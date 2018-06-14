Победа! Сборная России открыла чемпионат разгромом саудовцев

Делитесь эмоциями и мыслями после матча-открытия чемпионата мира в России! «Соккер.ру» поздравляет команду Черчесова с яркой победой.

Футбол важнее любых танцев и песен на ЧМ. Открытие получилось одновременно красочным – отлично подобрали оттенки зеленого, и бесполезным – так обычно и бывает, тут ничего нового, стандартная процедура. Футбольному миру спели Аида Гарифуллина и Робби Уильямс, который затем создал хронологически первый мем чемпионата мира – показал средний палец в камеру.

Второй мем создал Черчесов, когда самоиронично отдал честь Дзюбе после гола – вот это было круто, не ожидали такого от Станислава Саламовича. Лучше было только показать рукой усы. Да и сам матч получился крутым. Саудовская Аравия посыпалась в результате правильно выбранной стратегии команды России. Результат был важнее разницы мячей, но вы видели – по ходу матча команда Черчесова добрала, и во втором тайме добила опешившего соперника.

Цифровое измерение игры

Удары (в створ): 13 (6) – 6 (0). Разница по точным ударам 6:0, по голам – сами знаете. Значит, команда России показала дикую эффективность точных ударов, а поскольку второй гол Черышева и мяч Головина – красотища, то можно смело сказать, что сегодня залетело все, что могло. И это с учетом, что форварда Смолова из игры выключала его же команда, не адресуя вовремя мяч!

Владение мячом: 39 % на 61 %. До матча удалось правильно разгадать отличные показатели Саудовской Аравии по контролю мяча, представляя команду тактически. Все соперники отдавали Пицци мяч, поскольку знали, что саудовцы не умеют надавить массой и при этом ошибаются в защите. Россия правильно выбрала стратегию на матч. Отдали мяч – забрали победу.

Перехваты (отборы): 13 (24) – 8 (25). Вот это для такого поединка крайне важный показатель, ведь кто сегодня лучше прессинговал – тот был ближе к атакам по пустым зонам, как в случае с некоторыми голами сборной России. Прессинг Зобнина открывал первую голевую атаку – в самом ее зарождении, Головин четко понимал, куда врываться, Дзюба дважды правильно открылся. Поскольку Россия отдала мяч, то перехваты стали ключом. У Головина целых три – шикарно читал игру!

Стартовый состав и замены

Оценку стартовому составу всегда ставит сама игра, но еще до матча подчеркивали – саудовцев надо останавливать физически и давить наверху. Поэтому Кузяева, который на пару с Зобниным не закрыл опорную зону против Австрии, заменил Газинский. Поставили и на силу, и на длинный пас – по той же причине возвращали Игнашевича.

Фернандес и Самедов на одной бровке сыграли так себе, друг другу на пятки наступали, а Черышев, пожалуй, слева органичнее, чем Головин – Александр нужен в центре для связки команды и форварда. Дзагоев вышел скорее как второй нападающий, и хотя Алан играл хорошо и правильно выбирал позицию, его травма и замена структурно не изменили игру.

Но стало лучше с Черышевым, он вписался, как и Дзюба. А фундаментом победы стала игра Зобнина, Газинского и Головина в прессинге, так что такое расположение игроков и такой выбор Черчесова оказались правильными. Мог выпустить не Черышева – и тут поступил верно. Конечно, были вопросы к игре отдельных футболистов, но сборная не паниковала, держалась тактически сносно, а проблемы начинались при работе с мячом.

Позиционно сыграли верно, старт выбрали правильный – саудовцы Россию не остановили, и добили оппонента грамотно – тут Дзюба сыграл четко, мастерски.

Досада вечера. Травма Алана Дзагоева

Сборная России еще до старта чемпионата претендовала на титул самой невезучей – Джикия, Васин и Кокорин получили травмы, хотя все могли быть в основе сборной. У Дзагоева с повреждениями давние счеты, и жаль, что Алан почти всегда травмируется вот так – на ровном месте. Хочется верить, что повреждение не самое серьезное и Дзагоев быстро восстановится.

Антигерой матча. Хуан Антонио Пицци

Винить игроков из Саудовской Аравии неправильно – играли по стилю ровно так, как во всех предыдущих матчах. Были ошибки в защите, были попытки атаковать любой ценой, чтобы шейх на трибунах меньше отвлекался от игры. Но виноват здесь тренер, ведь Пицци совершенно не был готов к тому, что Россия впервые с матча против Испании сыграет с учетом соперника. Наставник провалил игру и вместе с ним – команда.

Строчка для истории. Гол Юрия Газинского

Первый мяч на чемпионате мира забил полузащитник «Краснодара», которого Черчесов внес в стартовый состав сборной в последний момент. Тренер понял, что разрушитель нужен для баланса, но Юрий пригодился впереди, когда обхитрил защитников соперника – первый мяч двадцать первого мундиаля забили головой!

В премьерных матчах быстрее забивали лишь четырежды, а если говорить о стартовых голах от футболистов команд-хозяек, то такое увидели всего шестой раз в истории. Адемир был первым в 1950 году, швед Симонссон, немцы Брайтнер и Лам и южноафриканец Шабалала принимают в компанию Юрия! Для Газинского чемпионат мира уже стал особенным.

Лучший игрок матча. Александр Головин

Герой не один, Черчесов изучил Саудовскую Аравию – свершилось, сыграли от соперника, молитвы тактических гиков услышаны. Зобнин очень важный позиционно, но как звезда сыграл тот, от кого ждали прорыва. Поздравляем Головина – сегодня перешел в солидный клуб из топ-5. Пусть прогрессирует так, чтобы найти себе место в основе команды высоченного уровня! После двух голевых передач и мяча с Саудовской Аравией никто ему памятники в центре Турина и Манчестера не поставит, но молодой человек подтвердил ожидания. Головин – голова!

Брак пугает, но три гола – важная фора

Черчесов в первом своем матче в сборной требовал активно прессинговать, и ничего в этой установке не изменилось. Поэтому неудивительно, что сборная России дралась и это помогло. Проблемы начинались, когда надо было принимать быстрые решения с мячом при комбинациях, ведь даже ауты вбрасывали медленнее, чем саудовцы. Впрочем, брак пугает с расчетом на Египет и Уругвай, а сегодня все сложилось идеально.

Радует работа со статичным мячом, и контратаки несколько раз получались. Разумеется, сказалась разница в классе – Головин, Черышев, Газинский и Дзюба качественнее, чем игроки Саудовской Аравии, но разве это проблемы сборной России? Важно было набрать три очка, а получить еще одну победу на чемпионате мира можно даже случайно – к разговору о поединках с Египтом и Уругваем, которые явно сильнее.

Например, если завтра соперники по группе сыграют вничью, то команда России останется первой в группе. Так что победа в стартовом матче и приятная, и полезная, и заслуженная. Саудовская Аравия старалась играть так, словно фаворит, но ими даже близко не являются. Получив мяч, почти ничего опасного у ворот Акинфеева не создали, а команда Черчесова свои моменты успешно реализовала.

Все самые сложные испытания сборной России на ЧМ-18 впереди, но без этой победы последующие матчи были бы бессмысленными. Так что сборную надо поблагодарить за то, что чемпионат мира для всех, кто переживает за хозяев, продолжается – интрига жива! Команду и всю Россию можно поздравить с отличным открытием чемпионата мира. Вряд ли кто-то ждал 5:0. За это и любим футбол – дарит голевой праздник, если его заслужить игрой.