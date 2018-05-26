«Реал» победит 4:1? Проверяем теорию Дель Боске

Чемпион мира, Европы, дважды обладатель ЛЧ разбирается в футболе и выдвинул накануне финала теорию, которую «Соккер.ру» проверяет на больших финалах.

Слово Висенте Дель Боске: «„Реал“ – лучшая команда Европы. Не вижу ни одного игрока в „Ливерпуле“, который мог бы кого-то заменить у мадридцев. Бэйл, Бензема, Роналду, Асенсио и Лукас Васкес как минимум не слабее Салаха. Мой прогноз? „Реал“ выиграет 4:1».

Смысл сказанного фанатом «Реала» с пеленок понятен – испанский тренер считает, что преимущество по именам и классу в финалах очень важно. И поскольку из «Ливерпуля» никто, по его мнению, не вытеснит из основы игрока «Реала» - английская команда обречена на поражения. Но давайте проверим, работала ли эта теория раньше?

2017 год. «Ювентус» - «Реал» - 1:4

Чемпион Италии против тогдашнего чемпиона Испании. Состав «Реала» за год не изменился. Но сколько игроков «Ювентуса» были персонально сильнее коллег по позициям из испанского клуба? В том-то и дело, что мало. Буффон, Кьеллини или Бонуччи в теории могли бы оказаться в основе «Реала». Но Марсело не слабее Алекса Сандро, Хедира - это не Кроос, и так далее. Посчитаем в целом, при победе отдавая один балл, при равенстве игроков – ничего.

Составы на финал

«Ювентус»: Буффон – Алвес, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Сандро – Пьянич, Хедира – Дибала – Манджукич, Игуаин.

«Реал»: Навас – Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело – Модрич, Каземиро, Кроос – Иско, Бензема, Роналду.

Счет при сравнении: 3:4, из состава «Ювентуса» усилить «Реал» могли бы Буффон, Кьеллини или Бонуччи вместо Варана, а также Игуаин вместо Бензема, хотя последнее спорно. «Мадрид» вправду поставил на индивидуальный класс и победил.

2016 год. «Реал» - «Атлетико» - 1:1 (5:3 по пенальти)

«Атлетико» был в шаге от победы, но Хуанфран и Облак не смогли стать героями в серии пенальти. «Реалу» не помог перевес в классе, но ведь выиграли. Кто из основы Симеоне мог бы в теории усилить заявку Зидана? Облак – однозначно, Годин сильнее Пепе, но разве тот же Гризманн превосходил Роналду? Нет, а атакующий Сауль не был сильнее того Бэйла. Может, Дель Боске прав?

Составы на финал

«Реал»: Навас – Карвахаль, Рамос, Пепе, Марсело – Модрич, Каземиро, Кроос – Бэйл, Бензема, Роналду.

«Атлетико»: Облак – Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис – Сауль, Габи, Фернандес, Коке – Гризманн, Торрес.

Счет при сравнении: 6:2, у «Реала» персонально мастера еще сильнее, чем в «Атлетико». На счете это не отразилось, но результат все равно в пользу того, кто обладал лучшими кадрами.

2015 год. «Ювентус» - «Барселона» - 1:3

У «Барселоны» был мощный и сбалансированный состав. Но разница есть. Три года назад слабее играл тер Штеген, а Буффон – сильнее. Эвра показывал сильный футбол, Альба был хуже, чем в прошедшем чемпионате Испании. Зато Алвес играл за «Барселону», а трио Месси, Суареса и Неймара было на пике.

Составы на финал

«Ювентус»: Буффон – Лихтштайнер, Барцальи, Бонуччи, Эвра – Маркизио, Пирло, Погба – Видаль – Мората, Тевес.

«Барселона»: тер Штеген – Алвес, Пике, Маскерано, Альба – Ракитич, Бускетс, Иньеста – Месси, Суарес, Неймар.

