32 страны - 32 лозунга

24 мая 2018, 22:56

Чемпионат мира все ближе. ФИФА показала девизы, под которыми выступят все сборные на турнире. «Соккер.ру» изучает тенденции и смотрит, кто халтурил.

Всякое крупное спортивное соревнование обрастает множеством традиций, часть из которых кажутся весьма любопытными или хотя бы несут развлекательную составляющую. К таким традициям можно смело отнести заявку девизов всеми участниками чемпионата мира. Это как минимум интересно. Давайте вместе посмотрим на наиболее любопытные девизы и выберем самые броские.

Начать следует с хозяев, россиян. Сборная России выбрала солидный девиз: «Играй с открытым сердцем». Как принимающая сторона, Россия демонстрирует свою открытость всем гостям и искренность на поле. Вот бы еще тренеру сборной открытости добавить. Но это совсем другая история.

Отличается подход, использованный разными сборными для выбора девиза. Кто-то подошел к делу с пафосом, кто-то – с иронией. Например, бельгийский девиз «„Красные Дьяволы“ на задании» можно отнести скорее ко второй категории. Как и девиз сборной Мексики: «Сделаны в Мексике, созданы для победы!»

Египет, с которым предстоит сыграть сборной России на групповой стадии, нашел баланс между пафосом и юмором: «Когда вы говорите про Фараонов, мир должен встать и слушать». Очень скромно, давайте согласимся. Впрочем, африканские страны в принципе довольно поэтичные образы выбирают для своих девизов, ответственно подходят к вопросу. Допустим, Тунис завернул непростой девиз, не забыв страну-хозяйку турнира: «Россия, к вам летят орлы – рука об руку болельщики и игроки».

Про Россию не забыли и составители лозунга для Уругвая: «Солнце сияет в России на светло-голубом небе». В Марокко же анималистические замашки: «Атласские львы, марокканские сердца с вами». И только в Нигерии решили, что им стесняться нечего: «Крылья африканской гордости». Так охарактеризовали свою команду нигерийцы. Определенно, чего-то мы не знаем о Сенегале, поскольку там выбрали весьма дерзкий лозунг: «Невозможно – это не по-сенегальски». Даже как-то обидно за другие сборные стало, ибо у них-то невозможное существует.

Но не у Коста-Рики, которая, очевидно, в одном с Сенегалом маркетинговом агентстве заказывала лозунг, но с доплатой, так как есть пояснение: «Нет ничего невозможного, когда играет вся страна». Про всю страну уместнее было бы, кстати, говорить Исландии, которая в том числе прославилась тем, что половина населения махнула на Евро-2016 во Францию болеть за своих. Ждут и в России от исландцев подвигов. А лозунг у них простой и душевный: «Давайте исполним нашу мечту».

Кстати, мечта проходила красной нитью темой многих лозунгов. Аргентинцы призывают: «Вместе за мечтой». Лозунг без изюминки, конечно. Хорватия подошла к той же теме более креативно: «Маленькая страна, большие мечты». Соседи по Балканам сербы оформили примерно такой же посыл: «Одна команда, одна мечта – Сербия».

Объединительные мотивы, пожалуй, даже более популярны, чем мотивация исполнением мечтаний. Германия, например, по старой привычке своей призывает: «Давайте вместе напишем историю». Немцы любят это дело, как известно. Но пока они призывают, Дания ставит перед фактом: «Вместе творим историю». Остальным – подвинуться, хочется добавить.

Короткий и властный лозунг предлагает Испания: «Вместе мы неуязвимы». И если хвастовство Сенегала вызывает улыбку, то от испанского девиза веет настоящей серьезной угрозой. Хотя что сенегальцы знают о хвастовстве. Есть же Корея. Скромные гости заставили на себя обратить внимание своим лозунгом: «Тигры Азии, Завоеватели мира». Так-то. Германии стоит проверить, не лишили ли ее чемпионского титула последнего. Не выкрали ли корейцы кубок.

Отсылка к географии есть и у панамской сборной: «Панама! Сила двух морей». Но если эти ребята всерьез полагаются на природную помощь, то целый ряд сборных подчеркивает свои демографические особенности. Обыграла языковую структуру страны Швейцария: «Четыре языка – одна нация». Иран представляет себя единым организмом: «80 миллионов людей, 1 нация, 1 сердцебиение».

Перуанцы явно рассчитывают запугать своей массовостью: «Мы вернулись! Сюда едут 30 миллионов перуанцев!» А Бразилия и Колумбия заказывали у одного пиарщика свои девизы. Сравните бразильский «Больше, чем 5 звезд: 200 миллионов сердец» с колумбийским «Одна мечта, три цвета и 50 миллионов сердец». Анатомический подход.

Португальцы в свою очередь ни на что не намекают, но напоминают, кто выиграл последний чемпионат Европы: «Славное прошлое, историческое настоящее». Отдельная категория сборных подошла к девизам в буквальном смысле. Их вполне себе можно выкрикивать на стадионах. Например, у Австралии: «Будь храбрым, будь смелым, „соккеруз“, в зелено-золотом». Французы в том же ключе: «Ваша сила, наша страсть. Вперед, Синие!»

Японцы же нахватались у соседней Кореи милитаристических лозунгов и замашек: «Время битвы, синие самураи!» Англия выступила в своем стиле, оставив неоднозначный лозунг: «Сделайте нас победителями». То ли это призыв болельщиков к сборной, то ли намек судьям. У англичан в России не самая милая репутация, поэтому наверняка многие воспримут девиз именно как неприкрытую нескромную просьбу. Раз уж не дали чемпионат мира провести, так дайте его выиграть.

И все же главные девизы чемпионата мира предоставили шведы и поляки. Над своим девизом скандинавы думали в дедлайн и ровно десять секунд: «Вместе за Швецию!» Не очень оригинально. Но не так, как у поляков: «Вперед, Польша!» Все. Да, все. Вперед. Польша. На придумывание лозунга ушли три секунды, которые потребовались секретарше главы Федерации футбола Польши, чтобы набрать эти два слова на компьютере.