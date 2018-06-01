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Выбирай, Перес! 7 тренеров для «Реала»

вчера, 17:28
Выбирай, Перес! 7 тренеров для «Реала»

Зинедин Зидан покинул свой пост, оставив после себя богатое наследие. Кто станет новым полководцем мадридского «Реала»? «Соккер.ру» устраивает королевские смотрины.

Первый в списке. Маурисио Почеттино (Аргентина; «Тоттенхэм»)

Плюсы. Судя по сообщениям в испанской прессе, фаворит на освободившееся после ухода Зидана место. Сам Маурисио этично дал понять, что от таких приглашений не отказываются: «Когда тебя зовет „Реал“, нужно прислушаться. Я наслаждаюсь настоящим днем, но чему быть, того не миновать». Почеттино играл и тренировал в Испании, ему не понадобится время на адаптацию, а по уровню построения тренировочного процесса, тактическим знаниям и умению выстраивать систему взаимодействий – это топ-тренер уже сейчас, что подтверждает его стабильно успешная работа в АПЛ на протяжении нескольких лет.

Минусы. Финансовый – на выкуп контракта Почеттино у хитрющего Даниэла Леви придется потратить почти 50 миллионов евро. Большая часть призовых за победу в Лиге чемпионов может уйти на приглашение нового наставника. Но это «Реал» может себе позволить, если Флорентино Перес на 100% уверен в правильности выбора. Другое дело, что работа в «Тоттенхэме» и «Мадриде» - это две большие разницы. У Маурисио нет генома победителя, его называют крутым за вторые-третьи места, а со «сливочными» нужно брать титулы и помнить, что нет места, кроме первого. Кроме того, все звезды, с которыми работал аргентинец, были выращены им же, а как его после любимого тренера Зидана воспримут сформировавшиеся мастера?

Итальянский стиль. Массимилиано Аллегри (Италия; «Ювентус»)

Плюсы. Аллегри не прочь покинуть «Ювентус» в случае интересного предложения, а Перес держит итальянского кандидата в голове на случай срыва переговоров с Почеттино. Макс – трезвомыслящий, адекватный тренер, которому можно доверить любое мероприятие. Он не зациклен на схемах и конкретных футболистах, это топ-тренер, который из имеющегося состава способен собрать максимально боеспособный коллектив. Очень удобно для Переса, который имеет свое видение кадрового обновления «Реала».

Минусы. В плане тренерского искусства их нет, а вот достаточной ли величины авторитет у Аллегри для работы в «Реале» - вопрос.

Немецкая надежность. Йоахим Лёв (Германия; сборная Германии)

Плюсы. Флорентино Перес высокого мнения о работе Йоахима Лева, к тому же тренер, выигрывавший чемпионат мира, - это еще и статус. В случае «Реала» - «хорошо для бизнеса». Йогги знает, как сделать мощную команду из россыпи разных игроков, не боится «резать мясо», то есть мог бы стать единомышленником Переса на этапе переформатирования команды. Как раз то, что нужно!

Минусы. Лёв – замечательный наставник для сборной Германии, но он уже почти полтора десятилетия не прикасался к клубной работе, а это несколько разные виды деятельности. А еще Йоахим недавно продлил контракт с Немецким футбольным союзом и буквально только что в категоричной форме исключил возможность возглавить «Реал». Впрочем, как еще он мог ответить накануне чемпионата мира?

Итальянская страсть. Антонио Конте (Италия; пока ещё «Челси»)

Плюсы. Антонио не боится построить что-нибудь новое на месте увядшей прелести или развалин. Так было и в «Ювентусе», и в «Челси». Его будет несложно заполучить, ведь расставание с «синими» выглядит делом решенным. Зидан, покидая свой пост, упомянул, что этой команде нужен тренер со свежими идеями. И уж чего-чего, а идей у Антонио, с которым Зизу играл в «Ювентусе», хоть отбавляй. А еще в Конте полно страсти и энергии, и он умеет выигрывать чемпионаты – доказано в Серии A и АПЛ. Это именно то качество, на которое «Реал» должен позариться.

Минусы. Конте создает вокруг себя взрывоопасную обстановку. Итальянца нужно будет четко ограничить в обязанностях, ведь в «Челси» на этом обожглись. «Реалу» после побед с Зиданом скорее нужен тренер, который тихим голосом будет говорить умные вещи, уважая предыдущие заслуги команды, а Антонио попытается слишком резко перевернуть эту яркую страницу. Конте – это такая батарейка, которая может взорвать «сливочных» изнутри, когда им требуется спокойствие и рассудительность.

Давний кандидат. Арсен Венгер (Франция; свободен)

Плюсы. Арсен Венгер уже скучает без работы, он хочет тренировать большой клуб с амбициями, а недавно признавался, что несколько раз мог оказаться в Мадриде. Так может быть, это случится теперь? У француза есть опыт, желание реваншироваться, и если он придет в «Реал», то сделает все, чтобы выиграть трофеи на закате своей карьеры. Венгер – возрастной специалист, но мотивирован максимально, к тому же, он нацелен на быстрые результаты, а не на долгострой, поглотивший его в «Арсенале».

