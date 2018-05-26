«Реал» победит 4:1? Проверяем теорию Дель Боске

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Испания. Сегунда
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Австрия. Бундеслига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Норвегия. Высшая лига
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Переходные
  • Франция. Переходные матчи
  • Швеция. Аллсвенскан
Лига чемпионов 2017/2018, Финал1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 3:1 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль2.2543.1
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 24 тур1X2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЧитаЧита 0:1 Логотип футбольный клуб Сахалин (Южно-Сахалинск)Сахалин---
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 1:3 Логотип футбольный клуб Смена К-А (Комсомольск-на-Амуре)Смена К-А---
Россия. 2-й дивизион. Запад 2017/2018, 26 тур1X2
17:00 42’ Логотип футбольный клуб Спартак Кс (Кострома)Спартак Кс 1:0 Логотип футбольный клуб Велес (Москва)Велес---
17:00 42’ Логотип футбольный клуб Текстильщик Ив (Иваново)Текстильщик Ив 1:0 Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново---
17:00 37’ Логотип футбольный клуб Казанка (Москва)Казанка 1:1 Логотип футбольный клуб Знамя Труда (Орехово-Зуево)Знамя Труда---
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2017/2018, 26 тур1X2
16:00 82’ Логотип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)Нефтехимик 0:1 Логотип футбольный клуб Зенит-ИжевскЗенит-Ижевск---
16:00 83’ Логотип футбольный клуб ЧелябинскЧелябинск 1:0 Логотип футбольный клуб Сызрань-2003Сызрань-2003---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 26 тур1X2
17:00 40’ Логотип футбольный клуб Динамо Бр (Брянск)Динамо Бр 0:0 Логотип футбольный клуб Сатурн (Раменское)Сатурн---
17:00 42’ Логотип футбольный клуб РязаньРязань 1:0 Логотип футбольный клуб Металлург Лп (Липецк)Металлург Лп---
Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 34 тур1X2
17:00 36’ Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо Ст (Ставрополь)Динамо Ст---
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Машук-КМВ (Пятигорск)Машук-КМВ -:- Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс---
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 -:- Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир---

«Реал» победит 4:1? Проверяем теорию Дель Боске

вчера, 10:00
«Реал» победит 4:1? Проверяем теорию Дель Боске

Чемпион мира, Европы, дважды обладатель ЛЧ разбирается в футболе и выдвинул накануне финала теорию, которую «Соккер.ру» проверяет на больших финалах. 

Слово Висенте Дель Боске: «„Реал“ – лучшая команда Европы. Не вижу ни одного игрока в „Ливерпуле“, который  мог бы кого-то заменить у мадридцев. Бэйл, Бензема, Роналду, Асенсио и Лукас Васкес как минимум не слабее Салаха. Мой прогноз? „Реал“ выиграет 4:1».

Смысл сказанного фанатом «Реала» с пеленок понятен – испанский тренер считает, что преимущество по именам и классу в финалах очень важно. И поскольку из «Ливерпуля» никто, по его мнению, не вытеснит из основы игрока «Реала» - английская команда обречена на поражения. Но давайте проверим, работала ли эта теория раньше? 

2017 год. «Ювентус» - «Реал» - 1:4

Чемпион Италии против тогдашнего чемпиона Испании. Состав «Реала» за год не изменился. Но сколько игроков «Ювентуса» были персонально сильнее коллег по позициям из испанского клуба? В том-то и дело, что мало. Буффон, Кьеллини или Бонуччи в теории могли бы оказаться в основе «Реала». Но Марсело не слабее Алекса Сандро, Хедира - это не Кроос, и так далее. Посчитаем в целом, при победе отдавая один балл, при равенстве игроков – ничего. 

Составы на финал

«Ювентус»: Буффон – Алвес, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Сандро – Пьянич, Хедира – Дибала – Манджукич, Игуаин. 

«Реал»: Навас – Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело – Модрич, Каземиро, Кроос – Иско, Бензема, Роналду. 

