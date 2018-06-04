Нигерия: русский парень среди «Суперорлов»

«Соккер.ру» уверен, что сборная Нигерии мечтает улучшить свое высшее достижение на чемпионатах мира, хотя в тисках мощной группы «D» «Суперорлам» придется очень нелегко.

Сборная Нигерии

Лучший результат на мундиалях: 1/8 финала – 1994, 1998 и 2014.

Место в рейтинге ФИФА: 47.

Капитан: Джон Оби Микел.

Тренер: Гернот Рор (Германия).

Соперники по группе: Аргентина, Хорватия, Исландия.

Сыграет в городах: Калининград, Волгоград, Санкт-Петербург.

Путь на ЧМ-2018. В предварительном раунде Нигерия справилась со Свазилендом, а в группу попала, казалось бы, сложную: Камерун, Замбия и Алжир. Камерун выиграл Кубок Африканских Наций в 2017 году, Замбия становилась лучшей командой континента шесть лет назад, а Алжир играл в плей-офф прошлого чемпионата мира и уступил Германии только в овертайме. Но Нигерия очень легко разобралась со всеми оппонентами, не испытав ни малейших сложностей. «Суперорлы» первыми из африканских команд квалифицировались на чемпионат мира. В группе одержали четыре победы и дважды сыграли вничью, но одна мировая впоследствии была заменена на техническое поражение из-за участия в матче дисквалифицированного игрока. Впрочем, дело было в последнем туре, когда нигерийцы уже обеспечили себе первое место.

Любопытные факты

- прозвища нигерийцев – «Суперорлы» и «африканские бразильцы».

- сборная Нигерии впервые попала в финальную часть чемпионата мира в 1994 году. С тех пор пропустили только один турнир (ЧМ-2006), куда не смогли квалифицироваться. Мундиаль в России – шестой в истории футбольной Нигерии.

- Нигерия и Аргентина – команды-неразлучники. На ЧМ-2018 они в пятый раз попали в одну группу. Лишь однажды – в 1998 году, Нигерия вышла на мундиаль и не встретила там футболистов из Серебряной страны.

- два игрока из состава сборной Нигерии, Муса и Идову, заканчивали клубный сезон в РФПЛ. Ахмед на правах аренды из «Лестера» играл за ЦСКА, а Брайн на контракте в «Амкаре».

- Идову родился и вырос в Санкт-Петербурге, а по-русски он говорит лучше, чем половина футболистов сборной России. Брайн вполне мог выступать и за нашу команду, но, не дождавшись вызова, в прошлом году принял приглашение из Нигерии.

- сборная Нигерии – трехкратный чемпион Африки (1980, 1994 и 2013).

Состав и тактика

Заявка

Голкиперы: Икечукву («Эньимба»), Узохо («Депортиво»), Акпейи («Чиппа Юнайтед»).

Защитники: Шеку («Бурсаспор»), Эбуэхи («АДО Ден Хааг»), Эчиджиле («Серкль Брюгге»), Идову («Амкар»), Авазьем («Нант»), Трост-Эконг («Бурсаспор»), Балогун («Майнц»), Омеруо («Касимпаша»).

Полузащитники: Оби Микел («Тяньцзинь Тэда»), Онази («Трабзонспор»), Ндиди («Лестер»), Этебо («Лас-Пальмас»), Огу («Хапоэль» Б-Ш), Жоэль Оби («Торино»).

Нападающие: Муса, Ихеаначо (оба — «Лестер»), Игало («Чанчунь Ятай»), Айвоби («Арсенал»), Мозес («Челси»), Нванкво («Кротоне»).

Потери. В конце мая на тренировке сборной травму бедра получил форвард «Гента» Мозес Симон, который играл в квалификации и даже забил гол. Обследование показало, что нападающему потребуется три-четыре недели на восстановление, логично, что в заявку на чемпионат мира он не попал.

Лидеры. Джон Оби Микел, Виктор Мозес и Ахмед Муса.

Тактика. Гернот Рор, конечно, хотел бы совместить немецкую дисциплину с африканской пластичностью и техникой, но это то же самое, что на установке требовать от футболистов бить сильно и по девяткам. Базовая схема сборной Нигерии – 4-3-3, но возможны варианты перестроения на 4-2-3-1 или даже 4-4-2, когда есть необходимость насытить штрафную площадь соперника форвардами.

Ориентировочный состав (4-3-3): Икечукву – Шеку, Трост-Эконг, Балогун, Эчиджиле (Идову) – Ндиди, Онази, Оби Микел – Мозес, Муса, Игало.

