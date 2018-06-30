Роналду, Кавани и Суарес против Уругвая и Португалии

В Сочи пройдет матч двух сборных, чей стиль не совпадает с предпочтениями лидеров атаки. «Соккер.ру» ищет повод для яркой игры от рациональных команд.

Уругвай – Португалия

Место встречи: Сочи, «Фишт».

Начало матча: 21:00 по московскому времени.

Главный арбитр: Сесар Рамос (Мексика).

История противостояний

Статистика матчей: два матча, победа Португалии 3:0 и ничья 1:1. Последний матч датирован 1972 годом, сегодня первая официальная игра в истории футбольных уругвайцев и португальцев.

Тактика и составы

Интриг в этом плане мало, хотя Уругвай и Португалия ищут оптимальную основу по ходу турнира. Лаксальт хорошо сыграл с Россией – будет сегодня слева, а Касереса поставят справа, чтобы Роналду не мог смещаться на фланг без последствий. Также Табарес пришел к выводу, что нужно освобождать Бентанкура от черновой работы – чтобы связать команду с форвардами.

У Сантуша своя головная боль – в опорной зоне хорошо разрушал только Карвалью, но у него небольшое повреждение накануне матча. Готов сыграть, но и справа в полузащите, где выбор между Бруно Силвой и Куарежмой, и в атаке, где пару Роналду могут составить Гедеш или Андре Силва, есть определенные проблемы. В итоге увидим от силы несколько сюрпризов.

Ориентировочные составы

Уругвай (4-3-1-2): Муслера – Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт – Нандес, Торрейра, Весино – Бентанкур – Кавани, Суарес.

Португалия (4-4-2): Патрисиу – Седрик, Пепе, Фонте, Геррейру – Куарежма, Моутиньо, Карвалью, Мариу – Андре Силва, Роналду.

Ключевые противостояния

Табарес против Сантуша. Тяжело болеющий сеньор Оскар – самый возрастной тренер турнира, и хотя Сантуш не второй в этом рейтинге, он старше тренеров Бельгии, Франции, Испании или Бразилии. Сегодня бой менеджеров старой школы. У Табареса и Сантуша линии из четырех защитников, различия в центре поля – Оскар не использует ярко выраженных вингеров, но даже в атаке пусть разные, но дуэты. «4-3-1-2» Уругвая против «4-3-3» от Португалии. Если Табарес завоюет плацдарм в центре – Сантушу будет сложно.

Роналду против Година и Хименеса. В матчах с «Атлетико» Криштиану встречал Година и нередко становился или героем – когда выносил соседей «Реала», или одним из самых главных участников – как в недавней ничьей, когда спас «сливочных» от потенциального поражения. Но в сборной у Криштиану нет поддержки Модрича, Бэйла, Крооса и остальных звезд, так что сегодня выдающиеся защитники Табареса мечтают остановить Роналду. Пожалуй, Годин сейчас вообще лучший центральный защитник мира, так что играет мастер против мастера.

Суарес и Кавани против Пепе и Фонте. У ворот Патрисиу очень важно выяснить, смогут ли Луис и Эдинсон занять позиции между линиями полузащиты и обороны Португалии? Когда Диего Косте это удавалось – приходили голы, хотя и испанцам, и марокканцам было сложно созидать против чемпионов Европы. Только Иран выбрал верный темп контратак, хотя не реализовал все подходы. Сантуш ругал свою оборону не случайно, ошибок было много, причем не только в центре.

Касерес и Лаксальт против оппонентов. Хавбеки Уругвая не закрывают фланги так, как Куарежма и Мариу, поэтому сегодня от действий фланговых защитников Табареса зависит, насколько качественно португальцы смогут ходить в контратаки. Если увидите, что Соареш и Геррейру создают больше моментов, чем в предыдущих матчах – поймете, что у Табареса проблемы против широкой игры Португалии. Хотя пока флангами уругвайцы хорошо работали, ведь забивали со стандартов и подбирали мяч перед штрафной площадью.