Счет при сравнении: 3:5, даже прекрасные защитники и ничьи в парах, где представлены равные по значимости игроки, не позволили «Ювентусу» заявить, что их состав мощнее. Разницу в счете определил класс Месси, Суареса и Неймара – Дель Боске снова прав.

2014 год. «Реал» - «Атлетико» - 4:1

Первый мадридский финал, но составы значительно отличаются, так что сравнение снова интригует. Понятно, что ждешь победу «Реала», но тот Куртуа был не слабее того Касильяса, Коэнтрау не лучше Филипе Луиса, а Коста не хуже Бензема, пускай Диего и получил травму в дебюте. Так что тот состав Симеоне был даже ближе по классу к составу Анчелотти. Но вы видите счет – в овертайме фаворит дожал, имея в запасе Марсело.

Составы на финал

«Реал»: Касильяс – Карвахаль, Рамос, Варан, Коэнтрау – Модрич, Хедира, Ди Мария – Бэйл, Бензема, Роналду.

«Атлетико»: Куртуа – Хуанфран, Миранда, Годин, Филипе Луис – Рауль Гарсия, Тьягу, Габи, Коке – Диего Коста, Вилья.

Счет при сравнении: 5:4, разница минимальная, у Зидана сейчас состав сильнее и гармоничнее, чем был у Анчелотти. Не удивительно что 93 минуты того финала выиграл «Атлетико», и только гол Рамоса перевел схватку в овертайм, где тот, у кого «вес» состава больше, победил.

2013 год. «Боруссия» Д – «Бавария» - 1:2

Дортмунд представлял тренер Клопп, но «Бавария» Хайнкеса одержала минимальную победу. Хуммельс и Левандовски еще играли за «Боруссию», в стартовых составах двух команд найдете восемь будущих чемпионов мира в Бразилии, так что сравнение интересное. Хотя здесь «на глаз» легко назвать победителя. Неужели Клопп был обречен на поражение?

Составы на финал

«Боруссия» Д: Вайденфеллер – Пищек, Суботич, Хуммельс, Шмельцер – Бендер, Гюндоган – Блащиковски, Ройс, Гросскройц – Левандовски.

«Бавария»: Нойер – Лам, Боатенг, Данте, Алаба – Мартинес, Швайнштайгер – Роббен, Мюллер, Рибери – Манджукич.

Счет при сравнении: 2:7 – разгром, который подсказывает, что «Боруссия» могла похвастаться только парочкой игроков, которых легко представить в основе «Баварии». Оба, о чудо, переехали в Мюнхен – Хуммельс и Левандовски. Остальные равны или слабее конкурентов. Фаворит выиграл не с большим перевесом, но уверенно, поскольку мог «надавить массой».

2012 год. «Бавария» – «Челси» - 1:1 (3:4 по пенальти)

«Челси» наконец выиграл серию пенальти, ведь Чех взял удар Олича, а Швайнштайгер попал в штангу. Но до этого лондонцы могли проиграть, ведь их тактика при Ди Маттео была, мягко говоря, оборонительной. Да и состав был не очень звездным. Впрочем, Контенто у «Баварии» - тоже не гениальный левый защитник, так что сравните сами.

Составы на финал

«Бавария»: Нойер – Лам, Боатенг, Тимощук, Контенто – Кроос, Швайнштайгер – Роббен, Мюллер, Рибери – Гомес.

«Челси»: Чех – Босингва, Луис, Кэйхилл, Коул – Микель, Лэмпард – Калу, Мата, Бертранд - Дрогба.

Счет при сравнении: 4:2 – первый случай, когда победитель по «весовой категории» проиграл финал. Но не стоит забывать, как развивался сюжет того матча. На 95-й минуте матча у Роббена был шанс обыграть «Челси», но Чех отразил удар голландца, а потом дошли до пенальти. Так что «Бавария» сама виновата.

2011 год. «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» - 3:1

У Фергюсона хватало звезд в составе, но были и игроки, чье будущее не было великим – как Фабио, например. А «Барселона» набрала в состав чемпионов мира и Месси, так что разницу в счете по кадрам легко представить. Каталонцы уверенно победили, оборона из ван дер Сара, Фердинанда и Видича не сильно помогла англичанам. Но все-таки, настолько ли состав Гвардиолы был мощнее по именам?