Счет при сравнении: 3:4, из состава «Ювентуса» усилить «Реал» могли бы Буффон, Кьеллини или Бонуччи вместо Варана, а также Игуаин вместо Бензема, хотя последнее спорно. «Мадрид» вправду поставил на индивидуальный класс и победил.  

2016 год. «Реал» - «Атлетико» - 1:1 (5:3 по пенальти)

«Атлетико» был в шаге от победы, но Хуанфран и Облак не смогли стать героями в серии пенальти. «Реалу» не помог перевес в классе, но ведь выиграли. Кто из основы Симеоне мог бы в теории усилить заявку Зидана? Облак – однозначно, Годин сильнее Пепе, но разве тот же Гризманн превосходил Роналду? Нет, а атакующий Сауль не был сильнее того Бэйла. Может, Дель Боске прав? 

Составы на финал

«Реал»: Навас – Карвахаль, Рамос, Пепе, Марсело – Модрич, Каземиро, Кроос – Бэйл, Бензема, Роналду. 

«Атлетико»: Облак – Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис – Сауль, Габи, Фернандес, Коке – Гризманн, Торрес.  

Счет при сравнении: 6:2, у «Реала» персонально мастера еще сильнее, чем в «Атлетико». На счете это не отразилось, но результат все равно в пользу того, кто обладал лучшими кадрами. 

2015 год. «Ювентус» - «Барселона» - 1:3

У «Барселоны» был мощный и сбалансированный состав. Но разница есть. Три года назад слабее играл тер Штеген, а Буффон – сильнее. Эвра показывал сильный футбол, Альба был хуже, чем в прошедшем чемпионате Испании. Зато Алвес играл за «Барселону», а трио Месси, Суареса и Неймара было на пике. 

Составы на финал

«Ювентус»: Буффон – Лихтштайнер, Барцальи, Бонуччи, Эвра – Маркизио, Пирло, Погба – Видаль – Мората, Тевес. 

«Барселона»: тер Штеген – Алвес, Пике, Маскерано, Альба – Ракитич, Бускетс, Иньеста – Месси, Суарес, Неймар.

Счет при сравнении: 3:5, даже прекрасные защитники и ничьи в парах, где представлены равные по значимости игроки, не позволили «Ювентусу» заявить, что их состав мощнее. Разницу в счете определил класс Месси, Суареса и Неймара – Дель Боске снова прав. 

2014 год. «Реал» - «Атлетико» - 4:1

Первый мадридский финал, но составы значительно отличаются, так что сравнение снова интригует. Понятно, что ждешь победу «Реала», но тот Куртуа был не слабее того Касильяса, Коэнтрау не лучше Филипе Луиса, а Коста не хуже Бензема, пускай Диего и получил травму в дебюте. Так что тот состав Симеоне был даже ближе по классу к составу Анчелотти. Но вы видите счет – в овертайме фаворит дожал, имея в запасе Марсело. 

Составы на финал

«Реал»: Касильяс – Карвахаль, Рамос, Варан, Коэнтрау – Модрич, Хедира, Ди Мария – Бэйл, Бензема, Роналду. 

«Атлетико»: Куртуа – Хуанфран, Миранда, Годин, Филипе Луис – Рауль Гарсия, Тьягу, Габи, Коке – Диего Коста, Вилья.  

Счет при сравнении: 5:4, разница минимальная, у Зидана сейчас состав сильнее и гармоничнее, чем был у Анчелотти. Не удивительно что 93 минуты того финала выиграл «Атлетико», и только гол Рамоса перевел схватку в овертайм, где тот, у кого «вес» состава больше, победил. 

2013 год. «Боруссия» Д – «Бавария» - 1:2

Дортмунд представлял тренер Клопп, но «Бавария» Хайнкеса одержала минимальную победу. Хуммельс и Левандовски еще играли за «Боруссию», в стартовых составах двух команд найдете восемь будущих чемпионов мира в Бразилии, так что сравнение интересное. Хотя здесь «на глаз» легко назвать победителя. Неужели Клопп был обречен на поражение? 

