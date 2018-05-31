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Австрия – Россия: ода унылости от Черчесова

вчера, 00:25
Австрия – Россия: ода унылости от Черчесова

Выбирать, кто был хуже, наставник или футболисты – единственное развлечение зрителей матчей сборной? «Соккер.ру» выясняет, ведь ответов маловато.

Как там новая схема сборной?

Черчесов посчитал центральных защитников, отсеял Нойштедтера и поставил четырех защитников вроде как в линию. Фортель с Кудряшовым как третьим центральным в ситуациях с глубокой и широкой обороной – засчитывается как идея. А реализацию видели, когда Федор не успел вернуться в защиту и пропустили. Гранат не умеет думать и бегать в защите, Игнашевич – бегать. Слепой везет глухого. А Моуриньо смотрит на такую защиту и думает: это Арнаутович так хорош или оборона Акинфеева – дно?

Ведь дело не только в центральных беках. Фернандес не защитник и даже подстраховать старика Игнашевича не смог. Проблема также в центре поля. Зобнин и Кузяев не связка, их так не наигрывали. Головин сам по себе. Жиркову и Самедову столько лет, что считать их будущим сборной так же смешно, как думать, что в настоящем дуэту хватит сил на атлетов из сборной Австрии. Форвард Смолов голодал, нельзя ставить схему «4-2-3-1», но единицу на вершине не поддерживать передачами. Новая схема продиктована не тем, что Черчесов и штаб ее проработали, а травмами. Нельзя играть в два форварда – нет Кокорина, Васин и Джикия исключили три центральных.

Игнашевич успешно зашел?

Так успешно, что Акинфеев снова главный у сборной в матче, если после такого испытания для зрителей можно кого-то выделять и считать особенным. Игорь ведь пропустил, когда выбора не было. А это значит, что у него мог быть хоть десяток сэйвов, как в случае с уникальной игрой вратаря против Бразилии, но сути это не меняло бы. Впрочем, один плюс от возвращения Игнашевича все-таки нужно отметить, ведь у коллег и того нет. Что объединяет Кудряшова, Граната, Кутепова и Нойштедтера, как и Васина, кроме слабой работы с «лонгболами»?

Все не управляют в клубах линией обороны. В «Фенербахче» есть опытный головорез Шкртел. У «Рубина» дядькой служит испанский император Навас. А в «Спартаке» скорее  москвич Джикия мог бы крикнуть и подсказать, чем Кутепов. У Васина в ЦСКА та же беда – неплохой исполнитель приказов, но самостоятельно играть сложно. Поединок против Австрии показал, что сборная России с Игнашевичем в защите может отдавать диагонали, и это минимальный, но козырь. Если Черчесов доведет до ума такой выход вперед  - быть может, дождемся удачной атаки с длинным пасом Сергея. В защите с ним ничего не изменилось, в атаке слабая надежда тлеет в небосводе подсознания. Ветеран с мячом – зачет, без мяча – полная Лига чемпионов.

Черчесов - хороший физрук?

Накануне любого краткосрочного, но насыщенного летнего турнира физика – основа основ. В сборной России физической подготовкой занимаются Паулино Гранеро и Владимир Паников. Как видим, оба подчиняются главному тренеру, поскольку Черчесов старается заложить физический фундамент на будущее. Не исключено, «пережал». Сам тренер говорил, что воспринимает чемпионат мира как бег с препятствиями, но его команда сегодня смотрелась как клуб, который готовили к сезону с еврокубками - марафону.

Футболистов сборной России не хочется винить, поскольку в такой фазе, что быть истощенным – норма. Надо напомнить это, как и подчеркнуть очевидное. Моуриньо не просматривал Головина и Смолова, комментатор Арустамян включил печатный станок выдуманных «инсайдов». Это не игроки для основы или стартовой обоймы МЮ, конечно же. Но добрый Нобель попытался взорвать репортаж с матча, в котором сборная России явно ползала полем. Почему такие медленные? Физически убиты. Теоретически это правильно, но по законам восьмидесятых годов. Стоит ли ожидать, что в штабе Черчесова спрятался физрук «Ливерпуля» или персональный тренер Роналду? Вот потому и восьмидесятые на дворе.

Вся надежда на хавбеков?

Головина было видно, хотя у него ничего толкового не получалось. В дни рождения футболисты часто играю так, как команды в праздничные для тренеров юбилеи – старательно и бесполезно. Вопросы не к Александру – ему поздравления и успехов, а скорее к его коллегам. Зобнин и Кузяев вышли на поле, чтобы бутсы модные показать? Далер, похоже, поражен «зенитовским вирусом». Смольников и Шатов, даже когда оба были в форме, за сборную играли ужасно.

