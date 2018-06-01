«Мистер, горжусь, что играл под твоим началом». Теплые слова Зидану на прощание

Зидан решил прервать фантастическую одиссею в «Реале», и это его право. В такие моменты и проявляются отношения. «Соккер.ру» узнал, что желают Зизу на прощание его игроки.
Зинедин Зидан – особенный человек для «Реала». Его имя будет вписано в историю «Королевского клуба» не только золотыми буквами, но и особой вязью. Зизу во многих аспектах успел стать первым и единственным. Например, Зидан – первый тренер за две эпохи президентства Флорентино Переса, кто покинул свой пост добровольно, а не был уволен. Француз – первый, кто выиграл Лигу чемпионов сначала два, а потом и три раза подряд, это он разменял для «Реала» второй десяток побед в престижном турнире и довел число титулов до 13. А вообще, Зинедин имеет прямое отношение к пяти последним лигочемпионским успехам «Мадрида».
Зидан ушёл. И это круче трёх побед в Лиге чемпионов
Собственно, в XXI веке «сливочные» не умеют выигрывать Лигу чемпионов без Зизу: в 2002-м Зидан был на поле и забил крутой гол «Байеру» в финале, в 2014-м помогал Карло Анчелотти ковать «Десиму», а еще три чашки завоевал уже в роли самостоятельного тренера. Не проиграл ни одного финала: 8 побед из 8 (Суперкубки, клубные чемпионаты мира)! Но одно дело футбольные успехи, а другое – отношения с игроками. И ведь мы точно знаем, что у Зидана не самый простой характер, однако ему как-то удалось завоевать расположение современных звезд, стать им отцом, старшим братом, товарищем, боссом, мистером – похоже, ему все к лицу. Судя по прощальным «открыткам» в «Инстаграме» и «Твиттере», подопечные Зизу уважали и местами обожали.
Серхио Рамос. Зидан признался, что о своем уходе заранее предупредил только капитана команды. У Рамоса было чуть больше времени, чем у его партнеров, чтобы подумать над текстом послания любимому тренеру. Получилось по-мужски и трогательно: «Мистер, как игрок, а теперь и как тренер ты уходишь на вершине. Спасибо за эти потрясающие два с половиной года футбола, работы, дружбы и любви. Ты уходишь, но твое наследие никогда не будет стерто. Мы написали одну из самых успешных глав в истории нашего любимого „Мадрида“».
Míster, como jugador y ahora como entrenador, decidiste despedirte en lo más alto. Gracias por dos años y medio de fútbol, trabajo, cariño y amistad. Te vas pero tu legado ya es imborrable. Uno de los capítulos mas exitosos de la historia de nuestro querido @realmadrid pic.twitter.com/LtyEE5g71k— Sergio Ramos (@SergioRamos) 31 мая 2018 г.
Криштиану Роналду: «Я просто горжусь, что мне довелось играть под твоим началом. Мистер, спасибо большое». Возможно, уход Зидана со своего поста сыграет определенную роль и в судьбе Криштиану, ведь француз выступал за продление контракта с Роналду на его условиях, а вот в клубе не все так считают.
Марсело. Эмоциональный бразилец в конце своего проникновенного спича поставил смайлик, плачущий горючими слезами. «Мистер Зизу, я многому научился у вас. Я наслаждался тренировками, как в детстве, каждый совет был ценным. Для мены вы – Особенный. Вы создали Историю своей работой, преданностью, своей страстью, но в первую очередь, своим смирением. Благодарю, Мистер!»
Mister Zizou. He aprendido muchísimo a tu lado!— Marcelotwelve (@MarceloM12) 31 мая 2018 г.
He disfrutado como un niño a cada entrenamiento, a cada consejo!
Eres muy especial para mi!
Has hecho historia con tu trabajo, tu dedicación, pasión y sobretodo con tu humildad!
Gracias Mister #marchelin 😭 pic.twitter.com/MvWCwjYSqR
Тони Кроос: «Спасибо, Мистер! Работать с вами было удовольствием!»
Gracias Mister! It’s been a pleasure!🙏🏻 pic.twitter.com/99VzaBxUoV— Toni Kroos (@ToniKroos) 31 мая 2018 г.
Рафаэль Варан. Напарник Серхио Рамоса высказался на французском, родном языке для себя и Зидана. «Мсье Класс! Вы показали нам пример истинного профессионализма и личностных качеств. Спасибо за все!» (хештеги #респект #скромность).
Кейлор Навас: «Мистер, у меня нет ничего, кроме слов благодарности. Спасибо за моменты счастья, но прежде всего за такую поддержку в сложные периоды. Спасибо за то, что вы создали команду-семью. Спасибо за ваши советы и за то, что показывали нам: даже улыбки на лице достаточно, чтобы день стал счастливым. Пусть Бог сопровождает вас и вашу семью на вашем пути. Прекрасной жизни! Благословения».