Составы на финал

«Боруссия» Д: Вайденфеллер – Пищек, Суботич, Хуммельс, Шмельцер – Бендер, Гюндоган – Блащиковски, Ройс, Гросскройц – Левандовски. 

«Бавария»: Нойер – Лам, Боатенг, Данте, Алаба – Мартинес, Швайнштайгер – Роббен, Мюллер, Рибери – Манджукич. 

Счет при сравнении: 2:7 – разгром, который подсказывает, что «Боруссия» могла похвастаться только парочкой игроков, которых легко представить в основе «Баварии». Оба, о чудо, переехали в Мюнхен – Хуммельс и Левандовски. Остальные равны или слабее конкурентов. Фаворит выиграл не с большим перевесом, но уверенно, поскольку мог «надавить массой». 

2012 год. «Бавария» – «Челси» - 1:1 (3:4 по пенальти)

«Челси» наконец выиграл серию пенальти, ведь Чех взял удар Олича, а Швайнштайгер попал в штангу. Но до этого лондонцы могли проиграть, ведь их тактика при Ди Маттео была, мягко говоря, оборонительной. Да и состав был не очень звездным. Впрочем, Контенто у «Баварии» - тоже не гениальный левый защитник, так что сравните сами. 

Составы на финал

«Бавария»: Нойер – Лам, Боатенг, Тимощук, Контенто – Кроос, Швайнштайгер – Роббен, Мюллер, Рибери – Гомес. 

«Челси»: Чех – Босингва, Луис, Кэйхилл, Коул – Микель, Лэмпард – Калу, Мата, Бертранд - Дрогба. 

Счет при сравнении: 4:2 – первый случай, когда победитель по «весовой категории» проиграл финал. Но не стоит забывать, как развивался сюжет того матча. На 95-й минуте матча у Роббена был шанс обыграть «Челси», но Чех отразил удар голландца, а потом дошли до пенальти. Так что «Бавария» сама виновата. 

2011 год. «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» - 3:1

У Фергюсона хватало звезд в составе, но были и игроки, чье будущее не было великим – как Фабио, например. А «Барселона» набрала в состав чемпионов мира и Месси, так что разницу в счете по кадрам легко представить. Каталонцы уверенно победили, оборона из ван дер Сара, Фердинанда и Видича не сильно помогла англичанам. Но все-таки, настолько ли состав Гвардиолы был мощнее по именам? 

Составы на финал

«Барселона»: Вальдес – Алвес, Маскерано, Пике, Абидаль – Хави, Бускетс, Иньеста – Вилья, Месси, Педро. 

«Манчестер Юнайтед»: ван дер Сар – Фабио, Фердинанд, Видич, Эвра – Валенсия, Кэррик, Гиггз, Пак – Руни - Эрнандес. 

Счет при сравнении: 6:3 – снова теория старины Дель Боске работает, даже силушка богатырская ван дер Сара, Фердинанда или Эвра не помогла МЮ перебить преимущество Бускетса, Хави и Иньесты. Или «ложной девятки» Месси над Чичарито. 

2010 год. «Бавария» – «Интер» - 0:2

Думаете, у «Интера» был никчемный состав, поэтому только из-за тактики «автобус» переиграли «Баварию»? Никак нет, хотя схема была закрытой и победы выгрызали, заставляя Это'О отрабатывать в защите так, как никогда в жизни не работал. Но Майкон, Лусио, Дзанетти, Камбьяссо, Снейдер и Милито были в том финале лучше оппонентов. У «Баварии» восемь лет назад был приличный состав, но не такой звездный, как позже. 

Составы на финал

«Бавария»: Бутт – Лам, Ван Бюйтен, Демикелис, Бадштубер – Ван Боммель, Швайнштайгер – Роббен, Мюллер, Алтынтоп – Олич. 

«Интер»: Сезар – Майкон, Лусио, Самуэль, Киву – Дзанетти, Камбьяссо – Снейдер – Это'О, Милито, Пандев. 