Вот и толковый Кузяев туда же. Впрочем, разницы между ним, Дзагоевым, Миранчуками или Газинским нет совершенно никакой. Амплуа – разные, сильные стороны различаются, а игры нет, поскольку ее не поставили. Пьеса без реплик, режиссер не явился. Никакой надежды на хавбеков нет по одной простой причине. Австрия сыграла плохой матч, медленный, без изюминки в атаке, с усталостью в движениях, без энтузиазма – игроки сборной России и то чаще показывали, что лучше постелятся в подкат, чем уйдут от борьбы. Но даже таким слабым австрийцам команда Черчесова и ее средняя линия уступила. Хавбеки не помогут, если команда сливает среднему сопернику, который не пробился на ЧМ-18.

Черчесов не понимает сути?

Сборная России существует не для того, чтобы тренеру Станиславу Саламовичу платили 2.5 млн евро в год. И даже не для того, чтобы бывшему голкиперу было с кем пожарить шашлыки. Национальные команды в принципе не для того, для чего клубы. Не для эго. В клубах дорогие трансферы, финансовые задачи, ставка на развитие корпорации через победы на поле, новые стадионы как основа основ. Сборные не для стратегии, сборные - для людей.

Чтобы вот эту команду сделать для народа, ей нужна тренерская логика. Какой смысл игнорировать столетнего Денисова, если столетний Игнашевич на поле? В центре ведь огромная дыра, именно в опорной зоне. Зачем Жирков и Самедов в основе, если они последний раз быстро бегали в 2012 году? Сделать эту команду ближе к народу можно только по одному алгоритму – сближения с болельщиками. Если бы с Австрией не получалось у Алексея Миранчука и Ташаева – было бы понятно, опыта мало. А так основа Черчесова была на поле, и получилось скверно.

Стоит надеяться на воскрешение?

Черчесов и Мутко не понимают, для чего сборная России, поскольку она существует, а не живет. На поле куча ветеранов, о какой новой команде и другом подходе речь? Живые идут по определенному пути, а эти лежат мертвым грузом на чувстве вашего ущемленного спортивного национального самолюбия. Никто не любит проигрывать, а если любит – это патология. Можно быть равнодушным к определенного рода поражениям, вроде проходных, но ведь тут система – проигрывать месяцами.

Черчесов умудряется так уныло и безучастно сливать, что веры в воскрешение нет. Как нет изучения соперника, тактики, живости идей в атаке и целостности игры. Один гол могли бы отыграть, чтобы стало легче жить. Не захотели, не смогли! Скучно работают, а раньше в шкуре Австрии были многие средние команды. До чемпионата мира две недели – у хозяев турнира нет сборной, ведь с турками снова будут эксперименты и только они, ведь Далер и Роман провалились, Владимир – мимо, как и Марио. Осталось верить, что чудом соберутся. Или что Саудовская Аравия, Египет и Уругвай слабее, чем кажутся?

Тренер упрямо не исправляется?

Слабая надежда на стечение обстоятельств, поскольку вот этот тренер и вот эти футболисты не заслужили удачу, не говоря об успехе как результате кропотливого труда и подлинного мастерства. Причем не факт, что игроки виноваты. В сборных анализ ведь простой. Если слабо сыгранные друг с другом люди эпизодами демонстрируют хороший футбол – как сборная России изредка, а в остальное время мучаются и душат интерес к себе, то причина в перепадах всегда в тренере.

Нет наставника в футболе сборных – нет команды, особенно если класс не спасает. Впрочем, даже испанцев с победного 1964 года, когда тогдашних чемпионов Европы тренировал Зидан своего времени, до прорывного 2008-го с упрямым стариком Арагонесом, уровень мастерства футболистов совершенно не спасал. Тренер в сборных является основной основ. Не верите – спросите у греков и португальцев, они проверили, что даже вымученные победы надо заслужить правильными решениями наставников.

А первая проблема сборной России – ее упрямый тренер не изучает соперников и лишен педагогического таланта. Австрия не Бразилия и Франция, чтобы проигрывать ей до выхода на поле. И не говорите, что результат товарищеского матча не имеет значения для команды, которая не может похвастаться железной верой в себя. Сборная Черчесова с каждым новым безвольным поражением только теряет, ведь из такого не выжать ни сыгранности, ни психологической веры в себя. А после матча Станислав Саламович еще и глянет на игроков, как на это самое. Ноль точных ударов за поединок. Любимая цифра тренера.   

