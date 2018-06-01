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«Мистер, горжусь, что играл под твоим началом». Теплые слова Зидану на прощание

01 июня 2018, 10:30

Зидан решил прервать фантастическую одиссею в «Реале», и это его право. В такие моменты и проявляются отношения. «Соккер.ру» узнал, что желают Зизу на прощание его игроки.

Зинедин Зидан – особенный человек для «Реала». Его имя будет вписано в историю «Королевского клуба» не только золотыми буквами, но и особой вязью. Зизу во многих аспектах успел стать первым и единственным. Например, Зидан – первый тренер за две эпохи президентства Флорентино Переса, кто покинул свой пост добровольно, а не был уволен. Француз – первый, кто выиграл Лигу чемпионов сначала два, а потом и три раза подряд, это он разменял для «Реала» второй десяток побед в престижном турнире и довел число титулов до 13. А вообще, Зинедин имеет прямое отношение к пяти последним лигочемпионским успехам «Мадрида».

Зидан ушёл. И это круче трёх побед в Лиге чемпионов

Собственно, в XXI веке «сливочные» не умеют выигрывать Лигу чемпионов без Зизу: в 2002-м Зидан был на поле и забил крутой гол «Байеру» в финале, в 2014-м помогал Карло Анчелотти ковать «Десиму», а еще три чашки завоевал уже в роли самостоятельного тренера. Не проиграл ни одного финала: 8 побед из 8 (Суперкубки, клубные чемпионаты мира)! Но одно дело футбольные успехи, а другое – отношения с игроками. И ведь мы точно знаем, что у Зидана не самый простой характер, однако ему как-то удалось завоевать расположение современных звезд, стать им отцом, старшим братом, товарищем, боссом, мистером – похоже, ему все к лицу. Судя по прощальным «открыткам» в «Инстаграме» и «Твиттере», подопечные Зизу уважали и местами обожали.

Серхио Рамос. Зидан признался, что о своем уходе заранее предупредил только капитана команды. У Рамоса было чуть больше времени, чем у его партнеров, чтобы подумать над текстом послания любимому тренеру. Получилось по-мужски и трогательно: «Мистер, как игрок, а теперь и как тренер ты уходишь на вершине. Спасибо за эти потрясающие два с половиной года футбола, работы, дружбы и любви. Ты уходишь, но твое наследие никогда не будет стерто. Мы написали одну из самых успешных глав в истории нашего любимого „Мадрида“».

Криштиану Роналду: «Я просто горжусь, что мне довелось играть под твоим началом. Мистер, спасибо большое». Возможно, уход Зидана со своего поста сыграет определенную роль и в судьбе Криштиану, ведь француз выступал за продление контракта с Роналду на его условиях, а вот в клубе не все так считают.

 

Solo siento orgullo de haber sido tu jugador. Míster, gracias por tantísimo.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Марсело. Эмоциональный бразилец в конце своего проникновенного спича поставил смайлик, плачущий горючими слезами. «Мистер Зизу, я многому научился у вас. Я наслаждался тренировками, как в детстве, каждый совет был ценным. Для мены вы – Особенный. Вы создали Историю своей работой, преданностью, своей страстью, но в первую очередь, своим смирением. Благодарю, Мистер!»

Тони Кроос: «Спасибо, Мистер! Работать с вами было удовольствием!»

Рафаэль Варан. Напарник Серхио Рамоса высказался на французском, родном языке для себя и Зидана. «Мсье Класс! Вы показали нам пример истинного профессионализма и личностных качеств. Спасибо за все!» (хештеги #респект #скромность).

Кейлор Навас: «Мистер, у меня нет ничего, кроме слов благодарности. Спасибо за моменты счастья, но прежде всего за такую поддержку в сложные периоды. Спасибо за то, что вы создали команду-семью. Спасибо за ваши советы и за то, что показывали нам: даже улыбки на лице достаточно, чтобы день стал счастливым. Пусть Бог сопровождает вас и вашу семью на вашем пути. Прекрасной жизни! Благословения».

Дани Карвахаль: «Просто хочу поблагодарить за эти два с половиной чудесных года в роли нашего тренера. Вы и весь ваш тренерский штаб показали себя настоящими профессионалами своего дела. Я многому научился у вас как игрок и как человек. Желаю вам всего наилучшего снова и снова. Спасибо, Зизу!»

