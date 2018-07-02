Хорватия – Дания: игра на нервах

Очевидно, Шмейхель и Субашич смотрели, как Акинфеев вытаскивает сборную России в четвертьфинал. «Соккер.ру» - о разборке Хорватии и Дании.

Российские болельщики, любители футбола и просто сочувствующие вряд ли достаточно внимательно смотрели игру Хорватии и Дании, если вообще смотрели. Эйфория, охватившая страну, мешала сосредоточенно оценить игру потенциального соперника по четвертьфиналу и вообще узнать этого самого соперника.

Огненный дебют

А те, кто не опоздал на начало матча между Хорватией и Данией, были вознаграждены. Не прошло и минуты, как сборная Дании открыла счет. Матиас Йоргенсен воспользовался замешательством в обороне хорватов и поразил ворота Субашича. Показалось, что футбольное безумие, феерия продолжается, и нас ждет открытый бой. Интересно было и проверить теорию датчан, которые перед игрой говорили, что у них есть небольшое преимущество перед Хорватией. Оно якобы заключается в том, что хорваты на нынешнем турнире не преодолевали трудностей по ходу матчей на групповом этапе. Дескать все у них ладилось с самого начала, и они сами не знают, как себя поведут, если окажутся в трудном положении.

И вот датчане, как обещали, на первой минуте создали такое положение. Но недооценили скандинавы хорватский дух и способность собственной обороны привозить нечто курьезное. Ведь прострел на четвертой минуте в штрафную Шмейхеля не был чем-то выдающимся. Его даже вынести получилось. Но с кучей рикошетов. Поэтому мяч удобно лег на ногу Манджукичу, который и из более некомфортных позиций забивал, а уж этим подарком воспользовался сполна. Равновесие быстро восстановилось, и зритель довольно потирал руки в предвкушении безумия. Но пришлось потерпеть.

Не оправдали ожиданий

Классический сценарий: команды в ответственном матче так испугались собственной результативной прыти, что резко заиграли более осторожно и закрыто. Тут еще дело в том, что они изначально не собирались, в общем, играть агрессивно и открыто. Так сложились обстоятельства, что именно ошибки в обороне в самом дебюте с одной и другой стороны привели к голам. Это не из-за активной наступательной игры. А когда такое случается после ошибок, естественным рефлексом будет попытаться минимизировать всякие осечки далее. Поэтому игра резко стала закрытой, сдержанной.

Соперники, отлично друг друга изучившие, занялись разрушением и перекрытием зон. Датчане опасались более всего Модрича, хорваты – Эриксена. И делали все, чтобы помешать друг другу реализовать потенциал этих ребят с чудесным пасом и ударом. В какие-то моменты они просто растворялись, а вся игра напоминала возню тяжеловесов, которые плотно обнимались в центре поля. Но надо отдать должное – датчане пытались чаще раскачать игру, сделать ее более открытой, однако у Хорватии была собственная тактика, и она ее придерживалась.

Взять измором

Вся игра, по сути, свелась к поиску, точнее, выжиданию ошибок со стороны соперника и минимизации собственных. Поскольку играли достаточно опытные ребята, умеющие собираться в нужный момент и демонстрировать предельную концентрацию, это в целом работало. Хотя отдельные острые моменты проскальзывали то у одних, то у других ворот. Но когда идет игра в таком режиме, важно использовать каждый микрошанс, а команды, кажется, лимит удачи в атаке на первых минутах исчерпали.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 20 (6) – 14 (3)

Ударов в матче оказалось довольно много, однако это вызвано наличием дополнительных 30 минут игры. Ощутимо активнее были хорваты, которые активизировались к концу основного времени. Наиболее напористым оказался Перишич, который бил по воротам датчан шесть раз, по три удара у Ракитича, Модрича и Ребича. У датчан предсказуемо активнее других был Эриксен, а также Шене и Брэйтуэйт.

Владение мячом (точность передач): 53,7% (81%) - 46,3% (79%)

Датчане во всей компании, вышедшей в плей-офф, были не только наименее результативными – они забили два мяча в группе. Но еще и меньше других владели мячом. В матче с Хорватией своим данным скандинавы не изменяли, хотя хорваты тоже порой отдавали владение сопернику, рассчитывая на свои шикарные резкие контратаки. Так что уж точно никто не боролся за то, чтобы держать мяч и постоянно оказывать позиционное давление.

Дриблинг (отборы): 14 (15) - 9 (10)

И здесь определенное преимущество у Хорватии, которая чаще использовала индивидуальное мастерство своих игроков. Чаще всего обводками занимался активно сдерживаемый датчанами Модрич, а также напористый боевитый Ребич с вышедшим на замену Ковачичем. У Дании особенно активным оказался Поульсен, старавшийся брать игру на себя и прорываться, однако это редко приносило свои плоды.

Отложенная драма

Развязка могла наступить еще до серии пенальти, когда на 114-й минуте встречи Модрича все-таки не прикрыли, и он выдал изумительный пас на Ребича, а тот убежал от защитников, обвел вратаря и был готов отправлять мяч в пустые ворота, но Йоргенсен его сбил. Иного выбора у Матиаса не было, он включил режим Суареса, который рукой в свое время выбивал мяч из ворот, и это сработало: спас от неминуемого гола, а затем ганцы не забили пенальти. Что-то похожее случилось и тут.

От неминуемого гола спас, дав шанс Шмейхелю вторую попытку спасти. И Каспер не подкачал, взяв удар того же Модрича. Он запустил серию вратарских подвигов. В серии и Шмейхель, и Субашич отыграли блестяще. Но Каспер отразил два удара, а Даниэль – три. Причем, как позже скажет главный тренер датчан, подвели в серии пенальти именно те, в ком он был больше других уверен: Эриксен, Шене и Николай Йоргенсен. И такое бывает. В игре нервов и вратарей сильнее оказались хорваты.

Этот матч окажется полезным для сборной России, для понимания того, что из себя представляет Хорватия – будущий соперник. Эта встреча немного опустила хорватов на землю, сдернула с них ореол неимоверной крутости и мощи. Все же в плей-офф начинается совсем другая игра. И если в группе они были просто неудержимы и проехались по всем, это не значит, что и в матчах на вылет все будет так же. С Данией хорваты показали, что тоже боятся ошибиться и ошибаются, что они не готовы сокрушать, а могут и осторожничать, терпеть.

Но сложность в том, что они способны сыграть против России в любой футбол. Могут взять и наброситься, а могут и в выжидательном режиме поиграть. И если про Испанию Черчесов говорил, что она играет в понятный нам футбол, то про Хорватию вряд ли такое скажешь. Хорваты играют в разный футбол, поэтому россиянам нужно приготовить что-то особенное и быть способными менять планы прямо по ходу поединка, проявить гибкость.