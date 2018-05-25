7 лучших трансферов сезона-2017/18 в Европе

Европейский сезон завершен, а это значит пришло время поговорить на «Соккер.ру» о прошлогодней трансферной кампании. Называем самые крутые сделки с высоты прожитого сезона.

Вратарь, который оправдал затраты: Эдерсон (Бразилия)

Трансфер: из «Бенфики» в «Манчестер Сити» за 40 млн евро

Самый дорогой вратарь прошлого лета был приглашен в команду Хосепа Гвардиолы после того, как эксперимент с Клаудио Браво в роли первого номера провалился. Чилиец привозил, а постоянно атакующей команде нужен голкипер, который, напротив, будет выручать в тех редких моментах, когда противнику удастся убежать в контратаку. Хорошая игра ногами и умение исполнять функции последнего защитника приветствуются. Эдерсон со своими качествами идеально вписался в игру «Манчестер Сити», ведь в командах Гвардиолы вратарь не является обособленной частью команды, Мораес не боялся, не рефлексировал, ему не потребовалось время, чтобы адаптироваться в АПЛ. Встал и заиграл. Да, обошелся бразилец «Сити» недешево, но топ-вратари на вес золота, а Эдерсон сыграл на высочайшем уровне и помог «горожанам» взять титул.

Максимум голов с минимумом вложений: Кристиан Стуани (Уругвай)

Трансфер: из «Мидлсбро» в «Жирону» за 2.5 млн евро

Стуани был не слишком продуктивен на протяжении двух сезонов в английском Чемпионшипе и летом 2017-го вернулся в Испанию, подписав контракт с «Жироной», которая впервые в истории вышла в Примеру. Вряд ли кто-то ожидал такой прыти от немолодого уже уругвайского форварда, который вдруг выдал лучший сезон в карьере и затащил «Жирону» на 10-е место в турнирной таблице. Кристиан забил 21 мяч в 33 встречах Ла Лиги, больше него отличились только Яго Аспас (22), Луис Суарес (25), Криштиану Роналду (26) и Лионель Месси (34). И такое добро за 2.5 миллиона евро! Стоимость одного гола Стуани – всего лишь 119 тысяч евро. Скажем, один гол Мораты в АПЛ обошелся «Челси» в 6 млн, а одно взятие ворот Усмана Дембеле из «Барсы» стоит 38 миллионов евро.

Юноша, который расцвёл в Италии: Дженгиз Юндер (Турция)

Трансфер: из «Башакшехира» в «Рому» за 13.4 млн евро

20-летний вингер пришелся ко двору «Роме» и не затерялся в Серии A, чьими защитниками до сих пор по инерции пугают новичков кальчо. Учитывая величину таланта и уровень игры Дженгиза в дебютном итальянском сезоне (вернее сказать, во второй части сезона, время на адаптацию молодому турку потребовалось), можно сказать, что «Рома» получила алмаз за сущие копейки. Уже сейчас есть претенденты на «нового Салаха», но римляне не собираются отпускать Ундера дешевле 50 миллионов евро, то есть за год трансферная стоимость подскочила более чем в три раза.

Юноша, который расцвёл в Германии: Жан-Кевин Огюстен (Франция)

Трансфер: из «Пари Сен-Жермен» в «РБ Лейпциг» за 13 млн евро

Жан-Кевин не получил бы полноценного шанса в ПСЖ, поэтому принятое прошлым летом решение о смене клубной прописки было совершенно верным. И «РБ Лейпциг» не прогадал, пригласив нападающего, который весьма перспективно стартовал в составе немецкого клуба. Огюстену всего лишь 20 лет, как Дженгизу Ундеру, то ли еще будет! Дюжина голов реактивного форварда говорят сами за себя, «Трансфермаркт» за прошедший сезон повысил его ориентировочную стоимость вдвое.

Из Чемпионшипа в финал ЛЧ: Эндрю Робертсон (Шотландия)

Трансфер: из «Халл Сити» в «Ливерпуль» за 9 млн евро

Уникальный случай, ведь не так уж просто купить человека за 9 миллионов евро, чтобы всего через десять месяцев он был основным защитником команды, пробившейся в финал Лиги чемпионов. Возможно, завтра Робертсон поднимет над головой «ушастого», тогда будет совсем удивительно, как сложилась история жизни и карьеры Энди. Ознакомьтесь обязательно, мотивирующее и духоподъемное чтиво.

Лучший защитник Серии A: Милан Шкриньяр (Словакия)

Трансфер: из «Сампдории» в «Интер» за 23 млн евро

Ну окей, может быть, один из лучших во всем итальянском чемпионате, но, кажется, каждое уважающее себя издание включило Милана в символическую сборную Серии A 2017/2018. Кайтесь, «нерадзурри», ведь год назад многие из вас отнеслись к приобретению Шкриньяра у «Сампдории» за 23 миллиона евро с очень большим скепсисом. Сейчас желающие купить словацкого защитника должны будут раскошелиться на 65-70 миллионов, Милан совершил огромный скачок в развитии под руководством Лучано Спаллетти. Что важно отметить помимо игровых достоинств, Шкриньяр, что называется, «всегда готов». За «Интер» провел все 38 матчей без замен в Серии A (клубный рекорд для полевых игроков), сезоном ранее за «Сампдорию» сыграл 35 матчей. Настоящий словацкий богатырь.

Фараон, который зажёг: Мохамед Салах (Египет)

Трансфер: из «Ромы» в «Ливерпуль» за 42 млн евро

Нужны ли здесь какие-то дополнительные объяснения? Если вы интересуетесь футболом, то роскошное преображение Мо Салаха в Англии не могло пройти мимо вас. Египтянин и раньше был на виду, но после перехода в «Ливерпуль» за совершенно «копеечные» с учетом последовавшей отдачи деньги он блещет на уровне лучших игроков планеты. Салах – реальный претендент на «Золотой мяч», и если завтра забьет в ворота «Реала» и выиграет финал Лиги чемпионов, то приблизит себя к заветной награде, которую уже целое десятилетие никому не отдают «эти двое».