Сила. Сборная Нигерии заметно обновилась при Роре, и сейчас это растущая и голодная до побед команда, пресловутый сплав молодости и опыта. В средней линии и атаке у немецкого тренера есть по несколько равнозначных опций, глубина и кадровый потенциал состава на высоком уровне. Оборона несколько блекнет на фоне полузащиты и атаки, где мы насчитываем пять представителей АПЛ. Нигерия всегда была богата на футбольные таланты, но сейчас они, похоже, объединены общей целью, задачей, моралью и знаниями, которые помогают оставаться командой на поле и за его пределами.

Слабость. После ухода Винсента Эньямы и диагностированной лейкемии у Карла Икеме вратарская проблема – номер один для сборной Нигерии. Предполагалось, что первым номером будет 29-летний Эзенва Икечукву, который никогда не играл за пределами родной страны и лишь десяток раз примерял вратарский свитер национальной команды. Но, кажется, Рор решил передоверить пост номер один 19-летнему стражу ворот из «Депортиво» Фрэнсису Узохо. Опыта у парня тоже нет (180 минут в Ла Лиге, выступления за «Депортиво Б», 5 матчей за сборную). Надежда на талант и дерзость юности. Ну и традиционная нестабильность нигерийцев – тоже слабость. Могут играть вдохновенно, а потом просто развалиться. В их духе, даже немец ничего не может с этим поделать.

Модный разговор

У Нигерии очень яркий основной комплект, который прямо-таки «горит» на фоне форм других команд-участниц чемпионата мира. Светло-зеленая форма с белыми шевронами может показаться и безвкусной, и изящной, но она точно яркая. А гостевой комплект темный и с монохромными нанесениями. В противовес домашней форме – сухой и лаконичный.

Главный тренер. Гернот Рор (Германия)

Немецкий специалист, чье имя не известно широкому кругу любителей футбола, вот уже почти десять лет работает в Африке. Тренировал сборные Габона, Нигера, Буркина-Фасо, но только с Нигерией сумел пробиться на мундиаль. Для 64-летнего специалиста это шанс заявить о себе на мировой сцене, где глубокого запасного «Баварии» 70-х и тренера французских клубов 90-х плохо помнят. У Гернота Рора нет ноток гениальности, иначе работал бы где-нибудь в другом месте, но это крепкий тренер-ремесленник, не поленившийся погрузиться в проблемы африканского футбола на долгие годы и наверняка сделавший из этого важные выводы, которые помогают ему успешно руководить сборной Нигерии.

Главная звезда. Виктор Мозес

Оби Микел – важный игрок и капитан, но первая звезда сейчас – именно Мозес, который довольно неожиданно добился прогресса в своей карьере. Вроде бы ездил по арендам из «Челси», но с приходом Антонио Конте стал основным игроком чемпионского состава, и кто скажет, что это несправедливо? Неутомимый Виктор забил больше партнеров в отборочном цикле, именно он чаще всего решается на нестандартные ходы и берет ответственность за результат в свои руки.

За кем следить в сборной Нигерии?

Посмотрим на 19-летнего вратаря – тут может случиться история золушки или смех сквозь слезы, а еще ждем свершений от молодежи из АПЛ: Ндиди, Айвоби, Ихеаначо. Парни могут обеспечить себе прорыв в карьере, если зажгут на чемпионате мира.

Где можно увидеть сборную Нигерии?

База. Ессентуки, Ставропольский край. «Ессентуки Арена» имени Валентина Козлова.

Матчи группового этапа

16 июня, Калининград. «Калининград Арена», против Хорватии.

22 июня, Волгоград. «Волгоград Арена», против Исландии.

26 июня, Санкт-Петербург. «Санкт-Петербург», против Аргентины.

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

Думаю, выход из группы – потолок сборной Нигерии, потому что предполагается, что Аргентина свою группу выиграет, а команда со второго места из квартета «D» c большой долей вероятности попадет на Францию. Скажем прямо, даже в погоне за второй строчкой Нигерия не фаворит, как минимум, шансы Хорватии выглядят предпочтительнее. К слову, именно с «шашечными» «Суперорлы» сыграют в первом туре – очень важный матч, проигравший, скорее всего, лишит себя шансов на продолжение борьбы.

Прогноз «Соккер.ру»: Нигерия отрезками будет показывать приятный футбол, но не выйдет из группы, соперники слишком «зубастые».