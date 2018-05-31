Австрия – Россия: ода унылости от Черчесова

Выбирать, кто был хуже, наставник или футболисты – единственное развлечение зрителей матчей сборной? «Соккер.ру» выясняет, ведь ответов маловато.

Как там новая схема сборной?

Черчесов посчитал центральных защитников, отсеял Нойштедтера и поставил четырех защитников вроде как в линию. Фортель с Кудряшовым как третьим центральным в ситуациях с глубокой и широкой обороной – засчитывается как идея. А реализацию видели, когда Федор не успел вернуться в защиту и пропустили. Гранат не умеет думать и бегать в защите, Игнашевич – бегать. Слепой везет глухого. А Моуриньо смотрит на такую защиту и думает: это Арнаутович так хорош или оборона Акинфеева – дно?

Ведь дело не только в центральных беках. Фернандес не защитник и даже подстраховать старика Игнашевича не смог. Проблема также в центре поля. Зобнин и Кузяев не связка, их так не наигрывали. Головин сам по себе. Жиркову и Самедову столько лет, что считать их будущим сборной так же смешно, как думать, что в настоящем дуэту хватит сил на атлетов из сборной Австрии. Форвард Смолов голодал, нельзя ставить схему «4-2-3-1», но единицу на вершине не поддерживать передачами. Новая схема продиктована не тем, что Черчесов и штаб ее проработали, а травмами. Нельзя играть в два форварда – нет Кокорина, Васин и Джикия исключили три центральных.

Игнашевич успешно зашел?

Так успешно, что Акинфеев снова главный у сборной в матче, если после такого испытания для зрителей можно кого-то выделять и считать особенным. Игорь ведь пропустил, когда выбора не было. А это значит, что у него мог быть хоть десяток сэйвов, как в случае с уникальной игрой вратаря против Бразилии, но сути это не меняло бы. Впрочем, один плюс от возвращения Игнашевича все-таки нужно отметить, ведь у коллег и того нет. Что объединяет Кудряшова, Граната, Кутепова и Нойштедтера, как и Васина, кроме слабой работы с «лонгболами»?

Все не управляют в клубах линией обороны. В «Фенербахче» есть опытный головорез Шкртел. У «Рубина» дядькой служит испанский император Навас. А в «Спартаке» скорее москвич Джикия мог бы крикнуть и подсказать, чем Кутепов. У Васина в ЦСКА та же беда – неплохой исполнитель приказов, но самостоятельно играть сложно. Поединок против Австрии показал, что сборная России с Игнашевичем в защите может отдавать диагонали, и это минимальный, но козырь. Если Черчесов доведет до ума такой выход вперед - быть может, дождемся удачной атаки с длинным пасом Сергея. В защите с ним ничего не изменилось, в атаке слабая надежда тлеет в небосводе подсознания. Ветеран с мячом – зачет, без мяча – полная Лига чемпионов.

Черчесов - хороший физрук?

Накануне любого краткосрочного, но насыщенного летнего турнира физика – основа основ. В сборной России физической подготовкой занимаются Паулино Гранеро и Владимир Паников. Как видим, оба подчиняются главному тренеру, поскольку Черчесов старается заложить физический фундамент на будущее. Не исключено, «пережал». Сам тренер говорил, что воспринимает чемпионат мира как бег с препятствиями, но его команда сегодня смотрелась как клуб, который готовили к сезону с еврокубками - марафону.

Футболистов сборной России не хочется винить, поскольку в такой фазе, что быть истощенным – норма. Надо напомнить это, как и подчеркнуть очевидное. Моуриньо не просматривал Головина и Смолова, комментатор Арустамян включил печатный станок выдуманных «инсайдов». Это не игроки для основы или стартовой обоймы МЮ, конечно же. Но добрый Нобель попытался взорвать репортаж с матча, в котором сборная России явно ползала полем. Почему такие медленные? Физически убиты. Теоретически это правильно, но по законам восьмидесятых годов. Стоит ли ожидать, что в штабе Черчесова спрятался физрук «Ливерпуля» или персональный тренер Роналду? Вот потому и восьмидесятые на дворе.

Вся надежда на хавбеков?

Головина было видно, хотя у него ничего толкового не получалось. В дни рождения футболисты часто играю так, как команды в праздничные для тренеров юбилеи – старательно и бесполезно. Вопросы не к Александру – ему поздравления и успехов, а скорее к его коллегам. Зобнин и Кузяев вышли на поле, чтобы бутсы модные показать? Далер, похоже, поражен «зенитовским вирусом». Смольников и Шатов, даже когда оба были в форме, за сборную играли ужасно.

