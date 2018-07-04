Россия в четвертьфинале, три серии пенальти и другие события 1/8 ЧМ

Чемпионат мира стремительно приближается к своей развязке, осталось восемь претендентов на главный приз. «Соккер.ру» делится подробностями о первом раунде плей-офф.

Только цифры

- 0 голов осталось на совместном счету Криштиану Роналду и Лионеля Месси в плей-офф чемпионатов мира. Аргентинец «всухую» сыграл в матчах на вылет мундиалей 746 минут, португалец – 514 минут.

- 24 гола забито в восьми встречах 1/8 финала – в среднем 3 мяча на игру. Отличный показатель! Четыре года назад в Бразилии первый раунд плей-офф получился не таким результативным: 18 голов (2.25 в среднем).

- Пять матчей завершились в основное время, еще в трех победитель определился в серии пенальти, голов в овертаймах не забивалось.

- Три отраженных удара в послематчевой серии – это рекорд чемпионатов мира, который был установлен на ЧМ-2006 португальцем Рикарду Перейрой в матче с Англией. Хорват Даниэль Субашич во встрече с Данией повторил это достижение.

- Сборная Англии с четвертой попытки выиграла в серии пенальти на чемпионате мира, отправив Колумбию домой. До этого англичане трижды покидали мундиали, когда доводили до серии пенальти в матчах на вылет.

- Сборная России – единственный дебютант четвертьфиналов в сформировавшейся компании. Бразилия, Уругвай, Франция, Англия становились чемпионами мира, высшее достижение Швеции – «серебро», хорваты были «бронзовыми», а бельгийцы однажды заняли четвертое место.

- 2 автогола в рамках одного чемпионата мира – это надо постараться! Сборная России поразила свои ворота в матчах с Уругваем и Испанией (Черышев и Игнашевич) и стала первой командой с 1966 года, когда так веселилась Болгария, которая забила два мяча в свои ворота в рамках одного мирового первенства.

- Сборная Бельгии стала первой командой с ЧМ-1966, которой удалось в рамках основного времени матча плей-офф отыграть больше одного мяча. На мундиале 1966 года Португалия, проигрывая 0:3 Северной Корее, выиграла 5:3, а на наших глазах бельгийцы в Ростове-на-Дону доставили разочарование другой азиатской команде.

- 1137 передач сделали футболисты сборной Испании в матче против России. Это рекорд чемпионатов мира.

Топ-10 камбэков в плей-офф чемпионатов мира

Сенсация 1/8 финала. Вылет Испании и успех России

Вот этого точно никто не мог ожидать! Нам самим выход из группы уже был за радость, а тут Испания – колосс мирового футбола, команда с россыпью классных игроков. Спасибо, конечно, «Реалу» и Флорентино Пересу, что лишили «Красную Фурию» тренера перед чемпионатом мира. Это прямо чувствовалось, твердой тренерской руки испанцам не хватало, некому было направить их технику, энергию, желание играть в пас в продуктивное русло. А сборная России пропустила в начале встречи, потом получила возможность отыграться, когда Пике устроил волейбол в своей штрафной площади, а потом терпела, терпела, терпела. Когда серию пенальти называют лотереей, то обесценивают подвиги вратарей. Какая же это лотерея? Полевые игроки били четко, а Игорь Акинфеев отразил два удара испанцев, в то время как его звездный коллега Давид Де Хеа, который провел ужасный турнир, и здесь выступил статистом нам на радость.

Тенденция стадии. Вратарские подвиги

По первым матчам этого было не заметно, но Игорь Акинфеев задал моду, вытащив Россию в четвертьфинал двумя отраженными ударами в серии пенальти. В следующей игре оба вратаря действовали классно: Каспер Шмейхель отбил удар Модрича с «точки» в конце овертайма и классно орудовал в серии, Даниэль Субашич повторил рекорд Рикарду Перейры. Неистово тащил в матче с Бразилией Гильермо Очоа, но партнеры все-таки позволили бразильцам создать такие моменты, в которых голкипер оказался бессилен. Швед Ульсен справился со всеми ударами швейцарцев, а Пикфорд помог Англии впервые в истории выиграть серию пенальти на чемпионате мира.

Лучший матч. Франция – Аргентина (4:3)

Плей-офф стартовал просто по-царски! Франция и Аргентина устроили лютую перестрелку со сменой орудий, глаз не отвести. Началось вроде бы по-простому – с пенальти Гризманна, но потом Ди Мария разрядил пушку с дальней дистанции, а уж во втором тайме началось настоящее веселье. Аргентинцы так радовались, когда вышли вперед, но французы не огорчились и выдали десятиминутный отрезок с тремя забитыми мячами. А забей Агуэро чуть раньше, было бы больше огня в концовке, но и при счете 3:4 у «Альбиселесте» был интересный подход. От овертайма в такой игре отказались бы только французы. Спасибо за сумасшествие!

Лучший тайм. Второй тайм игры Бельгия – Япония (3:2)

По пять мячей забивалось в двух вторых таймах: расщедрились Франция с Аргентиной и Бельгия с Японией. Соперничество «Трехцветных» с «Альбиселесте» на первом месте как полноценный матч, но второй тайм выдали ярче Япония с Бельгией. Тут потрясающий сюжет сам по себе. «Андердог» забивает два классных мяча, но фаворит не расстраивается, видоизменяет игру и уравнивает шансы, а в самой концовке команда, которая вроде бы должна быть рада овертайму, увлекается атакой и пропускает чумовой контрвыпад, который приносит Бельгии путевку в четвертьфинал. Супер, супер, супер!

Лучший игрок. Килиан Мбаппе (Франция)

Феноменальное впечатление произвел Мбаппе в матче с аргентинцами. Килиан заработал пенальти в первом тайме, легким ветерком облетев защитников южноамериканской сборной, а после перерыва двумя голами прикончил Аргентину и отправил Месси домой. Как изящно Мбаппе работает с мячом на скорости, какой он пластичный, легкий, но при этом чувствительный к игре и ее отдельным моментам. 19 лет парню, то ли еще будет!

Вратарь: Акинфеев (Россия).

Защитники: Павар (Франция), Кутепов (Россия), Мина (Колумбия), Лаксальт (Уругвай).

Полузащитники: Каземиро (Бразилия), Ракитич (Хорватия), Азар (Бельгия).

Нападающие: Неймар (Бразилия), Мбаппе (Франция), Кавани (Уругвай).

Тренер: Роберто Мартинес (Бельгия).

Запас: Субашич (Хорватия), Шмейхель (Дания), Фернандес (Россия), Годин (Уругвай), Гранквист (Швеция), Вида (Хорватия), Триппьер (Англия), Форсберг (Швеция), Феллаини и Шадли (оба – Бельгия), Месси (Аргентина), Виллиан (Бразилия), Суарес (Уругвай).

Красота трибун

