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Все комментарии
Кьянти
Кьянти ответил Serg_Diamond
сегодня в 08:50
Драться до крови-это в моем посте образ жажды победы, образ бойцовских качеств с коими пока у нас беда.
Ver
Ver
вчера в 22:01
Цыплят по осени считают...Статья - хрень, да и коменты некоторые, типа "игры сборной с прошлого века не смотрю, но гадость напишу" А то, что в сборной уверенности не чувствуется, так в этом вот таких писак немалая заслуга...По осени...
LMA
LMA
вчера в 22:00
Физрук
Правдин Семён
Правдин Семён ответил ekliziast
вчера в 20:55
Я уже не уверен, что Черчесов тренер.
serh62
serh62
вчера в 18:30
ну и голова у черчесова...туда бы мозги, цены бы ей не было...
ren888888
ren888888
вчера в 16:17
Мы в Татарстане будем болеть против сборной роисии.
ekliziast
ekliziast ответил Правдин Семён
вчера в 15:28
Правдин Семён:
По большей части согласен. Но ,тем не менее, считаю, что выбрать лучших из худших любой тренер обязан.
У каждого тренера своё видение лучших , и свой подход к формированию.
ekliziast
ekliziast
вчера в 15:25
Когда всех в группе порвём , вам всем будет стыдно за нападки на Саламыча.Верю в Россию.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Munutd
вчера в 14:39
Munutd:
После ЧМ расформировать нужно РФС, команду, уволить тренера и все деньги от футбола направить на развитие регионов ... Ну нету футбола в России..
А все к этому и идет,не даром же физрука держат у руля сборной!!!На ЧМ нашим будет приговор в виде 1 очка в группе и 2002 год на улицах в виде саженных автомобилей и разгромленных магазинов ,но лучше не машины жечь а пойти и сжечь РФС к едрени фени!!!!!!!!!!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Кьянти
вчера в 14:31
Кьянти:
" у нас нет хороших ,средних игроков, тренерский штаб не при чем, нет нормальных исполнителей" А вот тут как бы не все так однозначно. Кто ниже написал, что это поколение сборной самое бездарное. Пожалуй это так и здесь твое мнение созвучно. Но футбол, как впрочем и весь спорт это не только мастерство и класс-это прежде всего характер, страсть и жажда победы...И вот самое печальное, что у нашей сборной нет ни того ни другого, ни мастерства ни характера Можно проигрывать в классе, но драться до крови...многие наверное помнят молодого Сычева на ЧМ 2002, когда он один на поле что-то пытался изменить проигрывая по ходу матча, а потом один из всх плакал. Сегодня у нас нет ни одного такого игрока у кого бы глаза горели, какое-то все вялотекущее, унылое месиво... Групповой этап: одна ничья, два поражения...
"Можно проигрывать в классе, но драться до крови..."
вообще-то это был товарищеский матч
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 14:26
Что касается низкой скорости и недостатка движения, то это временно. Если кто видел контрольные товарняки ЦСКА, где физподготовкой заведует тот же Гранеро, и матчи проходят под большими нагрузками, то поймет о чем я. К чемпионату кондиции должны набрать. Но выбранная игровая схема не сработала. Сама по себе эта схема ни хороша ни плоха, но требует (как и любая другая) набора конкретных исполнителей, способных ее реализовать. А по факту эти игроки оказались не способны так играть, тем более когда номинального опорника в команде нет. Поэтому австрийцы легко развалили игру российской атаки и не заметили ее обороны. При этом австрийцы сами ничего особо выдающегося не показали. А не будь Федя кривоногим, счет должен был быть равным. Так что не надо никому голову пеплом посыпать и выводы делать еще рано. Посмотрим как с турками будет.
viv
viv
вчера в 14:08
Черчесов - хороший физрук?

Такой же как Каррера!
sir-5
sir-5 ответил fan_Sycheva
вчера в 13:06
fan_Sycheva:
Кто назначал Черчесова??! Кто назначал Капелло??! Кто назначал Слцкера??! Кто назначал Адвоката??! НИКТО не отвечает за это в Путинской России...
Может хоть учителя начальной школы ответят за твою безграмотность???
AzzY
AzzY
вчера в 12:52
Вспомнился старый анекдот:
- Ты за кого будешь болеть на ЧМ?
- За наших!
- А потом?...
)))
Zametka
Zametka ответил Munutd
вчера в 12:45
Munutd:
После ЧМ расформировать нужно РФС, команду, уволить тренера и все деньги от футбола направить на развитие регионов ... Ну нету футбола в России..
так уже расформировали))) а толку ?