Счет при сравнении: 1:5 – у Моуриньо был замечательный состав из футболистов, рядом с которыми Ван Бюйтена не назвать звездой и величиной, как и Алтынтопа. Уверенная победа в финале благодаря дублю Милито, а беспомощность попыток команды ван Гала отыграться имеют под собой основание. ЛЧ берет тот, у кого состав мощнее «на бумаге».

«Реал» - «Ливерпуль». Как получится в 2018 году?

У великого Лесника есть право на мнение, а его теория, как видите, оказалась любопытной – «весовая категория» имеет определяющее значения. И пусть «класс» - понятие не математическое, никому из фанатов футбола не стоит объяснять, кто выше уровнем - Марсело или Робертсон. Интуитивно понимаем разницу, даже если верить Клоппу и его словам о плохой игре бразильца в защите.  

Похоже, мудрый Дель Боске невзначай раскрыл тайну мироздания. Только в одном финале нового десятилетия ЛЧ взял клуб, который уступал сопернику по составу. Даже если сегодня ставить знак равенства между рядом коллег по позициям из «Ливерпуля» и «Реала», опыт прошлых лет на стороне Зидана. Только Роббен испортил серию, в которой финалы ЛЧ выигрывают строго те, у кого мастера качественнее. А сегодня, если сравнивать лицом к лицу, то получите счет 7:3 в пользу фаворита.

Не 4:1, но 3:2 вполне себе прогноз? А вот по именам Дель Боске слишком категоричен. Ван Дейк не хуже Варана, у Салаха есть аргументы, чтобы оказаться в тройке атаки «Реала», а Фирмино лучше играет в футбол, чем центральный нападающий «сливочных» Бензема. Но куда девать колоссальное преимущество по остальным позициям? Клоппу нужно выстроить игру так, чтобы звезды «Реала» провалили финал. 

Только в этом случае у команды с Ловреном, Робертсоном и Мане в старте есть шанс опередить тех, у кого на похожих местах Рамос, Марсело и Роналду. Даже давным-давно, когда кубок делили «Монако» и «Порту», у Моуриньо состав был мощнее, чем у Дешама. Жесткая историческая правда, стамбульский сценарий в финалах Лиги чемпионов с поражением фаворита – огромная редкость. 

Поделиться
Другие материалы по теме
АПЛ 2017/2018 за 10 минут
25 маяТот самый Babangida в блоге "Соккер" Хронограф3
Венгер: «„Арсенал“ был очень близок к покупке Роналду»
18 мая 7
5:4. «Тоттенхэм» - «Лестер», и еще Топ-5 матчей с таким же счетом
13 маяDXTK в блоге Английская Премьер-лига Barclays3
Дневник памяти чемпионского «Локомотива»
10 маяСеменычч в блоге "Соккер" Хронограф25
10 героев финальных матчей Кубка России
09 маяСеменычч в блоге "Соккер" Топ9
Провожая на трон. «Зенит» и другие коронователи чемпионов
07 маяАлександр Чистяков в блоге "Соккер" Хронограф21
Обсудить
Все комментарии
★oIITiMicT★
★oIITiMicT★ ответил Y.N.W.A.
сегодня в 15:21
Y.N.W.A.:
Рвёшь здесь только ты, а Дель Боске угадал разве, что с исходом.
Вроде, взрослый человек, а ведёт себя как школоглор. Главное, чтобы после матча никуда не пропадал, интересно будет узнать его мнение. Был лучшего мнения о нем. ТВОИ слова!!!!!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил ★oIITiMicT★
сегодня в 13:09
★oIITiMicT★:
Спросил мнение Дель Боске после матча? Больше всех рвал глотку
Рвёшь здесь только ты, а Дель Боске угадал разве, что с исходом.
★oIITiMicT★
★oIITiMicT★ ответил Y.N.W.A.
сегодня в 12:32
Y.N.W.A.:
Надеюсь, сегодня Клопп покажет, что главное не отдельные звёздные имена, а команда и тренер, которую эту команду создаёт.
Спросил мнение Дель Боске после матча? Больше всех рвал глотку
борька
борька
сегодня в 12:27
Почти угадал
Deville
Deville ответил Igo0rek
сегодня в 00:05
Igo0rek:
Deville Мне теперь ненавидеть всех, кто обыграл Манчестер Сити? Конкретно в этом матче, я отдаю предпочтение Ливерпулю. Да и на работе поспорил. У тебя такое детское мышление на самом деле... Это печально! Я когда выхожу в октагон на бой, то ненавижу своего соперника ровно до конца боя. А потом всегда пожимаем руки. Потому что есть элементарное уважение. Все спортсмены выходят чтобы победить! У каждого одна задача! Но уважение должно быть всегда. Если тебя этому не учили и тебе это чуждо, то увы. Но я уверен что ты такой дерзкий только за клавиатурой. А на улице обычный и тихий!
что КМС по боксу у тебя, как у барсука ф?