Начо: «Спасибо, Мистер, за то, что вы заставили меня жить в моей мечте на протяжении этих двух с половиной лет. То, как вы отдавались своей работе, команде и клубу, делает вас примером для всех. СПАСИБО за все и удачи в будущем!»

Каземиро: «У меня просто нет слов, чтобы поблагодарить вас за все, что вы сделали для нашей команды, для клуба „Реал“ и для всего мадридизма. Горжусь тем, что мой кумир тренировал меня. Навеки Зизу!»

Иско: «Для меня было большой честью работать с вами, учиться у вас и побеждать вместе. Вам удалось сделать нашу команду исторической величиной. Желаю всего наилучшего и обнимаю».

Лука Модрич: «Для меня это огромная привилегия, Мистер, работать с вами и учиться у вас. Я запомню это время навсегда. Благодарю за все и желаю всего самого лучшего. Спасибо, Зизу!»

Марко Асенсио: «Спасибо за все, что вы сделали для меня и для команды. Для меня было большой честью учиться у вас и побеждать вместе на протяжении этих двух сезонов. Желаю всего наилучшего, Мистер!»

Карим Бензема: «Какая честь работать под началом столь великого человека, как вы! Спасибо, Зизу!»

 

Quel honneur d’avoir évolué sous les ordres d’un grand homme comme toi!!! Merci zizou

Публикация от Karim Benzema (@karimbenzema)

Лукас Васкес: «Мне было очень приятно исполнять ваши приказы, Мистер! Вы были легендой как игрок, а на наших глазах стали легендой и как тренер. Это огромная честь – учиться у вас, сражаться и побеждать на вашей стороне. Я желаю вам всего наилучшего. Спасибо и скоро увидимся!»

Тео Эрнандес: «Рад был работать с вами и многому у вас научиться».

 

Un placer haber trabajado contigo y haber aprendido tanto de ti #GraciasZidane

Публикация от T H E O H E R N Á N D E Z (@theo3hernandez)

Ашраф Хакими: «Мистер, благодарен за ваше доверие. Вы стали человеком, исполнившим мою мечту – сыграть за первую команду мадридского „Реала“».

Борха Майораль: «Слово „СПАСИБО“ слишком маленькое, чтобы выразить всю мою благодарность. Я никогда не смогу поблагодарить вас в полной мере за доверие и возможность, которую вы мне дали, чтобы исполнить великую мечту маленького футболиста. Это была привилегия: каждый день учиться у вас. Удачи, Зизу, и очень надеюсь, что наши дороги еще пересекутся».

Лука Зидан

 

🙏.

Публикация от Luca Zidane (@luca)

Кико Касилья: «Честь, что вы были моим тренером в эти годы. Благодарю за создание истории вместе с „Реал Мадрид“, и прежде всего СПАСИБО за создание этой прекрасной команды».

Хесус Вальехо: «Большое спасибо, Мистер Зидан, и большое спасибо всему вашему штабу за доверие и за работу, которую мы проделали вместе. Желаю вам успехов на новом этапе жизни».

Дани Себальос: «Спасибо за все, что я узнал от вас в этом году. Вы оставляете чудесное наследие в „Реале“. Вы были легендой как игрок, а теперь и как тренер. Желаю вам всего лучшего, Мистер».

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Terek-Anji
Terek-Anji
03 июня в 12:56
Реал поплывет после Зизу. Перес перемудрил. Не прислушаться к человеку, который принёс три кубка в ЛЧ - большая ошибка руководства Реала. Удачи, Зидану во всех его начинаниях!
zayrchik
zayrchik
01 июня в 21:26
((( до слёз..
NOVA
NOVA
01 июня в 19:48
Спасибо Великий ЗиЗу!! жаль конечно что ушел!!!
Знаток_Андерлехт
Знаток_Андерлехт
01 июня в 18:12
А Бэйл? По ходу только он радуется и не хочет благодарить Зидана)))
Islam0500
Islam0500
01 июня в 17:10
Ну особо должны быть благодарны Каземиро и Асенсио, которых открыл Зизу
cevin cigan
cevin cigan
01 июня в 11:40
Присоединяюсь к каждому пожеланию!!!
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