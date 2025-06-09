Топ-сборная развалилась. Противоречивый специалист добивает «красных дьяволов»

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вчера, 16:20

Начал отбор на ЧМ -2026 с ничьей против Северной Македонии.

Грустно наблюдать, как одна из наиболее симпатичных сборных стремительно деградирует к уровню середняка. Бельгийцы за сезон-24/25 успели пережить несколько болезненных поражений, смену тренера и теперь вступают в смутную эпоху. Определяем предпосылки тотального спада и текущее положение дел.

Внутренние конфликты, деградация при Тедеско

Экс-тренер «Спартака» отлично начинал у руля «красных дьяволов», но последние месяцы работы немца вызывают серьёзные вопросы. Топ-команда оказалась под угрозой вылета из Лиги А Лиги наций УЕФА . После победы в первом туре над Израилем бельгийцы не смогли выиграть ни разу. Впечатления от первого круга сгладил матч против Италии – команда спаслась с 0:2 и добыла ничью. В то же время оказаться в таком положении и спастись только благодаря удалению соперника – провал для топ-команды. А ведь, помимо этого, Бельгия проиграла сборной Франции – 0:2.

Финиш групповой стадии показал, что проект Тедеско уже никак не спасти. Бельгийцы проиграли все три матча (да, даже Израилю) – на третьем месте оказались лишь благодаря победе над израильтянами в первом туре. Но к этому моменту для тренера подготовили приговор. Под руководством Доменико «красные дьяволы» вспыхнули на старте. В то же время конфликты продолжали раздирать команду. На ЧМ -2022 в раздевалке перессорились буквально все, теперь масштаб был поменьше – но конфликт касался одного из лучших вратарей мира и самого главного тренера. Сборная осталась без лидера, Лукаку периодически выключался из игры, плюс всё сильнее сказывалось отсутствие молодой замены для Де Брюйне и компании. Итоги для менеджера неутешительные. Но и после его ухода команда вступала в новый год с теми же вводными.

Ошибочный выбор

Из всех возможных кандидатов бельгийцы выбрали Руди Гарсию – и это тоже звучало как приговор. Французский менеджер давно не показывал результат на топ-уровне, а лучше всего о его качествах сказали последние годы работы. В 58 лет тренер оказался в Саудовской Аравии – не нынешнего образца, с мировыми звёздами в составе нескольких клубов. А в той, где пока не было даже Роналду. Если бы шейхи не начали массовую закупку, Руди остался бы в периферийном чемпионате и был бы забыт, как сотни его коллег.

Четыре месяца работы в «Наполи» – ещё один показательный отрезок. Яркий рисунок игры команды-чемпиона он превратил в примитивный вертикальный футбол с акцентом на физику в центре поля и надеждой на габаритного центрфорварда. Для неаполитанцев это было начало кошмара – и тренера уволили уже в ноябре 2024 года.

Руди Гарсия показал, что не способен удержать в узде команду, у которой всё валится из рук – а тут ему предстояло принять проблемную топ-сборную. Так ещё и дебютировать с тяжёлых стыков против Украины. С огромным трудом «красные дьяволы» выиграли то двухматчевое противостояние с украинцами.

Такой старт отбора на ЧМ – издевательство

Первые матчи уже не убеждали. Даже при том, что в сборной Украины есть сильные исполнители, бельгийцы уступили на выезде слишком очевидно – и даже крупная победа дома не избавила от того послевкусия.

Летом стартовали в отборе на чемпионат мира-2026 – и матч первого тура против Северной Македонии дал очередной тревожный звоночек. Бельгийцы быстро переняли принципы Гарсии и стали играть вертикально из расчёта, что нападающий отборется – при том, что на острие есть топ-форвард Лукаку, это хорошее решение.

В то же время намного хуже дела обстоят с концентрацией при игре в обороне. Македонцы выдержали стартовый натиск – и первой же атакой после перехода в наступление создали острейший момент. Спустя три минуты – стопроцентный момент и две штанги с разницей в пару секунд, причём хозяева добивали уже по пустым воротам. Сразу после выхода с перерыва бельгийцы позволили Северной Македонии сравнять – но тогда гол отменили. И в концовке защитники «красных дьяволов» проспали выбегание Алиоски. То есть, играя с командой-аутсайдером, Бельгия позволила ей создать три острых момента и прозевала гол, который отменили.

«Красные дьяволы» не хотят принимать новый статус

Смена поколений – естественный процесс, но для Бельгии он будет проходить тяжелее. Просто потому, что бельгийские школы выдали пик, подготовив нынешних лидеров сборной. В Бельгии не успели поставить подготовку кадров такого качества на поток. Поэтому и качественной замены для Де Брюйне, Лукаку, Куртуа просто нет. Откат просто неизбежен – и в этой реальности бельгийцы будут уступать в уровне топ-сборным: тем же Франции и Италии, Германии, Испании, Англии.

Проблема в том, что Руди Гарсия – не настолько качественный тренер, чтобы образующуюся пропасть заполнить. Скорее наоборот – при нём слабости команды будут вылезать на первый план, а осечки, как против Северной Македонии, перестанут быть редкостью. Даже так откат для команды происходит слишком резко. «Красные дьяволы» выиграли только две из последних 11 встреч, под руководством Гарсии – одна победа в трёх матчах. Плюс теперь начинается отборочный турнир, квалифицироваться на мировой форум для сборной – всё ещё задача-минимум. И, скорее всего, если первые же игры пойдут не по плану, с новым тренером распрощаются.