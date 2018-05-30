7 худших трансферов сезона 2017/2018

В противовес великолепной семерке с Салахом, Шкриньяром и Эдерсоном «Соккер.ру» называет семь самых неудачных денежных вложений прошлого лета. Кто не оправдал надежды?

Слабее Диего Косты: Альваро Мората (Испания)

Трансфер: из «Реала» в «Челси» за 66 млн евро

Нужно учитывать стоимость и задачи, стоявшие перед Моратой, чтобы оценить его сезон в Лондоне. Впрочем, Альваро и сам не питает иллюзий, соглашаясь с тем, что провалился в «Челси». С Диего Костой в составе «синие» брали чемпионство, а с другим испанцем на острие финишировали всего лишь на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, также остались без путевки в Лигу чемпионов. Альваро забил 11 голов в чемпионате и 15 всего, и тут еще нужно учесть, что с октября, то есть за восемь месяцев, забил всего 8 голов. Да, была неприятная травма, которую долго не могли диагностировать, но помним и дикие промахи Мораты из убойных позиций, вряд ли реализовывать моменты мешало что-то, кроме недостатка мастерства и хладнокровия. Печальным итогом провала испанского форварда в «Челси» стало непопадание в заявку «Красной Фурии» на чемпионат мира.

Провал на «Гудисоне»: Дэви Классен (Нидерланды)

Трансфер: из «Аякса» в «Эвертон» за 27 млн евро

«Эвертон» щедро тратится на новых футболистов, но из-за частых попаданий в молоко «ириски» не могут постучаться в компанию топ-команд. В Англии за мерсисайдцами даже закрепилось издевательское прозвище «короли трансферного рынка». Классен в прошлом – лидер «Аякса» и человек с репутацией умнейшего игрока в чемпионате Нидерландов, а в Ливерпуле превратился в тыкву. Творческие навыки и сообразительность – это круто, но плотность игры и жесткость борьбы в АПЛ не позволили Дэви себя проявить. В итоге, три матча в стартовом составе в Премьер-Лиге, одно результативное действие за сезон и твердое желание «Эвертона» уже этим летом передать голландца в хорошие руки.

«Новый Роналду» без голов: Андре Силва (Португалия)

Трансфер: из «Порту» в «Милан» за 38 млн евро

Ой, а разговоров-то было! Андре Силву хорошо раскрутили перед продажей, но будь он суперфорвардом, то уехал бы не в болеющий «Милан», а в команду выше уровнем. Впрочем, «россонери» прошлым летом пускали пыль в глаза и приобретали интересных футболистов пачками. Как бы то ни было, из португальца в первом его сезоне в Италии получился только «пшик»: отсутствие твердого места в стартовом составе (проигрывал конкуренцию 20-летнему Патрику Кутроне) и всего лишь два мяча в Серии A за сезон. Еще несколько раз отличился в Лиге Европы, но это явно не спасает ситуацию.

Жертва обстоятельств: Бенжамен Менди (Франция)

Трансфер: из «Монако» в «Манчестер Сити» за 57.5 млн евро

Веселый парень Менди стал чемпионом Англии, но он ведь почти не играл за «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне из-за травмы: принял участие в семи матчах АПЛ, сыграл 364 минуты. Здесь нет вопросов к менеджменту или самому футболисту – так сложились обстоятельства, Бенжамен получил тяжелую травму. Но влияние удачи в футболе велико. Из-за невезения трансфер за огромные для защитника деньги не дал должной отдачи, команда пострадала. Например, в одном из трех матчей против «Ливерпуля», где Менди был на поле, «горожане» выиграли 5:0, а в трех других без француза проиграли «красным». 57.5 млн евро, потраченные «Манчестер Сити», не принесли результата в первом же сезоне, но Бенжамен может исправить ситуацию в следующих кампаниях.

Худший игрок «Челси»: Тьему Бакайоко (Франция)

Трансфер: из «Монако» в «Челси» за 40 млн евро

Еще один футболист из «Монако», у которого не все получилось в АПЛ, причем здесь обошлось без травм и сторонних обстоятельств, просто на «Стэмфорд Бридж», по мнению фанатов «Челси», прислали не настоящего Бакайоко. Фанаты «синих» не скрывали своего недовольства действиями Тьему, эксперты сделали француза объектом своей праведной критики, а Бакайоко от матча к матчу действовал все невнятнее, словно гнет всеобщего неодобрения прижимал его к земле. Конечно, в силу возраста у полузащитника есть шанс исправиться, даже в «Челси», ведь при новом тренере он вполне может заиграть по-другому, но вообще ходят слухи, что «синие» будут не прочь расстаться с Тьему уже этим летом.

Один в поле не воин: Леонардо Бонуччи (Италия)

Трансфер: из «Ювентуса» в «Милан» за 42 млн евро

Символично, что «Милан» в завершившемся сезоне Серии A пропустил 42 мяча – по числу миллионов евро, уплаченных за Бонуччи. Лучший защитник Италии вдали от своего туринского источника силы и многолетних партнеров не сумел выстроить вокруг себя сильную оборону, а временами и сам по-детски ошибался. Масштаб трансфера и отдача от него несопоставимы, казалось, в лице Лео «россонери» покупают гения обороны, но Бонуччи оказался простым человеком, которому свойственно ошибаться. Иногда – ошибаться очень часто. Из таких мини-историй, как трансферы Андре Силвы и Леонардо Бонуччи, и сложилось всего лишь шестое место «Милана» в Серии A.

Первый сезон комом: Усман Дембеле (Франция)

Трансфер: из «Боруссии» Д в «Барселону» за 115 млн евро

Помешала травма? Да. Невероятно талантливый парень? Спору нет. Будет ключевым игроком «Барсы» в следующем или следующих сезонах? Вполне возможно. Но пока давайте мыслить не гипотетическими категориями, а реальными. Игрок за 115 миллионов евро сумел хотя бы отдаленно заменить Неймара? Нет. Каталонцы пока не получили адекватной отдачи за сумасшедшие деньги, которые потратили на Усмана. Получат ли? Ответ на этот вопрос станет известен в будущем. Через два года, три или пять, возможно, переход Дембеле будем называть трансфером десятилетия, но пока ситуация такова.

7 лучших трансферов сезона-2017/18 в Европе