не бей меня мужик ах-ха-ха
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:37
Deville

Мне теперь ненавидеть всех, кто обыграл Манчестер Сити? Конкретно в этом матче, я отдаю предпочтение Ливерпулю. Да и на работе поспорил.

У тебя такое детское мышление на самом деле... Это печально! Я когда выхожу в октагон на бой, то ненавижу своего соперника ровно до конца боя. А потом всегда пожимаем руки. Потому что есть элементарное уважение. Все спортсмены выходят чтобы победить! У каждого одна задача! Но уважение должно быть всегда. Если тебя этому не учили и тебе это чуждо, то увы.

Но я уверен что ты такой дерзкий только за клавиатурой. А на улице обычный и тихий!
Deville
Deville
вчера в 17:50
Все кто разбираются в футболе понимают, Дель Боске ПРАВ!!! Да Реал разорвет Ливер с их дырявой защитой, даже махмуд не спасет минимум 5-0. Роналду оформит Хет-трик еще по голу забьет Рамос и Бэйл.
Deville
Deville ответил Igo0rek
вчера в 17:47
Igo0rek:
Ливерпуль, не подведи!
    Ekkimukk
    Ekkimukk ответил Правдин Семён
    вчера в 16:23
    Правдин Семён:
    Мне кажется, что в Интере играл Лусио,а не Луисо.
    Спасибо за вашу внимательность, исправили.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    вчера в 16:18
    Мне кажется, что в Интере играл Лусио,а не Луисо.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    вчера в 16:17
    Разница в классе посчитана от фонаря.
    Aris
    Aris
    вчера в 16:14
    3:2 Ливерпуль!
    vinyardrip
    vinyardrip ответил El Dassory
    вчера в 14:57
    El Dassory:
    Мы едим в Киев только за победой, а как там будет увидем вечером, шансы 60:40 в пользу Реала. Надеюсь Мане, Фирмино, Салах справятся с задачей, удачи нам.
    Вау, рассказать не забудь, как там киев))
    vinyardrip
    vinyardrip ответил El Dassory
    вчера в 14:54
    El Dassory:
    Ты судишь Реал по заслугам прошлых лет, в этом году Реалу очень повезло, что они в финале, по игре они очень сдали, считаю Ливерпуль по игре должен выиграть, единственное может помешать опыт Реала, посмотрим, что гадать мы и так финале, а кто сильнее узнаем уже сегодня.:)
    В том году говорили тоже самое, в позапрошлом также песня.. Кароч хватит ныть))
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответил El Dassory
    вчера в 14:44
    El Dassory:
    Вратари одинаковые сказал бы, Карвахаль слабее по потенциалу чем Трент, Ловрен такой же привозчик как и Варан, Дейк Рамос равенство, Робертсон в защите хорош, Марсело в атаке, тоже равенство, Джан Кезимиро равенство, Вейналдум, Хендерсон хоть и лучше в отборе чем Модрич, Кросс, но всё-таки слабее, Бейл, Роналду, Бензема слабее Мане, Салах, Фирмино. В общем счёт 1:0 или 3:2 пользу Ливерпуля, не забываем Клопп как тренер сильнее лысого Алжирца, на головы 4 наверное.:)
    ахахахахааха, сравнить Наваса с недоразумением в воротах Ливерпуля, сравнять Карвахаля и Марсело(лучших крайков) с молодежью Ливера, Каземиро вообще один из 2 лучших опорников мира, про Крооса и Модрича вообще молчу, стыдно сравнивать их с Хендерсоном и Вейналдумом. Единственно тройка нападения в сумме у Ливера помощнее, чем аналогичная в Реале сейчас, да и Зидан тренер победитель, опыта меньше чем у Клоппа, зато трофеев раза в 3-5 больше наверно...А так, игра покажет кто где
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответил El Dassory
    вчера в 14:38
    El Dassory:
    Ты судишь Реал по заслугам прошлых лет, в этом году Реалу очень повезло, что они в финале, по игре они очень сдали, считаю Ливерпуль по игре должен выиграть, единственное может помешать опыт Реала, посмотрим, что гадать мы и так финале, а кто сильнее узнаем уже сегодня.:)
    о каком везении идет речь, если Реал 2 выиграл ПСЖ, разгромил Юве у них дома 0-3, и выиграл в гостях у немцев???!!! Абсолютно заслуженный финалист, как и Ливерпуль. Остальное все сопли. Сегодня встречаются 2 лучшие команды Европы, слабые вылетели.
    Удачи Реалу!
    Roman73
    Roman73
    вчера в 14:01
    Гарантии в финале нет ни у кого.
    Шансы 60 на 40 в пользу Реала.
