Выбирай, Перес! 7 тренеров для «Реала»

Зинедин Зидан покинул свой пост, оставив после себя богатое наследие. Кто станет новым полководцем мадридского «Реала»? «Соккер.ру» устраивает королевские смотрины.

Первый в списке. Маурисио Почеттино (Аргентина; «Тоттенхэм»)

Плюсы. Судя по сообщениям в испанской прессе, фаворит на освободившееся после ухода Зидана место. Сам Маурисио этично дал понять, что от таких приглашений не отказываются: «Когда тебя зовет „Реал“, нужно прислушаться. Я наслаждаюсь настоящим днем, но чему быть, того не миновать». Почеттино играл и тренировал в Испании, ему не понадобится время на адаптацию, а по уровню построения тренировочного процесса, тактическим знаниям и умению выстраивать систему взаимодействий – это топ-тренер уже сейчас, что подтверждает его стабильно успешная работа в АПЛ на протяжении нескольких лет.

Минусы. Финансовый – на выкуп контракта Почеттино у хитрющего Даниэла Леви придется потратить почти 50 миллионов евро. Большая часть призовых за победу в Лиге чемпионов может уйти на приглашение нового наставника. Но это «Реал» может себе позволить, если Флорентино Перес на 100% уверен в правильности выбора. Другое дело, что работа в «Тоттенхэме» и «Мадриде» - это две большие разницы. У Маурисио нет генома победителя, его называют крутым за вторые-третьи места, а со «сливочными» нужно брать титулы и помнить, что нет места, кроме первого. Кроме того, все звезды, с которыми работал аргентинец, были выращены им же, а как его после любимого тренера Зидана воспримут сформировавшиеся мастера?

Итальянский стиль. Массимилиано Аллегри (Италия; «Ювентус»)

Плюсы. Аллегри не прочь покинуть «Ювентус» в случае интересного предложения, а Перес держит итальянского кандидата в голове на случай срыва переговоров с Почеттино. Макс – трезвомыслящий, адекватный тренер, которому можно доверить любое мероприятие. Он не зациклен на схемах и конкретных футболистах, это топ-тренер, который из имеющегося состава способен собрать максимально боеспособный коллектив. Очень удобно для Переса, который имеет свое видение кадрового обновления «Реала».

Минусы. В плане тренерского искусства их нет, а вот достаточной ли величины авторитет у Аллегри для работы в «Реале» - вопрос.

Немецкая надежность. Йоахим Лёв (Германия; сборная Германии)

Плюсы. Флорентино Перес высокого мнения о работе Йоахима Лева, к тому же тренер, выигрывавший чемпионат мира, - это еще и статус. В случае «Реала» - «хорошо для бизнеса». Йогги знает, как сделать мощную команду из россыпи разных игроков, не боится «резать мясо», то есть мог бы стать единомышленником Переса на этапе переформатирования команды. Как раз то, что нужно!

Минусы. Лёв – замечательный наставник для сборной Германии, но он уже почти полтора десятилетия не прикасался к клубной работе, а это несколько разные виды деятельности. А еще Йоахим недавно продлил контракт с Немецким футбольным союзом и буквально только что в категоричной форме исключил возможность возглавить «Реал». Впрочем, как еще он мог ответить накануне чемпионата мира?

Итальянская страсть. Антонио Конте (Италия; пока ещё «Челси»)

Плюсы. Антонио не боится построить что-нибудь новое на месте увядшей прелести или развалин. Так было и в «Ювентусе», и в «Челси». Его будет несложно заполучить, ведь расставание с «синими» выглядит делом решенным. Зидан, покидая свой пост, упомянул, что этой команде нужен тренер со свежими идеями. И уж чего-чего, а идей у Антонио, с которым Зизу играл в «Ювентусе», хоть отбавляй. А еще в Конте полно страсти и энергии, и он умеет выигрывать чемпионаты – доказано в Серии A и АПЛ. Это именно то качество, на которое «Реал» должен позариться.

Минусы. Конте создает вокруг себя взрывоопасную обстановку. Итальянца нужно будет четко ограничить в обязанностях, ведь в «Челси» на этом обожглись. «Реалу» после побед с Зиданом скорее нужен тренер, который тихим голосом будет говорить умные вещи, уважая предыдущие заслуги команды, а Антонио попытается слишком резко перевернуть эту яркую страницу. Конте – это такая батарейка, которая может взорвать «сливочных» изнутри, когда им требуется спокойствие и рассудительность.

Давний кандидат. Арсен Венгер (Франция; свободен)

Плюсы. Арсен Венгер уже скучает без работы, он хочет тренировать большой клуб с амбициями, а недавно признавался, что несколько раз мог оказаться в Мадриде. Так может быть, это случится теперь? У француза есть опыт, желание реваншироваться, и если он придет в «Реал», то сделает все, чтобы выиграть трофеи на закате своей карьеры. Венгер – возрастной специалист, но мотивирован максимально, к тому же, он нацелен на быстрые результаты, а не на долгострой, поглотивший его в «Арсенале».

Минусы. Все-таки возраст – уже 68 лет, а это работа для энергичного человека. Ну и, наверное, неверие в счастливую звезду Венгера. Как-то в последние годы за ним прочно закрепился этот имидж неудачника, которому вечно чего-то не хватает, хотя допускаю, что в «Реале» мы могли бы узнать мсье Арсена с новой стороны и получить сказочную историю.

Из правого кармана. Гути (Испания; «Реал» U19)

Плюсы. Гути под рукой, уже работает в системе клуба. Болельщики примут его тепло – речь о легенде «Реала».

Минусы. Флорентино Перес допускал ошибки, но старик кое-что смыслит в футболе. Одно дело было поставить Зидана почти без опыта тренерской работы главным готовой команды и совсем другое – доверять молодому специалисту перестройку.

Из левого кармана. Фабио Каннаваро (Италия; «Гуанчжоу Эвергранд»)

Плюсы. Играл в «Реале» и тоже выигрывал «Золотой мяч», как и Зидан.

Минусы. На слух о том, что Каннаваро входит в число претендентов, реагируем, но не верим. Фабио тренирует в Китае, какой ему «Реал»?!