельная категория сборных подошла к девизам в буквальном смысле. Их вполне себе можно выкрикивать на стадионах. Например, у Австралии: «Будь храбрым, будь смелым, „соккеруз“, в зелено-золотом». Французы в том же ключе: «Ваша сила, наша страсть. Вперед, Синие!»

Японцы же нахватались у соседней Кореи милитаристических лозунгов и замашек: «Время битвы, синие самураи!» Англия выступила в своем стиле, оставив неоднозначный лозунг: «Сделайте нас победителями». То ли это призыв болельщиков к сборной, то ли намек судьям. У англичан в России не самая милая репутация, поэтому наверняка многие воспримут девиз именно как неприкрытую нескромную просьбу. Раз уж не дали чемпионат мира провести, так дайте его выиграть.

И все же главные девизы чемпионата мира предоставили шведы и поляки. Над своим девизом скандинавы думали в дедлайн и ровно десять секунд: «Вместе за Швецию!» Не очень оригинально. Но не так, как у поляков: «Вперед, Польша!» Все. Да, все. Вперед. Польша. На придумывание лозунга ушли три секунды, которые потребовались секретарше главы Федерации футбола Польши, чтобы набрать эти два слова на компьютере.

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Все комментарии
NAZAR 007
NAZAR 007
25 мая в 13:13
Чтобы уловить рифму, когда читаешь,
обращай внимание на знаки препинания
и вспомни старый дедовский метод :
с толком, с чувством, с расстановкой...
паузы делай в определенных местах.....
oFANATo
oFANATo
25 мая в 12:21
Свинодел:
Открытость всем гостям и искренность на поле всегда проявляет спартак то 5-1, то 7-0, не нужно это переводить на сборную.
Верно говоришь.
NAZAR 007
NAZAR 007
25 мая в 12:19
Сергей Саныч:
Это сильно. Расул Гамзатов отдыхает.
Расул Гамзатов - это святое, наш бренд !
Сергей Саныч
Сергей Саныч
25 мая в 12:10
NAZAR 007:
Играй с открытым сердцем..... Но и помни : дыры в обороне Так просто сложно залатать, Когда в защите Лысый и Навесов, Придется на хавбеков уповать, Суаресу быстрей подрезать зубки, Салаху может ножки ....посчитать ) Но главное и что серьезнее, парняги : Волю и характер - всё в кулак собрать ! Болельщик должен ведь всегда гордиться, когда у сборной есть непрогибаемый хребет, Надеюсь вся страна увидит вас единой силой, А сборникам я пожелаю только лишь побед ! )
Это сильно.
Расул Гамзатов отдыхает.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
25 мая в 12:08
Nischtyachok:
Без подготовки должной и без страха, Что опорочат мужество и честь Сыграют наши вновь с открытым пахом Как стало быть, как будет и как есть Боюсь не подсобят родные стены, И ожиданья наши покаместь Останутся лишь нашею проблемой Как стало быть, как будет и как есть И чтоб не oбo94ся с мундиалем Как стало быть, как будет и как есть Давайте сборникам мы нашим пожелаем Перед игрою ничего не есть))
Нормально.
Красавец.
mat73
mat73
25 мая в 11:16
Мурня какая-то!
Фата лист
Фата лист
25 мая в 10:41
Стихи может и не получились, но рифмовка то есть. Вполне нормально.
Dron0123
Dron0123
25 мая в 09:40
Ахаха) Интересно написана статья.
Свинодел
Свинодел
25 мая в 09:35
Открытость всем гостям и искренность на поле всегда проявляет спартак то 5-1, то 7-0, не нужно это переводить на сборную.
Nischtyachok
Nischtyachok
25 мая в 09:11
Без подготовки должной и без страха,
Что опорочат мужество и честь
Сыграют наши вновь с открытым пахом
Как стало быть, как будет и как есть

Боюсь не подсобят родные стены,
И ожиданья наши покаместь
Останутся лишь нашею проблемой
Как стало быть, как будет и как есть

И чтоб не oбo94ся с мундиалем
Как стало быть, как будет и как есть
Давайте сборникам мы нашим пожелаем
Перед игрою ничего не есть))
Tott_Hot
Tott_Hot
25 мая в 07:58
Нашей сборной нужно было у Газмяса девиз перенять - мы мясо, мы газ!!
MALOVAR
MALOVAR
25 мая в 07:26
Анжи,играй в пердиве с открытым сердцем!
борька
борька
25 мая в 06:57
Лозунги, как семечки!
NAZAR 007
NAZAR 007
25 мая в 01:42
Играй с открытым сердцем.....

Но и помни : дыры в обороне
Так просто сложно залатать,
Когда в защите Лысый и Навесов,
Придется на хавбеков уповать,

Суаресу быстрей подрезать зубки,
Салаху может ножки ....посчитать )
Но главное и что серьезнее, парняги :
Волю и характер - всё в кулак собрать !

Болельщик должен ведь всегда гордиться,
когда у сборной есть непрогибаемый хребет,
Надеюсь вся страна увидит вас единой силой,
А сборникам я пожелаю только лишь побед ! )
ᅠ
24 мая в 23:34
Lu4nik:
жаль только они в первый раз увидят, КАК их сборная играет((( первое впечатление - оно на всю жизнь (собственно, я так в болельщики КБ и затесался))) а вот теперь наша доблестная сборная покажет "настоящий российский футбол"
Что есть, то есть. Но мне кажется, если они в первый раз увидят и нашу сборную и остальные, то болеть за наших они не будут. Прибавится поклонников у немцев или испанцев с французами.
ᅠ
24 мая в 23:32
Так Себе Аналитик:
Я надеюсь, они не лозунги запомнят с этого ЧМ)
Они всё запомнят: и лозунги, и игру, и причёски даже у игроков)
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
24 мая в 23:29
Лучший лозунг для нашей сборной: "если не Путин, то кто?"
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
24 мая в 23:29
ᅠ:
Детям. В детстве всё кажется возвышенным и интересным. Для каких-то детишек это будет первый ЧМ, который они увидят своими глазами, они запомнят лозунги эти надолго.
Я надеюсь, они не лозунги запомнят с этого ЧМ)
Lu4nik
Lu4nik
24 мая в 23:28
ᅠ:
Детям. В детстве всё кажется возвышенным и интересным. Для каких-то детишек это будет первый ЧМ, который они увидят своими глазами, они запомнят лозунги эти надолго.
жаль только они в первый раз увидят, КАК их сборная играет(((
первое впечатление - оно на всю жизнь (собственно, я так в болельщики КБ и затесался)))
а вот теперь наша доблестная сборная покажет "настоящий российский футбол"
ᅠ
24 мая в 23:24
Так Себе Аналитик:
Смешно анализировать вещь, которую в 80% стран заполняли какие-нибудь клерки методом тыка, потому что он нафиг никому не нужен, этот лозунг.
Детям. В детстве всё кажется возвышенным и интересным. Для каких-то детишек это будет первый ЧМ, который они увидят своими глазами, они запомнят лозунги эти надолго.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
24 мая в 23:16
Смешно анализировать вещь, которую в 80% стран заполняли какие-нибудь клерки методом тыка, потому что он нафиг никому не нужен, этот лозунг.
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