    El Dassory
    El Dassory
    вчера в 13:31
    Ты судишь Реал по заслугам прошлых лет, в этом году Реалу очень повезло, что они в финале, по игре они очень сдали, считаю Ливерпуль по игре должен выиграть, единственное может помешать опыт Реала, посмотрим, что гадать мы и так финале, а кто сильнее узнаем уже сегодня.:)
    RMUKMU
    RMUKMU ответил El Dassory
    вчера в 13:25
    El Dassory:
    Защита Реал пропустила 42 гола в Ла Лиге, Ливерпуль 38 в АПЛ, хотя там соперники слабее, Салах сильнее чем Роналду в этом году, Бензема 9 голов забил в ЛЛ и ЛЧ против 26 Фирмино, Мане играет лучше чем Бейл в этом году, 10 голов ЛЧ и 10 в АПЛ.
    А причём тут вообще Бэйл?
    Защита Реала хуже организована, с этим никак не поспорить, но эта статья про индивидуальное сравнение. В таком случае 3 ничьи и победа Реала по ПЗ.
    По позициям: Роналду>Мане, Иско < Салах, Бензема < Фирмино, как я и написал.
    El Dassory
    El Dassory ответил RMUKMU
    вчера в 13:17
    Защита Реал пропустила 42 гола в Ла Лиге, Ливерпуль 38 в АПЛ, хотя там соперники слабее, Салах сильнее чем Роналду в этом году, Бензема 9 голов забил в ЛЛ и ЛЧ против 26 Фирмино, Мане играет лучше чем Бейл в этом году, 10 голов ЛЧ и 10 в АПЛ.
    RMUKMU
    RMUKMU ответил El Dassory
    вчера в 13:02
    El Dassory:
    Вратари одинаковые сказал бы, Карвахаль слабее по потенциалу чем Трент, Ловрен такой же привозчик как и Варан, Дейк Рамос равенство, Робертсон в защите хорош, Марсело в атаке, тоже равенство, Джан Кезимиро равенство, Вейналдум, Хендерсон хоть и лучше в отборе чем Модрич, Кросс, но всё-таки слабее, Бейл, Роналду, Бензема слабее Мане, Салах, Фирмино. В общем счёт 1:0 или 3:2 пользу Ливерпуля, не забываем Клопп как тренер сильнее лысого Алжирца, на головы 4 наверное.:)
    И в какой-же это вселенной Джан-Казимиро равенство (и причём здесь Джан если выйдет Милнер), Роналду слабее Мане, Бейл выходит в основе против Ливерпуля? Да и Карвахаль сильнее Трента. Не обманывай себя, счёт 6:2.
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
    вчера в 12:49
    Клопп верим
    El Dassory
    El Dassory
    вчера в 12:24
    Вратари одинаковые сказал бы, Карвахаль слабее по потенциалу чем Трент, Ловрен такой же привозчик как и Варан, Дейк Рамос равенство, Робертсон в защите хорош, Марсело в атаке, тоже равенство, Джан Кезимиро равенство, Вейналдум, Хендерсон хоть и лучше в отборе чем Модрич, Кросс, но всё-таки слабее, Бейл, Роналду, Бензема слабее Мане, Салах, Фирмино. В общем счёт 1:0 или 3:2 пользу Ливерпуля, не забываем Клопп как тренер сильнее лысого Алжирца, на головы 4 наверное.:)
    El Dassory
    El Dassory ответил lawr19730
    вчера в 12:13
    Ты наверное забыл что Тоттенхэм вы прошли из за двух левых пенок, один не смогли забить, судья второй назначил.)
    lawr19730
    lawr19730
    вчера в 11:46
    Самый мерзотный финал(Оба финалюги вытащены туда за уши.Удалить срочно у каждых по 6 человек и признать этот псевдофинал несостоявшимся.
    Felipe Rivera CVBP
    Felipe Rivera CVBP
    вчера в 11:40
    Сама идея, конечно, интересная, но, по-моему, автор путает "класс" со "звездностью", а настоящая "звездность" в свою очередь приобретается именно после побед в крупных турнирах. То есть автор считает "класс"(на самом деле "звездность") ПОСТФАКТУМ, т. е, например, Милито стал звездой (показал "класс") на какой-то короткий период именно после победного дубля в финале Лч2010.
    Отсюда такой неадекватный счет "по классу" 1-5. Победила бы Бавария - счет "по классу" был бы совсем другим, благо в составе претендентов хватало - Лам, Роббен, Швайнштайгер, Миро Клозе и т. д.
    Так что этот тезис "о классе" - сомнительная вещь
    DXTK
    DXTK
    вчера в 11:36
    Дель Боске сказал 4:1? напоминая нам, что именно с таким счетом побеждал Реал своих соперников и Атлетико в 2014 и Ювентус в 2017. Но есть еще одна игра, когда было 4:1 и в пользу не Реала, а правда в плейофф в 2013 году, когда Именно Юрген Клопп нанес им поражения еще у руля Боруссии.