Эти "орлы", за редким исключением, не борются в играх за страну, потому что получают бешеные бабки в клубах. Игра за сборною для них это "в прикол".
Zametka
Zametka
вчера в 12:42
Предлагаю отдать право участия нашей сборной Чилийцам/Итальянцам.
fan_Sycheva
fan_Sycheva
вчера в 12:17
Кто назначал Черчесова??!
Кто назначал Капелло??!
Кто назначал Слцкера??!
Кто назначал Адвоката??!
НИКТО не отвечает за это в Путинской России...
Правдин Семён
Правдин Семён ответил UrAn54
вчера в 11:34
По большей части согласен. Но ,тем не менее, считаю, что выбрать лучших из худших любой тренер обязан.
Брулин
Брулин ответил Munutd
вчера в 11:03
Munutd:
После ЧМ расформировать нужно РФС, команду, уволить тренера и все деньги от футбола направить на развитие регионов ... Ну нету футбола в России..
а Мутко поставить Министром развития регионов )))))
Брулин
Брулин
вчера в 10:50
Кто-нибудь знает, при провале какая-нибудь ответственность будет лежать на Черчесове кроме отставки и позора? Прям очень обидно за нулевые результаты.
Munutd
Munutd
вчера в 10:46
После ЧМ расформировать нужно РФС, команду, уволить тренера и все деньги от футбола направить на развитие регионов ... Ну нету футбола в России..
борька
борька ответил Кьянти
вчера в 10:29
Кьянти:
" у нас нет хороших ,средних игроков, тренерский штаб не при чем, нет нормальных исполнителей" А вот тут как бы не все так однозначно. Кто ниже написал, что это поколение сборной самое бездарное. Пожалуй это так и здесь твое мнение созвучно. Но футбол, как впрочем и весь спорт это не только мастерство и класс-это прежде всего характер, страсть и жажда победы...И вот самое печальное, что у нашей сборной нет ни того ни другого, ни мастерства ни характера Можно проигрывать в классе, но драться до крови...многие наверное помнят молодого Сычева на ЧМ 2002, когда он один на поле что-то пытался изменить проигрывая по ходу матча, а потом один из всх плакал. Сегодня у нас нет ни одного такого игрока у кого бы глаза горели, какое-то все вялотекущее, унылое месиво... Групповой этап: одна ничья, два поражения...
Согласен с тобой, дух у команду нулевой. Живем в 62е и грязи, одно уныние!
Кьянти
Кьянти ответил борька
вчера в 10:23
борька:
Игроки в проигрыше не виноваты, так как у нас нет хороших ,средних игроков, тренерский штаб не при чем, нет нормальных исполнителейэ Мы занимаем законное место в рейтинге и выше х!!!!!, не прыгнешь! Страна богатая, народ нищий, команда по футболу, это состояние народа!
" у нас нет хороших ,средних игроков, тренерский штаб не при чем, нет нормальных исполнителей"

А вот тут как бы не все так однозначно. Кто ниже написал, что это поколение сборной самое бездарное. Пожалуй это так и здесь твое мнение созвучно. Но футбол, как впрочем и весь спорт это не только мастерство и класс-это прежде всего характер, страсть и жажда победы...И вот самое печальное, что у нашей сборной нет ни того ни другого, ни мастерства ни характера Можно проигрывать в классе, но драться до крови...многие наверное помнят молодого Сычева на ЧМ 2002, когда он один на поле что-то пытался изменить проигрывая по ходу матча, а потом один из всх плакал. Сегодня у нас нет ни одного такого игрока у кого бы глаза горели, какое-то все вялотекущее, унылое месиво...
Групповой этап: одна ничья, два поражения...
Roger Young
Roger Young
вчера в 10:03
ЧЕРЧЕСОВ - СЕЛЬСКИЙ ФИЗРУК.
борька
борька
вчера в 09:59
Игроки в проигрыше не виноваты, так как у нас нет хороших ,средних игроков, тренерский штаб не при чем, нет нормальных исполнителейэ
Мы занимаем законное место в рейтинге и выше х!!!!!, не прыгнешь!
Страна богатая, народ нищий, команда по футболу, это состояние народа!
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 09:32
Черчесова, понятно, сделают "козлом отпущения" после провала на домашнем ЧМ. Интересно, Мутко хоть как-то хоть какую-то ответственность понесет за провал домашних игр??? Хоть какую-то?!
Jum13
Jum13
вчера в 09:16
Непонятно, что в сборной делает спартаковский хозяин бахчи - Миранчук должен быть в основе, а тот ему бутсы полировать
sir-5
sir-5
вчера в 09:15
Всё сказанное можно оспаривать по отдельности,но общее впечатление от игры ужасное.Так что скоро сборную Слуцкого будут вспоминать как светлое пятно,хотя бы по игре. Зато Стасик в "среднегорье" с семьёй отдохнёт...
spartach n1
spartach n1
вчера в 09:12
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 09:10
Чё изменилось в сборной, когда Саламыч встал у руля?
-В сборной ничего.
-У Саламыча щёки легли на плечи.
Больше ничего).
Пятиминутка нервного смеха)).
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