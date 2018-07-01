Чувствовал себя счастливым: Роналду остался доволен организацией ЧМ-2018 по футболу

После вчерашнего проигрыша Португалии Уругваю со счетом 1:2 сборная покидает Чемпионат. Тем не менее, команда осталась под впечатлением от спортивного турнира и гостеприимства российских городов. Криштиану Роналду, в свою очередь, похвалил организацию ЧМ-2018 по футболу в России.

Футболист «Реал Мадрида» был приятно удивлен уровнем организации Мундиаля. По его словам, турнир хорошо структурирован, вопросам безопасности уделено особое внимание, а стадионы находятся в отличном состоянии. «Чувствовал себя счастливым» - отметил Роналду.

Свой последний матч Португалия сыграла на стадионе «Фишт» в Сочи. Португальская сборная упорно боролась за победу, но все же уступила Уругваю, объективно, более сильному сопернику. К слову сказать, в этом матче Роналду забить не удалось, единственный мяч, оказавшийся в воротах уругвайцев, закатил Пепе. Зато все запомнили хет-трик Криштиану в матче с испанцами – это был его лучший матч.

Чемпионат мира в России можно назвать самым непредсказуемым. Сильные сборные с лучшими футболистами – Португалия, Аргентина, Германия покидают турнир, остальные борются за победу дальше. Уже сейчас можно сказать, что ЧМ стал настоящим праздником для миллионов болельщиков, и большинство из тех, кто побывал в российских городах, отзываются о спортивном мероприятии положительно и восторженно.