Mister, No tengo mas que Agradecimiento, gracias por tanto apoyo en momentos de felicidad pero sobre todo en los complicados, gracias por hacer de un grupo una familia, gracias por sus consejos y por demostrarnos que con una sonrisa en la cara se alegra el día . Que Dios los acompañe en su camino, junto con su familia, Pura vida Mister !! Bendiciones.
Дани Карвахаль: «Просто хочу поблагодарить за эти два с половиной чудесных года в роли нашего тренера. Вы и весь ваш тренерский штаб показали себя настоящими профессионалами своего дела. Я многому научился у вас как игрок и как человек. Желаю вам всего наилучшего снова и снова. Спасибо, Зизу!»
#Zidane Simplemente darte las gracias por estos 2 años y medio como nuestro entrenador, has sido un profesional increíble al igual que todo tu staff.— Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) 31 мая 2018 г.
He aprendido muchísimo como jugador y persona a tus órdenes, te deseo lo mejor y de nuevo #GraciasZidane #GraciasZizou pic.twitter.com/5wlLGmn5G0
Начо: «Спасибо, Мистер, за то, что вы заставили меня жить в моей мечте на протяжении этих двух с половиной лет. То, как вы отдавались своей работе, команде и клубу, делает вас примером для всех. СПАСИБО за все и удачи в будущем!»
Каземиро: «У меня просто нет слов, чтобы поблагодарить вас за все, что вы сделали для нашей команды, для клуба „Реал“ и для всего мадридизма. Горжусь тем, что мой кумир тренировал меня. Навеки Зизу!»
Иско: «Для меня было большой честью работать с вами, учиться у вас и побеждать вместе. Вам удалось сделать нашу команду исторической величиной. Желаю всего наилучшего и обнимаю».
Лука Модрич: «Для меня это огромная привилегия, Мистер, работать с вами и учиться у вас. Я запомню это время навсегда. Благодарю за все и желаю всего самого лучшего. Спасибо, Зизу!»
Mister, it was huge privilege to work and learn from you! This time with you will be remembered forever! Grateful for everything and wish you all the best! ❤️🙏🏻Merci @zidane Mister, fue un privilegio enorme el poder trabajar y aprender a tu lado. Siempre recordaré esta época contigo. Agradecido por todo lo vivido a tu lado y te deseo todo lo mejor.#GraciasMister
Марко Асенсио: «Спасибо за все, что вы сделали для меня и для команды. Для меня было большой честью учиться у вас и побеждать вместе на протяжении этих двух сезонов. Желаю всего наилучшего, Мистер!»
Карим Бензема: «Какая честь работать под началом столь великого человека, как вы! Спасибо, Зизу!»
Лукас Васкес: «Мне было очень приятно исполнять ваши приказы, Мистер! Вы были легендой как игрок, а на наших глазах стали легендой и как тренер. Это огромная честь – учиться у вас, сражаться и побеждать на вашей стороне. Я желаю вам всего наилучшего. Спасибо и скоро увидимся!»
Тео Эрнандес: «Рад был работать с вами и многому у вас научиться».
Ашраф Хакими: «Мистер, благодарен за ваше доверие. Вы стали человеком, исполнившим мою мечту – сыграть за первую команду мадридского „Реала“».
Борха Майораль: «Слово „СПАСИБО“ слишком маленькое, чтобы выразить всю мою благодарность. Я никогда не смогу поблагодарить вас в полной мере за доверие и возможность, которую вы мне дали, чтобы исполнить великую мечту маленького футболиста. Это была привилегия: каждый день учиться у вас. Удачи, Зизу, и очень надеюсь, что наши дороги еще пересекутся».
La palabra GRACIAS se queda pequeña para mostrarte mi gratitud. Jamás podré agradecerte lo suficiente toda tu confianza en mí y la oportunidad que me has dado de cumplir el gran sueño de un futbolista. Ha sido un privilegio aprender cada día de ti. Mucha suerte Zizou y ojalá que nuestros caminos vuelvan a juntarse pronto.
Лука Зидан
Кико Касилья: «Честь, что вы были моим тренером в эти годы. Благодарю за создание истории вместе с „Реал Мадрид“, и прежде всего СПАСИБО за создание этой прекрасной команды».
Хесус Вальехо: «Большое спасибо, Мистер Зидан, и большое спасибо всему вашему штабу за доверие и за работу, которую мы проделали вместе. Желаю вам успехов на новом этапе жизни».
Дани Себальос: «Спасибо за все, что я узнал от вас в этом году. Вы оставляете чудесное наследие в „Реале“. Вы были легендой как игрок, а теперь и как тренер. Желаю вам всего лучшего, Мистер».