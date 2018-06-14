  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Чемпионат мира
Чемпионат мира 2018, 1 тур1X2
15:00 сегодня Логотип ЕгипетЕгипет -:- Логотип УругвайУругвай7.153.91.57
18:00 сегодня Логотип МароккоМарокко -:- Логотип ИранИран2.263.033.8
21:00 сегодня Логотип ПортугалияПортугалия -:- Логотип ИспанияИспания4.183.342.1

Победа! Сборная России открыла чемпионат разгромом саудовцев

вчера, 20:34
Победа! Сборная России открыла чемпионат разгромом саудовцев

Делитесь эмоциями и мыслями после матча-открытия чемпионата мира в России! «Соккер.ру» поздравляет команду Черчесова с яркой победой.  

Футбол важнее любых танцев и песен на ЧМ. Открытие получилось одновременно красочным – отлично подобрали оттенки зеленого, и бесполезным – так обычно и бывает, тут ничего нового, стандартная процедура. Футбольному миру спели Аида Гарифуллина и Робби Уильямс, который затем создал хронологически первый мем чемпионата мира – показал средний палец в камеру.

Второй мем создал Черчесов, когда самоиронично отдал честь Дзюбе после гола – вот это было круто, не ожидали такого от Станислава Саламовича. Лучше было только показать рукой усы. Да и сам матч получился крутым. Саудовская Аравия посыпалась в результате правильно выбранной стратегии команды России. Результат был важнее разницы мячей, но вы видели – по ходу матча команда Черчесова добрала, и во втором тайме добила опешившего соперника.

Цифровое измерение игры

Удары (в створ): 13 (6) – 6 (0). Разница по точным ударам 6:0, по голам – сами знаете. Значит, команда России показала дикую эффективность точных ударов, а поскольку второй гол Черышева и мяч Головина – красотища, то можно смело сказать, что сегодня залетело все, что могло. И это с учетом, что форварда Смолова из игры выключала его же команда, не адресуя вовремя мяч!

Владение мячом: 39 % на 61 %. До матча удалось правильно разгадать отличные показатели Саудовской Аравии по контролю мяча, представляя команду тактически. Все соперники отдавали Пицци мяч, поскольку знали, что саудовцы не умеют надавить массой и при этом ошибаются в защите. Россия правильно выбрала стратегию на матч. Отдали мяч – забрали победу. 

Перехваты (отборы): 13 (24) – 8 (25). Вот это для такого поединка крайне важный показатель, ведь кто сегодня лучше прессинговал – тот был ближе к атакам по пустым зонам, как в случае с некоторыми голами сборной России. Прессинг Зобнина открывал первую голевую атаку – в самом ее зарождении, Головин четко понимал, куда врываться, Дзюба дважды правильно открылся. Поскольку Россия отдала мяч, то перехваты стали ключом. У Головина целых три – шикарно читал игру!

Стартовый состав и замены

Оценку стартовому составу всегда ставит сама игра, но еще до матча подчеркивали – саудовцев надо останавливать физически и давить наверху. Поэтому Кузяева, который на пару с Зобниным не закрыл опорную зону против Австрии, заменил Газинский. Поставили и на силу, и на длинный пас – по той же причине возвращали Игнашевича.

Фернандес и Самедов на одной бровке сыграли так себе, друг другу на пятки наступали, а Черышев, пожалуй, слева органичнее, чем Головин – Александр нужен в центре для связки команды и форварда. Дзагоев вышел скорее как второй нападающий, и хотя Алан играл хорошо и правильно выбирал позицию, его травма и замена структурно не изменили игру.

Но стало лучше с Черышевым, он вписался, как и Дзюба. А фундаментом победы стала игра Зобнина, Газинского и Головина в прессинге, так что такое расположение игроков и такой выбор Черчесова оказались правильными. Мог выпустить не Черышева – и тут поступил верно. Конечно, были вопросы к игре отдельных футболистов, но сборная не паниковала, держалась тактически сносно, а проблемы начинались при работе с мячом.

Позиционно сыграли верно, старт выбрали правильный – саудовцы Россию не остановили, и добили оппонента грамотно – тут Дзюба сыграл четко, мастерски.

