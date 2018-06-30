Лучший матч ЧМ-18! Мбаппе отправил Месси домой

Незабываемый матч! «Соккер.ру» оценивает живую классику чемпионатов мира – невероятный по сюжету и красоте голов поединок сборных Франции и Аргентины.

Герой Франции. Килиан Мбаппе

Ему не нужны странные прически, как раньше у Гризманна, не нужен личный самолет, как у Бензема, его долго возила на тренировки мама. Форвард Мбаппе улыбается, когда над ним издеваются в ПСЖ или сборной, как над младшим и скромным. Килиану для счастья достаточно просто феноменально читать игру и забивать мячи. Еще полтора года назад понимал футбол так, словно играл в него профессионально пятнадцать лет.

А теперь в состоянии разорвать сборную Аргентины за счет резкости и выбора позиции. В важном поединке юный форвард поставил на скорость и уничтожил всех, кого встретил на пути. Без мячей Килиана Аргентина могла перевести игру в овертайм или даже победить. Даже неуверенная игра напарников до поры до времени – в отличие от Месси и Роналду, на Мбаппе специально в сборной Франции никто не играет, не помешала быть полезным и убийственным для аргентинцев.

Цифровое измерение матча Франция – Аргентина – 4:3

2 удара в створ ворот. Мбаппе за игру пробил по чужим воротам два раза и оба раза забил. Невероятно, ведь даже у Гризманна было три попытки – только с «точки» попал, а Павару, конечно же, улыбнулась удача – мяч лег на ногу, как Начо в игре с Португалией. Получается, у Франции 4 точных удара за матч и 4 гола.

60 % владения мячом. Аргентина получила мяч, но оказалось, что плохо понимает, что с ним делать. Месси совершил в матче 67 касаний, совершил 31 точный пас с точностью 84 %, но ему это не помогло. Почему? Аргентина владела мячом, но из 432 точных пасов всего четыре были под удары напарникам.

4 удара в створ Льориса. Как и Армани, Уго пережил кошмарный для любого вратаря день, почти все «залетело». Получается, у голкиперов в этом матче без центра поля, страха и упрека на двоих один сэйв. Торжество не столько открытой игры, как прекрасной реализации. 8 попаданий – 7 забитых мячей.

12:6 – счет по перехватам. Канте совершил три перехвата, то есть половину ото всех, что вся сборная Аргентины. В переводе на понятный каждому болельщицу язык это значит, что Франция могла позволить себе отдать мяч, поскольку качественно читала игру и частенько совершала не только отборы – там тоже преимущество, но и перехваты. Аргентина не подняла прессинг высоко, за что и поплатилась, ведь в скорости проиграла показательно.

Тактические грехи Дешама, которые Франция исправила

- вышел играть вдевятером. Жиру и Матюиди выпадали настолько, что первый тайм Франция фактически провела в меньшинстве. Такой вывод укладывается в факт, что Аргентина полностью контролировала мяч, а у французов не клеились комбинационные атаки, полагались на быстрый выход и рывки, но не через Блеза и Оливье. И только после перерыва в голевых атаках хавбек и форвард себя по разу проявили. Впрочем, Гризманн тоже выпал – Дешам играл с огнем.

- испугался широкой игры Аргентины. Павар и Эрнандес до перерыва держались настолько низко и так прижимались к штрафной, что каждый раз, как Ди Мария и Павон удачно играли на флангах – команда Сампаоли получала шансы. Поскольку молодым людям из состава Франции не хватает опыта, то не удивительно, что оба допускали позиционные ошибки в защите. Из-за Павара засчитали гол Меркадо, хотя позже Бенжамен отыгрался, как и его напарник Люка – автор голевой передачи на правого защитника.

- позволил Погба быть «свободной восьмеркой». Де Брюйне, Давид Сильва, Пирло – игроки изначально разных амплуа, могут исполнять роли свободных восьмерок, и даже Месси в «Барселоне» ныряет глубоко и при этом не уничтожает командный прессинг. Но поскольку формально над Погба по схеме Франции располагаются Гризманн и форвард, то Поль – один из двух центральных хавбеков с Канте. Дешам освободил Погба от черновой работы и Ди Мария ответил Дидье голом. У Франции нашлись герои, но они и пропустили трижды, давая свободу аргентинцам.