Составы на финал

«Барселона»: Вальдес – Алвес, Маскерано, Пике, Абидаль – Хави, Бускетс, Иньеста – Вилья, Месси, Педро.

«Манчестер Юнайтед»: ван дер Сар – Фабио, Фердинанд, Видич, Эвра – Валенсия, Кэррик, Гиггз, Пак – Руни - Эрнандес.

Счет при сравнении: 6:3 – снова теория старины Дель Боске работает, даже силушка богатырская ван дер Сара, Фердинанда или Эвра не помогла МЮ перебить преимущество Бускетса, Хави и Иньесты. Или «ложной девятки» Месси над Чичарито.

2010 год. «Бавария» – «Интер» - 0:2

Думаете, у «Интера» был никчемный состав, поэтому только из-за тактики «автобус» переиграли «Баварию»? Никак нет, хотя схема была закрытой и победы выгрызали, заставляя Это'О отрабатывать в защите так, как никогда в жизни не работал. Но Майкон, Лусио, Дзанетти, Камбьяссо, Снейдер и Милито были в том финале лучше оппонентов. У «Баварии» восемь лет назад был приличный состав, но не такой звездный, как позже.

Составы на финал

«Бавария»: Бутт – Лам, Ван Бюйтен, Демикелис, Бадштубер – Ван Боммель, Швайнштайгер – Роббен, Мюллер, Алтынтоп – Олич.

«Интер»: Сезар – Майкон, Лусио, Самуэль, Киву – Дзанетти, Камбьяссо – Снейдер – Это'О, Милито, Пандев.

Счет при сравнении: 1:5 – у Моуриньо был замечательный состав из футболистов, рядом с которыми Ван Бюйтена не назвать звездой и величиной, как и Алтынтопа. Уверенная победа в финале благодаря дублю Милито, а беспомощность попыток команды ван Гала отыграться имеют под собой основание. ЛЧ берет тот, у кого состав мощнее «на бумаге».

«Реал» - «Ливерпуль». Как получится в 2018 году?

У великого Лесника есть право на мнение, а его теория, как видите, оказалась любопытной – «весовая категория» имеет определяющее значения. И пусть «класс» - понятие не математическое, никому из фанатов футбола не стоит объяснять, кто выше уровнем - Марсело или Робертсон. Интуитивно понимаем разницу, даже если верить Клоппу и его словам о плохой игре бразильца в защите.

Похоже, мудрый Дель Боске невзначай раскрыл тайну мироздания. Только в одном финале нового десятилетия ЛЧ взял клуб, который уступал сопернику по составу. Даже если сегодня ставить знак равенства между рядом коллег по позициям из «Ливерпуля» и «Реала», опыт прошлых лет на стороне Зидана. Только Роббен испортил серию, в которой финалы ЛЧ выигрывают строго те, у кого мастера качественнее. А сегодня, если сравнивать лицом к лицу, то получите счет 7:3 в пользу фаворита.

Не 4:1, но 3:2 вполне себе прогноз? А вот по именам Дель Боске слишком категоричен. Ван Дейк не хуже Варана, у Салаха есть аргументы, чтобы оказаться в тройке атаки «Реала», а Фирмино лучше играет в футбол, чем центральный нападающий «сливочных» Бензема. Но куда девать колоссальное преимущество по остальным позициям? Клоппу нужно выстроить игру так, чтобы звезды «Реала» провалили финал.

Только в этом случае у команды с Ловреном, Робертсоном и Мане в старте есть шанс опередить тех, у кого на похожих местах Рамос, Марсело и Роналду. Даже давным-давно, когда кубок делили «Монако» и «Порту», у Моуриньо состав был мощнее, чем у Дешама. Жесткая историческая правда, стамбульский сценарий в финалах Лиги чемпионов с поражением фаворита – огромная редкость.