Досада вечера. Травма Алана Дзагоева

Сборная России еще до старта чемпионата претендовала на титул самой невезучей – Джикия, Васин и Кокорин получили травмы, хотя все могли быть в основе сборной. У Дзагоева с повреждениями давние счеты, и жаль, что Алан почти всегда травмируется вот так – на ровном месте. Хочется верить, что повреждение не самое серьезное и Дзагоев быстро восстановится.

Антигерой матча. Хуан Антонио Пицци

Винить игроков из Саудовской Аравии неправильно – играли по стилю ровно так, как во всех предыдущих матчах. Были ошибки в защите, были попытки атаковать любой ценой, чтобы шейх на трибунах меньше отвлекался от игры. Но виноват здесь тренер, ведь Пицци совершенно не был готов к тому, что Россия впервые с матча против Испании сыграет с учетом соперника. Наставник провалил игру и вместе с ним – команда.

Строчка для истории. Гол Юрия Газинского

Первый мяч на чемпионате мира забил полузащитник «Краснодара», которого Черчесов внес в стартовый состав сборной в последний момент. Тренер понял, что разрушитель нужен для баланса, но Юрий пригодился впереди, когда обхитрил защитников соперника – первый мяч двадцать первого мундиаля забили головой!

В премьерных матчах быстрее забивали лишь четырежды, а если говорить о стартовых голах от футболистов команд-хозяек, то такое увидели всего шестой раз в истории. Адемир был первым в 1950 году, швед Симонссон, немцы Брайтнер и Лам и южноафриканец Шабалала принимают в компанию Юрия! Для Газинского чемпионат мира уже стал особенным.

Лучший игрок матча. Александр Головин

Герой не один, Черчесов изучил Саудовскую Аравию – свершилось, сыграли от соперника, молитвы тактических гиков услышаны. Зобнин очень важный позиционно, но как звезда сыграл тот, от кого ждали прорыва. Поздравляем Головина – сегодня перешел в солидный клуб из топ-5. Пусть прогрессирует так, чтобы найти себе место в основе команды высоченного уровня! После двух голевых передач и мяча с Саудовской Аравией никто ему памятники в центре Турина и Манчестера не поставит, но молодой человек подтвердил ожидания. Головин – голова!

Брак пугает, но три гола – важная фора

Черчесов в первом своем матче в сборной требовал активно прессинговать, и ничего в этой установке не изменилось. Поэтому неудивительно, что сборная России дралась и это помогло. Проблемы начинались, когда надо было принимать быстрые решения с мячом при комбинациях, ведь даже ауты вбрасывали медленнее, чем саудовцы. Впрочем, брак пугает с расчетом на Египет и Уругвай, а сегодня все сложилось идеально.

Радует работа со статичным мячом, и контратаки несколько раз получались. Разумеется, сказалась разница в классе – Головин, Черышев, Газинский и Дзюба качественнее, чем игроки Саудовской Аравии, но разве это проблемы сборной России? Важно было набрать три очка, а получить еще одну победу на чемпионате мира можно даже случайно – к разговору о поединках с Египтом и Уругваем, которые явно сильнее.

Например, если завтра соперники по группе сыграют вничью, то команда России останется первой в группе. Так что победа в стартовом матче и приятная, и полезная, и заслуженная. Саудовская Аравия старалась играть так, словно фаворит, но ими даже близко не являются. Получив мяч, почти ничего опасного у ворот Акинфеева не создали, а команда Черчесова свои моменты успешно реализовала.

Все самые сложные испытания сборной России на ЧМ-18 впереди, но без этой победы последующие матчи были бы бессмысленными. Так что сборную надо поблагодарить за то, что чемпионат мира для всех, кто переживает за хозяев, продолжается – интрига жива! Команду и всю Россию можно поздравить с отличным открытием чемпионата мира. Вряд ли кто-то ждал 5:0. За это и любим футбол – дарит голевой праздник, если его заслужить игрой.