Вот и толковый Кузяев туда же. Впрочем, разницы между ним, Дзагоевым, Миранчуками или Газинским нет совершенно никакой. Амплуа – разные, сильные стороны различаются, а игры нет, поскольку ее не поставили. Пьеса без реплик, режиссер не явился. Никакой надежды на хавбеков нет по одной простой причине. Австрия сыграла плохой матч, медленный, без изюминки в атаке, с усталостью в движениях, без энтузиазма – игроки сборной России и то чаще показывали, что лучше постелятся в подкат, чем уйдут от борьбы. Но даже таким слабым австрийцам команда Черчесова и ее средняя линия уступила. Хавбеки не помогут, если команда сливает среднему сопернику, который не пробился на ЧМ-18.

Черчесов не понимает сути?

Сборная России существует не для того, чтобы тренеру Станиславу Саламовичу платили 2.5 млн евро в год. И даже не для того, чтобы бывшему голкиперу было с кем пожарить шашлыки. Национальные команды в принципе не для того, для чего клубы. Не для эго. В клубах дорогие трансферы, финансовые задачи, ставка на развитие корпорации через победы на поле, новые стадионы как основа основ. Сборные не для стратегии, сборные - для людей.

Чтобы вот эту команду сделать для народа, ей нужна тренерская логика. Какой смысл игнорировать столетнего Денисова, если столетний Игнашевич на поле? В центре ведь огромная дыра, именно в опорной зоне. Зачем Жирков и Самедов в основе, если они последний раз быстро бегали в 2012 году? Сделать эту команду ближе к народу можно только по одному алгоритму – сближения с болельщиками. Если бы с Австрией не получалось у Алексея Миранчука и Ташаева – было бы понятно, опыта мало. А так основа Черчесова была на поле, и получилось скверно.

Стоит надеяться на воскрешение?

Черчесов и Мутко не понимают, для чего сборная России, поскольку она существует, а не живет. На поле куча ветеранов, о какой новой команде и другом подходе речь? Живые идут по определенному пути, а эти лежат мертвым грузом на чувстве вашего ущемленного спортивного национального самолюбия. Никто не любит проигрывать, а если любит – это патология. Можно быть равнодушным к определенного рода поражениям, вроде проходных, но ведь тут система – проигрывать месяцами.

Черчесов умудряется так уныло и безучастно сливать, что веры в воскрешение нет. Как нет изучения соперника, тактики, живости идей в атаке и целостности игры. Один гол могли бы отыграть, чтобы стало легче жить. Не захотели, не смогли! Скучно работают, а раньше в шкуре Австрии были многие средние команды. До чемпионата мира две недели – у хозяев турнира нет сборной, ведь с турками снова будут эксперименты и только они, ведь Далер и Роман провалились, Владимир – мимо, как и Марио. Осталось верить, что чудом соберутся. Или что Саудовская Аравия, Египет и Уругвай слабее, чем кажутся?

Тренер упрямо не исправляется?

Слабая надежда на стечение обстоятельств, поскольку вот этот тренер и вот эти футболисты не заслужили удачу, не говоря об успехе как результате кропотливого труда и подлинного мастерства. Причем не факт, что игроки виноваты. В сборных анализ ведь простой. Если слабо сыгранные друг с другом люди эпизодами демонстрируют хороший футбол – как сборная России изредка, а в остальное время мучаются и душат интерес к себе, то причина в перепадах всегда в тренере.

Нет наставника в футболе сборных – нет команды, особенно если класс не спасает. Впрочем, даже испанцев с победного 1964 года, когда тогдашних чемпионов Европы тренировал Зидан своего времени, до прорывного 2008-го с упрямым стариком Арагонесом, уровень мастерства футболистов совершенно не спасал. Тренер в сборных является основной основ. Не верите – спросите у греков и португальцев, они проверили, что даже вымученные победы надо заслужить правильными решениями наставников.

А первая проблема сборной России – ее упрямый тренер не изучает соперников и лишен педагогического таланта. Австрия не Бразилия и Франция, чтобы проигрывать ей до выхода на поле. И не говорите, что результат товарищеского матча не имеет значения для команды, которая не может похвастаться железной верой в себя. Сборная Черчесова с каждым новым безвольным поражением только теряет, ведь из такого не выжать ни сыгранности, ни психологической веры в себя. А после матча Станислав Саламович еще и глянет на игроков, как на это самое. Ноль точных ударов за поединок. Любимая цифра тренера.