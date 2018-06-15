Сочное сражение! Роналду – легенда, испанцы – мужики

Один штрафной вместо сотен передач – мастерство Криштиану помешало Испании убедить «Соккер.ру», что Фурия может уверенно побеждать без главного тренера.

Герой матча. Криштиану Роналду

Забивал на Евро-2004, 2008, 2012 и 2016. Также на ЧМ-2006, 2010, 2014 и 2018, причем теперь удвоил голевой счет на мундиалях. Четырнадцать лет, восемь турниров, один магический Криштиану. Легендарный криминальный элемент сегодня потерял 18.8 миллиона евро, ведь согласился на штраф и получил условный срок на два года. Но как настроился на матч с Испанией, обо всем забыл, кроме голов! Португалия ничего не могла поделать с соперником, когда проигрывала 2:3, но ее выручил невероятный капитан. Роналду дважды помогли испанцы, но штрафной реализовал идеальным ударом. Легендарное выступление великого футболиста.

Цифровое измерение матча Португалия – Испания

- у Роналду 51-й хет-трик в карьере, причем сегодня у него было четыре попытки за весь матч. Как ему это удается? Один удар заблокировали, но три остальных завершились голами. Машина, а не человек, и это первый хет-трик в ворота Испании с 2006 года и подвига северного ирландца Дэвида Хили;

- испанцы владели мячом куда умнее, чем Саудовская Аравия вчера, но стоит отметить – ни 92 % точных передач в среднем на команду, ни перевес 34 % на 66 % по владению, ни победа по общему объему ударов – 8:13, не мешают констатировать, что вектор Испания задала четко – доминировать, но баланса в игре не хватило;

- отдельные игроки сыграли изумительно, чисто и четко. У Иско 95 % точных передач, у Бускетса две созданных голевых атаки и 94 % адресных пасов, у Начо и Альбы тоже полный порядок при работе с мячом – Геррейру и Соареш им уступили. Но давайте не забывать о таком важном параметре, как пасы под удар. И вот тут почти равенство – 5:8, португальцы редко, но качественно огрызались;

- в кои веки матч Португалии и Испании на крупном турнире был результативным, но одновременно поединок не мог похвастаться огромным количеством легких шансов. Моменты возникали, словно ниоткуда. Так было абсолютно со всеми голами – от пенальти в дебюте и неожиданного гола Диего Косты до сказочного удара Начо или штрафного в самой концовке игры. Класс и вдохновение – основа основ;

- Красная Фурия реализовала половину ударов в створ, что напоминает нам о мастерстве как украшении матча. Статистика в целом говорит о том, что Испания должна была довести матч до победы в один мяч, но даже если констатировать, что команда Йерро обыграла команду Сантуша – а так и было, то стоит не забывать о ключевом факторе. У Португалии есть Роналду, так что смотрите первый пункт. У человека 51 хет-трик в жизни;

Арбитры отработали идеально?

Итальянец Рокки был хорош, поскольку чувствовал игру и не мешал ее развитию. С пенальти на Роналду все банально, арбитр правильно занял позицию, Начо купился на стандартный фокус человека, с которым встречается почти каждый день не первый год – Криштиану обхитрил напарника по «Реалу», а после еще и улыбнулся ему так широко и радостно, словно благодарил за глупость.

Куда сложнее оценивать эпизод с борьбой Диего Косты и Пепе за мяч. Если посмотреть момент один раз, то увидишь, как один бразилец выставляет высоко локоть, попадает в шею другому бразильцу. С аналогичной репутацией грубого игрока и симулянта. И тот второй валится на газон, держась за лицо, а не за шею. Посмотрев момент десять раз и медленно, удалось заметить – Коста смотрел на мяч, а Пепе закрутился вокруг оси и потерял позицию.

Диего изначально выиграл эпизод, боролся за мяч, и хотя работал грубо – иначе попросту не умеет, как вы знаете, проблема здесь в том, что перед касанием мяча головой форвард зажмурился, явного замаха локтем в этот момент не было. Проще говоря, Диего не бил наотмашь Пепе и судьи это разглядели на повторах. Атакующему игроку повезло, что мяч с ним встретился, что защитник дальше упал, а другие запутались.

И хотя это была грубая борьба, но выиграл мяч и ударил локтем Пепе испанец Коста одновременно. Арбитры приняли ответственное решение в сложном эпизоде, и если вы посмотрите повтор много раз, то убедитесь, что судьи смогут обосновать свой трудный выбор. Как и все остальные, вплоть до решающего штрафного. Придраться к арбитру болельщики могут всегда, но тут Рокки был под стать героям вечера.

Ценителям красоты. Предголевая от Бускетса

Решение Бускетса бросить Диего Косту в атаку длинной передачей – футбольная красота, как и удар Начо – пусть и случайный, как и штрафной Роналду – запланированный и выстраданный на тренировках. Серхио жесткий, Серхио противоречивый, но это великий центральный полузащитник по решениям и мастерству. Без этой передачи и без второй голевой Испания бы сейчас переживала поражение.

Вопрос по Де Хеа. Что с ним не так?

По второму голу вопросов нет – банальная техническая ошибка. Скорее хочется спросить, почему большой вратарь не работает с пенальти? Давид гадает, хотя даже голкиперы из РФПЛ знают, что аналитики и даже врачи проводили исследования, изучали статистику и поняли, что реагировать на удар выгоднее, чем гадать. Не каждый выстрел с «точки» вытащишь, но Де Хеа даже не попытался. Странно смотрится такая наивность от голкипера сборной Испании.

Йерро будет слабым звеном Испании?

У помощника Фернандо был наушник, он с кем-то общался. Не исключено, что этим кем-то был или аналитик на трибуне, или вообще Лопетеги. Но по мобильной связи невозможно научить тренировать и принимать правильные решения. Нельзя передать настрой и уверенность главного тренера команде, когда так нервничаешь, как Йерро. Фернандо пока нелепо работает на бровке. Он просто показывал большие пальцы своим подопечным, а стоило перестроить их лучше, чтобы сохранили счет 2:3, а не получить виртуальный жест Робби Уильямса от Роналду.

Как вам соперники победителей группы России?

В принципе, после такой игры можно расслабиться насчет перспектив сборной России. Победители группы А выходят на победителей квартета В, и если Иран сенсационно и сдуру не обыграет Португалию или Испанию, то без разницы, какой окажется комбинация для квартета Уругвая и России. Команды Сантуша и Йерро слишком серьезные, чтобы наивно верить, что их можно выбить после изнурительных трех матчей в группе.

Впрочем, сначала надо добраться до плей-офф, и не стоит перехваливать Португалию и Испанию. Они устроили перестрелку, но и ошибались знатно. Но если между ними выбирать, то хорошего выбора нет. Оба потенциальных соперника смертельно опасные. Это последние чемпионы Европы – шестилетней давности и действующие, и команды, которые проигрывают раз в год. Сегодня вот ни одна не решилась добавить «кол» в резюме.

Ради своих стран и одновременно болельщиков в Сочи гранды даже изменили давней привычке в официальных матчах на крупных турнирах – забили вместо стандарта в один гол целых шесть. Это был магический матч, ведь даже цифры сошлись идеально – 51-й хет-трик Роналду в карьере стал одновременно 51-м в истории чемпионатов мира. Кто там шутил, что мундиаль похож на матчи РФПЛ после двух минимальных побед в концовках? Нет уж, чемпионат мира - совсем другая планета, и этим летом инопланетяне гостят у вас дома!