Поделиться
Другие материалы по теме
Лидер группы «Чайф» перепел знаменитую песню после победы сборной России
Сегодня, 01:55 2
Совсем не боль и 5:0! Сборная России нащупала стиль
Вчера, 23:08Станислав Горин в блоге За и против22
Путин по телефону поздравил Черчесова с первой победой на ЧМ-2018
Вчера, 21:04 23
На фестивале болельщиков в Казани представили чак-чак весом в четыре тонны
Вчера, 18:18 3
«Кубань» переименуют в «Екатеринодар»
Вчера, 13:44 26
Дворкович попросил работодателей отпустить сотрудников на первый матч ЧМ-2018
Вчера, 13:40 2
Обсудить
Все комментарии
MAUS
MAUS ответил ProTest_85
сегодня в 05:31
ProTest_85:
Пиши письмо царю-батюшке, чтобы на каждом матче присутствовал и своим незамыленым глазом "благославлял" Сборнаяю России от Салаха, Суареса и Кавани)))))
иксперд одним словом))))
специалист по товарникам!!!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 05:21
Эта наша общая победа и болел в том числе. Критика великая вещь...продолжаем троллить дальше). Злее будут)
Sevchok
Sevchok
сегодня в 00:41
Браво, Россия! Поздравляю с победой!
ProTest_85
ProTest_85 ответил Димон Булыкин
сегодня в 00:40
Димон Булыкин:
Ну я не гуглю инфу про нетрадиционную ориентацию, есть другие интересы)) Я болею за Россию, Оле-Оле, 5:0! И тебе советую, будь проще, топи за наших, верь до конца, что мы лучше всех!) всё, с праздником тебя друг, 5:0 на ЧМ - большое дело!
У меня среди середнячков в фаворитах - поляки, исландцы, египтяне, уругвайцы и сербы. Среди сильных - немцы, аргентинцы, испанцы и бельгийцы.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответил ProTest_85
сегодня в 00:40
Кстати, ради интереса набрал: Неймар девушка. Блин, у него девочки очень даже неплохие были, сейчас красотка тоже, не знаю, что ты там гуглишь))
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответил ProTest_85
сегодня в 00:34
Ну я не гуглю инфу про нетрадиционную ориентацию, есть другие интересы))