Минусы. Все-таки возраст – уже 68 лет, а это работа для энергичного человека. Ну и, наверное, неверие в счастливую звезду Венгера. Как-то в последние годы за ним прочно закрепился этот имидж неудачника, которому вечно чего-то не хватает, хотя допускаю, что в «Реале» мы могли бы узнать мсье Арсена с новой стороны и получить сказочную историю.

Из правого кармана. Гути (Испания; «Реал» U19)

Плюсы. Гути под рукой, уже работает в системе клуба. Болельщики примут его тепло – речь о легенде «Реала».

Минусы. Флорентино Перес допускал ошибки, но старик кое-что смыслит в футболе. Одно дело было поставить Зидана почти без опыта тренерской работы главным готовой команды и совсем другое – доверять молодому специалисту перестройку.

Из левого кармана. Фабио Каннаваро (Италия; «Гуанчжоу Эвергранд»)

Плюсы. Играл в «Реале» и тоже выигрывал «Золотой мяч», как и Зидан.

Минусы. На слух о том, что Каннаваро входит в число претендентов, реагируем, но не верим. Фабио тренирует в Китае, какой ему «Реал»?!

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Все комментарии
SkiNheD
SkiNheD
сегодня в 15:55
А что пусть Гути попробует, кто знает может выйдет хороший тренер.
Олег Гусов
Олег Гусов
сегодня в 09:25
Проблема Реала не в уходе Зидана ! В мире есть тренеры , которые достойно могут заменить знаменитого француза !
Основная проблема Реала - это Перес , из-за которого может уйти Роналду , а за ним и многие ключевые игроки клуба , благодаря которым Реал сотворил ЧУДО !!!
kiendjin
kiendjin
сегодня в 08:44
Почетт это абсурд у него новый контракт,

Арсен!
борька
борька
сегодня в 00:20
Гути, верный вариант
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
сегодня в 00:15
Лоран Блан тоже хороший кандидат
faneng
faneng
вчера в 22:33
Единственный тренер, способный заменить Зидана и ничего не испортить, - это Висенте дель Боске!!! Еще Йоахим Лёв, но там много вопросов: он немец, другая философия игры и он никогда не работал с клубами.
Барсенастенька
Барсенастенька ответил Илья Кузнецов
вчера в 21:35
В первый год выхода из дивизиона ниже классом сразу без денежных вливаний серьезных кто когда выигрывал АПЛ? Назови?
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Барсенастенька
вчера в 21:33
Барсенастенька:
Бенитес провалился? Он взял команду и состряпал чудо коллектив ,его уволили не по тому что Реал плохо играл,он при Бене заиграл бесподобно,а из за капризов португальского пенальиста. Кстати заслуг Зидана в успехах Реала нет,он взял выстроенную Бенитесом команду и ничего не менял,это позволило и взять титулы. А когда понял что команда Бенитеса свои ресурсы исчерпала ( а сам Зидан строить игру не умеет) то просто как крыса с корабля тонущего убежал. Вот и весь Зидан в этом. Так же он подвёл сборную в финале ЧМ 2006.
Есть одно НО, почему же тогда великий тренер Бенитес сидит в Ньюкасле и ещё до сих пор не выиграл АПЛ? А! Он наверное готовит команду Зидану, чтобы тот пришёл в Ньюкасл и начал побеждать всех! )))
eleven LC
eleven LC ответил Барсенастенька
вчера в 21:07
Интересное мнение болельщика барселоны,которое не имеет ничего общего с реальным положением дел!Если так не нравится Реал и Зидан то это твоё право,но мне это не интересно!
bexxx
bexxx ответил Илья Кузнецов
вчера в 21:02
Илья Кузнецов:
А то что Мертенс с февраля забил всего 3 мяча в Серии А, но Сарри его стабильно продолжал выпускать в основе, это как обьяснить? При этом был Милик, который гораздо ярче и эффективнее смотрелся на поле, но ему не доверяли место в основе.
Милик целый год был в лазарете ты о чем? Он под конец поправился. А мертенс только второй сезон играет в нападении. Ты видел его рост какой он нападающий. Я вообще не понимаю как сарри с одним составом смог конкурировать с юве у которого уймо игроков. Сарри лучший на данный момент и уж точно не хуже поччетино
Барсенастенька
Барсенастенька ответил eleven LC
вчера в 20:06
eleven LC:
Аллегри или Лёв,в остальных верится с трудом,Реалу нужны титулы здесь и сейчас,а остальные 5 тренеров (особенно Венгер) провалятся как Бенитес!
Бенитес провалился? Он взял команду и состряпал чудо коллектив ,его уволили не по тому что Реал плохо играл,он при Бене заиграл бесподобно,а из за капризов португальского пенальиста. Кстати заслуг Зидана в успехах Реала нет,он взял выстроенную Бенитесом команду и ничего не менял,это позволило и взять титулы. А когда понял что команда Бенитеса свои ресурсы исчерпала ( а сам Зидан строить игру не умеет) то просто как крыса с корабля тонущего убежал. Вот и весь Зидан в этом. Так же он подвёл сборную в финале ЧМ 2006.
Слайш
Слайш
вчера в 20:04
Конте не нужен - начнёт с кем-то грызться обязательно. Аллегри - тоже не очень, не знаю почему. Либо Лёв, либо Почеттино тогда уж.