Битва за центр поля. Мариу и Куарежму можно заставить смещаться в центр, чтобы у сборной Уругвая не было количественного преимущества в опорной зоне, но от них примерно столько же пользы в разрушении, как от Бентанкура, так что Моутиньо и Карвалью будет невероятно сложно бороться против Весино, Нандеса и Торрейры, ведь каждый из тройки уругвайских хавбеков – цепкий, а четвертый тоже играл в центре, хотя менее успешно.

Важные цифры и факты накануне матча в Сочи

- только в одном из четырех матчей чемпионата в Сочи было забито менее трех голов – в поединке Австралии и Перу. Но средняя результативность – 3.5 гола за игру. Ничья Испании и Португалии, а также матч Германии и Швеции с невероятной концовкой, в числе самых важных поединков турнира. «Фишт» любит голы, но покормят ли его Кавани, Суарес и Роналду?

- у Португалии три участия в первом раунде плей-офф ЧМ в истории и два прохода дальше, а вот Уругвай в новую эру на мундиалях с групповым раундом только раз прошел первый раунд плей-офф – когда стал четвертым в ЮАР;

- Уругвай и Португалия – команды одинаковой антропометрии, 182 сантиметра на брата против 181 см, а вот командная статистика разная. Уругвай превосходит Португалию по ударам (14.7 против 11), владению (53.4 против 49.8), точности паса – 85 % против 81.3 %, а также по перехватам – 17 против 6. По игре уругвайцы чуточку лучше;

- на групповом этапе из всех команд турнира не пропускал только Уругвай – три «сухих» матча. Почти без участия вратаря Муслеры, ведь у него всего шесть сэйвов. У Патрисиу один «сухарь», всего четыре пропущенных мяча, но при этом Руй выручил чемпионов Европы восемь раз;

- у Кавани 13 ударов, у Суареса – 10, по пять – из-за пределов штрафной. У Роналду 15, но девять из-за пределов штрафной, а следующий в списке португальцев Куарежма, он пробил по воротам всего 4 раза. Суммарно связка Уругвая опаснее одного Роналду, невзирая на четыре мяча Криштиану;

- из участников плей-офф у Роналду и Сауреса по 7 голов на чемпионатах мира – больше, чем у остальных. Сегодня кто-то из них может выйти вперед, но обязательно один из снайперов завершит свой путь на турнире;

- если сегодня Роналду забьет восьмой гол на чемпионатах мира, то впервые отличится в плей-офф. Героем решающих матчей на мундиалях Криштиану пока не был.

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Будет битва за результат или команды удивят результативной игрой?

Сегодня азартные игроки – Куарежма, Роналду, Суарес и Кавани, будучи органичными частями двух грамотно собранных тренерских машин попытаются сыграть так, чтобы после финального свистка у болельщиков на стадионе «Фишт» не осталось чувства, что их ожидания обмануты.

Вылет Роналду в любом случае будет поводом для разговоров по всему миру. И чемпион Европы точно не может чувствовать себя в безопасности накануне поединка – Уругвай набирал и обладает исключительной защитой, о которой Сантуш может лишь мечтать. Соперники похожи, но если у Кавани есть Суарес и наоборот, то Роналду такого напарника не имеет, а озарения Куарежмы случайны.

Португалия могла вылететь из турнира на последних секундах матча с Ираном, могла пропустить от Марокко, не спастись с Испанией. Они ходят по грани, а Уругвай в группе намекнул, что снова может оказаться в восьмерке лучших сборных мира. Одна из самых сложных пар для прогнозирования, поскольку они не просто похожи, а почти идентичны по подходу.

Пожалуй, как целостная боевая единица Уругвай прямо сейчас лучше. Но у команды Табареса сразу две проблемы – Роналду и чемпионство Португалии на Евро-2016. Закрытая сборная научилась не проигрывать даже при ужасных ошибках и слабой игре. А Криштиану с возрастом распробовал победы за сборную и просто так от них не откажется.