Я болею за Россию, Оле-Оле, 5:0! И тебе советую, будь проще, топи за наших, верь до конца, что мы лучше всех!) всё, с праздником тебя друг, 5:0 на ЧМ - большое дело!
ProTest_85
ProTest_85 ответил Димон Булыкин
сегодня в 00:28
Димон Булыкин:
Почему Неймар такой? С чего ты взял? Лично проверял?)
гуглить не пробовал?
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответил ProTest_85
сегодня в 00:17
Почему Неймар такой? С чего ты взял? Лично проверял?)
ProTest_85
ProTest_85 ответил Димон Булыкин
сегодня в 00:10
Димон Булыкин:
Хаха, Салаху ручку повредили в ФИНАЛЕ ЛЧ, он расплакался и убежал!) тоже мне пример мужественности) мужики в таких матчах даже сломанную руку к себе привязывают и играют матч, были примеры, а тут простой вывих и слёзы) 5:0 и точка, 5:0!!!
А один из лучших игроков мира - Неймар - вообще гомик. Но он один из лучших. И?
ProTest_85
ProTest_85 ответил Димон Булыкин
сегодня в 00:06
Димон Булыкин:
Хаха, Салаху ручку повредили в ФИНАЛЕ ЛЧ, он расплакался и убежал!) тоже мне пример мужественности) мужики в таких матчах даже сломанную руку к себе привязывают и играют матч, были примеры, а тут простой вывих и слёзы) 5:0 и точка, 5:0!!!
В футболе начало кунг-фу рулить? Я что-то пропустил?
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответил ProTest_85
сегодня в 00:03
Хаха, Салаху ручку повредили в ФИНАЛЕ ЛЧ, он расплакался и убежал!) тоже мне пример мужественности) мужики в таких матчах даже сломанную руку к себе привязывают и играют матч, были примеры, а тут простой вывих и слёзы) 5:0 и точка, 5:0!!!
ProTest_85
ProTest_85 ответил Next18
сегодня в 00:01
Next18:
Жаль, что в первый день не было других матчей. Пришлось смотреть аматорский футбол. Саудиты в товарняках играли, а здесь какая-то вечерняя прогулка. Странно все это. Россию "прихлопнет" любая, более менее организованная команда. Начало ЧМ разочаровало сильно.
Я вот и пытаюсь своему собеседнику сказать, что саудиты очень странно играли. Вернее они вообще не играли. Уж слишком беспомощно они выглядели.
ProTest_85
ProTest_85 ответил Димон Булыкин
вчера в 23:59
Димон Булыкин:
Это топ игроки! Россия футбольная держава! Российский чемпионат на 6 месте в рейтинге УЕФА, напомню! Ещё Кокорина не было: одного из лучших нападающих Европы!! 5:0!!! Лучше получай удовольствие от прекрасной игры сборной и не злорадствуй, 5:0, 5:0, 5:0!!!
Ну нету у сборной России, такого игрока, который в случае неважной игры, мог взять её в свои руки. У египтян - это тот же Салах, у поляков - Левандовски, викинги-исландцы сильны именно командной игрой и командным духом, чего не скажешь о сб. России
Next18
Next18
вчера в 23:59
Жаль, что в первый день не было других матчей. Пришлось смотреть аматорский футбол. Саудиты в товарняках играли, а здесь какая-то вечерняя прогулка. Странно все это. Россию "прихлопнет" любая, более менее организованная команда. Начало ЧМ разочаровало сильно.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответил ProTest_85
вчера в 23:57
Это топ игроки! Россия футбольная держава! Российский чемпионат на 6 месте в рейтинге УЕФА, напомню! Ещё Кокорина не было: одного из лучших нападающих Европы!! 5:0!!! Лучше получай удовольствие от прекрасной игры сборной и не злорадствуй, 5:0, 5:0, 5:0!!!
ProTest_85
ProTest_85 ответил Димон Булыкин
вчера в 23:51
Димон Булыкин:
А Дзюба, а Акинфеев, а Кутепов. И это ещё Кузяев в старте не играл. Хочешь сказать, что и Кузяев не топ? Одень очки, дружок, 5:0 и это только начало!
Полный даун Дзюбинью, у которого голова чтобы туда есть, рекордсмен Игарян, тормозной Кутепов (в паре с престарелым Игнашевичем) и "темная лошадка" Кузяев. Не впечатляет. Это игроки уровня российского чемпа. Но никак ни мирового, или даже европейского первенства.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответил ProTest_85
вчера в 23:46
А Дзюба, а Акинфеев, а Кутепов. И это ещё Кузяев в старте не играл. Хочешь сказать, что и Кузяев не топ? Одень очки, дружок, 5:0 и это только начало!
ProTest_85
ProTest_85
вчера в 23:37
Ну и понятен сегодняшний внезапный запал на игру, некоторых недофутболистов. Ведь если бы обгадились перед новоиспеченным российским Цезарем, то не видать им тех бешенных денег, за то, что еле побегали "абы как" 90 минут.
ProTest_85
ProTest_85 ответил Димон Булыкин
вчера в 23:34
Димон Булыкин:
У Саудитов бабок больше чем у России раза в три, дружок, им брать взятки просто смешно, это раз! Во-вторых, ну и что Салах, ну будет 5:2 в нашу пользу, дальше что скажешь?) Россия фаворит ЧМ! Лучше давай вместе со мной: 5:0, 5:0, 5:0!!!!
Да, денег у них немало, соответственно и запросы, потому пришлось и ценник на топливо поднять. Ведь для того, чтобы порадовать Высочайшего, вообще никаких денег не жалко, особенно если они не твои)))) Но возможно ты и прав. У египтян и уругвайцев запросы поскромнее будут, а вот у самого Салаха, а потом Кавани с Суаресом... Становится страшновато))))
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответил ProTest_85
вчера в 23:29
У Саудитов бабок больше чем у России раза в три, дружок, им брать взятки просто смешно, это раз!