    Клопп остановил Гвардиолу, способен проделать тоже и с Зиданом.

    Именно сейчас у Клоппа последняя возможность с Ливерпулем войти в историю и добиться успеха, хватит уже вторых мест как было у него в 2013 году и в 2016. И из главного неудачника финалов еврокубка, пора становиться победителем. Пора брать первый трофей. Именно европейского трофея не хватает в его коллекцию. Да и Ливерпулю пора побеждать, проведя такой классный сезон в ЛЧ, должен закончится победой, иначе все в пустую.

    Еще такое сравнение - Бэйл, Бензема, Роналду, Асенсио и Лукас Васкес как минимум не слабее Салаха. Получается Салах один играет как эти пять.)))))

    PS Ювентус в прошлом сезоне выйдя в финал, был не слабея Реала, но был легко уничтожен. Все же я склоняюсь к победе подопечных Зидана. как глоры говорят победа Реала на опыте и классе, чтобы финал суперкубка стал бы чисто мадридским Реал-Атлетико.

    Мой прогноз, как и вчера 3-1 в пользу Реала.
    El Dassory
    El Dassory
    вчера в 11:20
    Мы едим в Киев только за победой, а как там будет увидем вечером, шансы 60:40 в пользу Реала. Надеюсь Мане, Фирмино, Салах справятся с задачей, удачи нам.
    yudin_duda
    yudin_duda
    вчера в 11:15
    2012 - самый позорный чемпион в истории...
    Sam Samych
    Sam Samych
    вчера в 11:14
    Реал вам не Рома! Покажите кто король в футболе.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100