Тактические прегрешения Сампаоли, которые не перекрыли

- разменял Месси. Не придумав для Лионеля максимальную удобную позицию и защиту, Хорхе подставил капитана и заставил искать мяч и моменты вопреки игре команды. Лионеля грамотно передавали между собой Канте и Умтити, хотя оба персонально против аргентинца не играли. Надо отдать должное Месси, ведь он дважды умно вырвался на свободное пространство и отдал две голевые, но ему было неуютно перед французской стеной.

- не был готов к контратакам. Аргентина странно реагировала каждый раз, когда у Франции получалось быстро выйти в атаку. Такое ощущение, что молодые ребята играли против пенсионеров, поскольку не только Маскерано и Перес, но и все остальные не успевали за решениями Мбаппе и тех, кто адресовал ему мяч. Сампаоли строил свою игру, словно не замечая соперника – это его большая ошибка.

- неправильно расположил центрбеков. Между Отаменди и Рохо было такое расстояние, что даже Мбаппе, хотя он не играл центрального форварда изначально, пару раз пользовался брешью в обороне до перерыва. Аргентина была с мячом, поэтому высоко держалась в защите, а поскольку Рохо не самый дисциплинированный – оказался слабым звеном. Против Жиру такой защитник тоже не лучший выбор, выходом Фасио тренер признал ошибку, хотя лишь ее усугубил. Федерико сыграл еще хуже, чем Маркос.

- допустил пустое владение мячом. Не первый раз на турнире сборная Аргентины получила мяч, но плохо понимала, что с ним делать. Здесь повезло с дальним ударом и рикошетом, но если вы посмотрите на количество пасов под удары, то увидите всего шесть попыток, половина из которых на счету Месси. Аргентина отдала за матч 513 передач с высокой точностью в 87 %, но при этом нанесла по воротам Льориса всего четыре точных удара, причем редко после комбинаций.

Символизм поединка. Мбаппе отличился в знаковый день

Килиан не просто хороший футболист, но и добрый малый. Отказался от премиальных в сборной Франции и отдаст заработанные деньги на чемпионате мира на благотворительность. Конечно, для юного миллионера не большой подвиг – по 20 тысяч евро за матч и бонусы за голы, но далеко не все поступают так же.

Мбаппе горд, что представляет Францию и учится футболу в ее составе, уроженец пригорода Парижа патриот своей страны. Арбелоа в шутку назвал Килиана новым Люком Скайуокером, но в футболе, еще и на ЧМ, лучшей аналогией может стать пример другого джедая - Оуэна. Пожелаем французу не повторить ошибки Майкла, избежать травм, но тоже наработать на «Золотой мяч».

Почему именно Оэун пришел на ум? Ровно двадцать лет назад, 30 июня во Франции, когда мама Мбаппе еще носила будущего Килиана в животе, Аргентина пропустила на чемпионате мира важный гол от парня, которому тогда было всего 18 лет. Форвард «Ливерпуля» Оуэн прошел всех по пути и забил растерянным аргентинцам. Сегодня Мбаппе поступил так же нагло трижды, перед пенальти и дублем!

Двадцать лет тому назад Аргентина и Англия сыграли 2:2, но по пенальти дальше прошла сборная Батистуты и Симеоне. Здесь все было иначе, Франция доказала, что сильнее команды Месси, хотя с оговорками в виде трех пропущенных мячей. Красиво получилось, снова увидели геройство юного игрока в тот же день на чемпионате мира. Причем Мбаппе сыграл солиднее, чем тогда Оуэн, и победил Аргентину, которая сделала, что могла.

Сегодня команда Сампаоли и Месси не выступила плохо, но встретила парня, которого некому было остановить. Мбаппе очаровал футбольный мир, и страшно вспоминать после такой ловкой игры в стиле Анри лучших времен, что Килиану всего девятнадцать лет. Девятнадцать, он младше, чем триумф Франции над Бразилией на ЧМ-98. Не видел в прямом эфире подвиги Зидана, но пишет свою историю на чемпионатах мира.

Месси никогда не будет чемпионом мира из-за вчерашнего школьника и будущего большого футболиста. Для одних – трагедия, для других – важная и дикая победа.