Во-вторых, ну и что Салах, ну будет 5:2 в нашу пользу, дальше что скажешь?)

Россия фаворит ЧМ! Лучше давай вместе со мной: 5:0, 5:0, 5:0!!!!
ProTest_85
ProTest_85 ответил Димон Булыкин
вчера в 23:25
Димон Булыкин:
Многие топ сборные показывают не очень хорошие результаты в товарищеских играх! Россия в том числе! 5:0 и ещё раз 5:0, протри желчь с монитора, дружок) 5:0, 5:0, 5:0, мы в топе, 5:0!!!
Саудиты - не показатель. С такой обороной против Салаха, а потом ещё и Суареса в связке с Кавани, мы точно будем в какой-нибудь опе. Если, конечно, царь-батюшка высочайше не соизволит прийти на матчи с Египтом и Уругваем, и своей "божественной дланью" не благословит)))))
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответил ProTest_85
вчера в 23:20
Многие топ сборные показывают не очень хорошие результаты в товарищеских играх! Россия в том числе! 5:0 и ещё раз 5:0, протри желчь с монитора, дружок) 5:0, 5:0, 5:0, мы в топе, 5:0!!!
ProTest_85
ProTest_85 ответил Димон Булыкин
вчера в 23:07
Димон Булыкин:
Забавно видеть, как утопают в своей желчи неразбирающиеся в футболе ненавистники наших футбольных профессионалов!! 5:0 в ваши ворота, неудачники!!! 5:0, 5:0, 5:0!!!
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    вчера в 22:54
    Забавно видеть, как утопают в своей желчи неразбирающиеся в футболе ненавистники наших футбольных профессионалов!! 5:0 в ваши ворота, неудачники!!! 5:0, 5:0, 5:0!!!
    ProTest_85
    ProTest_85 ответил MAUS
    вчера в 22:48
    MAUS:
    иди спусти пар!! Верим в сборную!
    Пиши письмо царю-батюшке, чтобы на каждом матче присутствовал и своим незамыленым глазом "благославлял" Сборнаяю России от Салаха, Суареса и Кавани)))))
    zamsb
    zamsb
    вчера в 22:46
    Если эмоционально, то молодцы. Победили с крупным счетом. Но что напрягло. Было видно, что саудмты уступают нашим игрокам в классе.Вместе с тем я не могу сказать, что все 90 минут игры наша сборная доминировала на футбольном газоне. Переодически наши отдавали инициативу саудитам. Другое дело что те не смогли извлечь из этого выгоду. Но даже то немногое, что у них получалось заставало в врасплох наших игроков обороны. Это тревожный факт. Будь саудиты по мастеровитей счет ведь мог быть и другим. Я боюсь, что Салах с партнерами и особенно уругвайцы такой вольности игрокам защиты нашей команды не дадут.
    MAUS
    MAUS ответил kts
    вчера в 22:40
    kts:
    Это последний успех. Стасу больше не попрет
    иди спусти пар!!
    Верим в сборную!
    ProTest_85
    ProTest_85
    вчера в 22:40
    А теперь без всеобщей ура-патриотической эйфории. Ребят, вы игру Саудовской Аравии видели? Лично я - нет. Потому, что её не было от слова ВООБЩЕ! Зато бензин дороже стал. И пенсионный возраст увеличили. Теперь, когда арабские шейхи подмазаны, надо подмазать ещё Салаха, Суареса и Кавани. Чтобы те, хотя бы не разрывали в клочья российскую недооборону с престарелым Игнашевичем во главе. Это, я вполне серьезно и кроме шуток.
    MAUS
    MAUS
    вчера в 22:37
    Стыдно за Коулкалову, которая поливала гряью Черчесова и сборную России!!!
    Рад за Черчесова и сборную России, которые своей победой затыкают рты “ВЕЛИКИМ” ИксперДам!!!
    Всех с ПОБЕДОЙ!
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 22:12
    СА поставщик очков в нашей группе. Со своей задачей они справились.) Всё же дифирамбы преждевременно петь. После 25-го посмотрим. Удачи, Россия!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100