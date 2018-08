«Мистер, горжусь, что играл под твоим началом». Теплые слова Зидану на прощание

Зидан решил прервать фантастическую одиссею в «Реале», и это его право. В такие моменты и проявляются отношения. «Соккер.ру» узнал, что желают Зизу на прощание его игроки.

Зинедин Зидан – особенный человек для «Реала». Его имя будет вписано в историю «Королевского клуба» не только золотыми буквами, но и особой вязью. Зизу во многих аспектах успел стать первым и единственным. Например, Зидан – первый тренер за две эпохи президентства Флорентино Переса, кто покинул свой пост добровольно, а не был уволен. Француз – первый, кто выиграл Лигу чемпионов сначала два, а потом и три раза подряд, это он разменял для «Реала» второй десяток побед в престижном турнире и довел число титулов до 13. А вообще, Зинедин имеет прямое отношение к пяти последним лигочемпионским успехам «Мадрида».

Зидан ушёл. И это круче трёх побед в Лиге чемпионов

Собственно, в XXI веке «сливочные» не умеют выигрывать Лигу чемпионов без Зизу: в 2002-м Зидан был на поле и забил крутой гол «Байеру» в финале, в 2014-м помогал Карло Анчелотти ковать «Десиму», а еще три чашки завоевал уже в роли самостоятельного тренера. Не проиграл ни одного финала: 8 побед из 8 (Суперкубки, клубные чемпионаты мира)! Но одно дело футбольные успехи, а другое – отношения с игроками. И ведь мы точно знаем, что у Зидана не самый простой характер, однако ему как-то удалось завоевать расположение современных звезд, стать им отцом, старшим братом, товарищем, боссом, мистером – похоже, ему все к лицу. Судя по прощальным «открыткам» в «Инстаграме» и «Твиттере», подопечные Зизу уважали и местами обожали.

Серхио Рамос. Зидан признался, что о своем уходе заранее предупредил только капитана команды. У Рамоса было чуть больше времени, чем у его партнеров, чтобы подумать над текстом послания любимому тренеру. Получилось по-мужски и трогательно: «Мистер, как игрок, а теперь и как тренер ты уходишь на вершине. Спасибо за эти потрясающие два с половиной года футбола, работы, дружбы и любви. Ты уходишь, но твое наследие никогда не будет стерто. Мы написали одну из самых успешных глав в истории нашего любимого „Мадрида“».

Криштиану Роналду: «Я просто горжусь, что мне довелось играть под твоим началом. Мистер, спасибо большое». Возможно, уход Зидана со своего поста сыграет определенную роль и в судьбе Криштиану, ведь француз выступал за продление контракта с Роналду на его условиях, а вот в клубе не все так считают.

Марсело. Эмоциональный бразилец в конце своего проникновенного спича поставил смайлик, плачущий горючими слезами. «Мистер Зизу, я многому научился у вас. Я наслаждался тренировками, как в детстве, каждый совет был ценным. Для мены вы – Особенный. Вы создали Историю своей работой, преданностью, своей страстью, но в первую очередь, своим смирением. Благодарю, Мистер!»

