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Шумно и мощно: как Россия праздновала победу над испанцами

вчера, 15:54
Шумно и мощно: как Россия праздновала победу над испанцами

Вчерашний матч России и Испании, закончившийся победой российской сборной со счетом 4:3 по серии пенальти, обязательно войдет в историю. Ошеломительный разгром испанской сборной праздновала буквально вся страна: истинные фанаты футбола и даже те, кто никогда этим видом спорта не интересовался.

Самая мощь, конечно, творилась в Москве и Петербурге, но и другие города, пожалуй, стояли всю ночь на ушах. Восторженные крики доносились из каждого бара, улицы, сторис из инстаграма, прямых эфиров из Вконтакте или Одноклассников – одним словом, праздновали победу все, и пытались поделиться своей радостью с остальными.

На Никольской улице в Москве фанаты устроили самый настоящий праздник: там собрались тысячи болельщиков с российскими флагами, транспарантами, барабанами и дудками. Все весело и задорно пели песни про нашу страну.

Сама же сборная России порадовалась более скромно, так как им еще предстоит провести ответственный матч с Хорватией. Ребятам нужно отдохнуть и усиленно готовиться к игре, которая пройдет 7 июля в Сочи. Очень хочется надеяться и верить, что наши футболисты в который раз сотворят чудо и таки пройдут в полуфинал! 

Определенно, ЧМ-2018 по футболу в России – самый непредсказуемый чемпионат, где сборные просто бьются за победу, вырывая у ее у своего соперника. Наша сборная показала великолепную игру с Саудовской Аравией и Египтом, немного ей не повезло с Уругваем, но то, что случилось потом – это успех. Мы впервые вышли в плей-офф и особенно в четвертьфинал. Большая удача, которая сопутствует России, и, хотелось бы верить, не покинет и дальше.

Blagosta
АВТОР
Blagosta
Спорт, футбол, события
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Спорт, футбол, события
Источник: Soccer.Ru
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