Хотя есть ещё один вариант и это был бы вообще топчик - Юрген Клоп! Вот тогда уж он сможет отомстить в полной мере и Баварии, и Севилье и прочим кто когда-нибудь оскорблял его Боруссию и Ливерпуль )) Мегапозитивный чел, хороший тренер, строгий но не воинственный, для атмосфере не навредит..
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил bexxx
вчера в 19:49
bexxx:
Наполи банально не хватило глубину состава. Разве ты не видел как он умеет прижать любую команду заметь и это с наполи.
А то что Мертенс с февраля забил всего 3 мяча в Серии А, но Сарри его стабильно продолжал выпускать в основе, это как обьяснить? При этом был Милик, который гораздо ярче и эффективнее смотрелся на поле, но ему не доверяли место в основе.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
вчера в 19:40
Мне ни один из кандидатов не нравится, может Лев только, думаю Перес подождёт окончания ЧМ и попробует с ним договориться. Почеттино слишком пассивный на бровке, итальянцы наоборот - через чур импульсивные + исповедуют закрытый футбол. На Ювентус и Челси иногда невозможно смотреть - сами не атакуют и другим не дают.
bexxx
bexxx ответил Илья Кузнецов
вчера в 19:39
Илья Кузнецов:
Да вы что, какой Сарри! Он не уровень Реала! Он совершенно не умеет выставлять приоритеты и проводить ротацию! Наполи должен был становиться чемпионом Италии, будь у них более грамотный тренер в этом сезоне.
Наполи банально не хватило глубину состава. Разве ты не видел как он умеет прижать любую команду заметь и это с наполи.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил bexxx
вчера в 19:35
bexxx:
Наконец то хоть кто то мыслит норм. Нам нужен сарри, он любит владеть мячом и прессинг у него великолепен и в защите не будет бардака.
Да вы что, какой Сарри! Он не уровень Реала! Он совершенно не умеет выставлять приоритеты и проводить ротацию! Наполи должен был становиться чемпионом Италии, будь у них более грамотный тренер в этом сезоне.
bexxx
bexxx ответил Manny_Pacquiao
вчера в 18:43
Manny_Pacquiao:
Почему Сарри не рассматривают? Зачем Конте, играть в пять защитников? Зачем Аллегри? Сарри или Почеттино, других не надо, в реале не нужны истерички как Конте или аллегри
Наконец то хоть кто то мыслит норм. Нам нужен сарри, он любит владеть мячом и прессинг у него великолепен и в защите не будет бардака.
Воин666
Воин666 ответил Real_Naiman
вчера в 18:41
Real_Naiman:
На носу Чм по этому Лев сказал нет! А так можете скринуть именно Лев станет тренером Реала после Чм!!!
И контракт он продлил тоже видимо из-за того что ЧМ скоро.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
вчера в 18:37
Почему Сарри не рассматривают? Зачем Конте, играть в пять защитников? Зачем Аллегри? Сарри или Почеттино, других не надо, в реале не нужны истерички как Конте или аллегри
Real_Naiman
Real_Naiman
вчера в 18:35
На носу Чм по этому Лев сказал нет! А так можете скринуть именно Лев станет тренером Реала после Чм!!!
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
вчера в 18:35
Самый адекватный и верный вариант - Массимилиано Аллегри.
Footlife
Footlife
вчера в 18:30
Если не Лёв, то кто нибудь из АПЛ
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
вчера в 18:15
Конте лучше Почеттино. Конте брал АПЛ, а Почеттино - нет, при том что потратил свыше 200 лямов у руля шпор.
greck
greck
вчера в 17:59
Ставлю на Арсена, в крайнем случае Аллегри...
El Dassory
El Dassory ответил eleven LC
вчера в 17:58
Реалу трансферы нужны и обновление, а тренер дело десятое.
наблюдатель_13
наблюдатель_13
вчера в 17:57
После Зидана уже даже представить другого тренером Реала сложно, и нехочется... Может сменится у Реала президент и вернётся Зидан?
Сантус
Сантус ответил eleven LC
вчера в 17:52
eleven LC:
Аллегри или Лёв,в остальных верится с трудом,Реалу нужны титулы здесь и сейчас,а остальные 5 тренеров (особенно Венгер) провалятся как Бенитес!
Лёв однозначно нет!!!Он ест казюли....:)
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
вчера в 17:42
Может Рауль?
Almazny
Almazny
вчера в 17:38
Только Карера, лучше его никто не позорит, жаль его в Европе за сантехника везде принимают.
eleven LC
eleven LC
вчера в 17:37
Аллегри или Лёв,в остальных верится с трудом,Реалу нужны титулы здесь и сейчас,а остальные 5 тренеров (особенно Венгер) провалятся как Бенитес!
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